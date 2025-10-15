El índice de revisión del alquiler escala al 2,2% en septiembre, un nuevo máximo en lo que va de año
- Sube por cuarto mes consecutivo y se coloca por encima del 2,19% registrado en el mes anterior
- Así, los contratos que se actualicen ahora no podrán incrementarse más de ese 2,2%
El índice de revisión de los contratos de alquiler sube por cuarto mes consecutivo. Concretamente, los alquileres que se revisen ahora podrán subir hasta un 2,22%, según el índice de referencia publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que se aplica a los contratos firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda el 25 de mayo de 2023. Este nuevo dato, que corresponde a septiembre de 2025, se coloca por encima del 2,19% cifrado en el mes anterior y es el más alto que se registra desde diciembre de 2024.
Desde que entró en vigor este índice de referencia de alquiler, alcanzó su máximo hasta ahora en diciembre de 2024, con el 2,28%, y desde entonces cayó hasta el 1,98% en marzo de 2025. Después, repuntó al 2,09% en abril y volvió a caer al 1,9% en mayo, y desde ese mes ha subido de forma constante hasta el dato actual del 2,2% de septiembre.
En paralelo, el INE también ha publicado este miércoles el dato definitivo del Índice de Precios de Consumo (IPC), que ha escalado al 3% en septiembre por los precios de los carburantes y la electricidad.
Cómo funciona el índice
La Ley de Vivienda establece una serie de medidas para contener los precios en la regulación de los contratos de alquiler. Tal y como determinó la norma desde el principio, es el INE quien se encarga de definir este índice de referencia para la actualización anual de los contratos, todo ello para evitar incrementos desproporcionados, como se estaban registrando por la inflación.
Anteriormente, en la mayoría de casos, los alquileres se actualizaban con el IPC. No obstante, hace más de dos años, cuando la inflación se disparó tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el Gobierno decidió en abril de 2022 limitar la subida de los alquileres al 2% y, para 2024, fijó este porcentaje en el 3%. Con la entrada de 2025, esos límites a la subida del alquiler desaparecieron, y se empezaron a aplicar este nuevo índice de referencia, que el INE publica hoy por décima vez.
Las actualizaciones se producen de forma anual, de modo que los caseros que tengan que revisar el alquiler a sus inquilinos podrán aplicar como máximo esta subida. No obstante, también existe la posibilidad de prorrogar la renta durante 5 años si el propietario de la vivienda es un particular, o hasta 7 años si es un gran inversor.
Desde que se publicó este índice, algunos agentes del sector han criticado la medida porque consideran que, en la práctica, supone un tope a la actualización de las rentas para que se encuentren siempre por debajo de la inflación real. Esto, en su opinión, desincentiva el mercado del alquiler y la generación de más oferta.