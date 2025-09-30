La tarifa regulada individual de gas sube un 13,2% y la vecinal aumenta entre un 12% y un 20,1% a partir de octubre
- La subida se debe a la incorporación del gas estacional en la fórmula de revisión, como todos los inviernos
- La tarifa de gas natural se revisa trimestralmente el primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre
La tarifa de último recurso (TUR) de gas natural individual sin impuestos aumentará a partir de este miércoles, 1 de octubre, una media del 13,2% respecto al precio fijado el pasado 1 de julio. Esta subida se debe principalmente a la incorporación del gas estacional en la fórmula de revisión, como sucede todos los inviernos. Por su parte, la TUR vecinal se encarecerá entre un 12% y un 20,1% según la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con los precios para el próximo trimestre.
El coste de esta materia prima en la revisión de octubre depende del coste del gas de base y del gas estacional, que se incorpora en los meses de invierno. Al añadir el gas estacional, el coste de la materia prima se dispara un 24,9% con relación a la actualización de julio, con un valor de 2,7 céntimos de euro por megavatio hora (MWh).
El coste del gas de base (20,5 euros/MWh) se ha reducido un 6,5% gracias a la bajada del 4,8% en la cotización del barril de Brent, de referencia en Europa y a la apreciación del euro frente al dólar, que se ha reforzado un 3,2%. Asimismo, el coste del gas estacional (33,2 euros/MWh) es un 8,6% más bajo en relación a la tarifa vigente debido al descenso en el descenso de la cotización del gas natural, según han informado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Cliente medio de la tarifa regulada
En concreto, un hogar con la TUR1 (cocina y agua caliente sanitaria) la nueva revisión supone un incremento del 12% en su factura anual, contando impuestos. Para el TUR2 (cona, agua sanitaria y calefacción), supone un aumento del 13,1% y para uno de la TUR3 (pymes), se registra un repunte del 13,8%.
En el caso de la TUR vecinal, el artículo 2 del Real Decreto-Ley 18/2022, de 18 de octubre, se creó una nueva tarifa de gas natural que se aplica de manera temporal a las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y a las empresas de servicios energéticos que les presten servicio.
A través del Real-Decreto-Ley 4/2024, de 25 de junio, se amplió la aplicación de esta tarifa de manera indefinida.
Tarifa regulada vecinal
Para este tipo de consumidores, a partir del 1 de octubre el término variable de la tarifa vecinal aumentará entre un 12% y un 20,1%. En concreto, para la TUR4 el incrementó será del 15%, para la TUR 5 del 15,8%, la TUR6 del 12%, para la TUR7 del 19,2%, la TUR8 del 19,6%, en el caso de la TUR9 un 19,9%, para la TUR 10 del 19,8% y para la TUR11 del 20,1%.
A la tarifa regulada del gas natural se puede acoger cualquier consumidor conectado a redes de gas natural de presión igual o inferior a 4 bar (400.000 pascales) y cuyo consumo anual sea inferior o igual a 50.000 kilovatios hora (kWh). A través del Rea-Decreto-Ley 18/2022, de 18 de octubre, se ha ampliado su aplicación a las comunidades de propietarios y empresas de servicios energéticos que les presten servicio.
La tarifa regulada de gas natural se revisa trimestralmente el primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año. Se actualizan cuando el coste de la materia prima incluido en la tarifa sufre una variación al alza o a la baja superior al 2% respecto al valor empleado en la tarifa que se encuentra en vigor. También se actualiza cuando entran en vigor nuevos peajes o cánones. Su valor se hace público a través del BOE.