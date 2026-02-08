Unas elecciones autonómicas en Aragón con lectura nacional
- El presidente del Gobierno advierte a los dueños de Post y Telegram que "no nos van a quebran".
- Duro enfrentamiento de Feijóo con los diputados que investigan la dana
Los aragoneses deciden hoy en unas elecciones adelantadas por el desacuerdo entre PP y Vox por los Presupuestos de la Comunidad. En una autonomía en la que ningún partido ha conseguido nunca mayoría absoluta, en las anteriores elecciones el PP ganó pero se quedó en 28 escaños, lejos de los 34 necesarios para gobernar en solitario. En esa situación PP y Vox pactaron para sacar la investidura de Azcón, que hoy aspira a la reelección frente a la socialista Pilar Alegría, la exministra de Pedro Sánchez.
Así que la cosa es saber, si el PP tiene más votos que el PSOE, en qué condiciones volverá a pactar Azcón con Vox para superar el enfrentamiento que ha llevado a los ciudadanos a las urnas un año y pico antes de lo que tocaba. Según los sondeos, posiblemente no les quede otra. Y por lo que se veía en un cartel de las Nuevas Generaciones del PP de Aragón con Vito Quiles a la cabeza, pues no parece que dejen margen a la duda.
Como en Extremadura donde Guardiola tiene paralizada la gobernabilidad desde hace dos meses. ¿A qué espera? ¿Tal vez a que pasen las elecciones de hoy para que los aragoneses de la derecha moderada no se asusten ante la posibilidad de poner otra vez su futuro en un más que probable acuerdo entre el partido de Feijóo y el de Abascal?.
Pero no unicamente se analizará la hipotética reedición del pacto PP-Vox. Además en Aragón muchos medirán el resultado de ese experimento del presidente Sánchez sacando ministros -hasta cinco- de su gobierno para mandarlos de candidatos a las elecciones autonómicas de otras tantas comunidades - Aragón, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, y Canarias- como hizo con Salvador Illa, pero ni ninguno es Illa ni las circunstancias tampoco.
Algunos socialistas admiten que los resultados de Pilar Alegría serán interpretados como "el primer balance" de esa estrategia de Pedro Sánchez de mandar ministros a las autonomías. Y añaden que puede ser la oportunidad de los votantes para "desahogarse con el Gobierno central sin poner en riesgo la Moncloa". No sería la primera vez, lo vimos en 2023 el PSOE perdió la mayor parte de su poder municipal y autonómico. Sánchez disolvió las Cortes y terminó gobernando de nuevo aunque las ganó el PP.
Desde luego, la escasa presencia del líder socialista en la campaña en Aragón parece apuntar que tiene asumido un mal resultado.
PSOE y PP se acusan mutuamente de electoralismo y de no actuar ante casos de acoso sexual
Y a tres días de que se abrieran las urnas en Aragón, Francisco Salazar, ex alto cargo en Moncloa y del PSOE, estaba citado por la mayoría absoluta del en el Senado a una comisión de investigación que nada tiene que ver con su presunto acoso sexual pero que se dedicó de lleno a ese asunto. Como era de esperar, Salazar lo negó todo.
Otra sorpresa el mismo día. Se conocía que el PP de Madrid presionó a una edil para tapar una acusacion también de acoso sexual contra el alcalde de Móstoles, del partido de Alberto Núñez Feijóo y de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña defendía que el caso se publicaba en este momento para influir en las elecciones aragonesas y que se "fabricaba" contra ella. Y el líder de los 'populares', que el caso es antiguo y que la ex edil vaya a los tribunales. Dos varas de medir. Una para Salazar y otra para el alcalde de Móstoles.
PP y PSOE acusandose mutuamente de utilizar electoralmente algo tan grave como supuestos acosos sexuales.
El favor de Musk y Durov a Pedro Sánchez
Si los magnates de X y Telegram querían hundir a Pedro Sánchez, la primera impresión es que el tiro les ha salido por la culata. Posiblemente ninguna propuesta del presidente español ha tenido una difusión internacional tan importante como la que ha conseguido gracias a las críticas de Elon Musk y del dueño de Telegram, Pavel Durov.
Con su lenguaje propio de un matón, el amigo de Trump -bueno, depende del momento y del dinero, amigo o enemigo- descalificaba el anuncio de Pedro Sánchez para limitar en nuestro país el acceso de los menores de 16 años a las redes. Como Francia, por ejemplo, o como tiene intención de hacer la UE.
Para el presidente del PP es un simple "lío de Sánchez " en el que no se mete. ¿No le parece, al menos, una injerencia en la política de nuestro país, de España?.
Evito reproducir el lenguaje malsonante y los bulos del magnate norteamericano y del ruso propietario de Telegram que se ha sumado a las críticas. Solo por esos mensajes de tan riquísimos empresarios malhablados podríamos dudar de que esas redes estén abiertas a nuestros niños y adolescentes.
Ojalá y con tanto poder los dos tecnomagnates se dedicaran al bien de informar y no a la desinformación y al bulo sin control. Ojalá siguieran el principio básico de un informador...conocer, contrastar y ya luego contar. Claro que eso igual no da dinero.
No les importamos nada, no se equivoquen. No se preocupan por nuestros derechos o libertades. Su único interés, su única ética, su única moral , lleva el símbolo del dólar. Sin más.
Lo dicho, publicidad al por mayor, internacional y gratis para Sánchez. Impagable, literalmente. No hay más que ver el altanero post del presidente..."Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos". Muy Pedro Sánchez.
Y más, ante expertos, directivos y profesionales de la industria, el presidente del Gobierno seguía con su envite a Musk y a Durov con un "no nos van a quebrar". "La voz de la razón, de la mayoría social y de la democracia no va a ser doblegada por esos tecno-oligarcas del algoritmo", decía.
Fuentes de Moncloa creen que la reacción de Elon Musk y Pavel Durov es debido a que ven cuestionado "su poder casi absoluto sobre el debate público".
Tranquilidad para los pensionistas pero no para las familias vulnerables
El gobierno ha tenido que plegarse, lo sabían, o deberían saberlo. Y mientras, una semana de incertidumbre para los pensionistas que finalmente, si no hay más sorpresas, seguirán cobrando la subida en sus nóminas, como en enero.
Un punto que Feijóo se ha sumado en primera persona. El líder del PP defiende que la división de "decreto omnibus" es por su 'no' a votar todo en un solo decreto. Pero la negociación del Gobierno no ha sido con el PP. Ha sido con los socios parlamentarios.
Pero queda por cerrar qué y cómo se gestionará la situación de las familias vulnerables que no puedan seguir pagando el alquiler de sus casas.
Como si de un sudoku se tratara, Moncloa cierra un acuerdo con un grupo parlamentario que abre una grieta en el apoyo de otro partido.
Fuentes del Ejecutivo dicen que "sigue abierto" el texto sobre los tenedores de pisos en esas situaciones.
Y añaden las mismas fuentes que están "buscando el mayor consenso posible". Así que el llamado Escudo Social sigue en el alero. Otra jugada del sudoku visto lo visto. Lo que le parece bien al PNV dispara el enfado de Podemos. Sin olvidar el ya clásico suspense que mantiene Junts en casi toda negociación hasta el último minuto. Cada voto en el Congreso sera necesario, como máximo, dentro de un mes.
Cosas de la geometría variable que, una vez tras otra, el Gobierno Sánchez maneja forzando la jugada como si tuviera mayoría absoluta.
Feijóo abronca a los diputados que investigan la dana
De la comparecencia del presidente del PP ante la comisión de investigación en el Congreso sobre la dana, el titular es más su tono bronco que su colaboración para saber qué pasó. Es impropio el desprecio al Congreso del líder de la oposición -un cargo que él reivindicaba creyendo que es un título y que en realidad no es más que un tratamiento de cortesía, protocolario, que no recoge el Reglamento del Congreso y que, por tanto, no le otorga privilegios-.
Y casi lo mismo hay que decir del tono de prácticamente todos los portavoces en esa comisión.
No se lo merecen las víctimas y sus familiares. Eso es lo realmente grave, utilizar en el ring político el dolor de esas personas.
Hace mucho que las Comisiones de investigación no investigan nada más allá de lo que se pueden lanzar unos contra otros.
Posiblemente la del atentado del 11M fue la última útil. Allí estuvimos casi un año en sesiones diarias de entre 8 y 12 horas y cientos de papeles del CNI para estudiar. Los primeros en comparecer fueron los policías que estuvieron sobre el terreno. Sus testimonios dejaron todo claro. Luego los políticos intentaron enrevesar la realidad. No les sirvió.
Igual pasó el lunes pasado en el Congreso de los diputados. Ante la comision de investigación de la dana el testimonio de María Amparo López Boluda, gestora de llamadas del 112 en Valencia, desmontó mucho de lo dicho antes por Feijóo y de su defensa del ausente Mazón.
López Boluda aseguraba ante sus señorías que "es absolutamente imposible" que no llegara información de su departamento al Cecopi: "Uno tiene que estar muy anestesiado para no saber qué estaba pasando".
Nada que añadir.