Las lluvias extremas en España dejan varios heridos en Ibiza y récords de precipitaciones

20:47

La alerta roja deja una tarde "complicada" en el litoral con lluvias "históricas" en Cullera, Sueca y El Perelló



La alerta roja de este lunes ha dejado una tarde "complicada" en el litoral de la provincia de Valencia con lluvias "históricas" en los municipios de Cullera, Sueca y también en El Perelló.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, califica en un vídeo de cifras "históricas" las alcanzadas en la localidad por unas lluvias que han causado "muchas incidencias" que están siendo atendidas por la Policía Local, la Guardia Civil y bomberos "a medida que se pueden acercar a esas zonas". Mayor ha informado de que se van a comenzar a limpiar las calles que han tenido arrastres de materiales: "Vamos a empezar por aquí, por la calle Valencia, que es donde más material hay y poco a poco vamos a limpiar toda la población para intentar volver a la normalidad".



Por su parte, fuentes municipales de Sueca han remarcado que esta tarde ha sido "muy complicada". El municipio, que ha suspendido las clases para este martes, ha registrado, sobre las 18.30 horas, una avería eléctrica que ha afectado de forma "importante" a la zona del Polígono, Sebastià Diego i Villa y Honor de Corbera. Los técnicos trabajan para restablecer el suministro "lo más rápido posible", ha apuntado el consistorio en sus redes sociales.

El alcalde de la localidad, Julián Sáez, ha detallado que la lluvia ha comenzado en Sueca sobre las 17.00 horas "con una intensidad como pocas veces se ha visto": "Ha sido prácticamente una hora sin parar que ha provocado caos en la ciudad". En este sentido, ha precisado que hay calles "totalmente anegadas" con el agua entrando en las plantas bajas o en las cocheras. "Esto se ha agravado aún más por la circulación de vehículos por las calles, pese a que hemos insistido en que por favor, si no es preciso, no circulen porque provoca un efecto ola", ha manifestado.

Por su parte, el alcalde de El Perelló, José Codoñer, ha informado de que el episodio de lluvia ha sido "bastante fuerte" desde las 16.30 horas, pues "han caído 30 litros en una hora". "Llevamos en lo que es el día, en 12 horas, 100 litros por metro cuadrado (l/m2). Es una barbaridad", ha subrayado. "Tenemos un par de locales que se han inundado un poco y algún garaje también. Es decir, la situación es crítica, pero de momento es lo único que podemos hacer: actuar y esperar a que pare la lluvia", ha aseverado, al tiempo que ha señalado que está recorriendo las calles para ver qué incidencias hay e "intentar ayudar a la gente".