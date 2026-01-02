La Fiscalía apunta a bengalas en botellas de champán como origen del incendio en Suiza

Las investigaciones avanzan tras el incendio de este jueves en el municipio suizo de Crans-Montana y la Fiscal General, Béatrice Pilloud, apunta a que la principal hipótesis es que el origen fueron unas bengalas prendidas que habían sido instaladas en botellas de champán: "Todo nos hace pensar que el fuego comenzó de bengalas".

"El fuego prendió de forma muy rápida y generalizada" ha informado en una rueda de prensa Pilloud, remarcando que las bengalas estaban "demasiado cerca del techo".

En la misma rueda de prensa se ha anunciado que el número de víctimas mortales se mantiene en 40, pero sí que suben los heridos hasta los 119. La mayoría de ellos siguen en estado grave; por ello no se descarta que el número de fallecidos aumente los próximos días.

La Fiscal General ha sostenido que se está recabando información sobre cuánta gente había en el local nocturno Le Constellation para poder comenzar con la identificación de los cuerpos.

También ha avanzado que, en el caso de que los propietarios del local permanecen con vida, serán juzgados por varios cargos. Entre ellos, por negligencia y lesiones negligentes.

La Fiscal General ha informado de que el Instituto Forense de Zúrich está trabajando ya en la investigación del suceso y "que llegará a las obras del bar, los materiales, la licencia y las medidas de seguridad". También se evaluarán las medidas de seguridad, como por ejemplo las salidas de emergencia, el aforo permitido, el material de decoración y las escaleras de acceso.

