La borrasca se ceba con Ibiza y Formentera, y obliga al Govern balear a pedir el apoyo de la UME

El temporal de lluvias torrenciales se ha cebado este martes con las islas de Ibiza y Formentera, que han activado la alerta roja por precipitaciones torrenciales y han obligado al Govern balear a pedir el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Las precipitaciones más intensas se han producido entre las 12:30 y las 13:00 horas, y en algunas estaciones meteorológicas se han llegado a registrar más de 230 litros por metro cuadrado. En numerosas localidades se han producido cortes de luz y los bomberos han tenido que llevar a cabo rescates en vehículos y viviendas.

Además, dos personas han resultado heridas de carácter grave por caídas. Una de ellas es una persona mayor que ha caído por una alcantarilla cuando intentaba cruzar la calle, según ha detallado en declaraciones el alcalde, Rafael Triguero. Otras cuatro personas han resultado heridas leves después de quedar atrapadas por el desprendimiento de rocas sobre dos plantas de un hotel en Ibiza, a consecuencia de las inundaciones y las intensas lluvias de la jornada.

La situación se encuentra ya bajo control, tal y como ha confirmado el propio Govern, y la Aemet ha rebajado a alerta naranja la situación a partir de las 16:00 horas. La dirección general de Emergencias ha registrado en total 132 incidencias por las lluvias torrenciales, aunque no se han producido víctimas mortales ni heridos de gravedad. "En principio, no tenemos que lamentar ningún daño personal", ha asegurado el director general de Emergencias, Pablo Gárriz.

"Las cosas están bastante estabilizadas. Ha dejado de llover [...] Estamos intentando recomponer todo y ver cuál es la situación", ha declarado a los micrófonos de RNE Nacho Andrés Rosello, consejero de gestión ambiental del Consell Insular de Ibiza.

Además, las clases quedarán suspendidas este miércoles en todos los centros educativos del municipio de Ibiza, en todos los niveles, incluido el turno de tarde.

Remite el temporal La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pide "precaución por posibles inundaciones y crecidas repentinas de cauces" ante el riesgo de lluvias torrenciales en el archipiélago. Según sus previsiones, la atmósfera tenderá a "estabilizarse" y "a partir de esta tarde remite el temporal definitivamente". Ante la situación de riesgo en ambas islas, Protección Civil envió por la mañana una alerta masiva a todos los teléfonos móviles de Ibiza para advertir a la población del alto riesgo de inundaciones por dichas lluvias. En la alerta se solicitaba a los ciudadanos evitar desplazamientos y actividad en el exterior, no acercarse a torrentes, rieras ni zonas inundables ni permanecer en zonas bajas y sótanos. También se instaba a la población a subir a plantas superiores en caso de que entrase agua en las viviendas. Por su parte, el Consell de Ibiza ha informado que la carretera E-10, el primer cinturón de la ronda de Ibiza, ha sido cortada al tráfico, así como varios accesos de entrada y salida a la ciudad. También han permanecido cerradas las entradas desde Sant Antoni y Santa Eulària, y la rotonda de Jesús a causa de las inundaciones, además de que el transporte público. Los Bomberos de la isla han tenido que priorizar los rescates de personas atrapadas en vehículos y viviendas, ante la cantidad de incidencias registradas.