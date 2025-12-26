Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 26 de diciembre | Zelenski ha hablado con los enviados de EE. UU. de "nuevas ideas" para lograr la paz en Ucrania
- Rusia ve un avance lento pero continuado en las negociaciones con EE.UU.
La guerra en Ucrania cumple este viernes 1.402 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Cazas polacos expulsan del Báltico a un avión ruso
- El papa León XIV pide a Ucrania y Rusia que encuentren "el valor" para "dialogar"
Guerra Ucrania-Rusia, 26 de diciembre, en directo:
-
0:35
Polonia intercepta un avión ruso sobre el Báltico e informa de violaciones del espacio aéreo desde Bielorrusia
Este jueves, Polonia ha enviado aviones de combate para interceptar un avión de reconocimiento ruso que volaba cerca de su espacio aéreo sobre el mar Báltico y afirmó que decenas de objetos entraron desde Bielorrusia durante la noche del miércoles, advirtiendo que los incidentes durante la temporada navideña podrían ser una señal de provocación.
"Esta mañana, sobre las aguas internacionales del ¿mar Báltico, aviones de combate polacos interceptaron, identificaron visualmente y escoltaron fuera de su zona de responsabilidad a un avión de reconocimiento ruso que volaba cerca de las fronteras del espacio aéreo polaco", ha informado este jueves el ejército polaco. (Reuters)
-
0:20
El papa León XIV llama a "dialogar" en Ucrania en la bendición 'Urbi et orbi'
El papa León XIV ha pedido este jueves, día de Navidad, "justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria", y que se encuentre "el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa" para acabar con la guerra en Ucrania.
El papa ha pronunciado la tradicional bendición Urbi et orbi (A la ciudad y al mundo), destinada a los 1.400 millones de católicos del mundo, desde el balcón central de la basílica de San Pedro del Vaticano.
-
0:10
Rusia ve un avance lento pero continuado en las negociaciones con EE.UU.
"En el proceso de negociacion para un acuerdo en el conflicto ucraniano, quiero decir en el proceso de negociación con EE.UU., hay un progreso lento pero continuado", ha declardo la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova.
Zajarova ha añadido que las potencias europeas occidentales intentan torpedear el progreso y ha sugerido que EE.UU. se opone a esos movimientos. (Reuters)
-
0:05
Zelenski ha hablado con enviados de EE. UU. de "nuevas ideas" para lograr la paz en Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha declarado el jueves que conversó con el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, durante aproximadamente una hora sobre cómo poner fin a la guerra con Rusia.
"Fue una conversación muy buena: discutimos muchos detalles y buenas ideas. Hay algunas ideas nuevas sobre cómo acercar la paz real, y se refieren a formatos, reuniones y, sin duda, al cronograma", ha declarado Zelenski en la aplicación Telegram. Trump ha estado presionando para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra de casi cuatro años, y en las últimas semanas, los esfuerzos de paz liderados por Witkoff y Kushner han avanzado lentamente.
A principios de esta semana, Zelenski presentó un borrador del plan de paz de 20 puntos que describió como el marco principal para poner fin a la guerra. El borrador representaba una versión reducida de un plan original de 28 puntos que Estados Unidos había discutido previamente con la parte rusa y que, según se consideraba, beneficiaba principalmente a Moscú, ya que exigía que Kiev cediera territorio y restringiera su ejército.
Sin embargo, cuestiones territoriales clave siguen sin resolverse en el nuevo borrador de 20 puntos, dijo Zelenski, y añadió que se requeriría una reunión con Trump para resolver los asuntos más delicados. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha dicho este jueves que Moscú estaba analizando los documentos sobre el fin de la guerra, que fueron traídos a Moscú por el enviado especial ruso, Kirill Dmitriev, desde Estados Unidos.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Zelenski afirmó que el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, planeaba mantener una conversación más con los negociadores estadounidenses más tarde ese mismo día. "Estamos trabajando incansablemente para acercar el fin de esta brutal guerra rusa contra Ucrania y para garantizar que todos los documentos y medidas sean realistas, eficaces y fiables", declaró. (EFE)
-
0:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este viernes cumple 1.402 días. Aquí puedes leer lo ocurrido la jornada de este jueves.