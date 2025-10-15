El Gobierno, tras la amenaza de Trump de imponer aranceles: "En España mandan los españoles, no somos su protectorado"
- El presidente estadounidense ha vuelto a amenazar a España con imponer aranceles si no aumentaba el gasto en defensa
- Fuentes de Moncloa restan importancia a las palabras de Trump e insisten en que cumplirán su compromiso con la OTAN
Horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volviese a amenazar a España con imponerle aranceles si no aumentaba el gasto en defensa, el Gobierno reacciona. "El pretendido castigo que quiere imponer a los españoles le va a salir muy caro a los americanos, la balanza comercial de España con EE.UU. es deficitaria, es decir, que esas políticas van a perjudicar a los norteamericanos", ha advertido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
"El castigo le va a salir muy caro a Trump", ha incidido la titular de Trabajo. "Si eso pasase, España va a defender a sus sectores productivos. Si tenemos que defender al aceite, a la automoción o a los sectores afectados, lo vamos a hacer. En España mandan los españoles, no somos su protectorado", ha avisado Díaz en referencia a la amenaza de Trump.
La reacción también ha llegado por parte de la ministra de Defensa, Margarita Robles. "La política no son unas declaraciones sacadas de contexto [...] España es un aliado responsable que lleva 40 años en la OTAN", ha expresado Robles después de que el presidente estadounidense volviese a sembrar la duda de imponer aranceles a España a última hora de este martes, ante la negativa del Gobierno a aumentar el gasto en defensa al 5% acordado en la cumbre de la OTAN de junio.
Trump dijo este martes que "quizá" castigase a España con aranceles
"No estoy contento con España. Obtiene protección [de la OTAN...] Creo que lo que España hizo fue muy malo para la OTAN. Y aun así, a pesar de que se niega a aumentar la inversión, ellos van a recibir inversión. Creo que es algo muy feo, es una falta de respeto con la OTAN [...] Quizá les castigue con el comercio a través de aranceles", expresió en la Casa Blanca.
Esas palabras se produjeron un día después de que Trump y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se saludasen cordialmente en la cumbre de paz sobre Gaza en Egipto. 24 horas antes de amenazar con aranceles, Trump se dirigió a Sánchez para cuestionar si estaban "trabajando aquí sobre el tema del PIB". "Ya llegaremos a eso. Estáis haciendo un trabajo fantástico", le preguntó al saludarle.
Pero es que las idas y venidas de Trump respecto a España han sido continuas en los últimos días. No es cosa de las últimas 48 horas. La semana pasada, el estadounidense amenazó a nuestro país con expulsar a España de la OTAN si no se cumplía con el 5% del gasto en defensa.
Albares defiende que España es un socio fiable
Fuentes de Moncloa restan importancia a las palabras de Trump y recalcan en que cumplirán el compromiso de gasto del 2%, acordado y ratificado en la pasada cumbre de la OTAN.
Además, desde el Gobierno insisten en que en los dos últimos foros públicos en los que han coincidido, la cumbre de Egipto esta semana y la cumbre de la OTAN en junio, ha habido cordialidad y respeto. "Simplemente ha dicho lo que ya sabemos, que a él le gustaría que fuese así", han añadido desde Moncloa.
En la misma línea se ha expresado en público el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha respondido a las enésimas amenazas de EE.UU y ha señalado que el compromiso de España con la OTAN y todo lo que aporta a la seguridad euroatlántica, "está fuera de toda duda".
Albares, en declaraciones a los medios en China ha insistido en que España "es un aliado fiable", que cuenta con un despliegue máximo en el flanco este europeo, "fundamental" para la seguridad de la zona.
Por su parte, en la OTAN, su secretario general, Mark Rutte, ha asegurado que lo "importante" es que España aceptó "los objetivos de capacidad" de la Alianza relativos al gasto en defensa, fijados en el 5% durante la cumbre de julio. Al ser preguntado sobre la amenaza de Trump de imponer aranceles a España, Rutte ha mostrado su gratitud al líder estadounidense, ya que asegura que su trabajo fue "muy importante" para que se lograra el consenso para aumentar el gasto en defensa.