La tarifa regulada individual de gas sube un 13,2% y la vecinal aumenta entre un 12% y un 20,1% a partir de octubre

La tarifa de último recurso (TUR) de gas natural individual sin impuestos aumentará a partir de este miércoles, 1 de octubre, una media del 13,2% respecto al precio fijado el pasado 1 de julio. Esta subida se debe principalmente a la incorporación del gas estacional en la fórmula de revisión, como sucede todos los inviernos. Por su parte, la TUR vecinal se encarecerá entre un 12% y un 20,1% según la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con los precios para el próximo trimestre.

El coste de esta materia prima en la revisión de octubre depende del coste del gas de base y del gas estacional, que se incorpora en los meses de invierno. Al añadir el gas estacional, el coste de la materia prima se dispara un 24,9% con relación a la actualización de julio, con un valor de 2,7 céntimos de euro por megavatio hora (MWh).

El coste del gas de base (20,5 euros/MWh) se ha reducido un 6,5% gracias a la bajada del 4,8% en la cotización del barril de Brent, de referencia en Europa y a la apreciación del euro frente al dólar, que se ha reforzado un 3,2%. Asimismo, el coste del gas estacional (33,2 euros/MWh) es un 8,6% más bajo en relación a la tarifa vigente debido al descenso en el descenso de la cotización del gas natural, según han informado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

01.15 min El aumento del precio del gas preocupa a la ciudadanía: "Está subiendo todo una barbaridad"

Cliente medio de la tarifa regulada En concreto, un hogar con la TUR1 (cocina y agua caliente sanitaria) la nueva revisión supone un incremento del 12% en su factura anual, contando impuestos. Para el TUR2 (cona, agua sanitaria y calefacción), supone un aumento del 13,1% y para uno de la TUR3 (pymes), se registra un repunte del 13,8%. En el caso de la TUR vecinal, el artículo 2 del Real Decreto-Ley 18/2022, de 18 de octubre, se creó una nueva tarifa de gas natural que se aplica de manera temporal a las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y a las empresas de servicios energéticos que les presten servicio. A través del Real-Decreto-Ley 4/2024, de 25 de junio, se amplió la aplicación de esta tarifa de manera indefinida. Los Veintisiete acuerdan prorrogar por dos años el objetivo de almacenar un 90% de gas en la UE con excepciones