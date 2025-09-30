Adif presenta una nueva oferta de liberalización de alta velocidad para tres corredores más
- Se trata de las rutas Madrid-Galicia, Madrid-Asturias/Cantabria y Madrid-Cádiz/Huelva, con hasta 72 servicios diarios
- La primera liberalización benefició a 15 provincias, con el 54% de la población y con esta segunda fase se alcanzaría el 70%
La liberalización de las rutas alta velocidad se extenderá hasta los corredores de Madrid-Galicia, Madrid-Asturias/Cantabria y Madrid-Cádiz/Huelva, con 72 servicios diarios, según una nota de prensa de Adif, el operador ferroviario del país y Adif Alta Velocidad (AV). El gestor ferroviario espera recibir solicitudes para estos corredores a lo largo de 2026 de las empresas interesadas.
Esta nueva oferta se presenta a los distintos operadores para que puedan hacer anotaciones antes de la aprobación y publicación en la Declaración sobre la Red (DR) de Adif y Adif AV. La DR tendrá entre sus puntos el calendario y las normas para el desarrollo del proceso, que será supervisado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tal y como fija la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario.
Por otro lado, los 72 nuevos servicios estarán repartidos de la siguiente forma: 32 por día en el corredor Madrid-Galicia, 24 entre Madrid-Asturias/Cantabria y 16 para la línea Madrid-Cádiz/Huelva. En cuanto a la DR, también tendrá que incluir las franjas horarias, el calendario y las normas para el desarrollo de la liberalización.
Segunda fase de liberalización
La primera oferta de capacidad marco para las líneas de alta velocidad entre Madrid y Barcelona y las rutas Madrid-Comunidad Valenciana y Madrid-Sevilla/Málaga terminó en 2020 con la firma de tres pactos con las compañías ferroviarias de transporte que operan a día de hoy en la red ferroviaria española: AVLO, Iryo y Ouigo.
Para esta segunda fase, el gestor ferroviario busca que las empresas firmen acuerdos plurianuales con Adif y Adif AV. El propósito es dar mayor seguridad jurídica a las empresas para que tengan la capacidad de llevar a cabo inversiones y facilitar la correcta planificación de horarios. Desde Adif prevén que todo el procese termine hacia finales del año 2027.
Asimismo, Adif destaca que, desde la apertura a la competencia en los corredores de la primera fase, se ha observado un crecimiento de la demanda en las distintas rudas. El propósito del gestor es ayudar en el crecimiento del uso de la red, compartiendo sus beneficios con los distintos territorios del país y contribuir al desarrollo del ferrocarril. Si durante la primera fase se vieron involucradas 15 provincias, que suponen el 54% de la población, en esta segunda fase se añadirán 13 provincias, alcanzando al 70% de los habitantes.