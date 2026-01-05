Un joven de 18 años de madre catalana, entre los fallecidos en la tragedia de la estación suiza de Crans-Montana

Joaquim Van Thuyne Daniel, un joven de 18 años de madre y abuelos catalanes y residente en Suiza, está entre las 40 personas fallecidas en el incendio de un bar durante una fiesta de Nochevieja en la localidad suiza de Crans, según ha confirmado RTVE.

El abuelo era directivo de Nestlé Europa y estuvo viviendo en Suiza, donde su hija se casó con un suizo con quien tuvo un hijo, fallecido en este incendio, una de las peores catástrofes de la historia reciente de Suiza.

El joven será enterrado en Lausana (Suiza) y posteriormente se celebrará una misa funeraria en Sant Cugat del Vallès, según ha informado su familia en una esquela en La Vanguardia.