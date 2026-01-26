Este grafiti en el que piden ayuda al ayatolá desde Minnesota no es real, es una foto manipulada
Circula en redes sociales una imagen de un grafiti en el que piden ayuda al ayatolá de Irán y aseguran que la foto está hecha en Minnesota (Estados Unidos). La instantánea se difunde después de que un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) matara a un manifestante el sábado 24 de enero en la ciudad de Mineápolis. Es falso. Se trata de una manipulación en la que alteran digitalmente una fotografía de una pintada en la que solicitan ayuda al presidente estadounidense, Donald Trump, en el contexto de las protestas y la represión del régimen iraní en el último mes.
"Visto esta noche en Minnesota", dice en inglés un perfil de X que comparte esta imagen, en la que se ve a un hombre encapuchado y, tras él, un muro en el que se lee en el mismo idioma: "Ayatolá manda ayuda por favor". La publicación se ha compartido más de 7.000 veces desde el 24 de enero.
Es una imagen manipulada a partir de una fotografía que sitúan en Irán
La imagen del grafiti en el que piden ayuda al ayatolá es una manipulación de otra fotografía publicada en redes sociales y que sitúan en Irán. La instantánea muestra el mismo escenario, pero con una pintada diferente: "Presidente Trump, por favor, ayuda", dice en inglés. La foto la vemos publicada por primera vez en redes la madrugada del sábado 24 de enero. La publicación también adjunta un vídeo de 1 minuto y 9 segundos en el que se ve a una persona encapuchada escribir sobre el muro la misma pintada. Este usuario asegura que se grabó en "las calles de Teherán", aunque en VerificaRTVE no hemos podido geolocalizar las imágenes. La cadena estadounidense CNN detecta números en persa escritos en el poste que aparece a la derecha de la pintada.
En la imagen anterior puedes comprobar las coincidencias entre la foto editada y la que menciona al "presidente Trump" que se publicó antes en redes. Mediante una búsqueda inversa, detectamos que la foto editada circula desde 24 de enero a las 23:50, en un hilo que se refería al tiroteo de Mineápolis. El periodista de BBC Verify Shayan Sardarizadeh advierte de que "esta imagen alterada digitalmente se está volviendo viral con afirmaciones de que muestra a habitantes de Minnesota exigiendo sarcásticamente ayuda al ayatolá Ali Khamenei de Irán".
El contexto: represión en Irán y disparos del ICE en Mineápolis
Estos mensajes se publican en el contexto de las protestas que se han producido en Irán en el último mes, a las que el régimen ha respondido con una represión que deja miles de muertos. Donald Trump alentó las manifestaciones y aseguró el 13 de enero que "la ayuda está en camino". El líder supremo iraní, el ayatolá Jamenei, culpa al presidente estadounidense de las "miles de muertes". En VerificaRTVE te contamos con imágenes verificadas cómo se expandieron estas protestas por el país asiático.
El pasado sábado, un agente de la policía antiinmigración, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mató a tiros a un ciudadano estadounidense, Alex Pretti, de 37 años. Este hombre, enfermero de cuidados intensivos, grababa con su teléfono móvil a los agentes durante una manifestación contra la política migratoria de Trump. Los agentes le redujeron tras comprobar que iba armado y, posteriormente, le mataron a tiros. Se trata de la segunda muerte en Mineápolis a manos de agentes del ICE en menos de un mes, tras el tiroteo que acabó con la vida de Renée Nicole Good el 7 de enero. En VerificaRTVE reconstruimos los hechos a través de los vídeos difundidos por testigos.