La ministra Robles resalta el trabajo de la UME en Adamuz ante situaciones traumáticas como "velar a los fallecidos"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, resalta el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba. En una entrevista con Euprepio Padula para el programa 'Voces que incluyen' de RNE, la ministra expresa la "enorme emoción" que siente al ver el oficio de los militares en todas las tragedias, con actuaciones complicadas como en este caso "levantar vagones".

No obstante, Robles destaca una labor a la que no suelen querer "dar publicidad", como es la de "velar a los fallecidos". Las primeras horas tras la tragedia en Córdoba, como no había espacio suficiente en el Instituto de Medicina Legal, soldados tanto de la UME como del Ejército de Tierra instalaron dos morgues mientras se producían los reconocimientos de las víctimas.

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias en el lugar del accidente ferroviario del domingo entre dos trenes en Adamuz, Córdoba EFE / Cedida

En este sentido, Robles indica que determinados soldados, cuando vieron el cuerpo de alguna persona pequeña, se rompieron. Una situación que también se vivió durante la pandemia de la COIVD-19 o la dana de Valencia: "Esa parte que no sale porque no debe salir, pero es un trauma", señala, y por la que también necesitan, dice, "acompañamiento psicológico".

Robles manda a los familiares de las víctimas "mucho ánimo y solidaridad", pero "no solo en palabras, sino en hechos", aunque resalta que "hay muchísimas cosas que mejorar e incluso en este accidente todos tenemos que sacar consecuencias". La ministra cierra su reflexión indicando que "en los momentos difíciles y de dolor, la gente está y los españoles son muy grandes".

Una Europa con "verdadera autonomía" y "liderazgo" Pese a que la semana en España ha estado marcada por la colisión de los trenes en Adamuz, la ministra analiza los retos por los que atraviesa la Unión Europea ante las agresivas políticas del presidente estadounidense Donald Trump y la amenaza constante que supone la guerra en Ucrania. Para Robles, la UE debe trabajar por una "autonomía estratégica" y un "liderazgo mundial" en defensa de la paz y el ordenamiento jurídico, puesto que no es soportable "la levedad que a veces tiene la UE". Robles avisa a EE.UU. de que "no hay actuaciones legítimas posibles" fuera del ordenamiento jurídico internacional R. García / À. Cabrera La ministra califica el discurso de Trump en torno a sus últimas actuaciones en Venezuela, Groenlandia o Ucrania de "niño de colegio que va amenazando sin límite", por lo que pide una "Europa sin complejos". Robles señala que en los últimos 40 años "todo se había dejado en manos de EE.UU." y que ahora debe hablarse de rearme de Europa en defensa, ético y moral.