Sánchez y Feijóo mantendrán un encuentro el próximo lunes sobre Defensa y política exterior

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, van a mantener un encuentro este lunes sobre Defensa y política exterior, después de que los gabinetes del Ejecutivo y del PP hayan mantenido los primeros contactos en los que Moncloa ha ofrecido varias fechas para la reunión. La fecha se ha conocido diez meses después de que ambos abordaran el aumento del gasto militar y mientras siguen las discrepancias entre el PSOE y los socios del Ejecutivo en relación con el envío de tropas españolas a Ucrania, que Sumar pide que se haga bajo el paraguas de la ONU.

Sánchez explicará al líder del PP los "cambios geopolíticos" que se están produciendo en el contexto internacional, apuntan fuentes del Ejecutivo, y también le informará sobre la estrategia de seguridad y diplomacia que está desplegando el Gobierno para responder a esta situación, como viene haciendo, según apuntan, de forma regular en sus comparecencias en el Congreso y ante los medios de comunicación.

El posible envío de tropas españolas a Ucrania para garantizar la paz una vez decretado el alto al fuego ha enfrentado en los últimos días al Ejecutivo y a sus socios. El Gobierno defiende hacerlo como se ha hecho en situaciones similares, mientras que los socios se oponen. Podemos lo ha rechazado tajantemente y Sumar plantea que sea bajo el paraguas de la ONU, algo que el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, no ve necesario.

El PP avisa: no apoyará ninguna decisión planteada "de forma aislada" El PP ha avisado de que de que no apoyará ninguna decisión en materia de Defensa que se plantee "de forma aislada", como consideran que pretende con el envío de tropas a Ucrania. Los populares defienden que se someta a votación vinculante todo el presupuesto y estrategia militar y la política exterior y si hay razones "inexplicables" por las que no pueda atender esta exigencia, le recomienda que centre sus esfuerzos en convencer a cualquiera de sus socios de legislatura. En un primer momento, según apuntan los populares, el objetivo del Gobierno con este encuentro era abordar el posible envío de militares españoles a Ucrania, pero desde el PP han solicitado ampliarla para hablar de "todo lo que preocupa a los españoles". Por este motivo, el PP señala que ha exigido que Sánchez informe de las cuestiones que afectan a la seguridad nacional "de forma completa", abordando los "compromisos" de España en materia de defensa en su totalidad, tanto en lo relativo al envío de tropas como al gasto militar previsto y su detalle por escrito, con el desglose de cuánto se va a gastar, en cuántos años, para qué conceptos, desde qué partidas si no hay presupuestos y con qué empresas. También proponen que en la reunión se aborden las "prioridades estratégicas" que el Gobierno está siguiendo en política exterior. Un asunto que incluye explicar con detalle las decisiones que creen que han derivado en la manifiesta desconfianza que el Gobierno de España en nuestros aliados de la OTAN, el porqué de medidas "contrarias a lo acordado con nuestros socios europeos" o los "vínculos con la dictadura de Venezuela". El portavoz parlamentario del PP, Miguel Ángel Tellado, ha asegurado que su partido va a cumplir con sus obligaciones institucionales y que Feijóo acudirá al encuentro si es para hablar del conjunto de la política exterior y de defensa, "y no solo de una parte, la que en cada momento interese" al presidente del Gobierno. "No permitiremos que Sánchez utilice la seguridad nacional, la política exterior y la defensa como cortinas de humo para tapar su precariedad parlamentaria, su corrupción masiva y su descomposición política", recalca en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.