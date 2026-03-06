Un nuevo caso de peste porcina en Sant Just Devern obliga a ampliar el radio de seguridad
- Con él hay un total de 21 nuevos positivos que suman ya 216 jabalíes infectados
- Sant Just Desvern y Esplugas de Llobregat se suman a la zona inicial de alto riesgo
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirma 21 nuevos positivos por peste porcina africana (PPA) en jabalíes, con lo que eleva a 216 los casos positivos de esta enfermedad y a un total de 37 los focos declarados desde noviembre en Cataluña.
Uno de esos casos se ha detectado por primera vez en Sant Just Desvern (Barcelona) lo que ha obligado ampliar el perímetro de vigilancia. Este municipio y Esplugas de Llobregat han pasan a sumarse a la zona de "alto riesgo", con restricciones de acceso al medio natural.
Tercer caso fuera de zona de vigilancia
La infección de Sant Just Desvern es la tercera que se registra fuera de la zona inicial de alto riesgo que comprende un área de seis kilómetros a la redonda de los primeros positivos detectados el pasado 28 de noviembre en Cerdanyola del Vallès.
Molins de Rei y Sant Feliu de Llobregat son las dos localidades que registraron los primeros casos fuera del área inicial de vigilancia. Son ya 17 los municipios en zona de alto riesgo.
Hasta la fecha, se han analizado 1.708 animales que han dado negativo y se mantiene la vigilancia en granjas y establecimientos de porcino.
La zona de alto riesgo prohíbe el acceso a zonas boscosas, cauces de ríos y rieras, prados, campos de cultivo, parques y caminos fuera del caso urbano. También se ha suspendido la caza y los trabajos forestales ajenos a las medidas de control. Además, se prohíbe alimentar a jabalíes o cualquier acción que pueda provocar que estos animales se acerquen a un punto o se dispersen.
Está prohibido mover las vallas o cualquier otro elemento de control de la zona. En caso de encontrar un jabalí muerto o moribundo, hay que llamar al 112 o avisar al Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat y NO tocarlo.