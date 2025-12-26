Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 26 de diciembre | Zelenski ha hablado con los enviados de EE. UU. de "nuevas ideas" para lograr la paz en Ucrania

0:05

Zelenski ha hablado con enviados de EE. UU. de "nuevas ideas" para lograr la paz en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha declarado el jueves que conversó con el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, durante aproximadamente una hora sobre cómo poner fin a la guerra con Rusia.

"Fue una conversación muy buena: discutimos muchos detalles y buenas ideas. Hay algunas ideas nuevas sobre cómo acercar la paz real, y se refieren a formatos, reuniones y, sin duda, al cronograma", ha declarado Zelenski en la aplicación Telegram. Trump ha estado presionando para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra de casi cuatro años, y en las últimas semanas, los esfuerzos de paz liderados por Witkoff y Kushner han avanzado lentamente.

A principios de esta semana, Zelenski presentó un borrador del plan de paz de 20 puntos que describió como el marco principal para poner fin a la guerra. El borrador representaba una versión reducida de un plan original de 28 puntos que Estados Unidos había discutido previamente con la parte rusa y que, según se consideraba, beneficiaba principalmente a Moscú, ya que exigía que Kiev cediera territorio y restringiera su ejército.

Sin embargo, cuestiones territoriales clave siguen sin resolverse en el nuevo borrador de 20 puntos, dijo Zelenski, y añadió que se requeriría una reunión con Trump para resolver los asuntos más delicados. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha dicho este jueves que Moscú estaba analizando los documentos sobre el fin de la guerra, que fueron traídos a Moscú por el enviado especial ruso, Kirill Dmitriev, desde Estados Unidos.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Zelenski afirmó que el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, planeaba mantener una conversación más con los negociadores estadounidenses más tarde ese mismo día. "Estamos trabajando incansablemente para acercar el fin de esta brutal guerra rusa contra Ucrania y para garantizar que todos los documentos y medidas sean realistas, eficaces y fiables", declaró. (EFE)