El Ayuntamiento de Roma cobrará dos euros por acercarse a la Fontana di Trevi a partir del próximo mes de febrero
- "Estamos hablando solo del acceso a la zona justo delante de la fuente", ha precisado el alcalde de la Ciudad Eterna
- Se habilitarán dos carriles de acceso: uno de pago para los turistas y otro gratuito para los residentes
Acercarse a La Fontana di Trevi dejará de ser gratuito a partir del próximo 1 de febrero, cuando el Ayuntamiento de Roma comenzará a cobrar una entrada general de dos euros.
"Es importante aclarar que la Fontana es visible gratuitamente para todos. Estamos hablando solo del acceso a la zona justo delante de la fuente", ha precisado este viernes el alcalde de la capital italiana, Roberto Gualtieri.
La Fontana di Trevi es el segundo monumento más visitado de Roma tras el Coliseo. Es una de las pocas atracciones de la Ciudad Eterna con acceso libre hasta ahora y con la implantación del pago pretende regular la afluencia masiva de visitantes.
Se habilitarán dos carriles de acceso: uno para los turistas, que deberán abonar la entrada, y otro para los residentes en Roma, de acceso gratuito.
"Creemos que este sistema no limitará la experiencia de la Fontana di Trevi, ya que el coste es muy bajo, casi simbólico, de solo dos euros. Esto nos permitirá reducir un poco la aglomeración de turistas y, al mismo tiempo, obtener recursos para financiar una gran novedad: la gratuidad de los museos en Roma, algo que consideramos muy importante", ha añadido el alcalde.
Otros cinco monumentos serán pago
La entrada de pago se sumará a una medida ya vigente desde el pasado 22 de diciembre, que limita el acceso simultáneo a un máximo de 400 personas en la plaza. Esta cifra se reducirá ahora a 250 para evitar la saturación del espacio.
Los billetes podrán adquirirse a través de una plataforma digital exclusiva para la compra anticipada de boletos, o directamente en el lugar, y también en puntos de venta físicos como museos o puntos de información turística.
La imposición de esta tarifa, una medida similar a la que ya se aplicó recientemente para el Panteón, llega después de años de debate sobre la necesidad de controlar el elevado número de personas que se concentran diariamente en el entorno del monumento. Solo en el primer semestre de este año, se registraron más de cinco millones de accesos al recinto, con una media diaria de 30.000 visitantes.
Gualtieri ha estimado "de forma prudente, y después de descontar los costes de gestión", que esta medida podría generar aproximadamente 6,5 millones de euros anuales para las arcas municipales.
Los recursos obtenidos con la nueva tarifa cubrirán los costes logísticos, y "lo que reste" se destinará "al mantenimiento y embellecimiento del patrimonio museístico, garantizando también la seguridad en los espacios comunes", ha explicado el alcalde.
Además de la Fontana di Trevi, el alcalde ha anunciado la introducción de un billete de pago para otros cinco monumentos que hasta ahora eran gratuitos con un precio "muy popular y accesible". Son la Villa de Majencio, el Museo Napoleónico, el Museo de Escultura Antigua Giovanni Barracco, el Museo Carlo Bilotti y el Museo Pietro Canonica.