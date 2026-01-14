Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Los últimos ataques rusos en Ucrania matan a cuatro personas

0:18

Los últimos ataques rusos en Ucrania matan a cuatro personas, y dejan zonas sin calefacción ni electricidad

Rusia ha atacado ciudades de toda Ucrania con misiles y drones durante la noche en uno de sus mayores embestidas del Año Nuevo hasta el momento, matando al menos a cuatro personas y dejando sin calefacción ni electricidad, exponiendo a millones al peligroso frío invernal.

El presidente Volodímir Zelenski ha declarado que Rusia había lanzado cerca de 300 drones, 18 misiles balísticos y siete misiles de crucero durante ataques nocturnos contra ocho regiones de Ucrania. Los principales objetivos han sido instalaciones de generación de energía y subestaciones, según ha manifestado Zelenski en una publicación en Telegram.

"Cada ataque de este tipo contra la vida es un recordatorio de que el apoyo a Ucrania es indetenible. Se necesitan misiles para los sistemas de defensa aérea a diario, especialmente durante el invierno". Las unidades de defensa aérea ucranianas derribaron 247 drones y siete misiles, según la Fuerza Aérea.

También ha indicado en Telegram que los misiles y drones causaron daños en 24 emplazamientos. Se han decretado cortes de electricidad de emergencia en la capital, Kiev, y también en las regiones de Chernihiv, Odesa, Járkov, Dnipropetrovsk, Zaporiyia y Donetsk, según el Ministerio de Energía. DTEK, la mayor empresa energética privada de Ucrania, ha declarado que el ataque ha causado graves daños en los equipos de una de sus centrales térmicas.

Zelenski, en su discurso nocturno por video, ha señalado que los equipos de emergencia, obstaculizados por "desafíos extraordinarios" y temperaturas que descendieron a -16 grados Celsius (3 grados Fahrenheit) en Kiev, han permanecido trabajando las 24 horas para restablecer la calefacción y la electricidad.