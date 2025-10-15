El índice de revisión del alquiler escala al 2,2% en septiembre, un nuevo máximo en lo que va de año

El índice de revisión de los contratos de alquiler sube por cuarto mes consecutivo. Concretamente, los alquileres que se revisen ahora podrán subir hasta un 2,22%, según el índice de referencia publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que se aplica a los contratos firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda el 25 de mayo de 2023. Este nuevo dato, que corresponde a septiembre de 2025, se coloca por encima del 2,19% cifrado en el mes anterior y es el más alto que se registra desde diciembre de 2024.

Desde que entró en vigor este índice de referencia de alquiler, alcanzó su máximo hasta ahora en diciembre de 2024, con el 2,28%, y desde entonces cayó hasta el 1,98% en marzo de 2025. Después, repuntó al 2,09% en abril y volvió a caer al 1,9% en mayo, y desde ese mes ha subido de forma constante hasta el dato actual del 2,2% de septiembre.

En paralelo, el INE también ha publicado este miércoles el dato definitivo del Índice de Precios de Consumo (IPC), que ha escalado al 3% en septiembre por los precios de los carburantes y la electricidad.