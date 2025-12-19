El Ayuntamiento de Roma cobrará dos euros por acercarse a la Fontana di Trevi a partir del próximo mes de febrero

Acercarse a La Fontana di Trevi dejará de ser gratuito a partir del próximo 1 de febrero, cuando el Ayuntamiento de Roma comenzará a cobrar una entrada general de dos euros.

"Es importante aclarar que la Fontana es visible gratuitamente para todos. Estamos hablando solo del acceso a la zona justo delante de la fuente", ha precisado este viernes el alcalde de la capital italiana, Roberto Gualtieri.

La Fontana di Trevi es el segundo monumento más visitado de Roma tras el Coliseo. Es una de las pocas atracciones de la Ciudad Eterna con acceso libre hasta ahora y con la implantación del pago pretende regular la afluencia masiva de visitantes.

Se habilitarán dos carriles de acceso: uno para los turistas, que deberán abonar la entrada, y otro para los residentes en Roma, de acceso gratuito.

"Creemos que este sistema no limitará la experiencia de la Fontana di Trevi, ya que el coste es muy bajo, casi simbólico, de solo dos euros. Esto nos permitirá reducir un poco la aglomeración de turistas y, al mismo tiempo, obtener recursos para financiar una gran novedad: la gratuidad de los museos en Roma, algo que consideramos muy importante", ha añadido el alcalde.