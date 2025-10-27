La jueza de la dana pide a Les Corts Valencianes el listado de llamadas que Mazón entregó a la comisión de investigación
- Y le da un día de plazo para que le remita el listado
- También vuelve a pedir a Emergencias las grabaciones que haya del día de la dana
La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre, que dejó 229 víctimas mortales, ha solicitado a Les Corts Valencianes que le remita el listado de llamadas que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, le entregó a petición de la comisión de investigación.
Según el listado aportado hace casi dos semanas, Mazón no habló con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hasta las 21:27 horas de aquel día. En ese registro aparecen un total de 26 llamadas.
En un auto, al que ha tenido acceso RTVE, la jueza da un plazo de un día a les Corts para que le remita el listado llamadas que Mazón le entregó y justifica que "el listado de llamadas que se pretende recabar se trata de un documento público".
Vuelve a reclamar las grabaciones de ese día
La jueza también requiere nuevamente a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) para que diga si existen otras grabaciones del día de la dana, y reclama otra vez a la productora de televisión contratada por la Conselleria de Emergencias que remita los vídeos originales correspondientes a las grabaciones ya aportadas.
Asimismo, ordena a una empresa de teleasistencia que conserve las grabaciones de llamadas y comunicaciones con fallecidos por la dana que eran usuarios del servicio de teleasistencia y remita al órgano judicial para incorporar a la investigación, previo consentimiento de sus familiares, las relativas a seis víctimas mortales.