Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Los ataques rusos dejan sin calefacción a 200.000 personas en Kiev en pleno invierno

Reino Unido cifra en más de 1,2 millones las bajas de Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han apuntado este miércoles a que Rusia ha sufrido más de 1,2 millones de bajas desde que comenzó la invasión de Ucrania, cuando queda poco más de un mes para que se cumpla el cuarto aniversario de su inicio por orden del presidente ruso, Vladímir Putin.

"Rusia probablemente ha sufrido unas 1.213.000 bajas en total", ha señalado el Ministerio de Defensa británico, que precisa que en 2025 Moscú habría sufrido alrededor de 415.000 bajas (entre muertos y heridos), lo que supone la segunda cifra anual más alta desde 2022. Londres ha incidido en que esta cifra "representa una ligera disminución con respecto a las aproximadamente 430.00 bajas que Rusia sufrió en 2024", cuando registró la cifra anual más alta, reza un comunicado publicado por la cartera ministerial en sus redes sociales.