Unas elecciones autonómicas en Aragón con lectura nacional

Los aragoneses deciden hoy en unas elecciones adelantadas por el desacuerdo entre PP y Vox por los Presupuestos de la Comunidad. En una autonomía en la que ningún partido ha conseguido nunca mayoría absoluta, en las anteriores elecciones el PP ganó pero se quedó en 28 escaños, lejos de los 34 necesarios para gobernar en solitario. En esa situación PP y Vox pactaron para sacar la investidura de Azcón, que hoy aspira a la reelección frente a la socialista Pilar Alegría, la exministra de Pedro Sánchez.

Así que la cosa es saber, si el PP tiene más votos que el PSOE, en qué condiciones volverá a pactar Azcón con Vox para superar el enfrentamiento que ha llevado a los ciudadanos a las urnas un año y pico antes de lo que tocaba. Según los sondeos, posiblemente no les quede otra. Y por lo que se veía en un cartel de las Nuevas Generaciones del PP de Aragón con Vito Quiles a la cabeza, pues no parece que dejen margen a la duda.

Como en Extremadura donde Guardiola tiene paralizada la gobernabilidad desde hace dos meses. ¿A qué espera? ¿Tal vez a que pasen las elecciones de hoy para que los aragoneses de la derecha moderada no se asusten ante la posibilidad de poner otra vez su futuro en un más que probable acuerdo entre el partido de Feijóo y el de Abascal?.

Pero no unicamente se analizará la hipotética reedición del pacto PP-Vox. Además en Aragón muchos medirán el resultado de ese experimento del presidente Sánchez sacando ministros -hasta cinco- de su gobierno para mandarlos de candidatos a las elecciones autonómicas de otras tantas comunidades - Aragón, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, y Canarias- como hizo con Salvador Illa, pero ni ninguno es Illa ni las circunstancias tampoco.

Algunos socialistas admiten que los resultados de Pilar Alegría serán interpretados como "el primer balance" de esa estrategia de Pedro Sánchez de mandar ministros a las autonomías. Y añaden que puede ser la oportunidad de los votantes para "desahogarse con el Gobierno central sin poner en riesgo la Moncloa". No sería la primera vez, lo vimos en 2023 el PSOE perdió la mayor parte de su poder municipal y autonómico. Sánchez disolvió las Cortes y terminó gobernando de nuevo aunque las ganó el PP.

Desde luego, la escasa presencia del líder socialista en la campaña en Aragón parece apuntar que tiene asumido un mal resultado.

PSOE y PP se acusan mutuamente de electoralismo y de no actuar ante casos de acoso sexual Y a tres días de que se abrieran las urnas en Aragón, Francisco Salazar, ex alto cargo en Moncloa y del PSOE, estaba citado por la mayoría absoluta del en el Senado a una comisión de investigación que nada tiene que ver con su presunto acoso sexual pero que se dedicó de lleno a ese asunto. Como era de esperar, Salazar lo negó todo. El PP acusa a la izquierda de intentar "tapar la ponzoña" del Gobierno con el caso de acoso sexual en Móstoles Otra sorpresa el mismo día. Se conocía que el PP de Madrid presionó a una edil para tapar una acusacion también de acoso sexual contra el alcalde de Móstoles, del partido de Alberto Núñez Feijóo y de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña defendía que el caso se publicaba en este momento para influir en las elecciones aragonesas y que se "fabricaba" contra ella. Y el líder de los 'populares', que el caso es antiguo y que la ex edil vaya a los tribunales. Dos varas de medir. Una para Salazar y otra para el alcalde de Móstoles. PP y PSOE acusandose mutuamente de utilizar electoralmente algo tan grave como supuestos acosos sexuales.

El favor de Musk y Durov a Pedro Sánchez Si los magnates de X y Telegram querían hundir a Pedro Sánchez, la primera impresión es que el tiro les ha salido por la culata. Posiblemente ninguna propuesta del presidente español ha tenido una difusión internacional tan importante como la que ha conseguido gracias a las críticas de Elon Musk y del dueño de Telegram, Pavel Durov. Con su lenguaje propio de un matón, el amigo de Trump -bueno, depende del momento y del dinero, amigo o enemigo- descalificaba el anuncio de Pedro Sánchez para limitar en nuestro país el acceso de los menores de 16 años a las redes. Como Francia, por ejemplo, o como tiene intención de hacer la UE. Para el presidente del PP es un simple "lío de Sánchez " en el que no se mete. ¿No le parece, al menos, una injerencia en la política de nuestro país, de España?. Sánchez anuncia una ofensiva contra la "tecno-casta" de las redes sociales "más fuerte que sus bolsillos" Evito reproducir el lenguaje malsonante y los bulos del magnate norteamericano y del ruso propietario de Telegram que se ha sumado a las críticas. Solo por esos mensajes de tan riquísimos empresarios malhablados podríamos dudar de que esas redes estén abiertas a nuestros niños y adolescentes. Ojalá y con tanto poder los dos tecnomagnates se dedicaran al bien de informar y no a la desinformación y al bulo sin control. Ojalá siguieran el principio básico de un informador...conocer, contrastar y ya luego contar. Claro que eso igual no da dinero. No les importamos nada, no se equivoquen. No se preocupan por nuestros derechos o libertades. Su único interés, su única ética, su única moral , lleva el símbolo del dólar. Sin más. Lo dicho, publicidad al por mayor, internacional y gratis para Sánchez. Impagable, literalmente. No hay más que ver el altanero post del presidente..."Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos". Muy Pedro Sánchez. Y más, ante expertos, directivos y profesionales de la industria, el presidente del Gobierno seguía con su envite a Musk y a Durov con un "no nos van a quebrar". "La voz de la razón, de la mayoría social y de la democracia no va a ser doblegada por esos tecno-oligarcas del algoritmo", decía. Fuentes de Moncloa creen que la reacción de Elon Musk y Pavel Durov es debido a que ven cuestionado "su poder casi absoluto sobre el debate público".

Tranquilidad para los pensionistas pero no para las familias vulnerables El gobierno ha tenido que plegarse, lo sabían, o deberían saberlo. Y mientras, una semana de incertidumbre para los pensionistas que finalmente, si no hay más sorpresas, seguirán cobrando la subida en sus nóminas, como en enero. Un punto que Feijóo se ha sumado en primera persona. El líder del PP defiende que la división de "decreto omnibus" es por su 'no' a votar todo en un solo decreto. Pero la negociación del Gobierno no ha sido con el PP. Ha sido con los socios parlamentarios. Pero queda por cerrar qué y cómo se gestionará la situación de las familias vulnerables que no puedan seguir pagando el alquiler de sus casas. Como si de un sudoku se tratara, Moncloa cierra un acuerdo con un grupo parlamentario que abre una grieta en el apoyo de otro partido. Fuentes del Ejecutivo dicen que "sigue abierto" el texto sobre los tenedores de pisos en esas situaciones. Y añaden las mismas fuentes que están "buscando el mayor consenso posible". Así que el llamado Escudo Social sigue en el alero. Otra jugada del sudoku visto lo visto. Lo que le parece bien al PNV dispara el enfado de Podemos. Sin olvidar el ya clásico suspense que mantiene Junts en casi toda negociación hasta el último minuto. Cada voto en el Congreso sera necesario, como máximo, dentro de un mes. Cosas de la geometría variable que, una vez tras otra, el Gobierno Sánchez maneja forzando la jugada como si tuviera mayoría absoluta.