El Gobierno critica que Mazón no asistiera a la reunión sobre las lluvias y la Generalitat defiende que estuvo "atento"

Las intensas lluvias que vive la Comunitat Valenciana han desatado nuevamente una tormenta política entre la Generalitat y la oposición, que ha vuelto a recriminar al president Carlos Mazón su ausencia al frente de la emergencia como ya ocurrió hace justo este lunes 11 meses durante la dana que golpeó Valencia.

El Gobierno autonómico ha seguido las indicaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y con casi 12 horas de antelación al temporal que vive la Comunitat hizo sonar el domingo la alerta del sistema Es-Alert en los móviles de los valencianos.

Sin embargo, ese día el jefe del Consell hacía acto de presencia en una cumbre autonómica organizada en Murcia por el PP y liderada por su líder, Alberto Núñez Feijóo.

El equipo de Mazón ha defendido que, sin embargo, estuvo "atento a la emergencia" en todo momento y que, de hecho, ya se hallaba en Valencia antes de que se activara la alerta roja. Por contra, el Gobierno central considera que el domingo era un día para "haberle demostrado a los valencianos que, efectivamente, las lecciones aprendidas son importantes".

El PP defiende que Mazón estuvo "atento a la emergencia" Los vehículos puestos a salvo en zonas altas son la mayor muestra del temor que vive Valencia a que se repita la tragedia del pasado 29 de octubre. Han sido dos días de lluvias que han vuelto a retar a las administraciones públicas para no repetir errores del pasado y, en ese contexto, la vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero, ha respaldado al president Mazón, porque dice haber estado "atento" y "en contacto" con el Consell en la pasada jornada. Para trazar distancias con lo ocurrido durante la dana, Camarero ha reconocido que lo vivido ahora se corresponde con una situación de "preemergencia" diferente a la emergencia del pasado 29 de octubre, con lo que "no ha habido ningún Cecopi", sino una "reunión de coordinación y seguimiento" con técnicos entre las administraciones. ““ Así lo ha manifestado este lunes por la tarde en una comparecencia tras una reunión extraordinaria del Consell, esta vez sí, presidida por Mazón, para analizar la afectación durante las primeras horas de la alerta meteorológica. En este sentido, ha acusado a la izquierda de "manipular" e "intoxicar" al criticar que Mazón "estaba en Murcia mientras había alerta roja", ya que, según ha recalcado, este nivel de alerta se activó las 20.00 horas en Castellón y a las cuatro de la madrugada en Valencia. Según ha expuesto, Mazón terminó su jornada en Murcia a las 13.00 horas y "estuvo permanentemente en contacto con los presidentes de las diputaciones, con alcaldes, con Emergencias y con el resto del Consell". "La izquierda está más pendiente del juego político que de la emergencia y la seguridad", ha afirmado al respecto.

Bernabé dice que era un día para "demostrar" lecciones aprendidas Por su parte, el Gobierno central ha hecho una lectura muy distinta y su delegada en Valencia, Pilar Bernabé, ha señalado que el Es-Alert enviado a las 15.30 horas del domingo "evidencia" que el día de la dana que dejó 229 víctimas mortales, desde la Generalitat "no se hicieron bien las cosas". "Creo que después de lo que hemos vivido, las lecciones aprendidas tienen que servir para mejorar, y en este caso la Generalitat ha demostrado que está corrigiendo errores que seguramente sí se cometieron el 29 de octubre", ha indicado. Sobre la ausencia de Mazón en la reunión con técnicos que se llevó a cabo el domingo, Bernabé ha recordado que, frente a una ciudadanía azotada por una tragedia como la dana, "los mensajes que transmiten los responsables públicos tienen que estar a la altura de las circunstancias" y que "era un día para haber demostrado que el máximo responsable estaba al frente de la emergencia". "Yo no le voy a pedir esa explicación [a Carlos Mazón], se la tendrá que dar él a los valencianos", ha aseverado sobre el asunto. 01.38 min Calma tensa en la zona cero de la dana tras una noche de incertidumbre Así, ha concluido deslizando que ella "tampoco tendría por qué haber estado en esa reunión" pero que, aun así lo estuvo porque considera que es su "responsabilidad" y entiende que la situación requiere de "gestos, acompañamiento y empatía" frente a las víctimas por parte de quienes están al frente de las instituciones. Según ha esgrimido esta tarde en RNE, las lluvias han golpeado con mayor virulencia en las últimas horas localidades del litoral como Gandía, Sueca o Cullera. En estos momentos, las precipitaciones se concentran mar adentro a la altura del área metropolitana de Valencia, zona 0 de la dana, y no se descarta que el agua pueda aproximarse a estos municipios, donde un alcantarillado "destrozado" por la riada de hace 11 meses pueda "provocar situaciones en las que probablemente se vean anegadas las calles", ha dicho Pilar Bernabé. Ante ello, ha llamado a obedecer las indicaciones de los servicios de emergencias, quienes ha saegurado "están alerta y preparados para actuar ante cualquier situación". ““