La danza de Martha Graham revive en una exposición de Lola Lasurt que reflexiona sobre la guerra

Martha Graham, una de las figuras más influyentes de la danza contemporánea, retratada por fotógrafas como Imogen Cunningham (ver abajo), sigue interpelando a las creadoras actuales. La artista Lola Lasurt muestra en su Ensayo para Deep Song, una investigación que revitaliza la pieza de la coreógrafa.

La exposición/instalación Aún Deep Song, que puede verse desde este viernes en Madrid, reúne por primera vez el proyecto completo de artes visuales de Lola Lasurt (Barcelona, 1983) en Contemporánea Condeduque.

Antes de crear su obra, la artista se ha sumergido en el mundo de Graham y ha aprendido a bailar Deep Song, una composición creada en 1937 por la coreógrafa estadounidense, para rememorar los gestos en los frentes y en la retaguardia de la Guerra Civil. Una pieza que la compañía de Martha Graham bailó en el Teatro Real en 2017.

Detalle de 'Ensayo para Deep Song Friso III Las Cargas'. Lola Lasurt

Las imágenes de la contienda entre los republicanos y los militares sublevados llegaban a todo el mundo gracias a la mirada de los primeros reporteros modernos como Gerda Taro o Robert Capa, cuyas fotos pueden verse en el Círculo de Bellas Artes hasta el 26 de enero.

Cante Jondo Martha Graham, que tomó el título del Poema del Cante Jondo (1931) de Federico García Lorca, plasma en esta danza un lamento profundo de dimensiones universales, articulado en la repetición expresionista de los gestos de dolor y desesperación. En 1988, la coreografía fue recuperada a partir de las fotos de Barbara Morgan, los recuerdos de miembros de la compañía, incluida la propia autora, en estrecha colaboración con Terese Capucilli (intérprete de la pieza tras Graham). Lasurt parte de un hecho histórico –la Guerra civil y su reflejo estilizado en la danza– para traerlo al presente mediante una recreación, performativa y pictórica, que busca reflexionar con sentido crítico sobre su impacto en la actualidad.

Tres frisos sobre tela El resultado de su trabajo son los tres frisos de óleo sobre tela Ensayo para Deep Song. En el Friso I, 2020, compuesto 8 tiras de 10 metros de largo y 25 cm de alto, analiza los cinco minutos completos de la danza. Se presenta en una línea continua sobre varias estructuras de metal que recorren tres de los espacios de la sala. Graham se fijó especialmente en los movimientos de las mujeres, en su constancia, soportes y caídas dolorosas. Así, El Friso II, Las Caídas, 2023, de cuatro tiras de 10 metros de largo y 50 cm de alto, sintetiza el movimiento de cuatro caídas del baile, y se presenta en una caída vertical desde una de las bóvedas. Vista del montaje de 'Aún Deep Song'. FOTO: Juan Rayos Finalmente, el Friso III, Las Cargas, 2025, consiste en una tira de 10 metros de largo y 2 metros de alto, que alude a la escala humana y a los gestos de soporte de las figuras.