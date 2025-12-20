Los trabajadores de Astilleros Balenciaga y Abu Dhabi Ports llegan a un acuerdo para cerrar la venta
- El acuerdo incluye una reducción salarial del 5% y su posterior congelación durante tres ejercicios
- La compañía, con sede en Zumaia (Gipuzkoa), se encuentra en concurso de acreedores desde diciembre de 2024
La plantilla de Astilleros Balenciaga y el grupo árabe Abu Dhabi Ports han llegado a un acuerdo con lo que se supera el principal escollo para cerrar la venta y salvar la histórica firma con sede en Zumaia (Gipuzkoa).
El acuerdo incluye una reducción salarial del 5% y su posterior congelación durante tres ejercicios, así como la subrogación de 59 contratos ya que únicamente se excluyen siete por estar ya en relevo o en edad de jubilación.
"Luego negociaremos un sistema de bonus que a día de hoy desconocemos cómo será", ha dicho el presidente del comité, David Tejera (CCOO). "Va a venir bien para todo el pueblo de Zumaia, para la economía de Gipuzkoa. Activamos la empresa, que era uno de los objetivos y felicitar a los trabajadores por el esfuerzo que han realizado", ha añadido.
Los trabajadores han celebrado este sábado una asamblea en la que han aceptado la contrapropuesta de los inversores que llega tras semanas de negociaciones que finalmente han permitido un acercamiento que salva in extremis la empresa, el empleo y garantiza carga de trabajo.
El alcalde de Zumaia, Iñaki Ostolaza, ha expresado su satisfacción por el acuerdo, aunque ha reconocido que tiene una sensación "agridulce" ya que también ha habido que "dejar pelos en la gatera" en una negociación que, según ha reconocido, ha sido "dura, larga y complicada".
La firma entró en concurso de acreedores en diciembre de 2024
El 'sí' de los trabajadores era un requisito imprescindible para dar luz verde al protocolo de venta del astillero al consorcio Abu Dhabi Ports, que fue firmado el pasado 30 de noviembre por importe de 11,2 millones de euros.
Por su parte, el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha realizado una propuesta a Balenciaga para otorgar la concesión para la ocupación de dominio público en el puerto de Zumaia por un plazo inicial de 10 años prorrogables, una garantía de explotación de 190.000 euros y el pago anual de las tasas correspondientes.
Dicha ocupación en el puerto de Zumaia deberá destinarse al desarrollo de actividades de construcción y reparación naval. Tras esta notificación de las condiciones, Astilleros Balenciaga dispone de un plazo de 10 días para su aceptación expresa o formular alegaciones.
Astilleros Balenciaga lleva en concurso de acreedores desde diciembre de 2024 y el ente público Cofides aceptó en marzo una quita parcial de la deuda del astillero, que pasó de 15 a 8,5 millones de euros.
En este largo proceso para intentar salvar la compañía se han involucrado también las administraciones públicas, entre ellas los gobiernos central y vasco, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Zumaia.