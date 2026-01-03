Identifican a las primeras cuatro víctimas del incendio en el club Le Constellation de la localidad suiza de Crans-Montana

La Policía suiza ha anunciado este sábado la identificación de las primeras cuatro víctimas del incendio en el local nocturno Le Constellation de la localidad de Crans-Montana durante la celebración de Año Nuevo.

Se trata de dos suizas, de 21 y 16 años, y de dos chicos, también de nacionalidad suiza, de 18 y 16 años, cuyos restos han sido entregados a sus familias, han indicado las autoridades.

"Las investigaciones y los procedimientos de identificación de las otras víctimas fallecidas o heridas, siguen activamente", ha añadido la Policía del cantón de Valais.

Un total de 40 personas fallecieron en la tragedia ocurrida en una fiesta de Nochevieja en la reputada estación de esquí, ubicada en el corazón de los Alpes suizos.

En el incendio 119 personas resultaron heridas, la mayoría con quemaduras muy graves y extendidas.

Seis de los heridos aún no han podido ser identificados y medio centenar están en proceso de ser transferidos a otros países de Europa, donde podrán recibir tratamientos altamente especializados ante la gravedad de su estado.

Este mismo sábado, el consejero de Sanidad de la región italiana de Lombardía, Guido Bertolaso, ha avanzado que una joven de 15 años llamada Sofía y gravemente quemada será llevada a lo largo del día al hospital milanés de Niguarda. Se trata del octavo herido italiano que será trasladado en helicóptero desde los hospitales suizos en los que recibieron las primeras curas.