Este grafiti en el que piden ayuda al ayatolá desde Minnesota no es real, es una foto manipulada

Circula en redes sociales una imagen de un grafiti en el que piden ayuda al ayatolá de Irán y aseguran que la foto está hecha en Minnesota (Estados Unidos). La instantánea se difunde después de que un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) matara a un manifestante el sábado 24 de enero en la ciudad de Mineápolis. Es falso. Se trata de una manipulación en la que alteran digitalmente una fotografía de una pintada en la que solicitan ayuda al presidente estadounidense, Donald Trump, en el contexto de las protestas y la represión del régimen iraní en el último mes.

"Visto esta noche en Minnesota", dice en inglés un perfil de X que comparte esta imagen, en la que se ve a un hombre encapuchado y, tras él, un muro en el que se lee en el mismo idioma: "Ayatolá manda ayuda por favor". La publicación se ha compartido más de 7.000 veces desde el 24 de enero.