Carreteras cortadas, rescates y barrancos desbordados: el temporal reaviva la pesadilla de la dana

Aún con el miedo en el cuerpo por lo sucedido el pasado 29 de octubre, Valencia vuelve a mirar al cielo con inquietud mientras un nuevo temporal azota la región. Después de dejar intensos aguaceros en Castellón y en el sur de Cataluña, especialmente en el delta del Ebro, y de provocar inundaciones en diversas localidades de la provincia de Zaragoza, la borrasca Gabrielle se cierne sobre la provincia de Valencia, donde este lunes la Aemet mantiene el aviso rojo al menos hasta la medianoche, mientras ya lo ha desactivado del sur de Tarragona y Castellón.

El episodio de temporal de lluvias ha dejado registros acumulados de hasta 356 litros por metro cuadrado en Gandía, según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet). También se han producido inundaciones puntuales en algunas localidades de la provincia de Valencia y cortes de tráfico en once carreteras.

Además, la situación meteorológica se ha complicado esta tarde en la comarca valenciana de La Ribera Baixa, donde la localidad de Sueca ha registrado casi 54 litros por metro cuadrado en apenas una hora y los bomberos han recibido avisos por incidencia, sobre todo en esta localidad y en Cullera.

Carreteras cortadas A última hora de este lunes, la carretera CV-571 en Alzira (Valencia) y la CV-137 en Càlig (Castellón) permanecen cortadas como consecuencia de las fuertes lluvias caídas, según han informado fuentes del Centro de Gestión de Tráfico de Valencia y de la Conselleria de Infraestructuras. El resto de vías afectadas por el temporal han podido reabrir al tráfico a lo largo de la tarde, han detallado las mismas fuentes. Por su parte, la CV-1486 en Cabanes (Castellón) tiene activo el nivel rojo y hay zonas con daños, por lo que se puede transitar, pero con mucha precaución, ha apuntado el Centro de Gestión de Tráfico.

Desbordamiento del barranco de La Saleta En la localidad valenciana de Aldaia, muy cerca de la zona cero de la dana del pasado 29 de octubre, las fuertes lluvias han provocado el desbordamiento del barranco de La Saleta, después de que se registrasen 57 litros por metro cuadrado en apenas 35 minutos, según ha recogido la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Algunas calles del núcleo urbano se han visto anegadas, pero las barreras antiinundaciones instaladas tras la dana han funcionado correctamente y, por el momento, no ha habido que lamentar grandes daños. También se ha desbordado una acequia en el barrio valenciano de La Torre, lo que obligó puntualmente a cortar el acceso a la pedanía desde la carretera V-30, aunque el incidente ya ha sido subsanado. La madrugada de este lunes ha transcurrido con "normalidad" y sin "incidencias destacadas" en los municipios de la provincia de Valencia afectados por la dana del pasado 29 de octubre. En el epicentro de la tragedia, el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha señalado que ha sido una noche "relativamente tranquila". La alerta del móvil despierta el "trauma de la dana" y el "miedo a que se vuelva a repetir" en la zona cero de Valencia Santiago Riesco Pérez Al margen de incidentes de gravedad, las clases y las actividades no esenciales se han suspendido en un gran número de municipios de la Comunidad Valenciana, con más de medio millón de alumnos afectados. La mayor parte en la provincia de Valencia, donde los escolares sin actividad lectiva han alcanzado este lunes los 438.000, pertenecientes a 215 municipios. 01.38 min Calma tensa en la zona cero de la dana tras una noche de incertidumbre

Noche complicada en Castellón La situación más difícil durante la pasada noche se ha registrado en la provincia de Castellón, donde se han producido lluvias muy intensas, acompañadas en algunos casos de granizo, y los bomberos se han visto obligados a realizar varias intervenciones para asistir a los ocupantes de vehículos atrapados. La localidad de Eslida ha sido la que ha registrado el máximo de precipitaciones, con 173,8 litros. Durante la madrugada, tanto el litoral como el prelitoral de Castellón han sido las zonas más afectadas, en especial el área de la Sierra d'Espadà, con la mencionada Eslida como punto destacado. En otras localidades como Benitandús se han llegado a registrar 156 litros por metro cuadrado. En esta provincia, la climatología adversa ha dejado sin clases a 78.333 alumnos de 19 localidades; mientras que en Alicante han sido 19.854 estudiantes, de 5 municipios, los afectados.

300 l/m² en puntos de Tarragona En el sur de la provincia de Tarragona se han llegado a registrar más de 300 litros por metro cuadrado en el entorno del delta del Ebro, que han obligado a cortar temporalmente carreteras en distintos municipios, entre los que destacan Amposta, La Rápita, Godall y Santa Bárbara. Precisamente la localidad de Amposta ha batido su récord histórico de lluvias, con más de 300 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas. Los Bomberos de la Generalitat Catalana han atendido 20 avisos en Terres de l'Ebre, en Tarragona, aunque "ninguno destacado". En cuanto a los centros educativos, un centenar de centros tarraconenses con 25.000 alumnos han suspendido actividad y las lluvias han producido afectaciones "menores" en dos de ellos. La consellera de Interior, Núria Parlon, ha asegurado que "lo peor" del episodio de lluvias torrenciales que afectan a las comarcas del Baix Ebre, Montisà y Terra Alta ya ha pasado sin que se hayan registrado "daños graves", aunque el Govern pide "prudencia" y "no bajar la guardia".