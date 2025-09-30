El temporal deja récords de precipitaciones después de golpear con dureza el este peninsular e Ibiza

El episodio de lluvias persistentes y de carácter torrencial que en los últimos días ha afectado al este peninsular y Baleares comienza a remitir, aunque la jornada del martes ha sido especialmente complicada en las islas de Ibiza y Formentera, donde las intensas precipitaciones han obligado a activar la alerta roja y han hecho que el Govern balear pidiese el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Las lluvias más intensas se han producido entre las 12:30 y las 13:00 horas, y en algunas estaciones meteorológicas ibicencas se han registrado más de 230 litros por metro cuadrado.

En numerosas localidades se han producido cortes de luz y los bomberos han tenido que llevar a cabo rescates en vehículos y viviendas. La dirección general de Emergencias ha registrado en total 132 incidencias por las lluvias torrenciales, aunque no ha habido que lamentar víctimas mortales ni heridos de gravedad, después de que Protección Civil enviase una alerta masiva a los teléfonos móviles para advertir a la población del alto riesgo de inundaciones. A las 16:00 horas, la Aemet ha rebajado la alerta a nivel naranja.

01.33 min La borrasca se ceba con Ibiza y Formentera

Aviso naranja en el litoral norte de Alicante Mientras, en la Comunidad Valenciana, donde a primera hora de la mañana de este martes el riesgo de lluvias torrenciales se había rebajado, la Aemet restableció el aviso naranja en el litoral norte de Alicante, desde las 12:00 y hasta las 16:00 horas. A partir de las 18:00 horas, rebajó el aviso a nivel amarillo. Además, 53 municipios de la Comunidad Valenciana han mantenido este martes la suspensión de las clases por el temporal, una medida que ha afectado a casi 179.000 alumnos. La mayoría, en la provincia de Valencia (40 municipios y 139.631 estudiantes), mientras que en Alicante son 13 localidades con 39.161 alumnos afectados. En Castellón, todos los centros educativos han estado operativos. La pasada medianoche finalizó el aviso meteorológico rojo en todo el litoral de Valencia que obligó a suspender clases en docenas de municipios de las tres provincias y que afectó a más de medio millón de alumnos, así como a cerrar comercios, cortar la circulación en varias carreteras y vías ferroviarias, suspender vuelos y realizar intervenciones de achiques y saneamientos. La inquietud ante el nuevo temporal era máxima, apenas 11 meses después de la dana que arrasó numerosas poblaciones. Sin embargo, en esta ocasión, los efectos han sido mucho más limitados, aunque se han registrado valores extremos de precipitaciones en numerosos puntos tanto de la península como de Baleares. Dos hombres observan el barranco del Poyo tras las recientes lluvias, en Paiporta, Valencia. ROBER SOLSONA / EP

Valores extremos de precipitaciones Las lluvias se han caracterizado por ser breves pero intensas, lo que ha propiciado acumulados importantes en periodos de tiempo relativamente cortos, como los 66 l/m2 en 35 minutos en Sueca del lunes por la tarde, o los 20 l/m2 en los barrios marítimos de Valencia en apenas 20 minutos a primera hora de la noche del lunes. En la provincia de Valencia se batieron numerosos récords de precipitaciones el lunes 29 de septiembre, con 232 litros por metro cuadrado en Barx (La Safor) en menos de seis horas y 210 litros en Pinet (Vall d’Albaida) en poco más de cuatro. Además, entre la noche del 29 y la madrugada del 30 cayeron alrededor de 100 litros por metro cuadrado en el área metropolitana de Valencia, afectando también a municipios de l´Horta Sud ya golpeados por la dana de octubre. El temporal dejó el lunes en la provincia valenciana varias trombas de agua en municipios del litoral como Gandía, Cullera y Sueca, donde los bomberos tuvieron que intervenir puntualmente para rescatar a personas atrapadas por el agua. La Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) ha cifrado el total de precipitaciones acumuladas el lunes en Gandía en 225,8 litros por metro cuadrado. Según su red de estaciones, la localidad castellonense de Eslida acumuló 208,4 litros por metro cuadrado, seguida por los municipios de Pinet (202,6), Sueca (185,4), L'Alcúdia de Veo (182,6) y Alzira (145). 04.43 min La borrasca Gabrielle deja numerosos destrozos a su paso por Valencia Las poblaciones de la zona cero de la dana de octubre de 2024 han seguido vigilantes la evolución del temporal, aunque desde la Generalitat y la Delegación del Gobierno se insistía en que este episodio era diferente al de hace once meses: las lluvias llegarían desde el mar, por lo que los barrancos no se iban a cargar de agua igual que lo hicieron hace 11 meses. En la localidad valenciana de Aldaia, muy cerca de la zona cero del pasado 29 de octubre, las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del barranco de La Saleta, después de que se registrasen 57 litros por metro cuadrado en apenas 35 minutos. Algunas calles del núcleo urbano se vieron anegadas, pero las barreras antiinundaciones instaladas tras la dana funcionaron correctamente y no hubo que lamentar grandes daños. También se desbordó una acequia en el barrio valenciano de La Torre, muy golpeado también por las inundaciones del 29 de octubre, lo que obligó puntualmente a cortar el acceso a la pedanía desde la carretera V-30, aunque el incidente fue subsanado poco después.

Aragón y Cataluña, también afectados Los récords de precipitaciones no se han limitado únicamente a la Comunidad Valenciana. En el sur de la provincia de Tarragona, el lunes se llegaron a registrar más de 300 litros por metro cuadrado en el entorno del delta del Ebro, que obligaron a cortar temporalmente carreteras en distintos municipios, entre los que destacaban Amposta, La Rápita, Godall y Santa Bárbara. Precisamente la localidad de Amposta batió su récord histórico de lluvias, con más de 300 litros por metro cuadrado en 24 horas. El domingo, cuando comenzó el fenómeno meteorológico adverso, la peor parte se la llevó Aragón, sobre todo con el desbordamiento del río Huerva, aunque también hubo otro tipo de incidencias. En concreto, se vieron afectados la capital aragonesa, Cadrete, Cuarte de Huerva, María de Huerva, La Puebla de Alfindén, La Muela, Grisén y Pinseque; y en Teruel, en Albalate del Arzobispo, la mayoría relacionadas con la entrada de agua en garajes, calles anegadas y carreteras con balsas de agua, piedras y arbolado caído.