Bruselas sanciona a Gucci, Chloé y Loewe con 157 millones de euros por fijar restricciones a los comercios minoristas

La Comisión Europea (CE) ha multado este martes a las firmas europeas de moda de lujo Gucci, Chloé y Loewe con más de 157 millones de euros. La sanción se ha impuesto debido a las exigencias de las tres compañías a los comercios minoristas para establecer los precios de venta de los productos de sus marcas. El objetivo de esta práctica era asegurar que los costes fueran similares a los de sus propias tiendas y proteger las ventas.

Las limitaciones estuvieron en vigor entre 2015 y 2023 y se aplicaron a vendedores independientes tanto en comercios tradicionales como en línea. Las prohibiciones también se aplicaron a los productos diseñados y vendidas por las tres firmas, lo que incluye ropa, productos de cuero, zapatos y accesorios, según ha explicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Estas medidas son contrarias a las normas de Competencia comunitarias, por lo que Bruselas ha impuesto multas que ascienden a 119,67 millones de euros en el caso de la italiana Gucci, 19,69 millones a la francesa Chloé y de 18 millones a la española Loewe. Las tres compañías se han beneficiado de rebajas en la sanción por haber cooperado con la Comisión.

Prácticas contrarias a las normas de Competencia La investigación de la CE reveló que estas tres empresas, actuando de manera independiente entre ellas, interfirieron con las estrategias comerciales de los minoristas. Por ejemplo, exigían no desviarse de los precios recomendados de venta, de tasas máximas de descuento o de periodos de rebajas específicos. En algunos casos prohibieron de forma temporal ofrecer descuentos y Gucci llegó a exigir a los comerciantes que dejaran de vender en Internet una línea específica de productos. "Trataron de que los comercios minoristas aplicasen los mismos precios y condiciones de venta que ellas aplicaban en sus propios canales de venta directa", ha explicado la Comisión. Para comprobar que cumplían con las exigencias, las empresas monitorizaban los a los comerciantes y les contactaban si se desviaban. Los pequeños empresarios generalmente cumplían con la política de precios de las casas de moda, desde el principio o cuando se lo pedían. "Estas prácticas anticompetitivas de Gucci, Chloé y Loewe privaron a los minoristas de su independencia de precios y redujeron la competencia entre ellos", ha asegurado la CE. Por otro lado, "al mismo tiempo, Gucci, Chloé y Loewe buscaban proteger sus propias ventas de la competencia de los comerciantes al por menor". El Ejecutivo ha subrayado que estos comportamientos provocan un aumento de los precios. Moda circular frente a moda rápida: Iniciativas para reducir la basura textil Carolina Pecharromán