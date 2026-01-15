Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Los ataques rusos dejan sin calefacción a 200.000 personas en Kiev en pleno invierno
- Bruselas pide destinar dos tercios de 90.000 millones para Kiev a compras militares con preferencia UE
La guerra en Ucrania cumple este jueves 1.422 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Más de 70.000 rusos se quedan sin electricidad en la región de Briansk por ataque de Kiev
- Dos millones de ucranianos están en el punto de mira de las autoridades por haber evadido la movilización
- El parlamento ucraniano nombra al ex primer ministro Shmigal nuevo titular de Energía
Reino Unido cifra en más de 1,2 millones las bajas de Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania
Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han apuntado este miércoles a que Rusia ha sufrido más de 1,2 millones de bajas desde que comenzó la invasión de Ucrania, cuando queda poco más de un mes para que se cumpla el cuarto aniversario de su inicio por orden del presidente ruso, Vladímir Putin.
"Rusia probablemente ha sufrido unas 1.213.000 bajas en total", ha señalado el Ministerio de Defensa británico, que precisa que en 2025 Moscú habría sufrido alrededor de 415.000 bajas (entre muertos y heridos), lo que supone la segunda cifra anual más alta desde 2022. Londres ha incidido en que esta cifra "representa una ligera disminución con respecto a las aproximadamente 430.00 bajas que Rusia sufrió en 2024", cuando registró la cifra anual más alta, reza un comunicado publicado por la cartera ministerial en sus redes sociales.
Ucrania declarará emergencia energética para abordar las consecuencias de los ataques rusos
El presidente Volodímir Zelenski ha indicado el miércoles que declararía un estado de emergencia en el sector energético para recuperar el tiempo perdido y abordar los problemas de suministro eléctrico interrumpido tras los continuos ataques rusos a la infraestructura.
Zelenski ha actuado mientras los equipos de emergencia realizaban esfuerzos ininterrumpidos para restablecer el suministro eléctrico y de calefacción, paralizada especialmente en Kiev por un ataque ruso la semana pasada. Las reparaciones en miles de bloques de apartamentos se han visto agravadas por el frío extremo, con temperaturas nocturnas que rozan los -20 °C (menos 4 °F). "Las consecuencias de los ataques rusos y el deterioro de las condiciones meteorológicas son graves", ha escrito Zelenski en inglés en la red social X. "En general, se declarará el estado de emergencia en el sector energético de Ucrania... Muchos problemas requieren una solución urgente".
"Work with America on security guarantees, on economic agreements, and on the political document needs to be swift. On our end, we are being as productive as possible. We also expect energy from the American side in their work.
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este jueves cumple 1.422 días.