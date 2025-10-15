Rutte destaca "la unanimidad" en la OTAN y asegura que España apoya totalmente el objetivo de defensa

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este miércoles que lo "importante" es que durante la cumbre de La Haya del pasado junio España estuvo "totalmente de acuerdo" con los objetivos de gasto acordados por los aliados, que decidieron elevar el gasto en defensa al 5% del PIB para 2035. Lo ha dicho al ser preguntado sobre la amenaza lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a España por no aumentar el gasto en defensa.

"España ha aceptado los objetivos de capacidad de la OTAN, eso es importante", ha dicho Rutte en una rueda de prensa en la que un periodista le ha preguntado sobre las últimas palabras de Trump, que abrió la puerta a "castigar" a España "con el comercio a través de aranceles". El secretario general ha evitado pronunciarse expresamente sobre las amenazadas del líder estadounidense.

Trump aseguró el martes que "no" estaba "contento con España" y aseguró que el país obtenía "protección" de la OTAN pese que "lo que hizo" fue "muy malo" para la Alianza. "A pesar de que se niega a aumentar la inversión, ellos van a recibir inversión. Creo que es algo muy feo, es una falta de respeto con la OTAN", aseguró el mandatario estadounidense desde Washington, un día después de estrecharle la mano al presidente español, Pedro Sánchez, y a otros líderes mundiales durante la firma del acuerdo de paz en Gaza.

Rutte también ha expresado su gratitud al líder estadounidense, ya que asegura que su trabajo fue "muy importante" para que se lograra el consenso entre todos los países miembros. En La Haya, todos los aliados acordaron aumentar su gasto anual en Defensa hasta un total del 5% del producto interior bruto —que incluye un 3,5% en gasto militar y un 1,5% en seguridad— una medida que Trump calificó de "victoria monumental", ya que defiende que su país pagaba "mucho más" de lo que le correspondía, y eso era "injusto".