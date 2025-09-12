El déficit estatal se sitúa en el 2,35% en julio y se reduce un 4,7% en comparación con el mismo periodo de 2024

El déficit público del Estado, las comunidades autónomas y la Seguridad Social, ha cerrado el primer semestre del año en el 1,81% del producto interior bruto (PIB), por debajo del 1,87% registrado en el mismo periodo del año 2024. En total, suma 30.352 millones de euros, que supone un 2,2% más debido al gasto de carácter extraordinario por la dana.

La tragedia de la dana, ocurrida entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, ha registrado en las cuentas del Estado un gasto extraordinario por un importe provisional de 3.380 millones, lo que equivale al 0,20% del PIB de España. En este importe también se incluyen las transferencias a las empresas locales por una suma de 1.812 millones de euros.

De este modo, si se descuenta el gasto de la dana, el déficit de las instituciones públicas, excluyendo las administraciones locales, a finales de junio de 2025 se situaría en 26.972 millones, que aumentaría la reducción respecto al mismo periodo del año 2024 hasta el 9,2%.

Reducción del déficit estatal Por su parte, el déficit del Estado, en términos de contabilidad nacional, ha sido, hasta el mes del julio, de 39.420 millones de euros. Esto supone que ha bajado un 4,7% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se situaba en 41.363 millones. En términos del PIB, el déficit equivale al 2,35%, un 0,25% inferior a la de 2024, cuando se situaba en el 2,60%. Esto se debe al desembolso de ayudas para las zonas afectadas por la dana, que ha sido de 2.452 millones, de los cuales 1.901 millones corresponden a transferencias a las administraciones locales, que equivale al 0,15% del PIB. En el mes de julio se ha efectuado la liquidación definitiva de financiación de comunidades autónomas del régimen común y de entidades locales de 2023. En ese año tuvo un resultado neto conjunto negativo para el Estado, y por tanto hubo un mayor déficit, de 13.627 millones, aunque inferior al resultado conjunto de la liquidación definitiva de 2022, que fue de 25.322 millones.