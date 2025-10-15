El Gobierno, tras la amenaza de Trump de imponer aranceles: "En España mandan los españoles, no somos su protectorado"

Horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volviese a amenazar a España con imponerle aranceles si no aumentaba el gasto en defensa, el Gobierno reacciona. "El pretendido castigo que quiere imponer a los españoles le va a salir muy caro a los americanos, la balanza comercial de España con EE.UU. es deficitaria, es decir, que esas políticas van a perjudicar a los norteamericanos", ha advertido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

"El castigo le va a salir muy caro a Trump", ha incidido la titular de Trabajo. "Si eso pasase, España va a defender a sus sectores productivos. Si tenemos que defender al aceite, a la automoción o a los sectores afectados, lo vamos a hacer. En España mandan los españoles, no somos su protectorado", ha avisado Díaz en referencia a la amenaza de Trump.

La reacción también ha llegado por parte de la ministra de Defensa, Margarita Robles. "La política no son unas declaraciones sacadas de contexto [...] España es un aliado responsable que lleva 40 años en la OTAN", ha expresado Robles después de que el presidente estadounidense volviese a sembrar la duda de imponer aranceles a España a última hora de este martes, ante la negativa del Gobierno a aumentar el gasto en defensa al 5% acordado en la cumbre de la OTAN de junio.

Trump dijo este martes que "quizá" castigase a España con aranceles "No estoy contento con España. Obtiene protección [de la OTAN...] Creo que lo que España hizo fue muy malo para la OTAN. Y aun así, a pesar de que se niega a aumentar la inversión, ellos van a recibir inversión. Creo que es algo muy feo, es una falta de respeto con la OTAN [...] Quizá les castigue con el comercio a través de aranceles", expresió en la Casa Blanca. Esas palabras se produjeron un día después de que Trump y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se saludasen cordialmente en la cumbre de paz sobre Gaza en Egipto. 24 horas antes de amenazar con aranceles, Trump se dirigió a Sánchez para cuestionar si estaban "trabajando aquí sobre el tema del PIB". "Ya llegaremos a eso. Estáis haciendo un trabajo fantástico", le preguntó al saludarle. Trump vuelve a amenazar a España con aranceles por no aumentar el gasto en defensa: "Es una falta de respeto" Pero es que las idas y venidas de Trump respecto a España han sido continuas en los últimos días. No es cosa de las últimas 48 horas. La semana pasada, el estadounidense amenazó a nuestro país con expulsar a España de la OTAN si no se cumplía con el 5% del gasto en defensa.