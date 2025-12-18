Luces y sombras de Navidad en Vigo: analizamos un modelo que replican otras ciudades
- Vigo se ha convertido en un referente en turismo navideño por sus luces: así impactan en la ciudad y sus vecinos
- El capítulo de Esto merece una explicación analiza la 'carrera' entre ciudades por el alumbrado de Navidad más espectacular
El 15 de noviembre de 2025, a pesar de la intensa lluvia y algunos problemas técnicos, las calles de Vigo encendieron su conocida iluminación navideña. Un espectáculo de luces que convierte a la ciudad gallega en uno de los destinos más buscados durante estas fiestas. Miles de personas -turistas y locales- se darán cita en el centro de la ciudad olívica hasta mediados de enero, cuando el alcalde, Abel Caballero, apague el interruptor.
Durante más de dos meses, Vigo brillará con sus casi 12 millones de luces led, instalados en 460 calles y plazas de la ciudad, 40 más que el año pasado. En total, hay más de 7.000 motivos ornamentales, como arcos y árboles. El que está situado en la Puerta del Sol, como cada Navidad, este año mide 45 metros y pesa unas 20 toneladas. El Concello defiende el encendido temprano como un motor de atracción turística durante el invierno y subraya el impacto económico que la Navidad tiene sobre el comercio y la hostelería local.
Los hoteleros vigueses ven con buenos ojos esta apuesta por el alumbrado y prevén una "muy buena" Navidad, con registros de ocupación altísimos, sobre todo durante los fines de semana, puentes y fechas señaladas. También la hostelería local celebra, un año más, la llegada de turistas a la ciudad: "Duplicamos o triplicamos las ganancias durante estas semanas", cuenta el dueño de un local en Porta do Sol. Para muchos comerciantes, la campaña navideña supone uno de los momentos clave del año, con un incremento significativo de la actividad. "Antes a partir de noviembre esto estaba muerto, ahora con las luces hay muchísima gente. Impacta muy positivamente en el negocio. Los portugueses son los que más compran", relata Alejandro, que trabaja en una tienda de souvenirs.
Navidad sí, pero no así
Sin embargo, la Navidad de Vigo no está exenta de críticas. Asociaciones vecinales y colectivos sociales aseguran que una ciudad de 300.000 habitantes no está preparada para recibir cifras de turistas, que según el Concello, el año pasado rozaron los 6,3 millones de visitantes. "Me convierto en un Grinch", explica una vecina que vive cerca de la calle Príncipe: "Es una saturación. Te levanta dolor de cabeza: las luces, la música... Normalmente tardo 4 minutos en llegar a la Puerta del Sol. Estos días no baja de 15". También algunos comercios señalan que la afluencia de gente durante las fechas que se encienden las luces -entre mediados de noviembre y mediados de enero- termina notándose en la caja de sus negocios: "Algunas clientas mayores se despiden porque les resulta muy complicado llegar hasta aquí". Reclaman que se tenga en cuenta a los vecinos y que estén presentes durante la planificación de esto
La carrera de las ciudades por las luces más espectaculares
Durante los últimos años, los ayuntamientos de muchas ciudades han apostado por un modelo que el alcalde de Vigo lleva por bandera: atraer a vecinos y turistas con espectaculares alumbrados navideños. La estrategia se ha extendido por toda España, con ciudades como Madrid, Málaga, Barcelona o Sevilla, que compiten por ofrecer encendidos cada vez más llamativos y por situarse en los primeros puestos de las clasificaciones turísticas de estas fechas. En este contexto, Vigo se ha convertido en uno de los referentes del modelo, con una Navidad que trasciende el ámbito local y genera una amplia repercusión mediática: "La Navidad es una de las herramientas para promover la marca de Vigo. En 2018 empiezan a aparecer carteles en el metro de Madrid. Este invierno ya está en Japón, en Nueva York o en Francia", explica Katerina Kratevs, autora de la tesis doctoral Marca Vigo¿la marca de una ciudad o de un alcalde? por la Universidad de Santiago de Compostela.
Este tipo de iniciativas, sin embargo, también ha abierto un debate más amplio sobre el uso del espacio público y el papel de los grandes eventos como herramienta de promoción urbana: "La atracción masiva hacia espectáculos como pueden ser las luces de Navidad generan casi un sentimiento de unidad, pertenencia y un refuerzo de los lazos sociales. Es un fenómeno gratuito que acaba conectando con la mercantilización del espacio público que estamos viendo en las grandes ciudades", cuenta Andrea García, directora de Innovación Social en VML - The Cocktail.
Mientras los gobiernos municipales destacan su capacidad para dinamizar la economía y proyectar la imagen de la ciudad, voces críticas advierten del riesgo de convertir el centro urbano en un escenario permanente, en detrimento de la vida vecinal y de un turismo más sostenible.
'Luces y sombras de Navidad' es la nueva entrega tras 'Un suceso corriente', 'La escombrera de la Comuna 13', 'Silicosas, muerte en suspensión', 'Moda sin freno', 'Postales de un viaje de fin de curso', '¿Qué está pasando en las universidades públicas?', 'No entiendo el arte', 'Un juicio con jurado', 'La amenaza del virus del Nilo: un viaje por el bajo Guadalquivir', '¿Qué pasa con el cannabis en España?', 'Cómo funciona Mercamadrid', ‘El asesino de Elisa: historia de una búsqueda' o 'La pesadilla americana antes del sueño'.