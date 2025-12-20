Los trabajadores de Astilleros Balenciaga y Abu Dhabi Ports llegan a un acuerdo para cerrar la venta

La plantilla de Astilleros Balenciaga y el grupo árabe Abu Dhabi Ports han llegado a un acuerdo con lo que se supera el principal escollo para cerrar la venta y salvar la histórica firma con sede en Zumaia (Gipuzkoa).

El acuerdo incluye una reducción salarial del 5% y su posterior congelación durante tres ejercicios, así como la subrogación de 59 contratos ya que únicamente se excluyen siete por estar ya en relevo o en edad de jubilación.

"Luego negociaremos un sistema de bonus que a día de hoy desconocemos cómo será", ha dicho el presidente del comité, David Tejera (CCOO). "Va a venir bien para todo el pueblo de Zumaia, para la economía de Gipuzkoa. Activamos la empresa, que era uno de los objetivos y felicitar a los trabajadores por el esfuerzo que han realizado", ha añadido.

Los trabajadores han celebrado este sábado una asamblea en la que han aceptado la contrapropuesta de los inversores que llega tras semanas de negociaciones que finalmente han permitido un acercamiento que salva in extremis la empresa, el empleo y garantiza carga de trabajo.

El alcalde de Zumaia, Iñaki Ostolaza, ha expresado su satisfacción por el acuerdo, aunque ha reconocido que tiene una sensación "agridulce" ya que también ha habido que "dejar pelos en la gatera" en una negociación que, según ha reconocido, ha sido "dura, larga y complicada".