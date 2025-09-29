La alerta del móvil despierta el "trauma de la dana" y el "miedo a que se vuelva a repetir" en la zona cero de Valencia

A las 15:28 horas de este domingo miles de teléfonos recibían en la zona cero de la dana el mensaje que hace once meses les llegaba cuando el agua había anegado sus vidas. En aquella ocasión murieron 229 personas. Esta vez los pitidos del sistema ES-Alert llegaban doce horas antes por el aviso rojo de la AEMET anunciando lluvias y tormentas. El sonido de la alarma provocaba en los que sufrieron las consecuencias de la dana revivir el trauma del pasado.

01.38 min Calma tensa en la zona cero de la dana tras una noche de incertidumbre

Los expertos aseguran que estos estímulos ponen a prueba la salud mental de los damnificados. La ONG Psicólogas Sin Fronteras (PSF) reactivó su protocolo de emergencias y estuvo atendiendo a los afectados "hasta la medianoche". La suspensión de clases, la cancelación de vuelos y los retrasos de trenes y aviones han colaborado a la reactivación de un fenómeno conocido en el ámbito psicológico como "revivencia traumática".

Ansiedad, miedo y acompañamiento profesional Yéssica Ángela Díaz Soto, coordinadora del área de Acción Humanitaria de Psicólogas sin Fronteras, ha confirmado a RTVE Noticias la activación del protocolo de emergencias de la ONG tras el envío de la alerta. "Estuvimos atendiendo hasta la medianoche y hoy —lunes 29— hemos estado desde las siete y treinta atendiendo vía telefónica a las personas en los municipios donde estamos focalizados actualmente", ha detallado Díaz. Carreteras cortadas, rescates y barrancos desbordados: el temporal reaviva la pesadilla de la dana Samuel A. Pilar La atención se centra en validar y gestionar las emociones: "Lo primero que hemos hecho es que las personas validen las emociones, porque es completamente normal que después de una catástrofe, en la post-catástrofe, estos sentimientos se reaviven". Los principales sentimientos detectados son "la ansiedad, que a veces esconde el miedo a que se vuelva a repetir la catástrofe o volver al escenario que se vivió". El equipo de psicólogas de esta ONG está viendo casos en donde la ansiedad se ha reactivado en "personas que vivieron el primer impacto de destrucción en las que resurge el miedo a que pueda volver a repetirse este evento". La doctora Rosa Molero, psicóloga experta en emergencias y traumas, además de miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunitat Valenciana (COPCV), coincide con su colega en que "estas circunstancias han reavivado el miedo de los afectados".

Herramientas para gestionar el miedo Para ayudar a los afectados a manejar estas sensaciones, las expertas proponen estrategias centradas en la conexión entre el cuerpo y la mente. Rosa Molero explica que es fundamental saber que “cualquier emoción es corporal”. Por ello, es esencial que las personas se fijen en su cuerpo, en qué sensaciones tienen y qué les sucede físicamente para saber cuál es su activación y poder así realizar ejercicios de relajación. La segunda pauta que da Rosa Molero es que, ante la alerta y sus señales, la persona conecte con el ‘aquí y el ahora’ mirando a su alrededor: “estoy en casa, está lloviendo, no hay ninguna alarma, estoy segura, etc”. “Se trata de hacer un repaso mental de la situación actual para darse cuenta de que no está en riesgo como su cuerpo le está haciendo creer”. Los niños afectados por la DANA: pesadillas y miedo a la lluvia, los primeros síntomas psicológicos RTVE.es / AGENCIAS Yéssica Díaz señala que trabajan en la validación y en “racionalizar el pensamiento catastrófico”. Las herramientas incluyen “metodologías de mindfulness, herramientas para que las personas puedan estar en el aquí y el ahora”, así como “ejercicios de respiración” y “reestructuración cognitiva”. Díaz concluye que, aunque la respuesta de alarma sea instintiva, con el apoyo adecuado y las herramientas de gestión emocional, las víctimas pueden avanzar, pero subraya la necesidad de un abordaje integral psicosocial para una recuperación exitosa. El enfoque principal, insiste la psicóloga de la ONG, es "normalizar y validar estos sentimientos sin patologizar". Y lanza un "llamado a la comprensión y al acompañamiento". La Aemet advierte de riesgo extremo por lluvias en el sur de Tarragona y en la zona norte de la Comunidad Valenciana RTVE.es “Una reactivación como la de ayer es un disparador tremendo que en algunas personas conecta con todas las sensaciones somáticas y sensoriales que pasaron cuando estuvieron en los momentos más duros de la dana”, explica la doctora en Psicología Rosa Molero. Esta experimentada profesional subraya que es importante que los afectados entiendan "depende de la vulnerabilidad de cada persona y la capacidad de resiliencia" de cada cual, pero "si se ha trabajado antes psicológicamente, se atenúan los efectos". Molero recuerda que —aunque ha pasado casi un año de la catástrofe— todavía hay quien está haciendo la "digestión" de lo ocurrido. Otros han desarrollado un "Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT)", y para ellos “la lluvia o una alerta puede ser un disparador tremendo, como también lo puede ser en el día a día, el ruido del agua o una mirada de susto de un vecino”.

Ayudar a "normalizar la experiencia" Rosa Molero explica que “hay personas que están en alerta constante”. Y pone un ejemplo: "El otro día una mujer me decía que cuando llovía, todavía cogía a su hija y se iba a un centro comercial. Y es que nuestro sistema nervioso no está preparado para aguantar esta alerta constante". "Si estás en hipervigilancia y ves a tu amiga o a tu vecino con cara de susto, te contagias de un miedo que es abstracto y que tu cuerpo lo vive como tal. Hay flashback y pesadillas, incluso síntomas depresivos si hay pérdidas asociadas", puntualiza la psicóloga. Seguir los avisos oficiales y preparar un kit de emergencia: cómo actuar ante un episodio de lluvias torrenciales RTVE.es Esta reacción tiene una explicación neurológica: “tiene que ver con el salvar la propia vida, es una perspectiva primitiva de supervivencia pura, que hace que hormonas del estrés como son el cortisol o la epinefrina vayan entrando en el torrente sanguíneo. Porque la amígdala, que es una estructura subcortical, da la orden al hipotálamo y el hipotálamo a lo que es el sistema endocrino y este, de manera descontrolada, lo envía a la sangre. De ahí que aparezca la sensación de miedo muy penetrante sin causa que lo justifique. Es lo que la mayoría de los mortales llamamos desesperanza”, aclara Rosa Molero. Para esta psicóloga que lleva casi un año acompañando a personas afectadas por la dana, la clave está en "ayudar a normalizar la experiencia". Sobre todo porque "la sensación de inseguridad que tienen estas personas hace que desconfíen". Molero insiste en que es muy importante "cuidarse" y que hay que poner un acento especial en los "autocuidados", en "disfrutar de pequeños momentos de felicidad". No es fácil porque "algunos padres y madres tienen sentimiento de culpa por no haber protegido a sus hijos y eso es muy doloroso, tienen que superarlo, ellos no podían hacer nada", argumenta esta profesional de la salud mental.