Aplazado al martes el Valencia-Oviedo de Liga por la alerta de lluvias torrenciales

El Valencia CF-Real Oviedo, correspondiente a la jornada 7 de Liga ha sido aplazado al martes a las 20:00 horas, según ha confirmado el Juez de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La RFEF informa en un comunicado que "ante las preocupantes predicciones meteorológicas acordadas por la Agencia Estatal de Meteorología para la provincia de Valencia en el día de hoy, constituyen razones de máxima prudencia a fin de evitar la generación de riesgos para los participantes y asistentes al partido".

Además, indica que "dado lo ajustado del calendario y a fin de no causar un mayor perjuicio a las personas desplazadas a Valencia" el partido se jugará este martes a las 20.00 horas "siempre y cuando las condiciones meteorológicas permitan la disputa del encuentro en las condiciones de seguridad para los intervinientes y asistentes, y las autoridades autoricen igualmente su disputa por haber desaparecido la situación de alerta roja decretada por la AEMET".

El club valencianista ya había tomado la decisión de cerrar su ciudad deportiva y sus tiendas este lunes por el riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones en la provincia de Valencia.

El equipo ovetense lleva concentrado en Valencia desde el domingo por la tarde y permanecerá en la capital del Turia hasta después del partido del martes.

El Real Oviedo, asimismo, informó de que solicitó a LaLiga "que valorase la posibilidad de retrasar al domingo" el partido del equipo asturiano contra el Levante de la próxima jornada pero esa posibilidad fue desestimada, con lo que tras jugar en Mestalla los carbayones solo tendrán tres días de descanso antes del partido del sábado a las 14 horas.