La UE dice que responderá "apropiadamente" ante medidas arancelarias a algún país tras la amenaza de Trump a España

La Comisión Europea ha asegurado este miércoles que responderá "apropiadamente a cualquier medida" comercial que se dirija a un Estado miembro de la Unión Europea. Esta respuesta del bloque que llega tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a España por no elevar su gasto militar.

"Responderemos apropiadamente, como siempre hacemos, a cualquier medida tomada contra uno o más de nuestros Estados miembros", ha expresado el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario, según recoge EFE.

Este martes, Trump ha vuelto a amenazar a España con imponer aranceles ante la negativa del Gobierno español a elevar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB, algo acordado en la cumbre de la OTAN el pasado mes de junio. No obstante, entonces se dio cierta flexibilidad a países como España para no aumentar la inversión en defensa.

La política de comercio es competencia exclusiva de la Unión Europea, de forma que si Washington impone aranceles, tendría que aplicarlos a todo el bloque, y no solamente a España. Además, actualmente está en vigor un acuerdo comercial con Estados Unidos alcanzado a finales de julio, con un arancel generalizado del 15% que funciona como límite.

Una alternativa que podría escoger Washington sería imponer un gravamen sobre un producto específico que haga más daño a la economía española que al resto de países europeos. Esto, sin embargo, también supondría romper con el pacto comercial alcanzado entre ambas potencias.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado que lo "importante" es que España aceptó "los objetivos de capacidad" de la Alianza Atlántica relativos al gasto en defensa, fijados en el 5% durante la cumbre de julio. Al ser preguntado sobre la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a España por no alcanzar el umbral marcado por los aliados, ha expresado su gratitud al líder estadounidense, ya que asegura que su trabajo fue "muy importante" para que se lograra el consenso.