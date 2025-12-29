La CNMC multa con 2,9 millones a cuatro agencias de viajes por repartirse contratos del Banco de España y de la UCM

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 2,91 millones a cuatro agencias de viajes que manipularon contratos convocados por el Banco de España y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en octubre de 2021 y 2022. El organismo inició este expediente en diciembre de 2023 e inspeccionó las sedes de varias empresas durante este periodo.

En un comunicado publicado este lunes, Competencia ha confirmado la sanción a Nautalia Viajes, Viajes El Corte Inglés y Ávoris Retail División por repartirse un contrato del Banco de España y otro de la UCM, acarreando en sanciones de 850.000, 690.000 y 740.000 euros, respectivamente. Por su parte, la compañía Integración de Agencias de Viajes, S.A (IAG7) ha sido multada con 630.000 euros solo por el primer caso.

Además, ha impuesto la prohibición de participar en concursos públicos durante seis meses a Nautalia, Viajes El Corte Inglés y Ávoris Retail, y durante tres meses a IAG7. Es la cuarta resolución en la que la CNMC fija directamente el alcance y duración de la prohibición de contratar.