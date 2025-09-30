Adif presenta una nueva oferta de liberalización de alta velocidad para tres corredores más

La liberalización de las rutas alta velocidad se extenderá hasta los corredores de Madrid-Galicia, Madrid-Asturias/Cantabria y Madrid-Cádiz/Huelva, con 72 servicios diarios, según una nota de prensa de Adif, el operador ferroviario del país y Adif Alta Velocidad (AV). El gestor ferroviario espera recibir solicitudes para estos corredores a lo largo de 2026 de las empresas interesadas.

Esta nueva oferta se presenta a los distintos operadores para que puedan hacer anotaciones antes de la aprobación y publicación en la Declaración sobre la Red (DR) de Adif y Adif AV. La DR tendrá entre sus puntos el calendario y las normas para el desarrollo del proceso, que será supervisado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tal y como fija la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario.

Por otro lado, los 72 nuevos servicios estarán repartidos de la siguiente forma: 32 por día en el corredor Madrid-Galicia, 24 entre Madrid-Asturias/Cantabria y 16 para la línea Madrid-Cádiz/Huelva. En cuanto a la DR, también tendrá que incluir las franjas horarias, el calendario y las normas para el desarrollo de la liberalización.