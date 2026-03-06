Un nuevo caso de peste porcina en Sant Just Devern obliga a ampliar el radio de seguridad

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirma 21 nuevos positivos por peste porcina africana (PPA) en jabalíes, con lo que eleva a 216 los casos positivos de esta enfermedad y a un total de 37 los focos declarados desde noviembre en Cataluña.

Uno de esos casos se ha detectado por primera vez en Sant Just Desvern (Barcelona) lo que ha obligado ampliar el perímetro de vigilancia. Este municipio y Esplugas de Llobregat han pasan a sumarse a la zona de "alto riesgo", con restricciones de acceso al medio natural.