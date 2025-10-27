La jueza de la dana pide a Les Corts Valencianes el listado de llamadas que Mazón entregó a la comisión de investigación

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre, que dejó 229 víctimas mortales, ha solicitado a Les Corts Valencianes que le remita el listado de llamadas que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, le entregó a petición de la comisión de investigación.

Según el listado aportado hace casi dos semanas, Mazón no habló con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hasta las 21:27 horas de aquel día. En ese registro aparecen un total de 26 llamadas.

En un auto, al que ha tenido acceso RTVE, la jueza da un plazo de un día a les Corts para que le remita el listado llamadas que Mazón le entregó y justifica que "el listado de llamadas que se pretende recabar se trata de un documento público".