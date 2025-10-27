Mazón pide "evitar el ruido" en el aniversario de la dana y la oposición insiste en que dimita

A dos días para el aniversario de la fatídica dana que dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido este lunes "evitar el ruido" político en una "semana tan dura", mientras que desde la oposición han vuelto a insistir en que el jefe del Consell no debería seguir al frente, sino que debería dimitir.

En una conferencia en el V Foro Económico de Alicante, organizado por el diario El Español, Mazón ha aprovechado su intervención para recalcar que esta semana debería ser la "del respeto" a las víctimas de la dana y "de conseguir el mayor nivel de colaboración posible". Por eso, ha instado a todas las administraciones a "pensar qué podemos hacer para seguir colaborando", a pesar de los "desencuentros políticos muy desagradables". Y ha defendido también la necesidad de que se ponga en marcha una comisión mixta de la dana con el Ejecutivo de Sánchez para que se "acelere" la reconstrucción.

Mazón ha defendido que "tiempo ha habido y habrá para otras muchas cosas, incluso para la discrepancia", y ha lamentado "las declaraciones que se están produciendo por parte del Gobierno de España" en una semana "tan durísima". Con estas palabras se refería a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien este domingo aseguró que la "negligencia" de Mazón causó "una auténtica tragedia".

También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido "respeto" porque es "la semana de las víctimas y la familia" y ha criticado el "espectáculo que esta semana ha dado el Gobierno". Preguntado sobre si Mazón debería seguir al frente, el líder 'popular' ha rechazado hacer comentarios. "Hay mucho tiempo de lo que ustedes quieran, pero esta semana conmigo no cuenten", ha zanjado.

Y aunque tanto a su llegada, como a su marcha, Mazón ha sido cuestionado por el nuevo dato conocido este domingo de que el día de la dana no fue directamente al Palau de la Generalitat desde el restaurante El Ventorro, en el que estuvo comiendo con la periodista Maribel Vilaplana durante casi cuatro horas, sino que acompañó a la mujer al aparcamiento donde tenía aparcado el coche, el presidente valenciano ha guardado silencio.

El PSOE cree que Mazón "no debería ser presidente de la Generalitat" Desde el PSOE insisten en que la única solución pasa por la dimisión de Mazón. En estos términos se ha pronunciado la ministra de Universidades y líder del PSOE en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, quien ha instado al presidente de la Generalitat a "dimitir" y "comparecer en los juzgados". "Yo, en su lugar, habría dimitido, por la dignidad del pueblo valenciano, si hubiera hecho la negligente actuación del señor Mazón la tarde del 29 de octubre. Ni queriendo, se puede hacer tan mal", ha indicado a preguntas de los periodistas en una visita la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la Comunidad Valenciana. También la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que el nuevo dato sobre qué hizo Mazón al salir de la comida en El Ventorro "da tanta vergüenza", que ha considerado que "no debería ser presidente de la Generalitat desde hace mucho tiempo". "Hay un responsable máximo en el PP, que se llama Alberto Núñez Feijóo, que debería liberarnos a todos los valencianos de tener a Mazón, pero no lo hace porque él también nos ha mentido a todos en la cara", ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a la reunión de la Ejecutiva socialista en Ferraz para referirse a que el líder del PP aseguró haber estado "informado en tiempo real" y después se ha sabido que era "mentira" Y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que Mazón "no debería estar al frente de la Comunidad Valenciana". A su juicio, si sigue es porque "tiene el apoyo de Feijóo" y del presidente de Vox, Santiago "Abascal".

Compromís cree una "anomalía" que Mazón siga al frente Para el diputado de Compromís en Les Corts Valencianes Joan Baldoví, es una "anomalía" que Mazón siga de presidente con todo lo que se está sabiendo sobre dónde estuvo la tarde de la dana. "Nosotros entendemos que un responsable, el máximo responsable político, debe de dar la cara de una vez por todas y es una auténtica anomalía que aún siga de presidente", ha señalado el portavoz de Compromís en una entrevista en Las Mañanas de RNE. 22.33 min Baldoví sostiene que "es una auténtica anomalía" que Mazón siga al frente de la Generalitat Asimismo ha admitido que es "frustrante" que un año después de la dana se siga especulando sobre "dónde estaba" Mazón el día de la dana, así como también ha tachado de "inconcebible" que se fuera a comer "tranquilamente" y que "desapareciera hasta las 20:30 horas". Por otra parte, ha afirmado entender a las víctimas de la dana que no quieren que Mazón acuda al funeral de Estado. "Puedo entender que las víctimas hayan dicho que no quieren ver a una persona que no estuvo donde tuvo que estar el día que tenía que estar", ha advertido. También ha considerado "decepcionante" ver cómo "el PP se ha entregado enteramente a Vox para salvarle el cuello a Mazón".