La CNMC multa con 2,9 millones a cuatro agencias de viajes por repartirse contratos del Banco de España y de la UCM
- Las empresas sancionadas son Nautalia Viajes, Viajes El Corte Inglés, Ávoris Retail División y IAG7 Viajes
- Además, Competencia les ha impuesto la prohibición de participar en concursos públicos hasta seis meses
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 2,91 millones a cuatro agencias de viajes que manipularon contratos convocados por el Banco de España y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en octubre de 2021 y 2022. El organismo inició este expediente en diciembre de 2023 e inspeccionó las sedes de varias empresas durante este periodo.
En un comunicado publicado este lunes, Competencia ha confirmado la sanción a Nautalia Viajes, Viajes El Corte Inglés y Ávoris Retail División por repartirse un contrato del Banco de España y otro de la UCM, acarreando en sanciones de 850.000, 690.000 y 740.000 euros, respectivamente. Por su parte, la compañía Integración de Agencias de Viajes, S.A (IAG7) ha sido multada con 630.000 euros solo por el primer caso.
Además, ha impuesto la prohibición de participar en concursos públicos durante seis meses a Nautalia, Viajes El Corte Inglés y Ávoris Retail, y durante tres meses a IAG7. Es la cuarta resolución en la que la CNMC fija directamente el alcance y duración de la prohibición de contratar.
Reparto de licitaciones
Entre el 21 y el 25 de octubre de 2021, IAG7, Nautalia, Viajes El Corte Inglés y Ávoris Retail acordaron no presentarse a una licitación del Banco de España —de servicios de agencia de viajes integrados de forma fija en su oficina (expediente 21/04609)— para que quedara desierta y se volviera a convocar con mejores condiciones.
Con respecto al otro contrato, entre el 3 y el 31 de octubre de 2022, Nautalia, Viajes El Corte Inglés y Ávoris Retail acordaron repartirse de forma rotatoria los encargos del personal de la Universidad Complutense de Madrid. Cuando la UCM emitía una solicitud de viaje y/o alojamiento, solo recibía una oferta en vez de tres, lo que disminuyó tanto las opciones de los usuarios como los incentivos de las agencias para competir.
"Este tipo de acuerdos están prohibidos en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia y en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", ha señalado desde Competencia.
Contra esta resolución, que se ha adoptado con un voto particular, podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.