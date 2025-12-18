Luces y sombras de Navidad en Vigo: analizamos un modelo que replican otras ciudades

El 15 de noviembre de 2025, a pesar de la intensa lluvia y algunos problemas técnicos, las calles de Vigo encendieron su conocida iluminación navideña. Un espectáculo de luces que convierte a la ciudad gallega en uno de los destinos más buscados durante estas fiestas. Miles de personas -turistas y locales- se darán cita en el centro de la ciudad olívica hasta mediados de enero, cuando el alcalde, Abel Caballero, apague el interruptor.

Durante más de dos meses, Vigo brillará con sus casi 12 millones de luces led, instalados en 460 calles y plazas de la ciudad, 40 más que el año pasado. En total, hay más de 7.000 motivos ornamentales, como arcos y árboles. El que está situado en la Puerta del Sol, como cada Navidad, este año mide 45 metros y pesa unas 20 toneladas. El Concello defiende el encendido temprano como un motor de atracción turística durante el invierno y subraya el impacto económico que la Navidad tiene sobre el comercio y la hostelería local.

Los hoteleros vigueses ven con buenos ojos esta apuesta por el alumbrado y prevén una "muy buena" Navidad, con registros de ocupación altísimos, sobre todo durante los fines de semana, puentes y fechas señaladas. También la hostelería local celebra, un año más, la llegada de turistas a la ciudad: "Duplicamos o triplicamos las ganancias durante estas semanas", cuenta el dueño de un local en Porta do Sol. Para muchos comerciantes, la campaña navideña supone uno de los momentos clave del año, con un incremento significativo de la actividad. "Antes a partir de noviembre esto estaba muerto, ahora con las luces hay muchísima gente. Impacta muy positivamente en el negocio. Los portugueses son los que más compran", relata Alejandro, que trabaja en una tienda de souvenirs.