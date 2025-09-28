Las lluvias extremas en España dejan varios heridos en Ibiza y récords de precipitaciones
- En las islas Baleares se han producido rescates en vehículos y viviendas y cortes de luz
Los restos del exhuracán Gabrielle se han desplazado hacia las Islas Baleares y han mantenido en aviso naranja las islas de Ibiza y Formentera por lluvias torrenciales, que este martes se han llevado la peor parte del temporal, con más de 230 litros por metro cuadrado registrados en algunas de sus estaciones meteorológicas, además de rescates en vehículos y viviendas, y cortes de luz en Ibiza. Además, dos personas han resultado heridas de carácter grave por caídas y otras cuatro personas han resultado heridas leves después de quedar atrapadas por el desprendimiento de rocas sobre dos plantas de un hotel en Ibiza.
El temporal dejó el lunes inundaciones en el litoral mediterráneo, sobre todo en la provincia de Valencia precisamente cuando se acaban de cumplir once meses de la dana de 2024. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado además el nivel naranja en la zona de la Marina Alta de Alicante para este martes.
Resumen del impacto por lluvias extremas en España
-
22:37
Concluye la narración del minuto a minuto sobre el paso de la borrasca Gabrielle en nuestro país. Gracias por seguir la actualidad en RTVE Noticias. Puedes continuar informado/a en el canal 24 horas y en las emisoras de Radio Nacional. Buenas noches.
-
22:23
El temporal deja calles y carreteras inundadas en Murcia y Valencia
El temporal este martes no se había ido del todo en la región de Murcia y en algunas zonas de Valencia. Horas y horas de lluvia que han vuelto a hacer impracticables calles y carreteras. Esa intensidad ya ha bajado y toca limpiar.
-
22:19
Sánchez destaca que la UME está desplegada para hacer frente a las lluvias y tormentas que afectan a Ibiza y Formentera
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) está desplegada "para dar apoyo a los equipos de emergencias locales" que están trabajando para hacer frente a la emergencia por las lluvias y tormentas que están afectando en las últimas horas las islas de Ibiza y Formentera.
En un mensaje en X, el jefe del Ejecutivo ha avisado que sigue "muy pendiente" de la situación en el archipiélago balear ante las inundaciones de las últimas horas, al mismo tiempo que ha pedido "extremar la precaución" y que se "sigan las informaciones de los canales oficiales".
Un llamamiento que ha efectuado también el Govern local presidido por Marga Prohens, cuyo trabajo ahora mismo se centra en la coordinación del dispositivo formado por diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad para gestionar los incidentes derivados de las lluvias y tormentas en ambas islas.
Las zonas más afectadas por las lluvias son el municipio de Ibiza, Santa Eulària des Riu y Sant Josep de sa Talaia, donde se han producido diversas inundaciones y cortes de carreteras y accesos.
-
22:00
Lluvias torrenciales en Ibiza: el aviso rojo y la alerta no han llegado hasta mediodía 00:01:09 30/09/2025
El aviso rojo de la AEMET y el mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles ha llegado a los vecinos de Ibiza después de varias horas de lluvia intensa y cuando algunas zonas de la capital estaban inundadas.
Después de una noche con aviso naranja de Aemet, Baleares bajaba al amarillo, pero en apenas tres horas escalaba a riesgo y Emergencias lanzaba la alerta a todos los móviles. "Estábamos en una desescalada hacia un amarillo y de manera repentina ha cambiado a rojo", asegura la consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas.
FOTO: Germán Lama / Europa Press
-
21:30
El temporal de lluvias golpea a Ibiza y Formentera
El temporal de lluvias torrenciales se ha cebado este martes con las islas de Ibiza y Formentera, que han activado la alerta roja por precipitaciones torrenciales y han obligado al Govern balear a pedir el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Las precipitaciones más intensas se han producido entre las 12:30 y las 13:00 horas, y en algunas estaciones meteorológicas se han llegado a registrar más de 230 litros por metro cuadrado. En numerosas localidades se han producido cortes de luz y los bomberos han tenido que llevar a cabo rescates en vehículos y viviendas.
Además, dos personas han resultado heridas de carácter grave por caídas. Una de ellas es una persona mayor que ha caído por una alcantarilla cuando intentaba cruzar la calle, según ha detallado en declaraciones el alcalde, Rafael Triguero. Otras cuatro personas han resultado heridas leves después de quedar atrapadas por el desprendimiento de rocas sobre dos plantas de un hotel en Ibiza, a consecuencia de las inundaciones y las intensas lluvias de la jornada.
FOTO: Germán Lama / Europa Press
-
20:56
Retiradas todas las alertas por el temporal de lluvias en Valencia
En Burriana se han acumulado 73 litros por metro cuadrado. En Dénia se han cerrado varios caminos por zonas inundables.
“¿ Ya se han retirado todas las alertas por el temporal de lluvias en Valencia— 24 horas de RNE (@24horas_rne) September 30, 2025
En Burriana se han acumulado 73 litros por metro cuadrado
En Dénia se han cerrado varios caminos por zonas inundables
¿¿Amparo Cervera | @RTVEValencia pic.twitter.com/hdznvaHSeM“
-
20:49
Pedro Sánchez, pendiente de la situación de las lluvias en Ibiza y Formentera
"Extrememos la precaución y sigamos las informaciones de los canales oficiales", ha pedido el presidente.
“Seguimos muy pendientes de la situación en Ibiza y Formentera ante las inundaciones de las últimas horas.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 30, 2025
La @UMEgob ya está desplegada para dar apoyo a los equipos de emergencias locales.
Extrememos la precaución y sigamos las informaciones de los canales oficiales.“
-
20:37
Las lluvias torrenciales inundan el puerto de Ibiza, que sigue en aviso naranja
“Las lluvias torrenciales inundan el puerto de Ibiza, que sigue en aviso naranja.— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 30, 2025
¿Andrés Tuells
Sigue el minuto a minuto: https://t.co/GQ0VYzE8pQ pic.twitter.com/INIV38t7uS“
-
20:25
Cuatro heridos leves por un desprendimiento de rocas en el Hotel Vibra Marítimo, en Ibiza
“¿ Hay cuatro heridos leves por un desprendimiento de rocas en el Hotel Vibra Marítimo, en Ibiza— 24 horas de RNE (@24horas_rne) September 30, 2025
¿¿María Amengual: "Las rocas han acabado dentro de las habitaciones"
130 efectivos de la UME llegan hoy a la isla y el Govern manda a otros 50 efectivos
¿@RTVEBalears https://t.co/kkPDAEaUUy pic.twitter.com/AexXJbZT7J“
-
20:16
Cuatro personas heridas tras quedar atrapadas por la caída de rocas sobre un hotel en Ibiza
Cuatro personas han resultado heridas después de quedar atrapadas por el desprendimiento de rocas sobre dos plantas del edificio del hotel HT Vibra Tropical Garden, en la ciudad de Ibiza, a consecuencia de las inundaciones y las intensas lluvias de la jornada.
El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061) ha detallado que cuatro personas se han visto afectadas y que han tenido que ser rescatadas por los bomberos después de quedar atrapadas en varias plantas.
Hasta el lugar del incidente, ocurrido a las 18.22 horas en el número 78 de la calle Ramón Muntaner, se han desplazado cuatro ambulancias, dos de ellas medicalizadas del SAMU 061, con el fin de atender a las personas atrapadas.
Tras ser rescatadas por los bomberos, una de ellas ha tenido que ser evacuada en ambulancia hasta la Clínica Vilas de Ibiza.
Las otras personas afectadas por el derrumbe han resultado heridas leves. Tras ser atendidas en el lugar por los equipos médicos, han sido dadas de alta.
-
20:03
Educació desplaza técnicos y arquitectos a Eivissa para revisar los centros escolares afectados por la tormenta
Las intensas lluvias provocadas por la tormenta han afectado a varios centros educativos de las islas de Eivissa y Formentera, especialmente en el municipio de Eivissa Vila, donde se han registrado inundaciones tanto en el interior de algunos centros como en su entorno urbano inmediato.
Con el objetivo de garantizar la seguridad del alumnado y del personal docente, y para favorecer la pronta recuperación de los espacios públicos y del interior de los centros, así como evitar desplazamientos innecesarios durante la jornada de mañana, las clases quedarán suspendidas el miércoles 1 de octubre en todos los centros educativos del municipio de Eivissa Vila, en todos los niveles (educación infantil, primaria, secundaria, universitaria y también enseñanzas de régimen especial como conservatorios y escuelas oficiales de idiomas), incluido el turno de tarde.
También permanecerá cerrado el IES Marc Ferrer de Formentera, y en municipio de Sant Josep de sa Talaia no habrá actividad docente ni en el CEIP Sant Jordi. La previsión es que las clases puedan retomarse con normalidad el jueves, una vez se hayan completado las tareas de limpieza y revisión.
Para realizar una evaluación técnica detallada del estado de todos los centros públicos de Eivissa y Formentera, la Conselleria d’Educació i Universitats ha activado un dispositivo especial que incluye todos los técnicos del Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) disponibles en la isla, así como un refuerzo de arquitectos y técnicos que se desplazarán expresamente desde Mallorca. Las visitas comenzarán a primera hora del miércoles, priorizando los centros más afectados.
Por otra parte, el centro concertado Santíssima Trinitat de Sant Antoni de Portmany ha sido evacuado por los bomberos durante la jornada de este martes, y su situación será evaluada en los próximos días y mañana tampoco abrirá sus puertas a la actividad lectiva.
-
20:00
Las alertas por lluvias se despiden desde Alicante, que acapara las máximas con hasta 28º
El Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado a las 18 horas la finalización de la alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Alicante, por lo que ya no hay alertas vigentes en toda la Comunitat Valenciana en un martes donde las máximas más altas han estado en esa provincia con valores de casi 28 grados.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, la temperatura más alta del día se ha registrado en Elche, con 27,8 grados, seguida por los 26,4 de la ciudad de Alicante y los 26,3 de Novelda, Rojales y Orihuela.
En cuanto a las otras capitales de provincia, Castellón ha marcado una máxima de 25,0 grados y València de 23,8. La más baja de la jornada ha estado en Castellfort (Castellón), que no ha pasado de los 16,4 grados.
En cuanto a las precipitaciones, en este último día de alertas por fuertes lluvias se han registrado, según la red de Aemet, 69,4 l/m2 en el aeropuerto de Alicante-Elche, 54,6 en Sagunto, 32,8 en València, 30,8 en el aeropuerto de Valencia y 30,0 l/m2 en Elche.
-
19:53
Así están las calles inundadas en Ibiza. La UME ya está activada por las consecuencias de las intensas lluvias, que han dejado dos heridos graves y cuatro heridos leves.
“Así están las calles inundadas en Ibiza. La UME ya está activada por las consecuencias de las intensas lluvias, que han dejado dos heridos graves y cuatro heridos leves.— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 30, 2025
¿@laurahzurriaga (@RTVEBalears)
Sigue la información minuto a minuto: https://t.co/GQ0VYzE8pQ pic.twitter.com/fLH89hBYKf“
-
19:40
Ocho bomberos de Palma viajan a Ibiza para colaborar en las tareas por las inundaciones
Un equipo de ocho bomberos de Palma se ha desplazado este martes a Ibiza para colaborar en las labores de ayuda y control ante las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias y tormentas registradas en las últimas horas en la isla.
Los efectivos se han trasladado con tres vehículos de intervención equipados con herramientas y recursos necesarios para participar en rescates y en la retirada de agua acumulada en diferentes puntos afectados, ha informado el Ayuntamiento de Palma.
Este dispositivo se suma al operativo desplegado en Ibiza para mitigar los efectos de las precipitaciones, que han causado graves incidencias en diversas zonas de la isla.
-
19:37
Desactivadas todas las alertas por lluvias en la Comunidad Valenciana
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha decretado a las 18 horas de este martes la finalización de la alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Alicante, con lo que ya no hay ningún aviso vigente en la Comunidad Valenciana.
Durante este martes se ha mantenido activada la alerta en nivel naranja por lluvias en el litoral norte de Alicante, después de que los avisos en las provincias de Valencia y Castellón hayan finalizado.
El lunes estuvo marcado por la alerta roja en todo el litoral de Valencia y en el litoral norte de Castellón. Fue una jornada complicada en localidades valencianas como Cullera o Sueca, con lluvias "históricas".
-
19:22
La UME está activada por las consecuencias de las intensas lluvias y hay dos heridos graves en Ibiza
“¿La UME está activada por las consecuencias de las intensas lluvias y hay dos heridos graves en Ibiza— Radio 5 (@radio5_rne) September 30, 2025
Las lluvias ya se acercan a registros de 300 litros por metro cuadrado
Los problemas circulatorios y las inundaciones afectan a toda la ciudad
¿@RTVEBalears pic.twitter.com/uKgsbTDczP“
-
18:19
Valencia revisa parques, jardines y arbolado para garantizar su reapertura con seguridad tras las lluvias
El Ayuntamiento de Valencia, a través de la Concejalía de Parques y Jardines, ha activado este martes un dispositivo especial de revisión y supervisión de estos espacios tras las lluvias que desde el pasado domingo han afectado a la ciudad y a otras poblaciones de su provincia y con el fin de garantizar la reapertura de esos recintos con seguridad tras acabar el episodio de precipitaciones, según ha informado el consistorio en un comunicado.
Así, ha concretado que el plan de trabajo previsto contempla inspecciones detalladas en las zonas verdes de la capital valenciana, la evaluación del estado del arbolado y la detección de posibles incidencias derivadas de las intensas precipitaciones.
El objetivo es "reabrir los parques en condiciones óptimas de seguridad para los ciudadanos", ha remarcado la administración municipal. "Nuestra prioridad es garantizar que todos los espacios verdes puedan reabrirse con plenas garantías de seguridad", ha señalado la concejal de Parques y Jardines, Mónica Gil.
-
18:13
Imágenes de la carretera RM-12 y alrededores en Cartagena, Murcia, tras las lluvias
“Imágenes de la @guardiacivil de la carretera RM-12 y alrededores, en el término municipal de Cartagena (Murcia), hoy, tras las fuertes lluviashttps://t.co/YG2YEjG94v pic.twitter.com/XTcOwOXc78“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 30, 2025
-
18:08
El temporal deja récords de precipitaciones después de golpear con dureza el este peninsular e Ibiza
El episodio de lluvias persistentes y de carácter torrencial que en los últimos días ha afectado al este peninsular y Baleares comienza a remitir, aunque la jornada del martes ha sido especialmente complicada en las islas de Ibiza y Formentera, donde las intensas precipitaciones han obligado a activar la alerta roja y han hecho que el Govern balear pidiese el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Las lluvias más intensas se han producido entre las 12:30 y las 13:00 horas, y en algunas estaciones meteorológicas ibicencas se han registrado más de 230 litros por metro cuadrado.
En numerosas localidades se han producido cortes de luz y los bomberos han tenido que llevar a cabo rescates en vehículos y viviendas. La dirección general de Emergencias ha registrado en total 132 incidencias por las lluvias torrenciales, aunque no ha habido que lamentar víctimas mortales ni heridos de gravedad, después de que Protección Civil enviase una alerta masiva a los teléfonos móviles para advertir a la población del alto riesgo de inundaciones. A las 16:00 horas, la Aemet ha rebajado la alerta a nivel naranja.
-
18:03
Dos heridos graves por caídas en Ibiza a causa de las fuertes lluvias
Las fuertes lluvias han dejado esta mañana dos heridos graves por caídas en el municipio de Ibiza durante la alerta roja activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), según el balance de incidencias difundido por el Ayuntamiento de Ibiza en un comunicado.
Uno de los heridos es una persona mayor que ha caído por una alcantarilla cuando intentaba cruzar la calle, según ha detallado en declaraciones el alcalde, Rafael Triguero, que además de estos dos accidentes, ha destacado que no ha habido que lamentar más daños personales relacionados con el temporal.
El equipo de gobierno municipal ha reforzado la seguridad a las 10.00 horas con un dispositivo policial especial de 50 agentes, 22 de ellos incorporados de forma extraordinaria, tras el número de incidencias recibidas a través del servicio de emergencias 112. Además, el consistorio ha pedido a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios para evitar riesgos.
-
17:55
La Universidad de las islas Baleares suspende para este miércoles la actividad lectiva
La Universidad de las islas Baleares (UIB) ha comunicado durante la tarde de este martes que se extiende hasta este miércoles la suspensión de la actividad lectiva en la Sede de Eivissa y Formentera.
Las facultades y escuelas decidirán cómo se podrán recuperar las actividades que estaban previstas.
-
17:50
Las aulas de la Comunitat Valenciana recuperarán la normalidad este miércoles tras dos días de cierre por las lluvias
Los centros educativos de la Comunitat Valenciana prevén retomar su actividad con normalidad este miércoles tras dos jornadas en las que muchos colegios, institutos y universidades han permanecido cerrados a causa de la alerta meteorológica por lluvias torrenciales.
"Esperamos, después de las previsiones de las que nos ha informado Emergencias, que mañana sea un día de total normalidad en la actividad lectiva de la Comunitat Valenciana", ha manifestado el conseller de Educación, José Antonio Rovira, a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.
Hoy, un total de 178.792 alumnos de 53 municipios de la Comunitat Valenciana, han resultado afectados por la suspensión de clases a causa de la alerta por lluvia. Cabe recordar que el lunes esta cifra superaba los 540.000 escolares.
-
17:43
Desactivada la fase de alerta por tormentas en Aragón ante la buena previsión meteorológica
Uno de los municipios más afectados por las lluvias del pasado domingo es María de Huerva. Allí poco a poco las calles vuelven a ser de nuevo transitables.
“Desactivada la fase de alerta por tormentas ante la buena previsión meteorológica.— RTVEAragón (@RTVEaragon) September 30, 2025
¿¿ Uno de los municipios más afectados por las lluvias del pasado domingo es María de Huerva. Allí poco a poco las calles vuelven a ser de nuevo transitables.
¿¿ @david18dgl
¿ Alejandro Lozano pic.twitter.com/fYzBnTCvSa“
-
17:36
La borrasca Gabrielle deja numerosos destrozos a su paso por Valencia
En Valencia, en algunas localidades de la dana han sido complicadas las primeras horas del día y en el barranco del Poyo a su paso por Picanya se ha derrumbado un talud de madrugada.
No paraba de llover anoche en varias zonas de la provincia. El Perellonet es una de las que más preocupaba. Allí se registraron 150 litros por metro cuadrado.
-
17:25
Prohens se trasladará este martes a Ibiza para coordinar a los efectivos de emergencias por las inundaciones
La presidenta del Govern, Marga Prohens, viajará este martes a Ibiza para coordinar a los efectivos de emergencias y dar apoyo a las personas que han sufrido las inundaciones en la isla.
El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, ha confirmado que la líder del Ejecutivo se desplazará hasta la isla acompañada por el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, que se encontraba en Palma para asistir a sesión plenaria en el Parlament.
Desde el Govern han trasladado un mensaje de apoyo a los afectados y han mostrado su "preocupación máxima" por la situación que se vive en la isla, ante las riadas que se han producido a causa de las intensas lluvias caídas a lo largo de este martes.
Costa ha indicado que, en un momento dado, la presidenta se ha ausentado del pleno junto a Marí para acudir al Centro Operativo de Control de Emergencias en Palma y ya por la tarde será cuando ambos viajen hasta la Pitiusa Mayor.
-
17:11
AEMET rebaja a alerta naranja la situación de Ibiza y Formentera
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares ha rebajado a las 16.00 horas la alerta en Ibiza, decretando la alerta naranja en las Pitiusas. Según ha informado en sus redes Aemet, se mantienen activos los avisos en Baleares por lluvias.
Precisamente, el Ayuntamiento de Ibizas ha trasladado a las familias que ya se pueden desplazar a los centros escolares para recoger a sus hijos. No obstante, ha recomendado hacerlo a pie siempre que sea posible y extremar las precauciones en caso de tener que usar vehículo.
-
16:59
La UME se activa en Ibiza ante las inundaciones con refuerzos desde Mallorca y Valencia
La Unidad Militar de Emergencias (UME), que cuenta en Ibiza con efectivos de forma permanente, se ha activado este martes como consecuencia de las inundaciones en la isla, a la que está prevista que lleguen refuerzos, tanto de este destacamento como de otros cuerpos de seguridad, procedentes de Mallorca y de Valencia.
El director general de Emergencias, Pablo Gárriz, ha explicado en declaraciones a la prensa en Marratxí que ante la elevación a Sitaución Operativa 2 (so-2) del Plan Especial contra el Riesgo de Inundaciones (INUNBAL) en las Pitiusas como consecuencia de las fuertes lluvias se ha pedido, a través de Protección Civil, la activación de la UME.
Además de las unidades que están de forma permanente en la isla, ha explicado que está previsto que venga un primer contingente desde Bétera (Valencia) en helicóptero para que colabore con los medios ya desplegados en Ibiza y que salga otro desde Dènia (Alicante) a partir de las 17.00 horas para llevar material pesado, fundamentalmente de para labores de achique.
Por otro lado, ha detallado que están alistando refuerzos desde Mallorca, con personal de Protección Civil, Bomberos, IBANAT y Guardia Civil para apuntalar el operativo en Ibiza medios propios de Baleares.
Gárriz también ha explicado que han establecido un puente con helicópteros para refuerzos de personal y de mando, con un equipo técnico que va a salir desde Mallorca para ubicarse de forma directa en Ibiza.
Además, ha explicado que hay un puesto de mando de Emergencias en la isla afectada, que de momento lidera el jefe de Bomberos de Ibiza.
-
16:29
Vila alcanza los 236,2 l/m² en las últimas horas, según la Aemet
El centro territorial de Baleares de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha registrado 236,2 l/m² en Vila acumulados hasta las 14.30 horas, en el episodio de intensas lluvias que azota este martes sobre todo a las Pitiuses, donde está activado el aviso rojo.
Las precipitaciones de las últimas 12 horas, medidas hasta las 14.30 horas, señalan otros registros significativos que la Aemet califica de "lluvias extraordinarias" como los 134,4,1 l/m² en el aeropuerto de Ibiza, 67 l/m² en Sant Antoni de Portmany y 98 l/m² en Formentera.
En el caso de Sant Joan de Labritja los datos están actualizados solo hasta las 13 horas e indican que han caído 59,8 l/m².
La Aemet ha rebajado a las 16 horas el aviso de rojo (riesgo extremo) a naranja (riesgo máximo) para las islas de Ibiza y Formentera hasta las 20 horas, por precipitación acumulada en 12 horas de 150 l/m.
-
16:14
Emergencias cifra en 132 las incidencias en Ibiza como consecuencia de las fuertes lluvias
La dirección general de Emergencias e Interior del Govern balear ha registrado esta mañana 132 incidencias por las lluvias torrenciales en Ibiza y ha elevado a Situación Operativa 2 (SO-2) el Plan Especial contra el Riesgo de Inundaciones (INUNBAL) en las Pitiusas.
La Dirección General de Emergencias e Interior del Govern de las Islas Baleares ha convocado este mediodía de nuevo al Comité Técnico Asesor y ha decidido mantener la alerta naranja por lluvias y tormentas en las Pitiusas, según han informado desde el Ejecutivo balear.
Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activada hasta las 16.00 horas la alerta roja por riesgo extremo y la previsión es que durante las próximas tres horas la borrasca descargue también con intensidad sobre la isla de Formentera.
Las zonas más afectadas en Ibiza son el municipio de Vila y zonas de Santa Eulària y Sant Josep, donde se han producido varias inundaciones y cortes de carreteras y accesos.
Por este motivo, desde la Dirección General de Emergencias e Interior han enviado a mediodía la alerta masiva de Protección Civil a la población de Ibiza y Formentera a través del sistema EsAlert por riesgo de inundaciones por lluvias torrenciales.
Se ha abierto el alistamiento de voluntarios de Protección Civil, IBANAT y Bomberos del Consell de Mallorca y del Departamento de Emergencias para dar apoyo a los municipios ibicencos más afectados y se ha dado instrucción de cerrar todas las playas de Ibiza y Formentera.
De las 132 incidencias registradas en Ibiza, el municipio de Vila ha sumado un total de 78; Sant Josep y Santa Eulària 25 incidencias cada una, y Sant Antoni ha registrado 3.
La mayoría de avisos han sido por inundaciones en bajos y de la vía pública, desprendimientos de elementos urbanos, caída de árboles, acumulación de agua en la calzada o riesgo de desbordamiento de torrentes.
-
15:54
La UME se activa en Ibiza de forma permanente con refuerzos desde Mallorca y Valencia
La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha activado de forma permanente en Ibiza como consecuencia de las lluvias torrenciales este martes en la isla, a la que está previsto que lleguen refuerzos desde Mallorca y Valencia.
En un comunicado este martes, el Govern balear ha detallado que también se ha abierto el alistamiento de voluntarios de Protección Civil, IBANAT y Bomberos del Consell de Mallorca y del Departamento de Emergencias para apoyar a los municipios ibicencos más afectados.
-
15:09
Las lluvias dejan casi 70 l/m2 en Dénia (Alicante) y obligan a cortar calles y caminos en zonas inundables
El temporal de lluvias ha dejado en Dénia (Alicante) 69,7 litros por metro cuadrado (l/m2) en el observatorio de Joan Chabàs y 63 en el de Montgó/Corral de Calafat en lo que va de martes, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) consultados por Europa Press sobre las 14.45 horas. Además, el Ayuntamiento ha cortado de forma preventiva calles y caminos ubicados en zonas inundables para evitar posibles incidentes.
En concreto, la Policía Local, a través de su perfil de Facebook, ha explicado sobre las 14.00 horas que sigue cerrado el camino del Llavador y ha pedido precaución en el Fondo y en la zona de la Fábrica de Portland.
El aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se mantiene en el litoral norte de la provincia alicantina porque se pueden acumular en esa zona hasta 60 l/m2. El aviso del organismo meteorológico ha entrado en vigor a las 12.00 horas y se prevé que se mantenga hasta las 15.59 horas.
Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha señalado que se mantiene la alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Alicante.
-
15:06
Las depuradoras contruidas tras las riadas de 2024 "han resistido la prueba de estrés"
El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha destacado que las depuradoras construidas tras las riadas de 2024 "han resistido la prueba de estrés de este episodio de lluvias" en la Comunitat Valenciana.
Martínez Mus ha visitado este martes la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Quart-Benàger para comprobar las incidencias registradas por el temporal de lluvias que afectó este lunes a la ciudad de València y ha confirmado que "han resistido la prueba de estrés" de este temporal.
Tras las primeras evaluaciones realizadas, el conseller ha detallado que las lluvias de ayer "provocaron un importante aumento de aguas en algunas depuradoras".
Sin embargo, el balance es positivo, ya que tan solo se han registrado incidencias menores en algo menos de una decena de instalaciones en una red que supera las 500 en el conjunto de la Comunitat Valenciana.
-
15:03
La isla de Ibiza acumula hasta 200 litros de agua por metro cuadrado en dos horas
La isla de Ibiza ha acumulado hasta 200 litros por metro cuadrado en dos horas, según ha informado el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, tras la última reunión del comité técnico asesor.
En declaraciones a los medios, Gárriz ha señalado que el potencial de daño de la tormenta en Ibiza "ha ido evolucionando" y, aunque parecía que el fenómeno perdía fuerza y dada su estacionalidad, la situación ha tenido que ser reevaluada al comenzar a tener problemas con el drenaje.
Las intensas lluvias han generado una "situación de pico", obligándoles a mandar el mensaje de alerta a los ciudadanos. Según Gárriz, en estos momentos se prioriza la atención a los colectivos vulnerables y el auxilio de personas atrapadas.
En relación a los centros educativos, Gárriz ha explicado que se mantiene la consigna de no ir a buscar a los escolares a los colegios "para descolapsar la ciudad de Ibiza" puesto que los servicios de Emergencias pueden tener problemas para llegar a determinados lugares.
-
14:56
"Las cosas están bastante estabilizadas. Ha dejado de llover [...] Estamos intentando recomponer todo y ver cuál es la situación", aseguran desde el Govern balear.
“¿ ENTREVISTA | @NachoPortmany, consejero de gestión ambiental del Consell Insular de Ibiza— Radio 5 (@radio5_rne) September 30, 2025
¿¿El Govern balear pide el apoyo de la UME en Ibiza
¿¿ "Las cosas están bastante estabilizadas. Ha dejado de llover [...] Estamos intentando recomponer todo y ver cuál es la situación" pic.twitter.com/lwNJYbNA1r“
-
14:52
“Pablo Gárriz, director general de Emergencias, sobre la situación en Baleares: "En principio, no tenemos que lamentar ningún daño personal"#Canal24Horashttps://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/YvmmMThHtX“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 30, 2025
-
14:26
El Govern balear ha pedido el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Ibiza.
-
14:22
Un talud se ha desprendido en el barranco del Poyo en la localidad de Picanya (Valencia), después del episodio de fuertes lluvias en la provincia de Valencia. El desprendimiento, cerca de la calle Almassereta de la localidad, ha ocurrido en una zona en la que se estaban realizando trabajos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dentro de la obra de emergencia para reparar los daños ocasionados por la dana del 29 de octubre de 2024 en el barranco del Poyo.
-
13:51
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha pedido a la población de Ibiza que siga las recomendaciones e información de fuentes oficiales y, ante cualquier incidencia, contacte con el 112. En un mensaje en sus redes sociales, Prohens ha señalado que Emergencias, por primera vez, ha enviado el aviso de alerta en las Pitiusas ante la situación de riesgo.
-
13:29
Vista general de las calles anegadas en Ibiza debido a las intensas lluvias caídas este martes, que han dejado carreteras cortadas e inundaciones en distintos puntos de la isla .
FOTOGRAFÍA: Sergio G. Cañizares / EFE
-
13:24
En Valencia sigue lloviendo. Las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas han provocado incidencias en la carretera CV-5010 (antigua CV-500), que conecta El Saler con Pinedo. En algunos tramos, la vegetación ha invadido uno de los carriles de la vía.
Se recomienda circular con máxima precaución por acumulación de agua en la calzada y rachas de viento que dificultan la visibilidad y la conducción. También se recomienda planificar la ruta y consultar el estado del tráfico antes de salir.
-
13:18
El centro territorial de Aemet ha registrado 228,2 l/m² en Vila acumulados en las últimas horas Las precipitaciones medidas hasta las 12:30 horas señalan otros registros significativos como los 127,1 l/m² en el aeropuerto de Ibiza y 66,5 l/m² en Sant Antoni de Portmany. En el caso de Sant Joan de Labritja los datos están actualizados solo hasta las 11 horas e indican que han caído 43,8 l/m².
-
13:16
Las islas de Ibiza y Formentera se están llevando este martes la peor parte del temporal, con más de 230 litros por metro cuadrado registrados ya en algunas de sus estaciones meteorológica además de rescates en vehículos y viviendas, y cortes de luz.
-
12:45
El Consell de Ibiza ha informado que la carretera E-10, el primer cinturón de ronda de Ibiza, se encuentra cortada al tráfico, así como varios accesos de entrada y salida a la ciudad. Actualmente, también permanecen cerradas las entradas a la ciudad desde Sant Antoni y Santa Eulària, y ha quedado nuevamente cerrada al tráfico la rotonda de Jesús a causa de las inundaciones, además de la interrupción del transporte público.
-
12:44
Protección Civil ha enviado a las 12:00 horas de este martes una alerta a todos los teléfonos móviles en la isla de Ibiza para avisar a la población del riesgo grave de inundaciones por lluvias torrenciales.
En la alerta se solicita a los ciudadanos que eviten desplazamientos y actividad en el exterior, que no se acerquen a torrentes, rieras ni zonas inundables ni permanezcan en zonas bajas y sótanos. También se insta a subir a plantas superiores en caso de que entre agua en las viviendas.
-
12:40
Todos los centros educativos de Ibiza y Formentera han suspendido sus clases a lo largo de la jornada de este martes, debido al nivel rojo de riesgo en el que se encuentran.
-
12:36
“30/09 12:06 Avisos activos hoy en Comunitat Valenciana por lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.— AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) September 30, 2025
Actualizaciones en https://t.co/R3Fs2JzKgr pic.twitter.com/O0qSxnh7dd“
-
12:35
En el este peninsular, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el nivel naranja en la zona de la Marina Alta de Alicante, con posibles precipitaciones acumuladas de hasta 90 mm en 12 horas.
-
12:26
Las intensas lluvias caídas esta pasada noche en Ibiza han dejado carreteras cortadas e inundaciones en distintos puntos de la isla y el desalojo preventivo y cierre de un colegio, aunque sin incidencias graves, según han informado desde diversas instituciones de la pitiusa mayor. Aunque lo peor se espera para este martes por la tarde, con el nivel rojo activado.
-
12:23
La Aemet ha decidido elevar a nivel rojo el aviso por lluvias torrenciales en las islas de ibiza y Formentera, manteniendo en amarillo el sur de Mallorca.
“¿AVISO ROJO | Lluvias torrenciales en Ibiza y Formentera.— AEMET (@AEMET_Esp) September 30, 2025
¿¿ Más de 180 mm en doce horas. ¡Precaución! Peligro extraordinario. Puede haber inundaciones y crecidas repentinas de cauces.
¿¿ El aviso está vigente hasta las 16:00 h. pic.twitter.com/6T0m4C9lyK“
-
11:01
Las intensas lluvias de esta madrugada en Baleares, con registros de 74 l/m² en el aeropuerto de Ibiza y de 66 l/m² en Sant Antoni, han provocado 61 incidencias leves hasta las 8 horas de este martes, dos tercios de ellas en Ibiza. Los servicios de emergencias han atendido 41 incidentes en Ibiza, 19 en Mallorca y uno en Menorca, ha informado el 112.
-
10:32
El episodio de lluvias muy fuertes, persistentes y de carácter torrencial que en los últimos días ha afectado al este peninsular y Baleares "continuará en las próximas horas, aunque irá a menos", ha avanzado Rubén del Campo, portavoz de Aemet, quien ha incidido en seguir extremando las precauciones.
A partir del miércoles la atmósfera tiende a "estabilizarse", pero hasta el viernes aún podrán registrarse tormentas aisladas en puntos del área mediterránea, no obstante, más dispersas y de menor intensidad que las de jornadas anteriores.
-
10:04
Cullera recupera paulatinamente la normalidad y evalúa los daños
El municipio valenciano de Cullera, que este lunes registró fuertes trombas de agua que inundaron algunas zonas de la población, ha pasado la noche "tranquila" y con "lluvia moderada", y durante este martes continuarán las labores de limpieza urbana y en carreteras rurales, alguna de las cuales se mantiene cortada por desprendimientos.
“El Primer Collado es troba tallat per forts despreniments com a conseqüència del fort episodi d’anit.— Ajuntament Cullera (@MIA_Cullera) September 30, 2025
A les 9.00h es reunirà el CECOPAL de Cullera per avaluar la situació.“
Así lo ha señalado este martes en redes sociales el alcalde de este municipio, Jordi Mayor, quien ha indicado que esta mañana se reúne el Cecopal para evaluar la situación tras las fuertes lluvias que afectaron ayer al municipio y que, según Mayor, alcanzaron "cifras históricas" y provocaron muchas incidencias. El alcalde de este municipio costero ha pedido "precaución" a la población y ha señalado que los servicios de limpieza están en la calle para completar la limpieza de la zona urbana.
A lo largo de esta mañana, los servicios municipales evaluarán los daños y limpiarán las vías y caminos rurales afectados como el camino Primer Collado, que aún permanece cortado por un "fuerte desprendimiento". También, durante la reunión del Cecopal se evaluará la situación y se determinará si se pueden reabrir los edificios municipales, parques y jardines trs ser revisados por técnicos municipales por si hay peligro en algún árbol o en cualquier otro elemento dañado por la lluvia.
-
9:45
Consum reabre sus tiendas en la provincia de Valencia al finalizar la alerta roja
La cadena de supermercados Consum ha reabierto todas las tiendas de la provincia de Valencia que permanecieron cerradas durante este lunes ante la alerta roja por el temporal de lluvias y tormentas en la zona, que ha bajado a aviso amarillo. El servicio de compra a través de internet también se irá restableciendo paulatinamente.
Consum decidió el domingo el cierre de sus tiendas —179 de ellas en la provincia de Valencia— en la zona afectada por la alerta roja hasta que pasara este aviso y el servicio de tienda online también quedó suspendido. Más de 7.000 trabajadores de la sede de la empresa, de las tiendas y de las plataformas se quedaron en sus domicilios este lunes.
-
9:41
El Castellón retrasa su regreso a casa por las lluvias
El episodio de fuertes lluvias que desde este domingo afecta a la provincia de Castellón y a la Comunitat Valenciana ha llevado al Castellón a retrasar el regreso a casa tras el partido de fútbol de este lunes en Leganés.
El equipo 'orellut', que venció con gol de Cipenga (0-1), tenía previsto regresar tras el partido por carretera para poder preparar ya el próximo duelo ante el Sporting de Gijón, aunque la intención inicial tuvo que ser cancelada. El Castellón hizo noche en Madrid y se espera que regrese durante este martes a la capital de la Plana si las condiciones lo permiten.
-
9:37
La Aemet cancela los avisos rojo y naranja y deja el amarillo en Alicante y Valencia
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha cancelado los avisos rojos y naranja en la Comunitat Valenciana y se mantiene hasta las 12:00 horas de este martes el aviso nivel amarillo en el litoral de las provincias de Alicante y Valencia.
En ambas zonas se esperan precipitaciones y tormentas que acumulen 30 litros por metro cuadrado en una hora y 60 l/m2 en doce horas. Según Aemet, un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes y, dado el carácter de estos fenómenos, existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.
-
9:35
Las lluvias mantienen cortadas seis carreteras secundarias
Las inundaciones causadas por las lluvias mantienen cortada en la isla balear de Ibiza la EI-800, en Castellón la CV-137 a la altura de Càlig, la CV-200 en Almedíjar, y la CV-1486 en Cabanes. En la provincia de Teruel, permanece cerrada la TE-V-8301 a la altura de Las Parras de Castellote. En Murcia, se encuentra afectada la RM-B10 a la altura de Ulea.
Así lo recoge la Dirección General de Tráfico a través de la información actualizada en la página web y redes sociales.
-
9:25
Protección Civil advierte: sigue el riesgo importante en la Comunidad Valenciana y Baleares
Protección Civil ha alertad de que sigue el nivel de riesgo importante de lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana y Baleares. Advierte del peligro de crecidas repentinas en ramblas y cauces menores.
“¿¿ Continúa el nivel de riesgo importante ¿ de lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana y Baleares.— Protección Civil (@proteccioncivil) September 30, 2025
¿¿Peligro de crecidas repentinas en ramblas y cauces menores.
¿¿ Mucha precaución.
¿ info: https://t.co/y8MryB3tzS@interiorgob pic.twitter.com/EToGgEyjvZ“
Ante la situación meteorológica pide a la población que tenga mucha precaución.
-
9:20
Majal Blanco registró 84 litros por metro cuadrado este lunes, según la Confederación Hidrográfica
La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha informado de importantes precipitaciones registradas en la cuenca durante las últimas 24 horas, con hasta casi 84 litros por metro cuadrado en el Majal Blanco, según los datos del visor SAIH —permite consultar en tiempo real los valores de los pluviómetros, embalses y cauces—.
Los registros más destacados se han producido en El Reguerón, con 79,4; y en la rambla del Tinajón, donde se han recogido 71,1 litros. Otros puntos con valores muy significativos han sido la rambla Salada (66,4 litros) y la rambla del Moro (61 litros).
Las lluvias se han distribuido de manera irregular, con especial incidencia en la Vega Media, la cuenca del Guadalentín y el litoral del Segura. En diversas zonas se han superado los 50 litros por metro cuadrado, mientras que en el interior y áreas altas de la cuenca las precipitaciones han sido más moderadas.
-
9:05
Aviso naranja en el litoral de Castellón y Valencia, y las Islas Baleares
El temporal mantiene este martes en aviso naranja hasta este mediodía por lluvias y tormentas el litoral de Valencia y Castellón y también a las islas de Ibiza, Formentera y el sur de Mallorca hasta las 15:00 horas, según la Agencia Estatal de Meteorología.
También se mantiene el aviso amarillo por lluvia y tormenta en Menorca y en el norte de la isla de Mallorca.
-
8:50
En el Delta del Ebro, en Tarragona, las lluvias hacen peligrar la cosecha de arroz
Los agricultores que cultivan arroz en el Delta del Ebro se encuentran al final de la cosecha — que empezó a finales de agosto— y ven peligrar la mitad de lo que todavía no habían recogido. Josep Antoni Vidal, responsable de Unió de Pagesos del cereal ha explicado en La Hora de La 1 ha advertido que se puede perder entre un 40 y un 50% de la cosecha que quedaba por segar y se encuentra bajo el agua.
Depende de cuánto tiempo tarde en sacarse el agua por parte de la comunidad de regantes y del tiempo que haga, ha explicado a Alba Prieto en el municipio de Deltebre.
-
8:42
En Castellón vuelve la actividad lectiva y en otros 23 municipios de la provincia
La Universidad Jaume I retoma la actividad lectiva este martes después de las intensas precipitaciones que afectaron sobre todo al interior de la provincia en forma de granizo. También en otros 23 municipios que la suspendieron de manera preventiva.
Se superaron los 100 litros llegando casi a los 200 sobre todo en la parte interior, donde el granizo dejó más desperfectos.
Los vecinos explicaban que no recordaban un granizo de tal tamaño, algunos ponían como ejemplo un huevo, una pelota de tenis. Se produjeron una decena de salidas de los servicios de emergencia, dos para para respacar a persona atrapadas en sus coches, informa Gemma Guzmán en La Hora de La 1.
-
8:27
El alcalde de Cullera,. tras las lluvias torrenciales: "Nunca habíamos visto tal cantidad de agua en tan poco tiempo"
El alcalde de Cullera Jordi Mayor ha señalado que esta vez "se han batido todos los récords y nunca se había visto tal cantidad de agua en tan poco tiempo inundando toda la población". La localidad tiene una montaña que no tiene mucha vegetación y cada vez que llueve se produce mucho material de arrastre y por ello se construyó una protecci´n pero "no quita que siga habiendo piedras de mayor tamaño que puedan superar esa barrera y llegar a la población, pero gracias a los trabajadores municipales que se volcaron a salir voluntariamente, hay "cierta normalidad".
Jordi Mayor ha agradecido a la ciudadanía su cooperación durante las lluvias torrenciales de este lunes, al haber evitado las situaciones de riesgo. "Hay que agradecer que no haya habido ningún daño personal", ha agregado en La Hora de La 1.
-
8:21
La circulación en el paso de Alfafar-Benetússer se normaliza
Según ha informado el gestor de infraestruvturas ferroviarias Adif, el paso inferior de Alfafar-Benetússer vuelve a estar operativo, tras haber quedado solucionada esta incidencia.
Al mismo tiempo advierte de que los trenes de las líneas C1 y C2 del núcleo de València todavía pueden registrar algunos retrasos hasta que se normalice la frecuencia de paso de estas líneas.
“¿El paso inferior de Alfafar-Benetússer vuelve a estar operativo, por lo que queda solucionada esta incidencia. Los trenes de las líneas C1 y C2 del núcleo de València todavía pueden registrar algunos retrasos hasta que se normalice la frecuencia de paso de estas líneas. https://t.co/qDAM0o4Np6“— INFOAdif (@InfoAdif) September 30, 2025
Debido a esta incidencia se estaban registando retrasos en el núcleo de Cercanías de Valencia.
-
8:15
En Baleares y la Comunidad Valenciana se pueden acumular hasta 80 litros por metro cuadrado
El fuerte temporal de lluvias, que ha azotado el Mediterráneo las ultimas horas, comienza a remitir aunque todavía mantiene el aviso naranja —riesgo importante— en la Comunidad Valenciana y en el archipiélago balear por precipitaciones que podrían acumular entre 50 y 80 litros por metro cuadrado en una hora, informa la Aemet en su web.
En las Islas Baleares continúa activo el aviso naranja por tormentas y fuertes lluvias en Ibiza, Formentera y Mallorca, donde se prevén hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora o alrededor de 120 litros en 12 horas; En la isla de Menorca, la alerta es amarilla (riesgo) por tormentas y precipitaciones que podrían alcanzar los 20 litros en una hora.
La Comunidad Valenciana mantiene también el nivel naranja en las provincias de Alicante y Valencia, donde se esperan tormentas y lluvias intensas que pueden dejar entre 60 y 80 litros por metro cuadrado en una hora o entre 100 y 140 litros en 12 horas. Según la Aemet, el aviso naranja finalizará en la Comunidad Valenciana a las 12:00 horas peninsular y en Baleares a las 15:00 horas peninsular.
-
7:33
Incidencia en los Cercanías de Valencia, por la acumulación de lluvia el paso inferior de Alfafar no permite el paso de viajeros.
“¿ ACTUALIZACIÓN - AVISO IMPORTANTE - LÍNEAS C1 y C2— Cercanías València (@CercaniasVLC) September 30, 2025
¿ Incidencia en Alfafar por lluvias . Debido a las fuertes lluvias, el paso inferior de Alfafar se encuentra inaccesible al paso de viajeros.
¿¿ Los trenes con origen Vlc Nord y destino Gandía, Xátiva y L'Alcúdia no…“
-
6:15
Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en aviso naranja por lluvias torrenciales
Las intensas lluvias en distintas zonas del Mediterráneo inundan bajos, garajes y algunas viviendas. El agua cubre calles, corta carreteras y retrasa trenes en la zona cero, que hace 11 meses destrozó la dana. Se han extremado las precauciones. Sin clase, sin actividad comercial y con permisos para teletrabajar. Son medidas que no han evitado la preocupación multiplicada de los vecinos.
Pero, a diferencia de lo que pasó hace 11 meses, han ayudado a que los daños sean solo materiales en las zonas donde lo peor parece haber pasado ya. Toca ahora limpiar y evaluar esos daños. En Cullera y en Sueca han tenido que achicar mucha agua, también en Murcia o en Alicante, donde esta misma noche ha vuelto a descargar con mucha fuerza. Y, este martes, la lluvia se traslada sobre todo a Baleares.
-
4:11
El tiempo hoy 30 de septiembre en España: Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en aviso naranja por lluvias torrenciales
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha desactivado el aviso rojo (riesgo extremo) por lluvias torrenciales en la provincia de Valencia, aunque ha pasado a naranja (riesgo importante). La Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares estarán en aviso naranja por acumulados significativos. Esto implica todavía que hay que extremar la precaución porque las precipitaciones van a continuar descargando con fuerza.
Especial atención en los litorales de Valencia, Alicante, Cartagena, Mallorca y en las Pitiusas, donde se espera que las lluvias y las tormentas sean muy fuertes. Las autoridades han recordado que, en caso de emergencia, se llame al 112 o al teléfono de la policía local. Los bomberos trabajarán durante toda la noche en un dispositivo de refuerzo que se ha activado en toda la provincia de Valencia.
Este martes seguirá sin haber clases en muchos de los municipios. También prolongan la suspensión de las clases presenciales en la Universidad de Valencia y en la Politécnica. Las previsiones que ha compartido el Ayuntamiento valenciano indican que en las próximas horas el temporal puede ir hacia el mar o acercarse a la zona cero de la DANA.
Pulsa aquí para ver la previsión del tiempo
Por RTVE.es
-
0:40
El temporal deja en Valencia varias trombas locales, cuatro rescates y mucho miedo en la zona cero de la dana
El temporal de lluvias ha dejado este lunes en Valencia varias trombas de agua en municipios del litoral como Gandia, Cullera y Sueca, cuatro rescates por parte de los bomberos y mucho miedo en la zona asolada hace once meses por la dana ante el riesgo de que sus calles vuelvan a inundarse.
Esta medianoche finaliza el aviso meteorológico rojo en todo el litoral de Valencia que ha obligado a suspender clases en docenas de municipios de las tres provincias y que ha afectado a más de medio millón de alumnos, así como a cerrar comercios, cortar la circulación en varias carreteras y vías ferroviarias, modificar aterrizajes y realizar intervenciones de achiques y saneamientos.
El litoral de Valencia pasará esta medianoche de aviso rojo (riesgo extremo) por precipitaciones torrenciales a aviso naranja (riesgo importante) por lluvias de 80 l/m2 en una hora hasta las 8.00 horas del martes; también hasta esa hora estarán en aviso naranja el litoral norte de Alicante por precipitaciones de 80 l/m2 en una hora y el litoral sur de Alicante por lluvia de 60 l/m2 en una hora.
El temporal de lluvia ha dejado acumulado este lunes hasta las 22 horas un total de 239 l/m2 en la localidad de Barx, en la comarca de La Safor. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante el mismo periodo se han acumulado 92,5 l/m2 en el aeropuerto de Valencia, 69,8 en Miramar y 66 en Carcaixent, mientras que en la ciudad de Castellón, donde la alerta roja se activó a las 20 horas del domingo, se han acumulado 84,2 l/m2.
Las lluvias se han caracterizado por ser breves pero intensas, lo que ha propiciado acumulados importantes en breves periodos de tiempo, como los 66 l/m2 en 35 minutos en Sueca, esta tarde, o los 20 l/m2 en los barrios marítimos de València en apenas 20 minutos a primera hora de esta noche.
Los bomberos del Consorcio de Valencia han realizado durante esta tarde unas cincuenta actuaciones, entre ellas cuatro rescates, relacionadas con las fuertes precipitaciones registradas en la provincia, principalmente en la zona de Cullera y Sueca, donde se han registrado sendas trombas de agua, según Emergencias de la Generalitat.
-
22:58
En Paiporta, una de las localidades más afectadas por la dana de octubre del 2024, miran al cielo con preocupación: "Cuando recibimos la alerta ha sido un shock porque te vienen muchas cosas a la cabeza".
“En Paiporta, una de las localidades más afectadas por la dana de octubre del 2024, miran al cielo con preocupación: "Cuando recibimos la alerta ha sido un shock porque te vienen muchas cosas a la cabeza".— Telediarios de TVE (@telediario_tve) September 29, 2025
¿ https://t.co/w5yKelrTzC pic.twitter.com/YnVhjRl00R“
-
22:48
Gandia prorroga a mañana la suspensión de clases y las medidas de seguridad ante lluvias
La localidad valenciana de Gandia, que este lunes ha recogido más de 225 litros por metro cuadrado tras el temporal de lluvia, ha decidido mantener la suspensión de las clases para mañana y prorrogar las medidas de seguridad vigentes.
Asimismo, el alcalde, José Manuel Prieto, ha encargado un informe técnico sobre el comportamiento de las infraestructuras hidráulicas durante el episodio de lluvias vivido hoy, calificado de "extraordinario", y ha valorado las inversiones hechas en infraestructuras hidráulicas del subsuelo, que han evitado "consecuencias mucho más graves" y han demostrado su "eficacia" para que la ciudad no quedara inundada.
Prieto ha hecho estas declaraciones después de la última reunión del Comité de Emergencias Municipal (CECOPAL) celebrada a última hora de la tarde, según el Ayuntamiento. Entre estas medidas se encuentran el cierre de instalaciones municipales como parques y jardines, cementerio, bibliotecas infantiles y de barrio y recintos deportivos.
Pese a que Aemet ha rebajado el nivel de rojo a naranja, “el que marca la pauta es el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y, mientras persista el aviso rojo, mantenemos las medidas de protección”, ha remarcado el alcalde. "Los problemas puntuales se han reducido a un palmo de agua y algunos cortes de vías. En caso de no haber invertido en el subsuelo, Gandia habría sufrido consecuencias mucho más graves. Las infraestructuras hidráulicas han demostrado su eficacia y son las que nos han permitido evitar que la ciudad quedara inundada. Los informes técnicos confirmarán esta realidad y estarán a disposición de los medios y de todos los grupos políticos, porque en estas cuestiones no quiero ni un milímetro de duda”, según Prieto.
-
22:40
Las lluvias no dan tregua en la ciudad de Valencia y las zonas más próximas de la costa
“¿Las lluvias no dan tregua en la ciudad de Valencia y las zonas más próximas de la costa— 24 horas de RNE (@24horas_rne) September 29, 2025
¿¿A esta hora está interrumpida la línea 1 de Metrovalencia
¿¿El Ayuntamiento informa de que han abierto cinco compuertas para desaguar el Lago de la Albufera
¿¿@namonbai https://t.co/OMdES5dcjK pic.twitter.com/Mg4unUqamW“
-
22:35
Bomberos de Valencia mantienen durante la noche el refuerzo en todos los parques y las revisiones de barrancos
El Consorcio de Bomberos de Valencia continúa esta noche trabajando con todo el dispositivo de refuerzo activado a todos los parques de la provincia y mantendrán también las rutas de revisiones de lechos de agua y barrancos, destaca el organismo en un comunicado.
A lo largo de la tarde se han multiplicado de nuevo los servicios relacionados con las lluvias hasta sumar unas 30 actuaciones más. Desde que empezó el temporal en la noche de este domingo y según el último balance facilitado a las 21.40 horas de este lunes, el Consorcio de Bomberos de Valencia ha actuado ya en 65 servicios, la mayoría saneamientos variados de fachadas, cableado, carteles y árboles, vaciados de agua y en mucha menor medida, una pequeña cantidad de rescates de conductores que necesitaban apoyo para salir de algún punto, detallan.
La lluvia descargada con fuerza esta tarde en la Ribera Baixa ha dejado muchas incidencias en Cullera y Sueca, donde a estas alturas todavía los bomberos todavía realizan vaciados de agua.
-
22:31
El Perelló (Sueca) espera una noche "de incertidumbre" tras 100 l/m2 y vientos de 90 km/h
La pedanía suecana de El Perelló, en la comarca valenciana de la Ribera Baixa, se prepara para una noche "de incertidumbre" después de un día en el que han registrado 100 litros por metro cuadrado en 12 horas e incluso granizo y vientos con rachas de más de 90 kilómetros por hora y un oleaje fuerte.
Así lo ha explicado a EFE su alcalde, José Codoñer, que ha resaltado que no han tenido daños personales y, entre los materiales, ha enumerado dos barcos hundidos en el club náutico, el campo de fútbol inundado, así como muchas calles, locales y garajes, goteras en el centro cultural y el gimnasio y las alcantarillas, que "no han podido absorber el agua que ha caído". Ha añadido que en las rotondas de entrada a El Perelló es donde más agua se ha acumulado y ha habido "riesgo de cerrarlas", y en la zona más inundada del resto del municipio "los coches han tenido que subirse a las aceras y setos porque el agua superaba todos los bordillos".
Antes de las 22 horas, ha señalado que en el municipio estaba lloviendo pero "con menos intensidad" aunque hacía "un viento tremendo" y aún esperaban que haya "una noche de incertidumbre" por precipitaciones. "Ha empezado a llover a partir de las cuatro y media de la tarde de forma torrencial y en una hora han caído 30 litros por metro cuadrado y ha granizado", según el alcalde.
El Perelló mantiene este martes el cierre de todas las instalaciones al aire libre y la suspensión de las actividades y de las clases.
-
22:22
El temporal obliga a desviar a Alicante un vuelo procedente de Roma tras más de una hora de espera alrededor de Valencia
Un vuelo de la compañía Wizz Air procedente de Roma ha sido desviado a Alicante tras más de una hora haciendo esperas alrededor de Valencia, según informa el Aeropuerto valenciano.
La alerta roja por lluvias ha provocado en las últimas horas la cancelación o desvío de varios vuelos en el Aeropuerto de Valencia. Por ejemplo, se ha cancelado un vuelo procedente de París cuya llegada estaba prevista a las 07.30 horas, así como otro desde Ámsterdam que iba a aterrizar en Valencia a las 22.35 horas de este lunes, así como sus correspondientes salidas de Valencia a París y a Ámsterdam.
Aeronaves que cubrían la ruta a Valencia desde Turquía y Polonia también han sufrido desvíos a lo largo de este lunes. Además, anoche un vuelo de Ryanair que había despegado de Málaga, tuvo que volver a la base andaluza tras ser desviado a Alicante y volver a intentar aterrizar en Valencia.
Aena recomienda a los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos con las compañías aéreas.
-
22:09
Generalitat y Gobierno central se miran de reojo por la gestión de las lluvias en Valencia
A punto de cumplirse un año de la dana en Valencia, la Generalitat y el Gobierno central se han coordinado, pero también mirado de reojo en este nuevo episodio de lluvias fuertes. La ausencia del presidente Carlos Mazón en las reuniones celebradas hasta ahora ha vuelto a generar polémica.
-
22:07
En El Perellonet, Valencia, se mantiene el nivel máximo de aviso por las lluvias
“En El Perellonet, en Valencia, se mantiene el nivel máximo de aviso por las lluvias.— Telediarios de TVE (@telediario_tve) September 29, 2025
Informa @joanm71
¿ https://t.co/w5yKelrTzC pic.twitter.com/PR8G2vIZlL“
-
21:55
Aviso rojo en Valencia por lluvias extremas: calles anegadas, cierre de comercios y clases suspendidas
Después de dejar intensos aguaceros en Castellón y en el sur de Cataluña, especialmente en el delta del Ebro, y de provocar inundaciones en diversas localidades de la provincia de Zaragoza, la borrasca Gabrielle se cierne sobre la provincia de Valencia.
El episodio de temporal de lluvias ha dejado registros acumulados de hasta 356 litros por metro cuadrado en Gandía, inundaciones puntuales en algunas localidades de la provincia de Valencia y cortes de tráfico en once carreteras.
Además, la situación meteorológica se ha complicado esta tarde en la comarca valenciana de La Ribera Baixa, donde la localidad de Sueca ha registrado casi 54 litros por metro cuadrado en apenas una hora y los bomberos han recibido avisos por incidencia, sobre todo en esta localidad y en Cullera.
-
21:50
Sánchez llama a la "serenidad" ante el temporal de lluvias en la Comunitat Valenciana
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este lunes a la serenidad ante el temporal de lluvias en la Comunitat Valenciana, y ha pedido también a toda la ciudadanía que siga las indicaciones de Protección Civil y de los servicios de emergencias.
Lo ha dicho en la clausura de los III premios La Vanguardia en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, que precisamente ha reconocido con el Premio Solidaridad a Cruz Roja, Cáritas y asociaciones de voluntarios y víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024.
"Estamos asistiendo a horas muy complejas y muchas familias están reviviendo aquel día de dolor ante la previsión meteorológica de las próximas horas, precisamente allí, justo donde la tragedia golpeó hace casi un año", ha indicado.
-
21:38
Las lluvias interrumpen la circulación en dos tramos de las líneas 1 y 2 de Metrovalencia
El episodio de fuertes lluvias que azota València y su área metropolitana sur desde esta tarde ha ocasionado acumulación de agua en el tramo de la línea 1 de Metrovalencia entre las estaciones de Empalme y Bétera, que se encuentra temporalmente interrumpida, según informa la empresa pública en redes sociales.
Asimismo, en la línea 2 y también a causa de las lluvias, se halla interrumpida la circulación entre las estaciones de Paterna y Llíria, señalan las mismas fuentes.
Hasta el momento son las únicas incidencias destacadas que se reportan en toda la red de metro y tranvía a consecuencia de la lluvia que mantiene en alerta roja buena parte de la provincia hasta esta próxima medianoche.
Asimismo, Metrovalencia informa de que este martes sus líneas de metro y tranvía circularán en su horario habitual, aunque recuerda que como consecuencia de la lluvia se pueden producir modificaciones del servicio.
-
21:24
Cierran el centro comercial Bonaire en Aldaia por precaución ante el temporal de lluvias
El centro comercial Bonaire de Aldaia (Valencia), uno de los más afectados por la dana del pasado 29 de octubre, ha cerrado esta tarde sus instalaciones debido al temporal de lluvia que mantiene en alerta roja gran parte de la provincia.
Fuentes del centro han confirmado a EFE que tras abrir esta mañana en horario habitual, sobre las 16 horas, "por precaución y viendo que esta tarde se venía lo peor" del temporal, se ha acordado el cierre de las instalaciones. Las mismas fuentes han detallado que en ese momento quedaban ya pocas tiendas abiertas y han confirmado que además ha cerrado también la parte de restauración y el cine. "Está cerrado todo el centro comercial", han concluido.
Por su parte, la tienda de Ikea en Alfafar, en la que durante la dana de octubre se refugiaron numerosas personas de los alrededores al haberse construido en altura, ha cerrado también hoy sus puertas, pero ha dejado abiertos los accesos a sus aparcamientos, ninguno de ellos subterráneo, para que quien quisiera pudiera dejar allí sus vehículos, según han contado responsables del centro en la televisión autonómica À Punt.
-
21:20
Las tormentas en Valencia reavivan el miedo de volver a enfrentarse a una dana
El miedo a las posibles embestidas del agua está en la calle. El estado de las casas en Picaña y el barranco del Poyo recuerdan al porqué. "Fue muy duro", recuerdan los vecinos, que aseguran tener "un poco de temor".
En las últimas horas, muchos vecinos han aparcado sus coches en la zona del cementerio para que no sean arrastrados. En Aldaia, llevan todo el día blindándose. "Estamos construyendo este muro para que se instalen unas compuertas antidesbordamiento como las que hay en la estación", explica un equipo de efectivos.
-
21:11
La zona cero de la dana afrontan este temporal más preparados, pero con heridas abiertas
La población de la zona cero de la dana teme otra nueva riada en cuanto se oyen los pitidos del mensaje ES-Alert. "Yo creo que no pasará otra vez porque la gente ha puesto coches en alto", comentan los vecinos. Muchas personas han optado por prevención y preparan comida fría, incluso dormirán en pisos elevados en alerta ante el riesgo de lo que pueda pasar. Un reportaje de Yolanda Martínez para RNE.
-
21:09
El litoral de Valencia pasará a aviso naranja esta medianoche, según Aemet
El litoral de la provincia de Valencia pasará esta medianoche de aviso rojo (riesgo extremo) por precipitaciones torrenciales a aviso naranja (riesgo importante) por lluvias de 80 litros por metro cuadrado en una hora hasta las 8 horas del martes.
También hasta las 8 horas del martes estarán en aviso naranja el litoral norte de Alicante por precipitaciones de 80 litros por metro cuadrado en una hora y el litoral sur de Alicante por lluvia de 60 l/m2 en una hora.
El litoral de Alicante y Valencia estarán en aviso amarillo entre las 8 y las 12 horas del martes por precipitaciones de 30 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas.
Desde la medianoche y hasta las 7 horas del martes, el aviso será amarillo por precipitaciones de 30 litros en una hora y 80 en doce horas y tormentas en el interior de Alicante, y de 20 litros en una hora y 60 en doce, y tormentas, en el litoral sur de Castellón y el interior de Valencia.
Además, hasta el mediodía del martes se pueden registrar acumulados de 140 litros por metro cuadrado en 12 horas en el litoral norte de Alicante y el litoral de Valencia, y de 100 litros en doce horas en el litoral sur de Alicante.
-
21:05
Cataluña desactiva la emergencia por inundaciones al acabar el episodio de fuertes lluvias
Protección Civil de la Generalitat ha desactivado la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (INUNCAT) una vez finalizado el episodio de fuertes lluvias en el sur de Cataluña iniciado el domingo, que ha dejado récords de lluvia en las comarcas tarraconenses del Baix Ebre y El Montsià.
El plan INUNCAT se mantiene en prealerta porque, según el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), todavía existe la posibilidad de lluvias de más de 20 l/m2 en 30 minutos durante la próxima madrugada y hasta mañana por la mañana en esas dos comarcas, ha informado Protección Civil en un comunicado.
A lo largo de este episodio, se han enviado un total de tres alertas de protección civil a los teléfonos móviles de las zonas afectadas por las lluvias. El primero al mediodía de ayer domingo informando de las previsiones y medidas de autoprotección; el segundo esta mañana para informar del cierre de los centros escolares, y el último este mediodía para indicar que la situación mejoraba y mañana ya se podrán reanudar las clases.
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), la Agencia Catalana del Agua (ACA) y el Cuerpo de Agentes Rurales han realizado durante todo el episodio labores de seguimiento y vigilancia de los caudales de ríos, rieras y barrancos ante la posibilidad de crecidas repentinas.
Según el Servicio Meteorológico de Cataluña, las acumulaciones más importantes han sido las de Amposta (303,4 litros), Mas de Barberans (216,6) y Els Alfacs (208,8).
El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 135 llamadas, principalmente de la comarca del Montsià (63) y Baix Ebre (37) y sobre todo por acumulación de agua en la vía y alguna inundación o desprendimiento.
-
20:58
Avamet informa de que la tormenta más intensa está frente a la ciudad de Valencia y parece que está entrando hacia el interior
“Actualització 20:20 h: la tronada més intensa està davant de la ciutat de València i pareix que està entrant cap a l'interior.— AVAMET (@avamet) September 29, 2025
Els últims minuts la intensitat de la pluja està augmentant a l'Horta i els barris marítims de la ciutat de València plou molt fort (5 l/m² en 5 minuts) pic.twitter.com/WVIEexRcZW“
-
20:47
La alerta roja deja una tarde "complicada" en el litoral con lluvias "históricas" en Cullera, Sueca y El Perelló
La alerta roja de este lunes ha dejado una tarde "complicada" en el litoral de la provincia de Valencia con lluvias "históricas" en los municipios de Cullera, Sueca y también en El Perelló.
El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, califica en un vídeo de cifras "históricas" las alcanzadas en la localidad por unas lluvias que han causado "muchas incidencias" que están siendo atendidas por la Policía Local, la Guardia Civil y bomberos "a medida que se pueden acercar a esas zonas". Mayor ha informado de que se van a comenzar a limpiar las calles que han tenido arrastres de materiales: "Vamos a empezar por aquí, por la calle Valencia, que es donde más material hay y poco a poco vamos a limpiar toda la población para intentar volver a la normalidad".
Por su parte, fuentes municipales de Sueca han remarcado que esta tarde ha sido "muy complicada". El municipio, que ha suspendido las clases para este martes, ha registrado, sobre las 18.30 horas, una avería eléctrica que ha afectado de forma "importante" a la zona del Polígono, Sebastià Diego i Villa y Honor de Corbera. Los técnicos trabajan para restablecer el suministro "lo más rápido posible", ha apuntado el consistorio en sus redes sociales.
El alcalde de la localidad, Julián Sáez, ha detallado que la lluvia ha comenzado en Sueca sobre las 17.00 horas "con una intensidad como pocas veces se ha visto": "Ha sido prácticamente una hora sin parar que ha provocado caos en la ciudad". En este sentido, ha precisado que hay calles "totalmente anegadas" con el agua entrando en las plantas bajas o en las cocheras. "Esto se ha agravado aún más por la circulación de vehículos por las calles, pese a que hemos insistido en que por favor, si no es preciso, no circulen porque provoca un efecto ola", ha manifestado.
Por su parte, el alcalde de El Perelló, José Codoñer, ha informado de que el episodio de lluvia ha sido "bastante fuerte" desde las 16.30 horas, pues "han caído 30 litros en una hora". "Llevamos en lo que es el día, en 12 horas, 100 litros por metro cuadrado (l/m2). Es una barbaridad", ha subrayado. "Tenemos un par de locales que se han inundado un poco y algún garaje también. Es decir, la situación es crítica, pero de momento es lo único que podemos hacer: actuar y esperar a que pare la lluvia", ha aseverado, al tiempo que ha señalado que está recorriendo las calles para ver qué incidencias hay e "intentar ayudar a la gente".
-
20:41
Mazón preside el segundo pleno extraordinario del Consell ante la evolución del temporal
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presidido esta tarde la segunda reunión extraordinaria del día de los miembros del Consell, en la que los consellers han actualizado la situación en cada una de sus áreas ante las alertas meteorológicas activadas este lunes en la Comunitat Valenciana.
Según informa la Generalitat, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha explicado vía telemática a los miembros del Consell las conclusiones de la reunión de coordinación celebrada esta tarde en el Centro de Emergencias de la Generalitat en L’Eliana.
En el encuentro también han participado de manera telemática el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, y la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Ana Serna.
-
20:38
Movilizados 27 equipos de bomberos para controlar cauces de ríos y barrancos en Castellón
“Poco a poco remite el presente episodio de #lluvias y #tormentas en nuestra provincia.— Bombers Dipcas (@BombersDipcas) September 29, 2025
Durante todo el día @BombersDipcas ha mantenido movilizados 27 equipos para controlar cauces de ríos y barrancos con dotaciones de @BombersDipcas, unidades @GVAbforestals y equipos de… pic.twitter.com/aC8EuR6ri1“
-
20:32
Alicante cierra parques y jardines hasta las 8 horas del martes por el riesgo de lluvias
El Ayuntamiento de Alicante ha decretado el cierre de parques y jardines hasta las 8 horas de este martes ante la alerta naranja por previsión de intensas lluvias, al tiempo que abre el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) para personas sin hogar.
El alcalde, Luis Barcala, ha convocado el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) para activar las medidas necesarias y también ha suspendido todas las actividades en zonas susceptibles de inundación y baño en las playas hasta mañana a la misma hora.
En Elche, el Ayuntamiento ha decretado la suspensión de las actividades deportivas al aire libre durante este lunes, mientras que en Orihuela se han suspendido las clases para este martes, al igual que otros municipios como Cox, Almoradí, Granja de Rocamora, Redován y Benejúzar.
-
20:29
La situación se complica en Perellonet, al sur de la ciudad de Valencia. La lluvia provoca inundaciones en varios bajos y el aviso rojo se mantendrá hasta la medianoche.
“La situación se complica en Perellonet, al sur de la ciudad de Valencia. La lluvia provoca inundaciones en varios bajos y el aviso rojo se mantendrá hasta la medianoche.— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 29, 2025
Nos cuenta más @joanm71 en #Canal24horas
¿https://t.co/0Ix6dDsBAd pic.twitter.com/gcyawnxR5X“
-
20:26
El Gobierno critica que Mazón no asistiera a la reunión sobre las lluvias y la Generalitat defiende que estuvo "atento"
Las intensas lluvias que vive la Comunitat Valenciana han desatado nuevamente una tormenta política entre la Generalitat y la oposición, que ha vuelto a recriminar al president Carlos Mazón su ausencia al frente de la emergencia como ya ocurrió hace justo este lunes 11 meses durante la dana que golpeó Valencia.
El Gobierno autonómico ha seguido las indicaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y con casi 12 horas de antelación al temporal que vive la Comunitat hizo sonar el domingo la alerta del sistema Es-Alert en los móviles de los valencianos.
Sin embargo, ese día el jefe del Consell hacía acto de presencia en una cumbre autonómica organizada en Murcia por el PP y liderada por su líder, Alberto Núñez Feijóo.
El equipo de Mazón ha defendido que, sin embargo, estuvo "atento a la emergencia" en todo momento y que, de hecho, ya se hallaba en Valencia antes de que se activara la alerta roja. Por contra, el Gobierno central considera que el domingo era un día para "haberle demostrado a los valencianos que, efectivamente, las lecciones aprendidas son importantes".
-
20:23
Las lluvias mantienen cortadas dos carreteras en Alzira (Valencia) y Càlig (Castellón) y el resto reabren al tráfico
La carretera CV-571 en Alzira (Valencia) y la CV-137 en Càlig (Castellón) permanecen cortadas como consecuencia de las fuertes lluvias caídas este lunes, según han informado fuentes del Centro de Gestión de Tráfico de Valencia y de la Conselleria de Infraestructuras. El resto de vías afectadas por el temporal han podido reabrir al tráfico a lo largo de la tarde, han detallado las mismas fuentes.
Por su parte, la CV- 1486 en Cabanes (Castellón) tiene activo el nivel rojo y hay zonas con daños, por lo que se puede transitar, pero con mucha precaución, ha apuntado el Centro de Gestión de Tráfico.
-
20:21
Illa agradece la labor de servicios de emergencia y alcaldes tras desactivarse la alerta por lluvia
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha agradecido este lunes la labor de los servicios de emergencias y de los alcaldes tras quedar desactivada esta tarde la alerta Inuncat por las intensas lluvias registradas especialmente en el sur de Tarragona.
"Desactivamos la alerta por el episodio de intensas lluvias en diversas comarcas de Cataluña. Sin embargo, se mantiene la posibilidad de intensidad de lluvia en dos comarcas. Máxima precaución", ha escrito Illa en X. "Gracias a los servicios de emergencias, alcaldes y alcaldesas por su importante labor", ha escrito el president.
Por su parte, Protecció Civil ha informado en la misma red social que la alerta del plan Inuncat pasa a prealerta y que el teléfono 112 ha recibido 132 llamadas. Añaden que se mantiene la posibilidad de intensidad de lluvia en el Montsià y Baix Ebre hasta mañana a las 8 horas del martes.
-
20:18
Cullera registra más de 50 litros acumulados en una hora
El Ayuntamiento de Cullera ha informado este lunes de que la localidad ha sufrido una tromba de agua que ha acumulado "decenas de litros de agua" en tan solo una hora. "Muchas calles han quedado anegadas, y también ha habido desprendimientos de piedra y arena en la zona de la calle Valencia", ha añadido el consistorio.
Los servicios de emergencias han actuado rápidamente para atender a todas las incidencias que se han originado en el municipio. Además, los servicios municipales se encuentran limpiando y acondicionando las zonas afectadas.
-
20:15
Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana: "La Generalitat ya ha ido modificando su manera de actuar"
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha expresado en el programa 24 horas de RNE que "la Generalitat ya ha ido modificando su manera de actuar". "En una emergencia, las lecciones aprendidas siempre son imprescindibles para afrontar las siguientes", ha añadido.
"Somos conscientes de que esta ciudadanía, en 'shock' desde el 29 de octubre, necesita la certeza de que estamos ahí y los equipos de emergencias están preparados. Es imprescindible que sigan todas las indicaciones", ha reclamado Bernabé.
“¿ENTREVISTA | @pilarbernabe, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana (@DGobiernoCV)— 24 horas de RNE (@24horas_rne) September 29, 2025
"En una emergencia, las lecciones aprendidas siempre son imprescindibles para afrontar las siguientes. La Generalitat ya ha ido modificando su manera de actuar"https://t.co/e3W4LpPLW8 https://t.co/kIKpQ6UKQW pic.twitter.com/j9zsDVIiUl“
-
20:13
El aviso por lluvias afectará a toda la Región de Murcia en la madrugada de este martes
Toda la Región de Murcia se encontrará en aviso en la madrugada de este martes por lluvias y tormentas, según la última actualización publicada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En concreto, desde la medianoche hasta las 7.00 horas permanecerán en aviso naranja por lluvias la Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y el Campo de Cartagena y Mazarrón. En estos territorios, la Aemet prevé una precipitación acumulada de hasta 30 litros por metro cuadrado en hora.
Por su parte, en el Altiplano y el Noroeste el aviso es de nivel amarillo y se espera que las lluvias acumulen hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.
-
20:11
Guillermo Luján, alcalde de Aldaia, Valencia: "La jornada de anoche fue muy crítica"
El alcalde del municipio valenciano de Aldaia, Guillermo Luján, ha asegurado en el programa 24 horas de RNE que "la jornada del domingo fue muy crítica por la gran tormenta que provocó el desborde del dique de contención en la periferia e inundación de la zona urbana". El temporal "nos ha dado una tregua", ha reconocido.
"Ayer al decretarse la alerta pusimos la implementación de unas compuertas que evitan la inundación urbana", ha señalado. "Lo más importante es proteger a las personas. La gente mayor y con dificultades han de subir a pisos en alto", ha añadido.
Por otro lado, Luján ha reclamado las obras de canalización del barranco de la Saleta. "Después de 40 años es más necesario que nunca ejecutarlas para evitar situaciones tan graves como los seis fallecidos del 29 de octubre en Aldaia".
“¿ENTREVISTA | @GuillermoLujan_, alcalde de Aldaia— 24 horas de RNE (@24horas_rne) September 29, 2025
¿¿"La jornada de anoche fue muy crítica por la gran tormenta que provocó el desborde del dique de contención en la periferia e inundación de la zona urbana. Por suerte ese temporal subía hacia el norte y nos dio una tregua" pic.twitter.com/mkBEoZR4c1“
-
20:06
Generalitat y Gobierno no descartan que las lluvias descarguen en zona dana pero lanzan un mensaje de "tranquilidad"
El conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, han señalado que no se descarta que las lluvias puedan descargar este lunes en la zona afectada por la dana del 29 de octubre, pero han pedido tranquilidad a la ciudadanía, ya que han apuntado que no se está produciendo la misma situación que entonces. Además, han subrayado que los servicios de emergencia están preparados para afrontarlas. En todo caso, han instado a evitar la movilidad y a adoptar medidas de autoprotección.
Valderrama ha precisado que la lluvia se centra fundamentalmente en el litoral, a unos cinco kilómetros de la zona dana, pero "cualquier viento que pueda afectar puede trasladarla" a esos municipios. Según Valderrama, "parece ser que la tormenta se va a situar en el mar, pero existen posibilidades de que dé en el litoral de Valencia y, por tanto, también en la zona dana". Asimismo, ha destacado que se han establecido dispositivos de control en los barrancos de l'Horteta, la Saleta, el Poyo y el Gallego y están "pendientes de cualquier circunstancia que pueda ocurrir".
"Se está trabajando en todos los frentes que hay, en todas las inundaciones que puede haber y achicando el agua que se pueda estar produciendo", ha afirmado el conseller, que ha señalado que desde ayer el teléfono 112 ha recibido 257 llamadas por incidentes relacionados con las lluvias torrenciales. En todo caso, ha insistido en pedir "que no nos confiemos" porque puede que ahora mismo no esté lloviendo en la zona, pero "en un breve periodo de tiempo puede haber lluvias muy intensas", como se ha podido comprobar en El Perelló, Sueca o Cullera.
Por su parte, Bernabé ha indicado que ha estado hablando con los alcaldes y alcaldesas de Sueca, Cullera, Fortaleny, Corbera, Alzira y Carcaixent y le han trasladado que en sus zonas ya ha pasado "la parte más importante", que han bajado de intensidad tras provocar cortes puntuales de calles y vías.
"En este momento la lluvia está concentrada en la parte del mar, pero es posible que pueda acercarse a alguno de los municipios de la dana", ha dicho. Asimismo, ha trasladado a todos los vecinos que los servicios de emergencia "están preparados para atender las situaciones que se puedan producir" y que "durante un tiempo" pueden generar "inquietud" e "incertidumbre" en la ciudadanía de las zonas afectadas al ver "el agua que cae con intensidad en sus ciudades".
-
19:57
La provincia de Valencia sigue en aviso rojo hasta la medianoche. Más de 356 l/m2 se han acumulado en Gandía en las últimas 12 horas. El temporal está localizado ahora en Sueca y Cullera.
“Lluvias extremas en España | La provincia de Valencia sigue en aviso rojo hasta la medianoche— 24 horas de RNE (@24horas_rne) September 29, 2025
¿¿Más de 356 l/m2 se han acumulado en Gandía en las últimas 12 horas
¿¿El temporal está localizado ahora en Sueca y Cullera
¿¿@RTVEValencia
Sigue la actualidad en @24horas_rne¿¿ pic.twitter.com/Sdg697GrRc“
-
19:54
Más de 370 efectivos trabajan en Valencia durante el temporal
Según la alcaldesa de la ciudad de Valencia, María José Catalá, "en estos momentos el temporal se está desplazando". Catalá asegura que las lluvias que azotan la Comunidad Valenciana este lunes se han movido hacia el sur, a la zona del Perelló. Sin embargo, prevé que "podría acercarse a la ciudad o directamente irse al mar", según les van indicando los bomberos en base a las predicciones.
En la ciudad habría más de 370 personas trabajando en la ciudad entre bomberos policías, personal de servicios sociales, ciclo integral del agua y "todo tipo de efectivos". La zona que más "nos preocupa a efectos de lluvias y el resto de la ciudad" es la zona de las "pedanías sur porque llueve con más intensidad".
-
19:50
Más de 8.000 billetes de los trayectos afectados por el temporal de lluvias
“Hasta las 15.30h de hoy ha habido 8.276 billetes de los trayectos afectados por el temporal que han sido anulados (6.137) o cambiados (2.139) sin coste. https://t.co/aKvpGoHLmN“— ¿Álvaro F Heredia¿¿¿ (@Transxte) September 29, 2025
-
19:31
Las lluvias provocan 16 incidentes en Mallorca y Menorca, casi la mitad por inundaciones
Las lluvias en Baleares han provocado este lunes hasta las 18.00 horas un total de 16 incidentes -15 en Mallorca y una en Menorca-, de los que prácticamente la mitad están relacionados con inundaciones de bajos y de la vía pública.
Según ha informado Emergències 112 Illes Balears en X, los municipios más afectados entre las 14.00 y las 18.00 horas han sido Selva (7), Inca (3) y Santa Margalida (2), mientras que los que han tenido menor incidencia han sido Lloret (1), Muro (1), Palma (1) y Mahón (1).
La mayoría de los avisos han guardado relación con inundaciones de bajos y vías públicas (7), seguidos de desprendimientos de elementos urbanos (3), incendios agrícolas (2), caída de árboles (1), desprendimientos de rocas (1) y acumulación de agua en la calzada (2).
-
19:29
Experta de Cruz Roja: "Se necesitará tiempo para digerir la dana y que la lluvia no cause una reactivación traumática"
Los expertos señalan que es "normal" que las víctimas de la dana, tanto directas como indirectas, sufran "una reactivación traumática" ante un nuevo episodio de lluvias y el aviso de Es-Alert. Además, al respecto ha aconsejado validar esos sentimientos y tratar de seguir una rutina, entretenerse y, sobre todo, seguir las informaciones solo por medios oficiales sin una sobreexposición y silenciado "mucho" las redes sociales.
Así, lo ha señalado la psicóloga de emergencias voluntaria de Cruz Roja, María Esteve, que ya trabajó en los primeros momentos tras la dana del pasado 29 de octubre, que causó 229 víctimas mortales, y que ha recalcado: "Las víctimas siguen sufriendo mucho, hubo demasiado sufrimiento, y vamos a necesitar mucho tiempo para poder digerirlo, para poder adaptarnos y para poder volver a vivir una situación con lluvia, sin que eso nos provoque una alteración a nivel conductual".
-
19:26
María José Catalá, alcaldesa de Valencia: "Estamos prestando atención a las pedanías del sur, porque llueve con más intensidad allí"
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha explicado que hay "más de 370 personas en la ciudad trabajando". Catalá ha recomendado a la población que eviten desplazamientos y permanezcan en sus hogares.
“María José Catalá, alcaldesa de Valencia: "Estamos prestando atención a las pedanías del sur, porque llueve con más intensidad allí".— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 29, 2025
¿#Canal24horas: https://t.co/0Ix6dDsBAd pic.twitter.com/Jb9sDgbc0o“
-
19:22
Una fuerte tormenta se centra en la Ribera Baixa, con hasta 54 l/m2 en una hora en Sueca
La situación meteorológica se ha complicado esta tarde en la comarca valenciana de La Ribera Baixa, donde la localidad de Sueca ha registrado casi 54 litros por metro cuadrado en apenas una hora y los bomberos han recibido avisos por incidencia, sobre todo en esta localidad y en Cullera.
Según los registros de la Agencia Valenciana de Meteorología (Avamet) en ese periodo se han acumulado 27,2 y 26,8 l/m2 en Cullera, mientras que en cuatro horas, Sueca acumula 115,6 l/m2 y el faro de Cullera, 64,4 l/m2.
El alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha explicado a EFE que a las 17 horas ha empezado a llover en la localidad "con una intensidad como pocas veces" han visto y ha sido "prácticamente una hora sin parar". Esa situación "ha provocado un caos en la ciudad, muchas calles totalmente anegadas, con el agua entrando en los bajos, entrando en las plantas bajas, en las cocheras, y agravado aún más por la circulación de vehículos por las calles, pese a que hemos insistido por favor que no, que si no es preciso que no circularan los coches, que provocan un efecto ola". "Por suerte, están tragando bien los imbornales y la limpieza previa que se ha hecho está dando resultado y poco a poco va bajando el nivel del agua acumulada y parece que hasta ahora la situación se está tranquilizando", ha concluido.
Por su parte, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha señalado en la televisión autonómica À Punt que la tromba de agua caída esta tarde ha sido "histórica", agravada además por fuertes rachas de viento, y en calles como la de València han llegado incluso piedras arrastradas desde la montaña que han quedado depositadas en la calzada, entre los coches, sin que hasta el momento haya constancia de daños personales.
-
19:09
Protección Civil desactiva la alerta del plan #Inuncat, que pasa a fase de prealerta
Se mantiene la posibilidad de intensidad de lluvia en el Montsià y Baix Ebre hasta mañana a las 8:00h.
“#ProteccióCivil desactivem l'alerta del pla #INUNCAT, que passa a fase de prealerta— Protecció civil (@emergenciescat) September 29, 2025
¿¿ Rebudes en total 132 trucades al telèfon @112
¿¿ Es manté la possibilitat d'intensitat de pluja al Montsià i Baix Ebre fins demà a les 8:00h pic.twitter.com/DTORL1vDod“
-
18:52
Una tromba de agua de 73 l/m2 obliga a cuatro rescates en coches en Molina
Una tromba de agua de 73 litros por metro cuadrado (l/m2) ha obligado en la tarde de este lunes a rescatar a personas atrapadas en cuatro coches inmovilizados por el metro de altura que ha alcanzado el agua al final de la rambla por la calle San Juan y el Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia).
Según los pluviómetros de la Asociación Meteorológica del Sureste, esta localidad ha concentrado la mayor cantidad de lluvia hasta el momento en la comunidad murciana y 15 de las 34 intervenciones gestionadas por los servicios de emergencia autonómicos tras llamadas al 112, entre ellas, la inundación de los fosos de los ascensores del hospital privado local al romperse las bombas de achique, a esta hora ya en marcha.
Al atasco provocado por la acumulación de agua en la carretera nacional 301 a su paso por esa localidad se han sumado diez retiradas de obstáculos en la calzada y otros cinco achiques de agua en distintos puntos de la región.
-
18:46
Las lluvias con aviso rojo por acumulados en Valencia podrían superar los 300 litros por metro cuadrado. La mayor intensidad se concentra a esta hora en Sueca y en Cullera, que presentan calles inundadas.
“¿ Las lluvias con aviso rojo por acumulados en Valencia podrían superar los 300 litros por metro cuadrado— Radio 5 (@radio5_rne) September 29, 2025
La mayor intensidad se concentra a esta hora en Sueca y en Cullera, que presentan calles inundadas
¿@RTVEValencia
Minuto a minuto: https://t.co/XP8KInYDzT https://t.co/nIPF6ZGc7K pic.twitter.com/dQcQX6iYYO“
-
18:44
Suben a 11 las carreteras cortadas en Valencia y Castellón por las intensas lluvias
La Dirección General de Tráfico ha actualizado su balance de carreteras cortadas por el episodio de intensas lluvias que azota las provincias de Valencia y Castellón y las cifra ya en 11, sobre todo de la red secundaria.
En Valencia permanecen cortadas esta tarde la CV-395 a la altura de Chera, la CV-429 (Yátova), la CV-472 (Los Corrales), la CV-505 (Alzira) y la CV-571 (Vilella).
Por su parte, en Castellón, las fuertes lluvias mantiene cortada la circulación en la CV-137 (Càlig), la CV-219 (Eslida) y la CV-1486 (Cabanes).
-
18:41
Suspendidas las clases este martes en los centros educativos situados en zonas inundables
“¿¿¿¿Ante la alerta naranja¿por lluvias establecida en #València, para mañana 30 de septiembre, los centros educativos situados en zonas inundables, pedanías afectadas por la #DANA, y fachada marítima continúan con las clases suspendidas.— Ajuntament València (@AjuntamentVLC) September 29, 2025
¿ 1/2
Centros¿¿ https://t.co/nVzDm1yCNU pic.twitter.com/YFPNKnS9rt“
-
18:35
Paiporta intensifica la atención a población vulnerable con visitas por el temporal
El Ayuntamiento de Paiporta ha intensificado la atención a la población vulnerable con visitas domiciliarias ante la situación de emergencia declarada por las intensas lluvias, que mantienen en alerta roja gran parte de la Comunitat Valenciana.
Ha reforzado los canales de información para asegurarse de llegar a toda la población y para ello, la Policía Local del municipio ha puesto en marcha un dispositivo especial de visitas domiciliarias en las viviendas del casco antiguo para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas mayores, ha informado el Consistorio.
El objetivo de esta actuación es comprobar que toda la ciudadanía ha recibido la información sobre la emergencia y resolver las posibles dudas que puedan tener al respecto. De igual manera, con este dispositivo se atienden posibles necesidades especiales que requieran apoyo inmediato.
El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, ha señalado que "es en esta zona donde se concentra un mayor número de personas mayores que residen en plantas bajas, lo que incrementa su vulnerabilidad ante episodios de fuertes lluvias e inundaciones".
-
18:32
Los bomberos de Valencia revisan varios puntos del barranco del Poyo por la alerta por lluvias
“Los bomberos de Valencia revisan varios puntos del barranco del Poyo por la alerta por lluvias.— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 29, 2025
¿@BombersValencia
Sigue la información sobre el temporal minuto a minuto: https://t.co/GQ0VYzE8pQ pic.twitter.com/SmjTbIKNzf“
-
18:29
Cuatro vuelos cancelados en el aeropuerto de Valencia
El temporal de lluvia ha provocado la cancelación de cuatro vuelos en el aeropuerto de Valencia y el desvío de otro. Asimismo, AENA informa de que se están produciendo retrasos por las condiciones meteorológicas adversas.
-
18:26
Las lluvias en Valencia ya dejan calles inundadas en Cullera. El núcleo de lluvias se desplaza hacia el norte, hacia l'Horta, la comarca más afectada por la dana de hace 11 meses. Se han registrado hasta 100 litros por metro cuadrado.
“Las lluvias en Valencia ya dejan calles inundadas en Cullera.— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 29, 2025
El núcleo de lluvias se desplaza hacia el norte, hacia l'Horta, la comarca más afectada por la dana de hace 11 meses.
Minuto a minuto: https://t.co/GQ0VYzE8pQpic.twitter.com/lAnOZiRldo“
-
18:23
Emergencias pide extremar precauciones por las lluvias y tormentas en Baleares
La dirección general de Emergencias e Interior del Govern ha pedido a la ciudadanía que extreme precauciones ante las lluvias y tormentas previstas durante las próximas horas en Baleares, especialmente en las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera.
En un comunicado este lunes, el Govern ha pedido a la ciudadanía que consulte los canales oficiales de información, refuerce las medidas de autoprotección, siga las indicaciones de Protección Civil y evite conductas o desplazamientos que puedan conllevar riesgos innecesarios.
Emergencias ha convocado esta mañana al Comité Técnico Asesor con motivo de la activación de la alerta naranja (Índice de Gravedad 1 / IG-1) del Plan Especial ante fenómenos meteorológicos adversos (METEOBAL), debido a la previsión de lluvias y tormentas que afectarán especialmente a las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera durante las próximas horas.
También, se mantiene activada la alerta amarilla (Índice de Gravedad 0 / IG-0) por lluvias y tormentas en Menorca, donde la previsión es que llueva, aunque con menor intensidad.
-
18:20
Lluvias y tormentas activan este martes avisos en Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana
Las islas Baleares, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana estarán este martes con avisos por lluvias y tormentas, ya que las precipitaciones serán de hasta 140 litros por metro cuadrado (l/m2) en el caso de las provincias de Valencia y Alicante, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
En concreto, las provincias que estarán en aviso naranja (importante) por precipitaciones y tormentas son Alicante, Valencia, Murcia (Campo de Cartagena y Mazarrón), Mallorca e Ibiza y Formentera. Los valores máximos de 140 l/m2 se darán en Valencia y Alicante, mientras que en Ibiza y Formentera habrá precipitaciones acumuladas de 120 l/m2.
El resto de avisos por lluvias y tormentas se darán en Castellón, Murcia (Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia, Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas) y en Menorca. En todos estos casos, el nivel de aviso será amarillo (riesgo).
-
18:16
La UPV suspende este martes las clases físicas en sus campus de Vera y Gandia por lluvias
La Universitat Politècnica de València (UPV) ha prolongado al martes su decisión de suspender las clases físicas en sus campus de Vera, en València, y en Gandia debido a la alerta naranja por lluvias prevista para mañana dentro del episodio actual que azota a buena parte de la Comunitat Valenciana.
Según informa la UPV en redes sociales, la alerta meteorológica implica que la docencia en los citados campus será exclusivamente en línea, mientras que en el de Alcoy (Alicante) será modalidad híbrida, es decir, que pueden asistir presencialmente quienes no se desplacen desde zonas en alerta roja.
“¿ ACTUALIZACIÓN ALERTA METEOROLÓGICA CAMPUS @UPV— Universitat Politècnica de València (@UPV) September 29, 2025
¿ Martes, 30/09
¿ DOCENCIA:
¿ Vera y @UPVCampusGandia: Docencia ONLINE
¿ @UPVCampusAlcoy: Modalidad HÍBRIDA - pueden asistir presencialmente quienes no se desplacen desde zonas en alerta roja.
¿ https://t.co/mGArx6ZV8S pic.twitter.com/6NazueIH9V“
Por su parte, la Universidad Católica de Valencia mantiene la actividad académica online durante este martes y continuará con la suspensión de la actividad presencial en todos sus campus y sedes.
-
18:08
AMPLIACIÓN | Les Corts Valencianes suspenden la actividad parlamentaria del martes por las lluvias
Les Corts Valencianes han suspendido la actividad parlamentaria prevista para este martes por "las condiciones meteorológicas adversas", según han informado fuentes de la Presidencia del Parlamento autonómico.
Este martes se tenía que celebrar una sesión de comparecencias en la comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión de la dana del 29 de octubre, a la que ya había anunciado que no acudiría el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo.
Además, este martes estaba convocada la Comisión parlamentaria de Sanidad y Consumo, que también ha quedado suspendida.
17:58
La Casa Real sigue "atentamente" la situación de las lluvias. En una publicación en X, ha agradecido la labor de los servicios de emergencia su labor y ha pedido prudencia a la población.
“Seguimos atentamente la evolución de las fuertes lluvias que afectan al litoral mediterráneo y a otras zonas de España.— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) September 29, 2025
Agradecemos a todos los servicios de emergencia su labor para controlar la situación y garantizar la seguridad de todos. Ante las circunstancias, seamos…“
17:56
La cosa "se pone seria" en localidades de la comarca de La Ribera, en Valencia. En Les Palmeres, Sueca, han caído 50 litros por metro cuadrado en solo 25 minutos, según Avamet. El núcleo de lluvias se desplaza ahora hacia el norte, hacia l'Horta, la comarca más afectada por la dana de hace 11 meses.
“Actualització 17:25 h: la cosa s'està posant seriosa a la Ribera Baixa i estes precipitacions es mouen lentament cap al nord (l'Horta)— AVAMET (@avamet) September 29, 2025
- Fortaleny 101 l/m² (48 en 25 minuts)
- Sueca/Tancat Estell 92 l/m² (66 en 35 min.)
- Sueca/les Palmeres 71 l/m² (50 en 25 min.)“
17:53
El temporal de lluvias deja un acumulado en Gandia (Valencia) de 356,8 l/m2 en 12 horas
El temporal de lluvias que mantiene la alerta roja buena parte de la Comunidad Valenciana ha dejado acumulados de 356,8 litros por metro cuadrado en 12 horas en la localidad de Gandia (Valencia), en la comarca de La Safor, según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).
Según la red de estaciones de Avamet, en el mismo periodo se han contabilizado 283 litros por metro cuadrado en Pinet, en la comarca de la Vall d'Albaida, y 275,4 en Barx (en el observatorio de la Drova), y 190,2 en Rafelcofer, también en la comarca de la Safor.
17:29
Suspendida la comisión de investigación sobre la gestión de la dana en les Corts prevista para este martes por las lluvias.
17:27
Se prorroga este martes la suspensión de clases en varios municipios por la alerta naranja
Algunos de los municipios de la provincia de Valencia que este lunes han cerrado los colegios por la alerta roja por lluvias han decidido prolongar la suspensión de la actividad educativa para este martes después de que Aemet haya subido de amarillo a naranja la alerta prevista para mañana.
En estos casos se encuentran la ciudad de València (aunque la medida no afectará a todos los centros educativos) y varios municipios de la comarca de l'Hort Sud ya afectados por la dana del año pasado como Catarroja, Alaquàs, Sedaví, Alfafar, Massanassa, Aldaia y Picanya.
17:12
Lo peor de este episodio de lluvias se espera para esta tarde y noche en el litoral de Valencia, donde pueden llegar a acumularse 300 litros por metro cuadrado. En la capital del Turia el Ayuntamiento pide evitar desplazamientos y el martes se mantiene el cierre de clases en los barrios de la fachada marítima y pedanías afectadas por la dana, además de en zonas inundables.
En todo caso hay gran incertidumbre en los modelos meteorológicos sobre dónde podría caer el grueso de las precipitaciones: el panorama será más o menos grave si estos acumulados se dan en tierra firme o en el mar.
17:08
El 112 en Cataluña recibe 131 llamadas por las lluvias, la mayoría del Montsià y el Baix Ebre
El teléfono de emergencias 112 ha recibido, hasta este lunes las 16 horas, 131 llamadas en Cataluña relacionadas con las lluvias torrenciales, en su mayoría procedentes de las comarcas tarraconenses del Montsià y el Baix Ebre, las más afectadas por el temporal.
Los municipios desde donde más llamadas se han realizado al 112 por este episodio son Amposta, Xerta, la Ràpita, l'Aldea, Tortosa, Deltebre, Alcanar, la Sénia, Santa Bàrbara y Ulldecona. Lleida es la única ciudad de fuera de Tarragona que aparece en la lista.
16:50
Amposta y Gandia registran hasta ahora los mayores registros de lluvias del episodio.
“Continúan las tormentas en el este del país, con las precipitaciones girando en el sentido contrario al de las agujas de un reloj. ¿¿— El Tiempo en TVE (@ElTiempo_tve) September 29, 2025
¿¿Los registros más destacados por el momento (>200 litros/m2) en Gandía (VA) y Amposta (TA). pic.twitter.com/OD3IDV6ET0“
16:45
El Ayuntamiento de Palma, en Mallorca, cierra parques y pide evitar desplazamientos
El Ayuntamiento de Palma ha activado el plan de preemergencia ante la previsión de lluvias y tormentas este lunes y martes, que incluye el cierre del Passeig Sagrera y los parques de Bellver, Can Tarrés y La Ribera a partir de la medianoche.
En un comunicado este lunes, el consistorio ha recordado que Mallorca está en alerta amarilla desde las 10.00 horas de este lunes y hasta la medianoche, momento en que se activará la alerta naranja en el sur y norte de Mallorca, que se mantendrá hasta las 13.00 horas del martes. (EFE)
16:39
A lo largo de las próximas horas se reactivan los núcleos de precipitación en la costa de Valencia y en la madrugada las precipitaciones se desplazarán hacia Baleares. Hay previsiones de hasta 300 litros por metro cuadrado, tal y como ha explicado la meteoróloga de RTVE Ana de Roque en el Telediario.
“En este punto, repasamos la previsión del tiempo para las próximas horas con Ana de Roque— Telediarios de TVE (@telediario_tve) September 29, 2025
¿¿https://t.co/naWgyi6usv pic.twitter.com/5NdzoCDBee“
16:37
Mazón visita el puesto de mando de Metrovalencia, cuya red presta servicio "con normalidad" pero con horarios reducidos
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha visitado este lunes el puesto de mando de Metrovalencia de Hermanos Machado, cuya red funciona a primera hora de la tarde "con normalidad" pero con horarios reducidos durante toda la jornada.
Por su parte, en la red de carreteras la afección hasta el momento ha sido "limitada" y se han producido pequeños desprendimientos que han obligado a actuar a los servicios de conservación, han precisado desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.
(EP)
16:34
Siguen aumentando los registros de lluvias en Amposta, Tarragona, que ya eran de récord. Con las precipitaciones de las últimas horas ya se acumulan 300 litros por metro cuadrado, lo que equivale a la mitad de lo que cae en un año de media, o a lo que cayó en años completos de sequía como 2022 o 2023, informa el meteorólogo de RTVE Sergi Loras.
“¿¿¿ A Amposta ja s'acumulen 300 litres en el que portem episodi. La pluja acumulada durant les últimes 24 hores equival a més de la meitat del que acostuma a caure en un any i, fins i tot, gairebé s'iguala a la que va registrar-se en tot el 2022 i 2023, els anys de més sequera¿ pic.twitter.com/xJGmJu8RUs“— Sergi Loras (@SergiLoras) September 29, 2025
16:29
El Valencia-Oviedo se jugará este martes a las 20.00 horas
El encuentro liguero entre el Valencia y el Oviedo que debía jugarse esta noche en Mestalla y que ha sido suspendido debido a la alerta roja se disputará finalmente este martes a las 20.00 horas, según ha informado la RFEF.
16:28
Los depósitos de pluviales de Gandia retienen 55 millones de litros y evitan daños mayores
Los depósitos de pluviales y las estaciones de bombeo ubicadas en Gandia (Valencia) han retenido y aliviado de las calles 55 millones de litros de agua en dos horas esta mañana, en el episodio más fuerte de lluvias, con picos de 104 litros por metro cuadrado, según ha informado el alcalde de este municipio, José Manuel Prieto.
Estas infraestructuras, ha añadido Prieto en declaraciones a los periodistas tras la reunión del Cecopal, ha permitido evitar daños mayores en las vías tras un episodio "muy intenso" de fuertes lluvias que "hacia tiempo que no se recordaba" en la ciudad, especialmente en la zona marítima. Según ha precisado, en la estación pluviométrica municipal ubicada en el Grau se han registrado 104,6 litros por metro cuadrado y en otros puntos de la ciudad ha habido picos incluso mayores. (EFE)
16:25
La alerta del móvil despierta el "trauma de la dana" y el "miedo a que se vuelva a repetir" en la zona cero de Valencia
A las 15:28 horas de este domingo miles de teléfonos recibían en la zona cero de la dana el mensaje que hace once meses les llegaba cuando el agua había anegado sus vidas. En aquella ocasión murieron 229 personas. Esta vez los pitidos del sistema ES-Alert llegaban doce horas antes por el aviso rojo de la AEMET anunciando lluvias y tormentas. El sonido de la alarma provocaba en los que sufrieron las consecuencias de la dana revivir el trauma del pasado.
Crónica de nuestro compañero Santiago Riesco.
16:24
En Aragón, la peor parte se la llevaron anoche los pueblos de los alrededores de Zaragoza, con calles que se convirtieron en ríos al desbordarse el caudal del Huerva. Los bomberos tuvieron que hacer varios rescates.
15:57
Vigilancia de barrancos, comercios cerrados y control a personas vulnerables, medidas en zona dana por las lluvias
Los municipios en la zona cero de la dana del 29 de octubre han adoptado una serie de medidas de refuerzo ante la alerta roja y las nuevas lluvias que se están registrando y que se prevén para esta jornada en la provincia de Valencia, entre las que se incluye la vigilancia de los barrancos —localidades como Picanya y Catarroja informan en tiempo real de su estado—; el control de la población vulnerable que reside en plantas bajas o el cierre de comercios, además de la suspensión de las clases y de actividades municipales tanto para este lunes como también para el martes, cuando hay alerta naranja.
Así lo informan los distintos consistorios en comunicados y en sus distintas redes sociales. En el caso de Alfafar, el Ayuntamiento ha activado un plan de actuación "preventivo" y ha agradecido el cierre temporal de los establecimientos comerciales. De hecho, según señala, Alfafar Parc y la mayoría de establecimientos permanecerán cerrados ante la alerta roja y la recomendación de no desplazamientos.
Desde primeras horas de la jornada, las brigadas municipales están desplegadas en todo el término revisando los puntos críticos de la red de pluviales, mientras que la Policía Local, en coordinación con la Guardia Civil e Hidraqua, supervisa las zonas "más sensibles".
El área de Servicios Sociales está realizando un seguimiento especial de personas vulnerables y dependientes, incluyendo acompañamiento telefónico en caso de necesidad, "con el objetivo de no dejar a nadie desatendido en esta situación de alerta".
15:53
La borrasca Gabrielle reaviva la pesadilla de la dana
Cientos de miles de alumnos sin clase, calles vacías y gran parte de la actividad paralizada. El litoral de Valencia, y, en especial, los municipios afectados por la dana hace casi un año, contienen la respiración ante la alerta roja por las lluvias torrenciales. Unas precipitaciones que ya han causado inundaciones en algunos puntos de Valencia, Castellón, Tarragona y Zaragoza.
FOTO: BIEL ALIÑO / EFE
15:41
Amposta, epicentro de las lluvias torrenciales en Cataluña
Amposta ha sido el epicentro de las lluvias torrenciales en Cataluña. No ha parado de llover durante toda la noche y ha seguido haciéndolo por la mañana. Cerca de 300 litros acumulados por metro cuadrado. No ha habido incidencias graves, aunque algunas calles y carreteras han quedado inundadas, así como los garajes anegados, en los que llueve sobre mojado.
15:29
Catarroja suspende las clases este martes y activa un plan especial por las lluvias
El Ayuntamiento valenciano de Catarroja ha decidido suspender las clases también este próximo martes ante el aviso naranja por lluvias emitido por Aemet y ha activado un plan especial para personas dependientes que viven en bajos, atención psicológica y aparcamientos en zonas elevadas.
El Consistorio de este municipio del sur de València, uno de los más afectados en la dana del pasado octubre, ha celebrado una reunión del centro de coordinación operativa municipal (Cecopal) para evaluar la situación y adoptar medidas preventivas para este martes.
En un comunicado, se advierte de que se esperan lluvias intensas a partir de las 19 horas y se da cuenta de algunas medidas adoptadas en coordinación con los servicios de emergencias, tales como la suspensión de clases y actividades municipales, así como el cierre de otras instalaciones locales como el Espai Jove o el cementerio.
También se ha activado un operativo especial para las personas dependientes que viven en bajos, el contacto permanente con los municipios aguas arriba, un teléfono de atención psicológica atendido por especialistas voluntarios y un aparcamiento en una zona elevada.
De forma adicional se recomienda evitar los desplazamientos innecesarios, precaución por la posible acumulación de agua por obstrucciones en el alcantarillado y avisar a la Policía Local ante cualquier incidencia en domicilios, ya que cuenta con una bomba de achique de guardia.
15:11
Los bomberos de Valencia acumulan 35 actuaciones relacionadas con lluvias en la provincia
El Consorcio de Bomberos de Valencia ha llevado a cabo desde las 8 horas de este lunes 15 actuaciones más relacionadas con el episodio actual de lluvias, que se unen a las 20 que realizaron anoche, lo que suma 35 actuaciones por lluvia hasta las 13 horas de hoy.
Se trata sobre todo de saneamiento de fachadas, caída de árboles y algún pequeño achique de aguas, han indicado las fuentes del Consorcio provincial.
Los bomberos del Consorcio también realizan labores de vigilancia de caudales y barrancos por parte de los BRIFO del Consorcio y de las unidades de bomberos forestales de la Generalitat.
15:11
El Gobierno de Aragón mantiene un día más el Nivel 1 de alerta por las lluvias torrenciales "por responsabilidad"
El Gobierno de Aragón mantiene un día más el Nivel 1 del Plan de Protección Civil ante Fenómenos Meteorológicos Adversos (Procifemar), por las lluvias torrenciales ocurridas este domingo en Zaragoza y su entorno, por "responsabilidad y normalidad", ha señalado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, tras asistir a una reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOPI) en la sede del 112, en el Edificio Pignatelli, en la que ha participado el presidente del Ejecutivo, Jorge Azcón.
En declaraciones a los medios de comunicación, Bermúdez de Castro ha indicado que este domingo se ha puesto en alerta toda la Comunidad Autónoma, dando aviso a los alcaldes, presidentes de comarcas y ciudadanos a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
Entre las 15.00 y las 23.59 horas de este domingo se han registrado en el Centro de Emergencias 112 de Aragón un total de 126 incidentes relacionados con daños por lluvias (121) y desprendimientos en carretera (5). Las incidencias más destacadas se han producido en La Puebla de Alfindén (10), Zaragoza (39), Cadrete (33), Cuarte de Huerva y Santa Fe (22), María de Huerva (11) y La Muela (2), además de otras en La Muela, Grisén, Castellote o Casetas.
"Por la tarde se produjo una tormenta que AEMET ha calificado de tormenta estática con vientos húmedos", en el entorno de Zaragoza y en la propia capital aragonesa, lo que ha creado "una situación muy compleja, con crecidas súbitas de las barranqueras" y "preocupación en algunos momentos puntuales", realizándose rescates en vehículos y de personas subidas a los árboles.
15:03
Camarero: Mazón salió de Murcia a las 13:00 y la alerta roja se declaró en Castellón a las 20:00 y en Valencia a las 04:00
La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha tachado de "falsas" las críticas de la izquierda a la ausencia de Mazón en la reunión de coordinación de emergencias el domingo.
Ha afirmado, en una rueda de prensa, que la alerta roja se inició a las 20.00 horas en Castellón y a las 4.00 de esta madrugada en Valencia, y el president salió de Murcia, donde asistía a un acto del PP, a las 13 horas.
En este sentido, ha dicho que "seis horas antes de que se lanzase la alerta roja en Castellón y catorce horas antes de que se hiciese en Valencia, el president estaba en la Comunitat", y estuvo "trabajando y atento a la emergencia".
14:58
La Confederación del Ebro mantiene el aviso por posibles crecidas en barrancos y cauces
La Confederación Hidrográfica del Ebro mantiene este lunes el aviso por posibles crecidas en barrancos y cauces en las zonas donde pueden registrarse tormentas y lluvias intensas. El organismo de cuenca mantiene esta advertencia aunque los avisos de la Aemet por fuertes lluvias quedan en estos momentos en naranja y amarillo en parte de las provincias de Tarragona y Castellón.
Como consecuencia de los avisos de la Aemet por precipitaciones de al menos 15-20 litros por metro cuadrado en una hora en el caso del aviso amarillo, y entre 30-80 litros en el naranja, la CHE advierte de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos en las zonas donde caigan las lluvias más intensas. (EFE)
14:57
Aragón evalúa daños en Zaragoza y la ribera del Huerva antes de pedir zona catastrófica
El Gobierno de Aragón está evaluando los daños causados por la tormenta que descargó este domingo con fuerza sobre Zaragoza y las localidades cercanas de La Puebla de Alfindén, Cuarte, Santa Fe, Cadrete, María de Huerva y La Muela, así como en parte de Teruel, para determinar si se solicita la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
Así lo ha explicado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) en la que se ha analizado la situación tras las lluvias del domingo por la tarde, que no fueron tan intensas como se esperaba, aunque causaron multitud de afecciones, sin tener que lamentar daños personales. (EFE)
14:56
Metrovalencia modifica su servicio habitual en todas las líneas de metro y tranvía por las lluvias
Metrovalencia ha modificado este lunes su servicio habitual en todas las líneas de metro y tranvía como consecuencia de las fuertes lluvias y aplica el horario de sábado. Si los ciudadanos necesitan desplazarse en este medio de transporte, desde Metrovalencia han pedido que se informen con antelación. (EP)
14:54
Bomberos de Zaragoza rescatan a 18 personas, realizan 65 intervenciones y trabajan en otros 57 servicios
Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza han rescatado a 18 personas por la fuerte tormenta de este domingo, en localidades del corredor del río Huerva; además han realizado 65 intervenciones y trabajan en otros 57 servicios.
Asimismo, han realizado más de 65 intervenciones y en la mañana de este lunes trabajan en otros 57 servicios para retirar árboles caídos y achiques de agua en huecos de ascensor, principalmente. (EP)
14:52
El partido entre el Valencia CF y el Real Oviedo que iba a celebrarse este lunes en Mestalla se pospone al martes por la alerta roja por lluvias, según ha podido saber RTVE.
14:49
El Gobierno apoya suspender el Valencia-Oviedo
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, considera que tiene "todo el sentido" que se suspenda el partido de fútbol de este lunes entre el Valencia y el Oviedo, debido a las fuertes lluvias que afectan a la Comunidad Valenciana. "Si se toma esa decisión, yo creo que tiene todo el sentido", ha señalado este lunes la ministra en declaraciones a los medios en la sede del Ministerio. (EP)
14:47
En Amposta y Els Alfacs, Tarragona, este lunes ha sido el día más lluvioso de los últimos 30 años, con acumulados que rozan los 300 litros por metro cuadrado.
“¿¿ La pluja ha estat torrencial, persistent i molt abundant a les Terres de l'Ebre durant les darreres 24 hores— Sònia Papell (@SoniaPapell) September 29, 2025
¿ Fins avui a migdia hi ha acumulacions de 1¿0¿0¿ a gairebé 3¿0¿0¿ mm
¿A Amposta 2¿8¿7¿mm i els Alfacs 1¿8¿9¿mm ha estat el dia més plujós dels últims 30 anys pic.twitter.com/q933ZZrCB1“
14:45
El alcalde de Gandia: "La diligencia con la que todo el mundo ha actuado ha evitado males mayores"
En Gandia, donde se han registrado los mayores picos de lluvia en la Comunidad Valenciana este lunes, ahora mismo "no llueve, pero no bajamos la guardia". Así se ha expresado en una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE el alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto
"Tenemos todavía calles cortadas por los picos de lluvia, que se ha concentrado en espacios cortos de tiempo. Las estaciones de Bomberos han reaccionado bien", ha asegurado. El Comité de Emergencias local se activó el domingo y decidió suspender las clases y la actividad en todos los equipamientos municipales.
"Pese a la cantidad de litros que ha caído, la diligencia con la que todo el mundo ha actuado con esas medidas de prevención ha evitado males mayores", ha afirmado Prieto.
14:34
Morant cree que la Generalitat ha aprendido "algunas lecciones" de la dana: "La respuesta es rotundamente distinta"
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha considerado que la actuación de la Generalitat ante el episodio de lluvias y la alerta roja activada para este lunes revela que ha "aprendido algunas lecciones" de la dana del 29 de octubre del pasado año, que arrasó buena parte de la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales, y ha incidido en las "enormes diferencias" en la gestión entre una situación y otra por parte de la Administración autonómica que preside Carlos Mazón.
"La respuesta que está dando la Generalitat es rotundamente distinta" en esta ocasión, ha valorado la ministra en una entrevista este lunes en la Cadena SER, recogida por Europa Press, en la que ha hecho hincapié en que el Consell "el sábado ya se reunió y se coordinó con Delegación de Gobierno" para afrontar a la situación. (EP)
14:33
Cierran espacios deportivos al aire libre, parques y jardines de Lorca (Murcia) por las lluvias
El Ayuntamiento de Lorca, en la Región de Murcia, ha cerrado las instalaciones deportivas al aire libre, los parques y espacios verdes como Las Alamedas, ante la previsión de fuertes lluvias que mantiene en alerta naranja al municipio, donde se esperan precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora hasta la medianoche de este lunes.
Estos cierres se suman a la cancelación de eventos públicos al aire libre, como los actos de la Semana del Mayor, que comenzaba este lunes, y se han reforzado los equipos de la Policía Local y el servicio de Emergencias y Protección Civil que se ocupan de la vigilancia y control de las pedanías o de las rutas de transporte escolar. (EFE)
14:29
El río Huerva recupera sus valores normales tras rozar a las 04:00 horas el nivel rojo con 2,63 metros
La Confederación Hidrográfica del Ebro ha informado de que esta madrugada el río Huerva casi ha alcanzado el nivel rojo de aviso de subida de caudal, con 2,63 metros a las 04:00 horas, aunque a las 09:30 horas de esta mañana ya se encontraba en nivel amarillo, con 1,40 metros y a las 14.00 horas la medición se sitúa en 0,80 metros.
14:28
Montsià y Baix Ebre (Tarragona) podrán reabrir colegios este martes tras el episodio de lluvias
La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha anunciado que Protecció Civil enviará una alerta a móviles de Montsià y Baix Ebre (Tarragona) cerca de las 16 horas de este lunes una vez cerrados los avisos por intensidad y acumulación de lluvias, por lo que los colegios podrán reabrir con normalidad este martes.
Lo ha explicado este lunes ante los medios en la Conselleria tras la segunda reunión del Comité Técnico en el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), donde ha pedido "prudencia y precaución" a la ciudadanía, ya que a pesar de que las precipitaciones irán a menos, se mantendrá activada la Alerta del Inuncat por la acumulación de agua.
En cuanto a los colegios, ha indicado que este lunes han tenido que suspender su actividad unos 100 centros con 25.000 alumnos en total, y las lluvias han producido afectaciones "menores" en dos de ellos, aunque aun así se realizarán las intervenciones necesarias para asegurar la seguridad de las instalaciones, ha explicado. (EP)
14:23
La UNED Valencia se une al centro de Vila-real y suspende las actividades presenciales
Los centros de la UNED Valencia, como habían anunciado antes los de Vila-real (Castellón), han decidido cancelar todas las actividades presenciales previstas para este lunes ante las fuertes lluvias. (EP)
14:20
Varios colegios de Zaragoza registran incidencias "puntuales" por las tormentas, que no afectan a la actividad educativa
La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha apuntado este lunes que las lluvias torrenciales registradas en Zaragoza y alrededores durante la tarde y la noche del domingo han provocado incidencias "puntuales" a primera hora de la mañana en algunos colegios e institutos, pero no han afectado a la actividad lectiva.
En concreto, Hernández ha citado en rueda de prensa afecciones en los Colegios Públicos Integrados (CPI) Val de la Atalaya de María de Huerva y Ana María Navales de Zaragoza, así como en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Virgen del Pilar, también en la capital aragonesa. (EP)
14:18
Ikea Alfafar cierra sus puertas por la alerta roja y llena casi al completo su parking cedido para coches de clientes
La tienda de Ikea en Alfafar (Valencia) ha cerrado sus puertas debido a la alerta roja por lluvias vigente este lunes y está a la espera de las indicaciones de las autoridades para decidir cuándo reabrir.
Además, Ikea habilitó en la noche del domingo su aparcamiento en altura para que sus colaboradores dejaran sus coches y también, a petición de algunos clientes, ha permitido a la ciudadanía de zonas inundables dejar ahí sus vehículos. Se trata de una zona con 900 plazas de aparcamiento que a mediodía de este lunes prácticamente ya estaba completa, con una ocupación del 85%, han explicado fuentes de la empresa. (EP)
14:16
Un millar de profesionales sanitarios no han ido a trabajar este lunes por la alerta roja
Un total de 1.130 profesionales sanitarios de la Comunidad Valenciana no han acudido este lunes a trabajar a sus centros sanitarios al estimar que la alerta roja por lluvias implicaba riesgo para desplazarse, de ellos 800 en la provincia de Valencia (200 en el hospital La Fe), 300 en la de Castellón y 30 en la de Alicante.
Así lo ha señalado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en la rueda de prensa la reunión extraordinaria del Consell para analizar la situación del temporal de lluvias fuertes, en la que le ha comparecido junto a la portavoz del Consell, Susana Camarero, quien ha explicado que las consellerias no han detallado "incidencias graves". (EFE)
14:15
La Generalitat: hemos podido prevenir porque Aemet ha avisado con antelación, no como el 29-O
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha asegurado que la Generalitat Valenciana ha podido tomar medidas preventivas ante la alerta roja meteorológica porque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) "ha avisado con antelación", mientras que el día de la dana del 29 de octubre informó "cuando ya estaba ocurriendo".
Tras la celebración de un pleno del Consell extraordinario con motivo de las alertas meteorológicas, Camarero ha asegurado que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, estuvo durante la tarde del domingo en Valencia "atento a la emergencia", hablando con alcaldes, presidentes de las diputaciones provinciales y consellers. Mazón se encontraba el domingo en Murcia en un acto del PP.
Además, ha calificado de "impresentable, impropio e improcedente" que el ministro Óscar Puente bromeara en redes sociales sobre la situación meteorológica, al publicar un mensaje tras declararse el aviso rojo por fuerte lluvias y tormentas preguntando: '¿Ha reservado ya mesa en el ventorro Mazón?'.
14:12
Vigilancia de barrancos, cierre de comercios y control a población vulnerable, medidas en la zona cero de la dana por las nuevas lluvias
Los municipios en la zona cero de la dana del 29 de octubre han adoptado una serie de medidas de refuerzo ante la alerta roja y las nuevas lluvias que se están registrando y que se prevén para esta jornada en la provincia de Valencia, entre las que se incluye la vigilancia de los barrancos y de la población vulnerable que reside en plantas bajas o el cierre de comercios, además de la suspensión de las clases y de actividades municipales.
Así lo informan los distintos consistorios en sus distintas redes sociales. Por ejemplo, en el caso de Alfafar, el Ayuntamien ha activado un plan de actuación "eficaz y preventivo", en coordinación con Policía Local, brigadas municipales, Hidraqua y otros servicios esenciales y ha emitido avisos a la población.
En Aldaia, además de la suspensión de clases y actividades en los centros municipales, desde este domingo se han instalado las compuertas; se ha realizado el abatimiento de las vallas del túnel de la Estación y se ha recomendado a los vecinos de las zonas aledañas al barranco de la Saleta que aparquen sus vehículos en la zona de la Pedrota y el polígono del Barrio del Cristo. A la población se le ha aconsejado no salir de casa durante la jornada del lunes si no es estrictamente necesario y seguir las actualizaciones de información. (EP)
14:10
En Mas de Barberans, Tarragona, llevan 11 horas incomunicados y sin luz por las fuertes lluvias.
“¿ El temporal deixa Mas de Barberans incomunicat i sense llum durant més d’11 hores.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 29, 2025
¿ A Alcanar, l’aigua desbordada de tres barrancs ha inundat els carrers i ha entrat en cases | @rnavarrox
¿ Info: https://t.co/pGgVR5m7vY pic.twitter.com/QXKBDo6tdr“
14:07
Consum reabre tiendas en Castellón y Tarragona al pasar la alerta a naranja
Consum ha reabierto las tiendas de Benicarló, Vinarós y Peñíscola, en la provincia de Castellón, y de Amposta, l'Hospitalet de l'Infant y Mont-roig del Camp, en Tarragona, al bajar la situación de alerta a naranja en estas zonas. Las 179 tiendas afectadas por la alerta roja en Valencia permanecerán cerradas hasta que finalice, y el servicio online seguirá suspendido de igual forma.
Los trabajadores de las plataformas de Silla, Quart y Riba-roja permanecen en sus casas por la alerta, según ha informado en un comunicado. En total, más de 7.000 trabajadores de la sede de la empresa, de las tiendas y de las plataformas se han quedado en sus domicilios este lunes. (EFE)
14:05
El Ayuntamiento de Valencia solicita a la RFEF y a La Liga suspender el partido del Valencia
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha informado de que el Ayuntamiento de Valencia no es competente para suspender el partido entre el Valencia CF y el Real Oviedo previsto para la noche de este lunes en Mestalla. Catalá también ha señalado que ha solicitado a la Real Federación de Fútbol y a La Liga que se aplace el encuentro por la alerta roja por lluvias.
“¿¿¿¿ La alcaldesa informa que el Ayuntamiento de #València NO es competente para suspender el partido #ValenciaRealOviedo, previsto para esta noche en #Mestalla, y comunica que ha solicitado a la @rfef y a @laliga que proceda a su aplazamiento, por la alerta roja¿por lluvias. pic.twitter.com/elabpd3pA4“— Ajuntament València (@AjuntamentVLC) September 29, 2025
14:02
Cortes por inundación de vía en la CV-137 en Calig y la CV-1486 en Cabanes, en Castellón
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado del corte de la carretera CV-137 a su paso por el término municipal de Calig y de la CV-1486 en Cabanes, en la provincia de Castellón, por inundación de la vía.
El corte es total, desde las 12:23 horas, en la carretera CV-1486, entre el kilómetro 0 en El Borseral hasta el kilómetro 5,9 en Les Santes, en ambos sentidos. La DGT había informado también del corte esta mañana de la circulación en la carretera CV-683, a su paso por el municipio de Oliva (Valencia), que ya ha sido restablecido.
El temporal ha provocado también problemas de circulación en la línea ferroviaria de Cercanías, con retrasos de 28 minutos en la línea C1, desde la estación de València Nord hacia Gandia, y de 15 minutos en la C6 con destino a Castellón de la Plana. (EFE)
13:54
La Generalitat Valenciana recuerda algunos consejos sobre cómo actuar en inundaciones, entre ellos evitar cruzar barrancos y cauces o desconectar la luz y el gas si entra agua en casa.
“¿¿En situacions de pluges intenses i possibles inundacions, la prevenció i la prudència són el més important:— Emergències 112CV (@GVA112) September 29, 2025
¿¿¿ Evita desplaçaments innecessaris.
¿ Consulta sempre les alertes meteorològiques oficials.
¿ No travesses barrancs, rambles ni carreteres inundades.
¿ Desconnecta… pic.twitter.com/2OqMc3Y4mm“
13:51
El Ayuntamiento prolonga la suspensión de las clases en algunos colegios al martes
El Ayuntamiento de Valencia prolonga la suspensión de clases al martes en centros educativos de zonas dana, inundables y de la fachada marítima. Así lo ha anunciado la alcaldesa de València, María José Catalá, tras la reunión del Centro de Cooperación Operativa Municipal (Cecopal) de este lunes en la Central de la Policía Local, que se constituyó formalmente a las 13 horas del domingo y sigue "en alerta tomando decisiones" y ha avisado que las horas más complicadas "podrían llegar esta tarde".
Catalá ha asegurado que "no ha habido incidencias graves" pero siguen "pendientes de la evolución del temporal porque sabemos que posiblemente las horas más complicadas lleguen durante esta tarde". También ha pedido a los vecinos de Valencia que eviten desplazamientos en la medida de lo posible. (EFE)
13:39
Actualizado el plan de emergencias en Baleares
El Servicio de Emergencias 112 ha informado este lunes de la actualización de las alertas por meteorología adversa en la comunidad, de manera que se ha activado el Índice de Gravedad 1 (IG1) del Plan Meteobal por lluvias y tormentas en Mallorca, Ibiza y Formentera.
Según ha informado en su cuenta de X, se mantiene activada la alerta amarilla (IG0) por lluvias y tormentas en Menorca. El 112 ha pedido precaución a la población, que sigan sus consejos y que, en caso de emergencia, llamen a este número.
“¿¿ Actualització de les alertes per meteorologia adversa ¿¿— Emergències 112 Illes Balears (@Emergencies_112) September 29, 2025
¿Activada l’alerta taronja (IG-1 del Pla Meteobal) per pluges i tempestes ¿¿ a Mallorca, Eivissa i Formentera.
¿ Es manté activada l’alerta groga (IG-0 del Pla Meteobal) per pluges i tempestes ¿¿ a Menorca.
Us… pic.twitter.com/XF7AT7CguB“
13:35
La UNED en Vila-real, Castellón, suspende todas las actividades presenciales ante las lluvias
La UNED en Vila-real (Castellón) ha decidido cancelar todas las actividades presenciales previstas en su centro, ante las condiciones meteorológicas adversas previstas para este lunes, siguiendo las recomendaciones de las autoridades competentes en materia de seguridad y protección civil.
La medida afecta a cualquier actividad académica o administrativa presencial, incluida la apertura habitual del centro. No obstante, la actividad administrativa se mantendrá de forma telemática, garantizando la continuidad a través de las plataformas virtuales de la UNED, correos corporativos y comunicación telefónica. (EP)
13:28
El observatorio de Gandia alcanza los 200 litros por metro cuadrado, acumulados en solo cinco horas, según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet). Es la primera vez que se alcanza este hito en la Comunidad Valenciana durante este episodio de lluvias extremas. La comarca de La Safor, en la que se encuentra Gandia, es la más afectada en estos momentos.
“Ja tenim els primers 200 l/m² del dia. En concret, a l'observatori de Gandia - Parpalló-Borrell (la Safor), als peus del Mondúver. S'han acumulat en menys de 5 hores. pic.twitter.com/oMajTNyA5Y“— AVAMET (@avamet) September 29, 2025
13:23
Tanto Mazón como todas las consellerias cancelan su agenda para este lunes
La vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, ha comparecido tras la reunión extraordinaria del Consell este lunes por las lluvias torrenciales, y ha negado que la situación actual sea equivalente a la del 29 de octubre de 2024, el día de la dana, cuando se cumplen precisamente 11 meses de aquella tragedia.
"Ayer no hubo un Cecopi y hoy no hay un Cecopi", ha afirmado, ya que esta reunión se convoca en fase de emergencia y según el plan de la Generalitat la situación actual es de "preemergencia". Las reuniones mantenidas son, en cambio, de "coordinación". "Tanto el presidente como todo el Consell hemos suspendido la agenda, que está dedicada exclusivamente a esta alerta meteorológica", ha señalado Camarero.
13:12
Reabierta la N-340 a su paso por l'Ampolla, en Tarragona, según informa la Generalitat catalana.
13:10
El aviso meteorológico cierra tiendas de los centros comerciales de la zona cero de la dana
El centro comercial MN4 de Alfafar está cerrado este lunes a causa del aviso rojo emitido por Aemet, y prácticamente toda la zona comercial de este municipio ha decidido no abrir sus puertas. Mientra, varias tiendas de Bonaire, en Aldaia, también han acordado el cierre de los establecimientos durante la jornada.
El director de Grupo Martí y propietario de MN4, Antonio Martí, ha informado de que ayer se comunicó el cierre del centro comercial para hoy y se mantuvo contacto con el Ayuntamiento de Alfafar sobre la alerta emitida por lluvias, y ha indicado que prácticamente todas las tiendas de la zona comercial están cerradas hoy.
Por su parte, la cadena de supermercados Consum mantiene cerradas este lunes un total de 182 tiendas en la provincia de Valencia debido a la alerta roja por fuertes lluvias, y el servicio de tienda online también queda suspendido en las zonas afectadas hasta que pase el estado de alerta. (EFE)
13:07
Se pospone la apertura del curso universitario que iba a presidir el rey en la Universidad de Valencia el martes
La apertura nacional del curso de las universidades españolas, que iba a celebrarse este martes en el paraninfo de la UV, ha quedado pospuesta debido a la alerta meteorológica. El acto, que se celebraba en el marco del 525 aniversario de la Universitat de València, iba a contar, además, con la asistencia de la ministra de Universidades, Diana Morant; el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la anfitriona, la rectora de la UV, Mavi Mestre.
12:59
La Aemet ha desactivado el aviso rojo por lluvias en el sur Tarragona y el norte de Castellón, aunque lo mantiene en todo el litoral de la provincia de Valencia. El color rojo hace referencia a "peligro extraordinario", explica la Agencia Estatal de Meteorología, que pide mucha precaución en las zonas afectadas.
Se eleva a nivel naranja -"peligro importante"-, eso sí, el aviso en toda la provincia de Alicante y la Región de Murcia.
“¿¿ACTUALIZACIÓN | Lluvias muy fuertes y persistentes.— AEMET (@AEMET_Esp) September 29, 2025
¿ Aviso rojo (peligro extraordinario) en la provincia de Valencia.
¿ Desactivado aviso rojo en Tarragona y Castellón. Queda en aviso naranja, con parte de la Comunitat Valenciana y Región de Murcia. Peligro importante. pic.twitter.com/MR3e2Q7bmf“
12:53
Solucionada la incidencia que provocaba retrasos en los trenes entre Valencia y Barcelona, informa Adif.
“¿¿Está solucionada la incidencia, provocada por las tormentas entre Ulldecona y L'Aldea, que afectaba a los trenes del corredor Mediterráneo. Aún así, algunas de estas circulaciones todavía pueden registrar retrasos.“— INFOAdif (@InfoAdif) September 29, 2025
12:52
Bernabé: "Las administraciones estamos trabajando de forma coordinada"
En el programa de 'Más Cerca' de Radio 5 ha estado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha apuntado que la zona más afectada actualmente es la comarca valenciana de La Safor, "con algunas inundaciones puntuales en zonas localizadas".
"Las administraciones estamos trabajando de forma coordinada", ha recalcado Bernabé, quien ha señalado que el hecho de que la Generalitat haya anticipado "con suficiente antelación" el envío de la alerta "ha permitido a mucha gente planificarse y poner en marcha las medidas de autoprotección".
12:44
Los trenes de la línea C1 de Cercanías de Valencia vuelven a parar en Xeraco, informa Adif. Continúan en todo caso los retrasos provocados por el temporal.
“¿¿Los trenes de la línea C1 del núcleo de València vuelven a realizar parada comercial en Xeraco, aunque continúan los retrasos provocados por las condiciones meteorológicas. https://t.co/nIgbxjnWp5“— INFOAdif (@InfoAdif) September 29, 2025
12:42
Yolanda Díaz recuerda a los trabajadores que pueden acogerse al permiso climático y ausentarse hasta cuatro días
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado este lunes en su cuenta de 'Bluesky' que los trabajadores afectados en sus territorios por alertas naranjas o rojas por clima adverso pueden acogerse al llamado permiso climático.
Este permiso permite a los trabajadores ausentarse de su puesto de trabajo hasta cuatro días remunerados cuando existe una emergencia climática o fenómeno meteorológico adverso grave que impide o pone en riesgo su desplazamiento al centro de trabajo, o que les obliga a permanecer en casa según indicaciones de las autoridades.
“Ante una alerta naranja o roja por clima adverso, la protección de las personas trabajadoras es lo primero. Estos son tus derechos.— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 29 de septiembre de 2025, 11:16
[image or embed]“
12:37
En la Comunidad Valenciana, los núcleos de lluvia más activos se encuentran ahora mismo en las comarcas de La Safor (Valencia) y La Marina Alta (Alicante), según la Asociación Valenciana de Metoeolorgía. Los mayores acumulados se dan en Gandia, con 126 l/m². En el observatorio de Real de Gandia han caído 103 l/m² en solo 40 minutos y "se mantiene el núcleo estático" en la zona, por lo que piden mucha precaución, "Puede subir de golpe el caudal de ríos y barrancos de la zona", señalan desde Avamet.
“Actualització 11 h: molt pendents ara mateix de la Safor i la Marina Alta, on tenim els nuclis més actius. De moment (l/m²):— AVAMET (@avamet) September 29, 2025
126 Gandia - Parpalló-Borrell
114 Barx - la Drova
104 Simat - Pla de Corrals
98 Gandia - Camí mar
95 Rafelcofer
78 Pinet (la Vall d'A.)
70 Palmera
62 Orba pic.twitter.com/6rHSswC2Z0“
12:31
En Cataluña "lo peor" de las lluvias ya ha pasado, pero piden "no bajar la guardia"
La consellera de Interior, Núria Parlon, ha asegurado que "lo peor" del episodio de lluvias torrenciales que afectan a las comarcas del Baix Ebre, Montisà y Terra Alta, en el sur de Tarragona, ya ha pasado sin que se hayan registrado "daños graves", aunque el Govern pide "prudencia" y "no bajar la guardia".
Parlon, junto a responsables del Departamento de Interior, ha comparecido este lunes en rueda de prensa para informar de la situación que está provocando este temporal de lluvias intensas, que ha obligado a cerrar las escuelas del Baix Ebre y del Montsià aunque se prevé que mañana se retomen las clases, y que ha afectado a varias carreteras de las Terres de l'Ebre. (EFE)
12:27
La Aemet eleva para el martes el aviso del nivel amarillo al naranja (riesgo importante) también al litoral de Murcia, concretamente al Campo de Cartagena y Mazarrón. Previamente se había activado esta alerta para todo el litoral de Alicante.
“29/09 12:18 Avisos activos hoy y mañana en España por lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: rojo.— AEMET (@AEMET_Esp) September 29, 2025
Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/keIiSIeFUC“
12:24
También el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha criticado la decisión de Mazón de ausentarse del Cecopi. En una entrevista en La hora de La 1 de RTVE, el dirigente de Izquierda Unida se ha referido así a la decisión de presidente valenciano de acudir a la cumbre del PP en Murcia de este domingo, donde se firmó un documento sobre la migración y el agua y al que acudieron otros 'barones' territoriales del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.
"Mazón y su mazonadas. Es evidente que él prefiere lamer el papel que le pone para firmar Feijóo a estar gobernando para los valencianos y valencianas y dando una imagen de fortaleza y autoridad de la primera autoridad regional", ha sentenciado.
-
12:21
Bernabé critica que Mazón no asistió ayer a la reunión sobre las lluvias
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha criticado este lunes que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no participara ayer en la reunión convocada por la Conselleria de Emergencias para analizar la situación ante el episodio de fuertes lluvias en las provincias de Valencia y Castellón.
"Mazón no estaba ayer en la reunión de urgencia", ha señalado en declaraciones a la Cadena SER Bernabé, quien ha asegurado que en esa reunión celebrada en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat no se hizo "ninguna referencia a la presencia o ausencia" del president de la Generalitat, que estaba en un acto del PP en Murcia.
12:17
La Aemet ha decidido elevar a nivel rojo el aviso para Ibiza y Formentera, manteniendo en amarillo el sur de la isla de Mallorca.
“30/09 12:00 Avisos activos hoy en Illes Balears por tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: rojo.— AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) September 30, 2025
Actualizaciones en https://t.co/5xR91vsuMu pic.twitter.com/UAVS5AVdWx“
12:15
Carreteras cortadas, rescates y barrancos desbordados: el temporal reaviva la pesadilla del 29 de octubre
Aún con el miedo en el cuerpo por lo sucedido el pasado 29 de octubre, Valencia vuelve a mirar al cielo con inquietud mientras un nuevo temporal azota la región. Después de dejar intensos aguaceros en el sur de Cataluña, especialmente en el delta del Ebro, y de provocar inundaciones en diversas localidades de la provincia de Zaragoza, la borrasca Gabrielle se cierne sobre Tarragona, el norte de Castellón y la provincia de Valencia, donde este lunes la Aemet mantiene activado el aviso rojo. Crónica de nuestro compañero Samuel A. Pilar.
-
12:11
La Universidad de les Illes Balears (UIB) ha decidido suspender las clases en Ibiza y Formentera para este martes debido al temporal. Las Aemet ha elevado a rojo el nivel de alerta hasta las 16:00 de este martes, ya que a lo largo de la jornada se espera que continúen las lluvias con intensidad.
-
12:11
Los Bomberos de la Generalitat Catalana han atendido 20 avisos en Terres de l'Ebre, en Tarragona, aunque "ninguno destacado". El dispositivo se mantiene reforzado, con seis camiones más procedentes de otros puntos de Cataluña.
“¿ ACTUALITZACIÓ 11h— Bombers (@bomberscat) September 29, 2025
Entre les 07h i les 11h #bomberscat hem atès 20 avisos a la #RETerresEbre relacionats amb #INUNCAT. Cap de destacat.
De moment, no hi ha una activitat important a la zona però mantenim un dispositiu preventiu amb + vehicles i desplaçament unitats especials.“
11:49
La Aemet eleva el aviso de amarillo a naranja (riesgo importante) por lluvias torrenciales en el litoral de Valencia y Alicante para el martes.
“29/09 11:30 Avisos activos hoy y mañana en Comunitat Valenciana por lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: rojo.— AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) September 29, 2025
Actualizaciones en https://t.co/R3Fs2JzKgr pic.twitter.com/gNKdwnNIeY“
11:44
Récord histórico de lluvias en Amposta, Tarragona, con 260 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas. En solo dos horas, durante la pasada madrugada, han caído 171 litros, informan nuestros compañeros de RTVE Cataluña. En la localidad la situación ha mejorado y se ha recuperado la electricidad en Mas de Barberans.
A las 12 hay reunión del Departamento de Interior con Protección Civil para analizar la situación, aunque lo peor ya ha pasado, según las autoridades catalanas.
11:41
El temporal obliga a cortar calles inundables y deja carreteras intransitables en Dénia, Alicante. Cerca, en Gandia, Valencia, se han acumulado 140 litros por metro cuadrado. Los mayores acumulados en la Comunidad Valenciana se han dado en el entorno de la Sierra de Espadán, en Castellón, con 170 litros por metro cuadrado en Eslida.
En la cercana localidad de Alfondeguilla en una hora se han acumulado 120 litros, y a la 1:18 de la madrugada se han registrado el pico de mayor intensidad, 6 l/m² en solo un minuto, según la red de estaciones de la Asociación Valenciana de Meteorología.
11:34
Madrugada sin incidentes importantes en municipios de la zona cero de la dana salvo subidas en barrancos
La madrugada de este lunes ha transcurrido con "normalidad" y sin "incidencias destacadas" en municipios de la provincia de Valencia afectados por la dana del pasado 29 de octubre, aunque las precipitaciones registradas han provocado el desbordamiento del barranco de La Saleta en Aldaia, la "subida puntual" del barranco del Poyo en Paiporta o el desprendimiento de piedras en una carretera en Buñol.
El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha señalado a EFE que ha sido una noche "relativamente tranquila" y con "normalidad", y salvo "un par de incidencias leves" los colectores han funcionado "muy bien", aunque ha señalado que en total se ha medido acumulados de 22 litros por metro cuadrado en el municipio.
11:31
Más de 536.800 alumnos afectados por la suspensión de clases en 239 municipios valencianos
Un total de 239 municipios de la Comunidad Valenciana, la mayoría (215) en la provincia de Valencia, han suspendido este lunes las clases ante la alerta roja por lluvias y 536.851 alumnos se han visto afectados por esta medida, según ha informado la Conselleria de Educación.
En la provincia de Valencia han sido 438.664 los alumnos que se han visto afectados por la medida; en Castellón, 19 municipios han suspendido las clases y 78.333 alumnos se han visto afectados; y en Alicante han sido cinco localidades y 19.854 los alumnos afectados.(EFE)
11:28
Los mayores acumulados de este episodio de lluvias se han registrado hasta el momento en el sur de Tarragona.
“Por ahora los mayores acumulados desde que empezó el episodio se están dando en el sur de Tarragona. ¿Sigue lloviendo y el aviso rojo se ha ampliado hasta las 12 h.¿¿ https://t.co/vUP4omGDPK“— El Tiempo en TVE (@ElTiempo_tve) September 29, 2025
11:25
El río Huerva a su paso por Zaragoza vuelve a la normalidad tras alcanzar el nivel rojo esta madrugada
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha informado de que, esta madrugada, el río Huerva a su paso por Zaragoza ha alcanzado el nivel rojo de aviso de subida de caudal, con 2,63 metros a las 04.00 horas, pero a las 09.30 horas de este lunes ha vuelto al nivel amarillo, con 1,40 metros de altura.
La ribera del Huerva ha sido una de las zonas más afectadas por las lluvias torrenciales registradas este domingo en Aragón, que se han cebado especialmente con localidades como Cuarte o María de Huerva, situadas unos pocos kilómetros al sur de la capital aragonesa. (EP)
11:23
El TSJCV rechaza suspender las actuaciones judiciales, pero señala que no hay obligación de acudir
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado decretar la suspensión generalizada, indiscriminada y preventiva de las actuaciones judiciales ante la alerta roja meteorológica, aunque ha vuelto a reiterar que no existe obligación por parte de profesionales y usuarios de desplazarse a las sedes si encuentran cualquier impedimento.
El órgano de gobierno de los juzgados y tribunales valencianos, que ya se reunió de urgencia en la tarde del domingo tras el anuncio de alertas, ha vuelto a hacerlo este lunes para responder a la solicitud cursada por los colegios de abogados y procuradores, consistente en la “suspensión de todos los juicios que se vayan a celebrar en los partidos judiciales en alerta roja mientras esta dure”. (EFE)
11:19
Retrasos superiores a los 40 minutos en la línea C6 de Cercanías de Valencia
Desde el operador ferroviario Adif explican que las condiciones meteorológicas en la Comunidad Valenciana están provocando que los trenes de la línea C6 del núcleo de Valencia acumulen retrasos que pueden ser superiores a los 40 minutos. En esta línea se había registrado una incidencia que afectaba a los sistemas de señalización en Almenara.
También se registran retrasos en la C1 por las condiciones meteorológicas en Xeraco.
“¿¿Las condiciones meteorológicas de la zona están provocando que los trenes de la línea C6 del núcleo de València acumulen retrasos que pueden ser superiores a los 40 minutos. https://t.co/XOIiCfcXzw“— INFOAdif (@InfoAdif) September 29, 2025
11:15
Una acequia de riego del barrio valenciano de La Torre se desborda por las lluvias
Una acequia de riego de la pedanía valenciana de La Torre se ha desbordado esta noche como consecuencia de las fuertes lluvias, según ha informado Policía Local de València. El temporal ha obligado a los agentes de Policía Local a revisar las zonas inundables de las pedanías norte y sur para controlar el nivel del agua de los barrancos. (EP)
11:13
El temporal de lluvias deja 112 incidentes nocturnos en la Comunidad Valenciana, ninguno relevante
El temporal de lluvias fuertes que afecta a la Comunidad Valenciana ha dejado durante la madrugada de este lunes 112 incidentes, pero ninguno de relevancia, según ha informado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión de coordinación celebrada en el Centro de Coordinación de Emergencias.
Entre esos incidentes, ha explicado que se ha tenido que rescatar a algún conductor que estaba cruzando un túnel o un vado, por lo que ha recordado la importancia de mantener la "máxima precaución" y no cruzar estas zonas ni ríos ni cauces de barrancos aunque estén secos, por el peligro de inundaciones. (EFE)
11:10
Canceladas las clases en el Baix Ebre y el Montsià (Tarragona)
La Generalitat de Cataluña ha suspendido este lunes las clases en los centros escolares de ambas comarcas. La Universitat Rovira i Virgili (URV) también ha cancelado la actividad del Campus Terres de l’Ebre, ubicado en Tortosa, y recomienda a la comunidad universitaria que evite desplazamientos desde esas zonas a cualquiera de sus campus y centros.
En estos momentos hay cuatro carreteras cortadas en las Terres de l'Ebre, según el Servicio Catalán de Tráfico (SCT): la TP-3311 entre Santa Bàrbara y La Sénia; la TV-3314 entre Godall y Ulldecona, la N-340 entre la Ràpita y Alcanar y la TV-3408 entre Amposta y La Ràpita. La C-12 entre Amposta y Tortosa ya se ha reabierto. (EFE)
11:09
Guillermo Luján, alcalde de Aldaia: "Hay preocupación absoluta, llevamos 40 años sufriendo inundaciones"
Aldaia, zona cero de la dana de Valencia del pasado 29 de octubre de 2024, ha vuelto a ver cómo se desbordaba el barranco de La Saleta en la noche del domingo. En La Hora de La 1 hablan con su alcalde, Guillermo Luján, quien señala que en el pueblo hay "preocupación absoluta" porque la tormenta fue "muy abrupta, muy sonora". "El pánico de la gente es normal y comprensible", apunta, puesto que "en Aldaia llevamos 40 años sufriendo inundaciones" y todo este tiempo llevan "reclamando medidas estructurales" para evitarlo.
-
11:02
Las lluvias torrenciales dejan 246 litros por metro cuadrado en Amposta (Tarragona)
Las lluvias torrenciales en las Terres de l'Ebre, al sur de Tarragona, desde este domingo han dejado ya 246 litros por metro cuadrado en Amposta; 168,6 en Mas de Barberans o 155,9 en Els Alfacs (loa Ràpita/Alcanar) y el Parque Nacional dels Ports, según datos provisionales del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat).
El Baix Ebre y el Montsià son las comarcas más afectadas por las precipitaciones en la provincia de Tarragona y Protección Civil ha enviado alertas a los móviles de esas zonas pidiendo extremar la precaución debido a la posibilidad de que caigan lluvias torrenciales. (EFE)
11:01
El temporal obliga a cancelar cuatro vuelos en Valencia y provoca algunos retrasos, según Aena.
10:49
La lluvia dejan retrasos en las cercanías de Valencia y Cataluña y en un AVE hacia Madrid
Las fuertes lluvias que se están registrando en el este peninsular han provocado retrasos en las cercanías de Valencia y en las Rodalies de Cataluña por acumulación de agua, así como en dos trenes de las 6 de la mañana, un AVE desde Castellón a Madrid y un Euromed entre Valencia y Barcelona.
Según han apuntado fuentes de la operadora Renfe, los retrasos en estos dos últimos trenes se han registrado como consecuencia de la inspección de la vía tras las lluvias registradas. Aparte de estas incidencias, desde Renfe apuntan a EFE que hay una relativa normalidad en el tráfico ferroviario.
10:39
En las próximas horas va a seguir lloviendo también con fuerza en Tarragona, donde el aviso estará activo hasta el mediodía.
“¿¿¿AVISOS ROJOS | Lluvias torrenciales.— AEMET (@AEMET_Esp) September 29, 2025
¡Peligro extraordinario! ¡Precaución!
¿¿ Vigentes en Tarragona y Castellón hasta el mediodía (12:00 h) del lunes.
¿¿ En la provincia de Valencia en vigor hasta la medianoche (0:00 h) del lunes al martes.
-
10:34
Mazón convoca una reunión extraordinaria del Consell.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, preside desde las 10:30 una reunión extraordinaria del Gobierno valenciano.
10:30
Normalidad en los embalses y principales cauces, pese a acumulaciones de más de 60 l/m²
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha informado este lunes de que la situación de todos los embalses de su demarcación es normal y que no se han producido aumentos significativos de caudal pese a acumulaciones de hasta 66 litros por metro cuadrado durante la noche en Manises o 64 en Ayora.
“¿Actualización del temporal | Lunes 29 septiembre— Confederación Hidrográfica del Júcar (@CHJucar) September 29, 2025
¿¿Los mayores acumulados en las últimas cuatro horas se están dando en la provincia de #Castellón (32 mm en Villafamés - 28,20 en Benasal), y el litoral de #Alicante (39,20 mm en Confrides - 28,80 en Murla).
Sigue ¿ pic.twitter.com/hzv0lIvxtg“
10:13
La delegada del Gobierno asegura que trabaja desde el sábado con el conseller de Emergencias
La delegada gobierno del Gobierno en la Generalitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado en declaraciones a los medios tras la reunión de Emergencias que hay una "coordinación total y plena" y ha agradecido al conseller de Emergencias Juan Carlos Valderrama la "buena disposición". Y ha señalado que lleva trabajando con él desde el pasado sábado.
Bernabé ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, y ha señalado que los valencianos "pueden tener la certeza de que las administraciones están trabajando desde el primer dia de manera coordinada con todos los agentes que pueden trabajar en una emergencia".
A los ciudadanos de Valencia, especialmente aquellos que sufrieron "de una manera tan territble el pasado año sepan que todos los efectivos tanto del Estado como de la Generalitat están trabajando de manera coordinada para garantizarla seguridad" y ha insistido en que es necesario "cumplir las recomendaciones de autoproteccion, evitar los desplazamientos en la media de los posible". La actividad escolar sigue suspendida y se mantienen las recomendaciones de teletrabajo.
10:01
La undécima marcha en Valencia contra Mazón por su gestión de la dana
La undécima protesta en Valencia contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón por su gestión de la dana se ha desarrollado este domingo con normalidad pese a la alerta de riesgo de inundaciones en la región. En medio de una jornada de riesgo extremo por lluvias en la Comunidad Valenciana, ha tenido lugar la marcha, en la víspera de cumplirse 11 meses de las inundaciones en las que murieron 229 personas en la provincia de Valencia.
La marcha se desarrolló en dos columnas: una desde la zona cero de la dana, la localidad de Paiporta, y en concreto desde la residencia de personas mayores en la que murieron ahogadas seis residentes, y otra desde el espacio cultural Rambleta de València, uno de los focos de la solidaridad de los voluntarios. Los detalles en la crónica de Diego Álvarez Patilla.
9:56
Las precipitaciones mantienen cortadas cinco vías en Tarragona
Debido a las precipitaciones que se han registrado en las últimas horas en Tarragona, permanecen cortadas varias vías, según ha advertido la Dirección General de Tráfico. En concreto, siguen cortadas la C12 en Amposta, la N-340 en La Rápita, la TV-3314 en Godall , la TV- 3408 en Amposta y la TP 3311 en Santa Bárbara.
“¿¿¿Debido a las intensas precipitaciones, cortadas en Tarragona las siguientes vías:— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 29, 2025
¿¿C-12 Amposta
¿¿N-340 La Rápita
¿¿TV-3314 Godall
¿¿TV-3408 Amposta
¿¿TP-3311 Santa Bàrbara pic.twitter.com/EG0MYppUrW“
En toda la zona mediterránea, la DGT recomienda extremar la precaución al volante y antes de emprender la marcha, informarse del estado del tiempo y de las carreteras.
9:49
La asociación de víctimas de la dana 29-O: "Mandar un Es Alert 12 horas antes nos pareció desproporcionado"
La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana 29-O, Rosa María Álvarez, entrevistada en Las mañanas de RNE ha afirmado que enviar un ES-Alert 12 horas antes ante la previsión de lluvias torrenciales les pareció "desproporcionado". Cree que creó una alarma "excesiva en la población", y empezaron a llevarse de nuevo los coches a zonas altas. Considera que intentaron "desincentivar que acudieran a la manifestación" que se celebró este domingo .
"Ayer lo que se tenía que haber enviado es un aviso generalizado en móviles, en redes sociales, bandos municipales que muchíimsas poblaciones sí que lo hicieron". Cree que se creó "una alarma excesiva en la población" y que había "miedo".
“¿ ENTREVISTA | Rosa María Álvarez, presidenta de la la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29-O,— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 29, 2025
¿¿"Mandar un ES-Alert 12 horas antes nos pareció desproporcionado. Intentaron desincentivar que acudiésemos a la manifestación"
Audio completo¿ https://t.co/I9NSu3LAta pic.twitter.com/1GNAiSRC4w“
"En cuanto mandaron la alarma muchísimas personas empezaron a llamar a mandarme mensajes de Whatsapp a ver si continuaba la manifestación, no sé había mucha mezcla de todo", ha señalado.
9:37
Moncloa recuerda ante el aviso rojo: "El peligro es extraordinario"
La web de Moncloa explica el significado de los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología amarillo, naranja y rojo y lo que se debe hacer en cada caso.
Ante el aviso rojo de este lunes en Tarragona, el norte de Castellón y Valencia, esta página web recuerda el significado: el peligro es extraordinario. Los daños podrían ser muy graves o catastróficos. En estos casos es imprescindible informarse en tiempo real, seguir las indicaciones de las autoridades, evitar desplazamientos no urgentes y extremar las precauciones.
9:25
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana: "Se espera sobre todo en el Golfo de Valencia"
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha explicado que la situación más complicada la pasada noche se ha registrado en la provincia de Castellón, donde se han producido lluvias muy intensas y ha habido "algunos rescates aislados en algunos municipios donde ha habido tormentas y granizo. "Durante el día de hoy se espera sobre todo en el Golfo de Valencia, en el área metropolitana que puedan darse lluvias intensas, ha advertido.
“Valencia sigue en aviso rojo.— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 29, 2025
Hablamos con Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, https://t.co/fINk5b0v5x#LaHora29S pic.twitter.com/Vd9WPmwcdW“
"En la zona de la dana tuvimos ayer en el municipio de Aldaia y en Ribarroja del Turia que son dos municipios que habitualmente tienen dos barrancos el de la Saleta y el Pozalet que se suelen desbordar como ocurrió este domingo, lo bueno es que la gente estaba advertida y la población estaba preparada para una situación como la que se dio, que se da habitualmente".
9:17
El servicio ferroviario funciona con normalidad "con algunos retrasos puntuales"
El director de Comunidación de Adif, Salvador Almenar, ha asegurado en La Hora de La 1 que el servicio ferroviario está funcionando con normalidad tanto en la Comunidad Valenciana como en Cataluña, salgo "algunos retrasos puntuales" provocados por incidencias en algunas señales afectadas por tormentas eléctricas.
“Salvador Almenar, Dir. de Comunicación de Adif: "Tanto la alta velocidad como el servicio de Cercanías están funcionando con normalidad habitual. Estamos pendientes de la evolución de este episodio meteorológico, con especial atención en la Comunidad Valenciana" #LaHora29S pic.twitter.com/8xh8ymAww8“— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 29, 2025
"Tanto la Alta Velocidad como el servicio de Cercanías están funcionando con normalidad", ha asegurado y no obstante siguen pendientes de la evolución de este episodio meteorológico y por este motivo han reforzado los puestos de mando de Adif para vigilar la situación con especial atención en los servicios de cercanías que unen Valencia y Castellón en el litoral.
9:11
Tarragona, el norte de Castellón y el litoral de Valencia mantiene activo el aviso rojo
Tarragona y el norte de Castellón mantienen activos avisos rojos hasta este mediodía por lluvias torrenciales, mientras que en el litoral de Valencia el aviso rojo por fuertes precipitaciones y tormentas estará en vigor hasta esta medianoche, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
“¿¿¿AVISOS ROJOS | Lluvias torrenciales.— AEMET (@AEMET_Esp) September 29, 2025
¡Peligro extraordinario! ¡Precaución!
¿¿ Vigentes en Tarragona y Castellón hasta el mediodía (12:00 h) del lunes.
¿¿ En la provincia de Valencia en vigor hasta la medianoche (0:00 h) del lunes al martes.
¿¿ Atención a las inundaciones. pic.twitter.com/qkScE1jmMH“
Los avisos naranjas también se mantienen activos en otras zonas de la Comunidad Valenciana y Murcia por lo que la Aemet recomienda estar informado de la predicción del tiempo, pues también puede haber inundaciones y crecidas repentinas, con posibles daños graves.
9:02
La carretera más afectada en Zaragoza es la N-330 a la altura de Santa Fe
La carretera más afectada por las lluvias ha sido la N-330, a la altura de la localidad zaragozana de Santa Fe (entre los puntos kilométricos 486 y 487,5), que se cortó a las 20.30 horas y ha reabierto a primera hora, aunque permanece cortado el acceso a Cadrete desde la rotonda de la Ciudad Deportiva de Zaragoza. Se ha activado un vehículo del Puesto de Mando Avanzado (PMA01) del 112 Aragón para atender las incidencias ocasionadas por las inundaciones registradas en los términos municipales de Cuarte de Huerva, Cadrete y María de Huerva.
Desde la pasada tarde y durante la noche ha trabajado un amplio dispositivo de servicios de emergencia integrado por bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, de la Diputación Provincial de Zaragoza, Policía Local de Zaragoza y Cuarte de Huerva, 061 Aragón, Guardia Civil, Cruz Roja y las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Valdejalón, Cuarte de Huerva, Bajo Gállego y Utebo.
8:59
El río Huerva se desborda y deja inundaciones en municipios próximos a Zaragoza
En Cuarte de Huerva, en Zaragoza, uno de los municipios más afectados por las precipitaciones, las clalles se innundaron este domingo al desbordarse el río Huerva, hubo que rescatar a personas atrapadas en sus vehículos. Tambíen otros municipios como Cadrete y María de Huerva se vieron afectados.
“Cuarte, Cadrete y María de Huerva son los municipios más afectados por la lluvia.— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 29, 2025
Los detalles con @susanaasinrubio en #LaHora29S https://t.co/fINk5b0v5x pic.twitter.com/zyHjQP3vtp“
El teléfono de Emegencias 112 en Aragón ha registrado casi 1.700 llamadas. y ha atendido 126 incidencias, sobre todo por cortes de luz, por viviendas y garajes que quedaron anegados.
Cuarte de Huerva llegó a estar incomunicado y todavía permanece cerrado uno de los accesos al municipio. La maquinaria trabaja para retirar el barro y está previsto que a las 9:00 se sumen más efectivos.
8:53
Los bomberos realizan varios rescates de vehículos atrapados por la lluvia
Los bomberos de Castellón y Valencia han realizado varios rescates de vehículos atrapados por las lluvias durante la noche de este lunes en estas provincias, donde la acumulación de agua supera los 100 litros por metro cuadrado en varios puntos. Los consorcios provinciales de bomberos de Valencia y Castellón han reforzado sus parques de bomberos ante la alerta roja por lluvias que afecta al litoral norte de Castellón y el litoral norte y sur de la provincia de Valencia.
En las últimas cuatro horas, las lluvias han acumulado 99,4 litros en Cabanes, 85,4 litros en Suera y 78,2 litros en Tale, según informa Emergencias de la Generalitat con datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Durante esta noche, el Consorcio de bomberos de Valencia ha atendido una veintena de servicios relacionados con la lluvia, sobre todo revisión de viviendas y vaciado de agua o saneamiento de algún árbol. Por el momento, no ha registrado incidentes de gravedad.
8:50
Sigue la recomendación de evitar los desplazamientos
La jefa de coordinación y gestión de Emergencias de Protección Civil de la Generalitat, Inma Solé, entrevistada en La Hora de La 1 ha asegurado ante la previsión de que puedan seguir las precipitaciones en el tercio sur inferior del territorio, han emitido un aviso a los móviles este lunes hacia las 7:00 para que se eviten los desplazamientos y la población no se acerque a zonas inundables, como barrancos, rieras, donde el caudal puede bajar con más fuerza.
Unos 25.000 alumnos se ven afectados este lunes por la suspensión de la actividad escolar. "La intensidad de las precipitaciones puede ir disminuyendo pero es importante mantener la previsión y la vigilancia", ha dicho Solé sobre la previsión de los servicios meteorológicos.
8:45
Retrasos en la red ferroviaria de la Comunidad Valenciana y Cataluña
Renfe ha informado de que la circulación ferroviaria se está prestando con normalidad a primera hora de este lunes pese al paso del temporal ex-Gabrielle, aunque sí hay retrasos en Cercanías de Valencia y Rodalies, mientras que un AVE y un larga distancia han sufrido demoras a primera hora. En concreto, Cercanías de Valencia y Rodalíes de Cataluña han sufrido retrasos por acumulación de agua en las vías, aunque por el momento no ha sido necesario cortar la circulación, han detallado a Europa Press fuentes de Renfe.
Las lluvias también han provocado retrasos en dos trenes AVE y de larga distancia con origen Castellón y destino Madrid y con origen Valencia y destino Barcelona, según ha informado Renfe. Se trata del AVE con origen Castellón y destino Madrid de las 6.02 horas, que ha salido con 62 minutos de retraso, mientras que el Euromed con origen Valencia y destino Barcelona de las 6.30 horas ha salido 33 minutos tarde.
8:40
El concejal de Emergencias de Valencia Juan Carlos Caballero: "Nos encontramos todavía en alerta"
El concejal de Emergencias de Valencia, Juan Carlos Caballero, ha declarado en La Hora de La 1 desde el gabinete de crisis de la Policía Local que esta noche ha tranquila, no se han reportado incidentes graves en Valencia, y se han estado controlando los barrancos y cauces.
"Nos encontramos todavia en alerta, seguimos recomendando a la población que continúen haciendo caso de los avisos oficiales y extremen las precauciones, eviten la movildiad y que si no es indispensable no deben salir de casa", ha dicho.
La actividad lectiva permanece suspendida, tanto para la actividad formal como no formal. "Hemos cerrado parques y jardines, bibliotecas, centros de personas mayores", ha puntualizado. Preguntado por el tiempo que prevén que se extienda la alerta, ha dicho que hay "cierta incertidumbre porque este temporal "se cierne en la fachada marítima y durante esta tarde se va a centrar en el Golfo de Valencia. La previsión de la Aemet es que la alerta roja finalice a medianoche y que luego pase a una alerta inferio. "Hay que estar pendiente de los cambios meteorológicos que se puedan dar", ha dicho.
Preguntado por las críticas al presidente de la Generalitat Carlos Mazón al no haber estado preparando la reunión del servicio de Emergencias de la Generalitat y acudió al acto del PP en Murcia, ha dicho: "Creo que él esta permanente contacto pendiente pero me permitiría que le diga que los ciudadanos esperan de nosotros información para protegerse, para politiqueos cuando pase la alerta podemos comentar".
8:24
La meteoróloga de TVE, Silvia Laplana insta a "estar pendientes casi minuto a minuto"
"Hay que estar muy pendientes del pronóstico de los radares, casi minuto a minuto porque esto va a ir variando", ha advertido la meteoróloga de TVE Silvia Laplana, tras las intensas lluvias que se han producido en Tarragona y Zaragoza en las últimas horas.
Sobre los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, Laplana ha explicado que a partir de mediodia será cuando en el litoral de Valencia se pueden empezar a complicad las cosas.
7:25
Metrovalencia modifica su servicio habitual en todas las líneas de metro y tranvía por las lluvias
Metrovalencia ha modificado este lunes su servicio habitual en todas las líneas de metro y tranvía como consecuencia de las fuertes lluvias previstas para Valencia y Castellón que han obligado a decretar la alerta roja, según ha informado la entidad en redes sociales.
De esta forma, Metrovalencia aplica el horario de sábado para sus líneas, han indicado las mismas fuentes. Si los ciudadanos necesitan desplazarse en este medio de transporte, desde Metrovalencia han pedido que se informen con antelación.
Por el momento, esta mañana la circulación de la Línea 2 de Metrovalencia estaba interrumpida entre Santa Rita y Llíria.
7:14
El temporal de lluvias deja acumulados de 151 l/m2 en Suera, en la provimcia de Castellón
El temporal de lluvias que afecta a la Comunitat Valenciana, y mantiene en aviso nivel rojo al litoral norte de Castellón y el litoral de Valencia, ha dejado acumulados de hasta 151,4 litros por metro cuadrado en Suera (Castellón).
Según datos de la Asociación Valenciana de Metorología (Avamet), también ha habido acumulados de 134 l/m2 en Aín; 116 l/m2 en Tales; 105,2 l/m2 en Chovar; y 104,2 l/m2 en Cabanes,todos en la provincia de Castellón.
También en la provincia de Castellón se han medido registros de 102,6 litros por metro cuadrado en La Vall d,Uixó; 95,4 l/m2 en Artana; 94,8 en La Vall d,Alba; y 83,4 en Onda. Según datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), también ha habido acumulados de 107 litros por metro cuadrado en el embalse de Onda; 104 l/m2 en Traiguera (Castellón); 64,40 en Ayora (Valencia); 61,40 en Villagordo del Cabriel (Valencia); o 58,6 l/m2 en Dos Aguas (Valencia).
7:14
Suspendido el servicio de Cercanías C6 entre Valencia y Castellón por las lluvias
Renfe ha suspendido este lunes el servicio de Cercanías en la línea C6, que conecta Valencia con Castellón, debido a las intensas lluvias registradas en la zona y a las condiciones meteorológicas adversas, según ha informado la compañía. La medida se ha adoptado por motivos de seguridad y permanecerá en vigor hasta que se restablezcan las garantías necesarias para la circulación de los trenes. Además, en la línea C2, que une Valencia con Moixent, se están registrando retrasos en ambos sentidos de la circulación a causa de una avería de infraestructura en el municipio de Carcaixent. Técnicos de Adif trabajan ya en la zona para reparar la incidencia y normalizar el servicio lo antes posible.
6:30
El temporal desborda un barranco en Aldaia (Valencia) y obliga a suspender clases en más de 60 municipios
Las intensas lluvias registradas durante la noche del domingo en la Comunidad Valenciana han provocado el desbordamiento del barranco de La Saleta en Aldaia, municipio situado en la denominada zona cero de la dana de hace once meses.
El temporal ha dejado también fuertes precipitaciones en Castellón, donde se pueden llegar a acumular hasta 180 l/m² en períodos inferiores a seis horas.
Como medida preventiva, más de sesenta municipios han suspendido este lunes las clases y varios ayuntamientos han habilitado aparcamientos en zonas elevadas. Además, se han visto afectadas carreteras en Castellón, Valencia, Tarragona, Teruel y Zaragoza, donde fue necesario rescatar a varios conductores atrapados por el agua y el granizo.
4:07
Activo el aviso rojo en Tarragona, Valencia y Castellón
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa el aviso rojo en Tarragona, Valencia y Castellón, en estas dos últimas durante toda la jornada del lunes. Las precipitaciones pueden ser localmente muy fuertes y/o persistentes en algunas zonas, e incluso alcanzar intensidades localmente torrenciales, con acumulados que podrán superar los 180 litros, en litorales de la Comunidad Valenciana y zonas del sur de Tarragona.
También hay avisos en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Murcia. Puedes leer la noticia completa del tiempo aquí.
3:23
Hasta 44,7 l/m² recogidos en Castellón y gran cantidad de tormentas
En Castellón, según los registros de Avamet, se han recogido acumulados destacados como los 42,2 litros por metro cuadrado de Ain, los 33,6 de Artana, los 44,7 de Suera; los 38,8 de Torralba de Pinar.
El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha informado de que se está registrando mucha actividad de tormentas en la provincia, con gran presencia de rayos y truenos. Han pedido a la ciudadanía que se eviten desplazamientos innecesarios, aunque todavía no se ha realizado ningún servicio en relación con las lluvias.
Sin embargo, los bomberos sí han intervenido la tarde del domingo en dos incendios de vegetación en Sant Joan de Moró y en Costur, a consecuencia de la caída de rayos, pero ya han sido extinguidos.
2:57
El barranco de La Saleta se desborda y anega calles en Aldaia (Valencia)
Las intensas lluvias registradas esta madrugada en Aldaia, en la comarca valenciana de l’Horta Sud, han provocado el desbordamiento del barranco de La Saleta a la altura del dique de Bonaire, inundando varias calles del núcleo urbano. Según el alcalde, Guillermo Luján, en apenas 35 minutos han caído 57 litros por metro cuadrado, generando momentos de tensión durante la noche.
No obstante, no ha sido necesario evacuar a ninguna persona, ya que las barreras antiinundaciones y las canalizaciones del barranco "cumplieron su función", manteniendo el agua por debajo de media rueda de un coche. Luján ha destacado que, pese a la intensidad de las precipitaciones, la situación se ha controlado gracias a estas medidas preventivas.
2:29
Rescatan a una persona atrapada en su vehículo en Sant Jordi, Castellón
El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha movilizado una dotación del parque del Baix Maestrat para rescatar a una persona del interior de su vehículo que ha quedado atascado por el agua en Sant Jordi.
La provincia de Castellón está en alerta roja por lluvias en su litoral norte. Durante esta madrugada se está registrando gran actividad de tormentas en diversos puntos de la provincia. El Consorcio ha hecho un llamamiento a la población para que se eviten desplazamientos innecesarios.
1:55
Alerta ante la posible crecida del Barranco de Lledó, en Tarragona
La Confederación Hidrográfica del Ebro y Protección Civil de Cataluña han alertado sobre la posible crecida del Barranco de Lledó debido a las intensas precipitaciones previstas en la zona. Se esperan acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas y más de 40 litros en 30 minutos, lo que podría provocar inundaciones locales.
Protección Civil ha recomendado extremar la precaución y evitar desplazamientos, ya que entre la 1 y las 3 de la madrugada se podrían producir fenómenos violentos como granizo, rachas fuertes de viento e incluso tornados en las comarcas de Montsià y Bajo Ebro.
El servicio meteorológico de Cataluña ha informado que la línea de tormentas que afecta a Bajo Ebro, Montsià, Ribera del Ebro y Priorat está dejando intensidades superiores a 40 litros en media hora en Tivissa, acompañadas de tiempo severo.
-
Lo peor de la borrasca llegará el lunes y el martes
Recordamos que el lunes será un día muy complicado en el este. Tarragona, Castellón y Valencia serán las provincias más afectadas por estas lluvias y tormentas que pueden descargar con intensidad extraordinaria. Algunos modelos indican acumulaciones de 100-300 mm, otros de más de 500 mm.
“¿Mañana será un día muy complicado en el este. Tarragona, Castellón y Valencia serán las provincias más afectadas por estas lluvias y #tormentas que pueden descargar con intensidad extraordinaria. Algunos modelos indican acumulaciones de 100-300mm, otros de más de 500mm pic.twitter.com/Eg13DlnXS9“— Marc Santandreu (@marcsansa) September 28, 2025
1:22
Undécima manifestación contra Mazón por su gestión de la dana del 29 de octubre
En medio de una jornada de riesgo extremo por lluvias en la Comunidad Valenciana, este domingo ha tenido lugar la undécima manifestación contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, en la víspera de cumplirse 11 meses de las inundaciones en las que murieron 229 personas en la provincia de Valencia.
Todo ello pese a que los valencianos han recibido este domingo un mensaje ES-Alert alertando del riesgo de inundaciones en el litoral norte de Castellón y el litoral de la provincia de Valencia y el conseller de emergencias valenciano, Juan Carlos Valderrama, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, han pedido prudencia y seguir las recomendaciones.
Los manifestantes han criticado el envío temprano del aviso para limitar la asistencia a la marcha y que llegara tarde durante la tragedia. La Delegación del Gobierno estima 5.000 participantes en la manifestación y cuestiona que se activara el ES-Alert sin un Cecopi previo ni un aviso más grave, según los patrones de la Aemet.
0:55
400 abonados de Mas de Barberans (Montsià) se quedan sin suministro eléctrico
Las lluvias que afectan a la comarca del Montsià, en la provincia de Tarragona, ha dejado sin suministro eléctrico en Mas de Barberans a 400 abonados, según ha informado la compañía eléctrica y posteado Protección civil en X.
Protección Civil de Cataluña ha informado de lluvias acumuladas en las Terres de l’Ebre: 133,7 mm en Els Ports, 32,8 mm en Mas de Barberans, 29,9 mm en Amposta y 15,8 mm en Tivissa. Ante la previsión de más lluvias, se suspenden las clases en las escuelas Sant Miquel y L’Assumpció del delta del Ebro y en Horta Vella, La Ràpita.
0:43
Bomberos refuerzan el operativo ante alerta roja en Valencia y Castellón
Los consorcios de bomberos de Valencia y Castellón han reforzado sus parques ante la alerta roja por lluvias. En Valencia se han incorporado 93 efectivos adicionales desde las 22.00 horas de ayer, mientras que en Castellón se han movilizado unidades forestales y equipos de achique en el litoral norte.
Protección Civil ofrece apoyo logístico y la Conselleria de Medio Ambiente ha activado medidas extraordinarias, como la paralización de obras no esenciales y la preparación de autobuses para evacuaciones. Las lluvias han provocado la suspensión de clases en varios municipios, y las autoridades recomiendan extremar precauciones en zonas inundables y carreteras. Así lo están anunciando en sus redes sociales.
“¿¿¿¿ Ante la ¿ alerta roja por lluvias y ¿ amarilla por tormentas activadas por @GVA112 para hoy, lunes 29 de septiembre, están vigentes las siguientes medidas ¿ de suspensión de actividades y cierre de instalaciones en todo el término municipal de #València ¿¿ pic.twitter.com/wtOP6r7b6f“— Ajuntament València (@AjuntamentVLC) September 28, 2025
0:38
La alcaldesa de Cuarte de Huerva (Zaragoza), Elena Lacalle, ha explicado en el Canal 24 Horas que la situación ha mejorado en el municipio respecto a las primeras horas, aunque sigue siendo complicada.
"En este momento estamos en un punto un poco más tranquilo porque el comienzo ha sido caótico. Estamos intentando hacer una valoración de lo ocurrido", ha señalado Lacalle, confirmado varios rescates.
Sobre el nivel del agua, ha detallado que en algunos garajes "pudo llegar a tres metros, aunque no está comprobado", y que en otras zonas ha alcanzado "hasta la cintura".
El auditorio municipal se ha habilitado para realojos, aunque finalmente "no ha sido necesario". También ha destacado la visita del presidente aragonés, Jorge Azcón, quien ha trasladado su apoyo, anunciando seis brigadas de limpieza para este lunes.
Respecto a la previsión, la alcaldesa ha advertido que no descartan más lluvias y ha pedido a los vecinos "permanecer en sus domicilios y evitar dejar vehículos en zonas inundables".
0:24
¿Cómo actuar ante un episodio de lluvias torrenciales?
Ante un episodio de lluvias intensas hay que tomar precauciones. Mientras dure la emergencia, hay que estar pendientes de la información que provenga de fuentes autorizadas y hacer caso a las alertas.
En zonas inundables, no se deben cruzar carreteras cortadas o cauces de agua. Pero lo recomendable es evitar desplazamientos en coche y en ningún caso intentar sacarlo del garaje.
Además, si las autoridades establecen que no se puede circular y hay un aviso rojo, según la legislación, se puede faltar al trabajo. Puedes leer la noticia completa aquí.
0:14
En Les Useres, en Castellón (Comunidad Valenciana), se han registrado ya 61 l/m² y se han suspendido las clases por el aviso rojo
La primera tormenta intensa del episodio de lluvias en la Comunidad Valenciana ha dejado 61 litros por metro cuadrado en Les Useres (Castellón), según Avamet. La Aemet mantiene el aviso rojo en el litoral norte de Castellón y lo extenderá este lunes a zonas de Valencia, donde podrían caer hasta 180 litros en doce horas.
Como medida preventiva, se han suspendido las clases en Castelló de la Plana, numerosos municipios y en universidades como la UJI y el CEU, que pasarán a docencia online. Las autoridades insisten en extremar precauciones ante el riesgo de inundaciones y problemas en carreteras.
0:08
Bomberos rescatan a vecinos y atienden más de 100 incidencias en Zaragoza
El desbordamiento del río Huerva ha obligado a los bomberos a intervenir en Cadrete y María de Huerva, donde con barcas y vehículos han ayudado a vecinos atrapados en zonas inundadas. También han actuado en Cuarte y Santa Fe, donde la situación está más controlada.
En Zaragoza capital y su área metropolitana se han registrado más de 100 avisos por la tormenta, que ha afectado incluso a los hospitales Royo Villanova y Miguel Servet. Según el Ayuntamiento, ya se ha resuelto más de la mitad de las incidencias, y los equipos siguen trabajando por orden de urgencia y relevancia.
23:44
Bomberos con barcas ayudan a personas a regresar a sus viviendas en Zaragoza
Bomberos de Zaragoza se han desplazado a las localidades próximas de Cadrete y de María de Huerva para ayudar a vecinos de ambas localidades a regresar a sus viviendas, tras desbordarse el río Huerva y quedar atrapados en entornos anegados por las tormentas.
Según informa el Ayuntamiento de Zaragoza, tras realizar varios servicios y rescates en otras poblaciones afectadas como Cuarte y Santa Fe, donde la situación ya está más controlada, los bomberos trabajan ahora en estas poblaciones con una veintena de efectivos, incluidas barcas y vehículos forestales.
23:27
Consum cierra este lunes 182 tiendas en la provincia de Valencia
Consum ha informado de que un total de 182 de sus supermercados permanecerán cerrados este lunes. Además, el servicio de tienda online también queda suspendido en las zonas afectadas, explica en un comunicado la cooperativa valenciana, que apunta que este cierre está previsto hasta que pase el estado de alerta roja.
Los trabajadores de las plataformas de Silla, Quart y Riba-roja se marcharán esta noche a sus casas antes del inicio de la alerta. La entidad agradece la comprensión y remarca que "la seguridad es lo primero".
23:12
80 litros por metro cuadrado en una hora en Ayora
El temporal de lluvias ha descargado 80 litros por metro cuadrado en aproximadamente una hora —entre las 21.00 y las 22.00 horas— en la localidad valenciana de Ayora, ha informado la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).
Las tormentas se mueven lentamente o están prácticamente estáticas, lo que provoca que sean "más peligrosas", ya que si llueve muy fuerte, puede estar cayendo "mucho tiempo y con mucha intensidad", ha indicado Avamet.
23:06
Suspendidas las clases en tres centros educativos del delta del Ebro
La Consejería de Educación de Cataluña ha decidido la suspensión de las clases en las escuelas Sant Miquel y L'Assumpció en el delta del Ebro; y en Horta Vella, en La Ràpita.
-
23:02
Cómo actuar ante un episodio de lluvias torrenciales
“Seguir los avisos oficiales y preparar un kit de emergencia: cómo actuar ante un episodio de lluvias torrenciales https://t.co/DER6PwZpaM“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 28, 2025
22:49
Retenciones y una carretera cortada en Cataluña
La carretera nacional N-340, entre La Ràpita y Amposta, en el delta del Ebro (Tarragona), se ha cortado al tráfico en los dos sentidos de la marcha por la presencia de balsas de agua en la vía, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).
La lluvia también ha dificultado el tránsito por la autopista AP-7 en Montsià, Baix Ebre y Terra Alta.
Trànsit ha pedido asimismo extremar la precaución a los conductores ante la previsión de tiempo adverso.
22:44
Más de cien incidencias en Zaragoza por el agua
Los Bomberos de Zaragoza continúan trabajando para resolver las más de cien incidencias sin daños personales detectadas en la ciudad con motivo de la tormenta que ha descargado sobre la capital y su área metropolitana, donde se han visto afectados los hospitales Royo Villanova y Miguel Servet.
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza explican que los bomberos continúan trabajando para dar respuesta, por orden de urgencia y relevancia, a los avisos recibidos, aunque ya están resueltos más de la mitad.
Además, el Gobierno de Aragón ha informado de que en el Hospital Royo Villanova el agua ha alcanzado la parte baja del hueco de dos ascensores, que han quedado fuera de servicio, así como algún otro espacio del hospital, "sin repercusión en la asistencia a los pacientes ni en la actividad sanitaria". Se ha habilitado un nuevo circuito de ascensores para garantizar la movilidad de pacientes y trabajadores entre Urgencias y las plantas de hospitalización. También se ha visto afectado el Hospital Universitario Miguel Servet, donde el agua ha alcanzado un área de apoyo a Urgencias y el pasillo del área de Dirección, zonas que han sido aisladas y la actividad asistencial se mantiene con normalidad.
22:40
Sánchez pide "mucha precaución"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "mucha precaución" ante las lluvias: "Sigamos en todo momento las indicaciones de Protección Civil y los servicios de emergencia", ha escrito en la red social X.
“Mucha precaución ante las fuertes lluvias previstas por @AEMET_Esp.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 28, 2025
Sigamos en todo momento las indicaciones de Protección Civil y los servicios de emergencia. https://t.co/0ybEtBNWCD“
22:30
El Consorcio de Bomberos de Valencia activa un dispositivo especial
El Consorcio de Bomberos de Valencia ha activado su dispositivo especial por lluvias, en el marco de su Procedimiento de Refuerzo de Dotaciones en Situaciones Meteorológicas Adversas.
El Consorcio suma otros 93 bomberos adicionales a los 105 diarios ordinarios que ya operan cada día de manera habitual. Ese refuerzo incluye a 56 efectivos más de bomberos profesionales, bomberos voluntarios, personal de sala CCC y personal de mando, así como 37 brigadas forestales BRIFO, que estarán también en tareas de vigilancia, así como tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat asignadas al Consorcio trabajarán durante toda la noche.
Durante toda la jornada de lunes se mantendrá el refuerzo por lluvias, que aumentará 229 efectivos más que incluyen a 56 efectivos más de bomberos profesionales, bomberos voluntarios, personal de sala CCC y personal de mando, dos rescatadores más del Grupo de Rescate GERA y 171 brigadas BRIFO, además de las unidades de bomberos forestales de GVA asignadas al Consorcio.
22:24
Numerosos municipios de Valencia y Castellón suspenden clases
Numerosos municipios de las provincias de Valencia y Castellón han suspendido las clases como medida preventiva.
Provincia de Valencia
Además de la ciudad de València, han suspendido la actividad lectiva en Alaquàs, Albal, Alberic, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Almussafes, Alzira, Benaguasil, Benetússer, Benifaió, Benimodo, Beniparrell, Benissanó, Buñol, Burjassot, Carcaixent, Carlet, Cheste, Chiva, Cullera y en toda la comarca del Camp de Morvedre, El Puig, Foios, La Pobla de Vallbona, Loriguilla,Gandia, Gátova, Godelleta,Manises, Massanassa, Mislata, Montserrat, Museros, Paiporta, Paterna, Quart de Poblet, Rafelbunyol, Riba-roja, Riola, San Antonio de Benagéber, Sedaví, Serra, Silla, Sueca, Tavernes Blanques,Torrent, Valencia, Vilamarxant y Yátova.
Provincia de Castellón
En la comarca del Baix Maestrat, en el litoral norte, la medida afecta a los municipios de Vinaròs, Peñíscola, Benicarló, Alcossebre y Sant Mateu, Sant Magdalena de Pulpis, Traiguera, Chert y Càlig. En la Plana Alta han suspendido las clases Oropesa, Benicàssim, Almassora, Torreblanca y Borriol y en La Plana Baixa lo han hecho Vila-real, Betxí, Moncofa, Burriana, Nules, La Vilavella, Les Alqueries y Chilches. En el Alt Maestrat, la suspensión afecta a Albocàsser y en l’Alcalaten, la suspensión se extienden a Fanzara.