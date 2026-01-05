Un joven de 18 años de madre catalana, entre los fallecidos en la tragedia de la estación suiza de Crans-Montana
- El joven será enterrado en Lausana (Suiza) y posteriormente se celebrará una misa funeraria en Sant Cugat del Vallès
- Las 40 víctimas mortales ya están identificadas y la mitad eran adolescentes
Joaquim Van Thuyne Daniel, un joven de 18 años de madre y abuelos catalanes y residente en Suiza, está entre las 40 personas fallecidas en el incendio de un bar durante una fiesta de Nochevieja en la localidad suiza de Crans, según ha confirmado RTVE.
El abuelo era directivo de Nestlé Europa y estuvo viviendo en Suiza, donde su hija se casó con un suizo con quien tuvo un hijo, fallecido en este incendio, una de las peores catástrofes de la historia reciente de Suiza.
El joven será enterrado en Lausana (Suiza) y posteriormente se celebrará una misa funeraria en Sant Cugat del Vallès, según ha informado su familia en una esquela en La Vanguardia.
Más de la mitad de los fallecidos eran adolescentes
Las 40 personas fallecidas en la localidad suiza de Crans Montana han sido ya identificadas formalmente, según anunció este domingo la Policía del cantón de Valais.
Las 16 últimas víctimas que quedaba por identificar lo fueron a lo largo de este domingo, la más joven de ellas un chico de quince años (con triple nacional, francesa, israelí y británica) y la mayor de todas, una francesa de 33 años.
De las cuarenta víctimas mortales, 22 son suizas, mientras que el segundo grupo nacional más afectado es el francés, con siete víctimas (incluida la persona con triple nacionalidad), mientras que Italia lamenta seis muertos. Además, hay dos fallecidos de Rumania, un portugués, un belga y un turco, según informa Efe.
De las víctimas, dos tenían catorce años, seis tenían 15 años, nueve tenían 16 años y tres tenían 17 años, lo que hace que este rango de edad haya sido el más afectado.
Otros seis fallecidos tenían 18 años y catorce víctimas tenían edades comprendidas entre los 20 y 39 años, según las informaciones proporcionadas por las autoridades.