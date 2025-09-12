El déficit estatal se sitúa en el 2,35% en julio y se reduce un 4,7% en comparación con el mismo periodo de 2024
- En total suma 30.352 millones de euros, un 2,2% más debido al gasto de carácter extraordinario por la dana
- El gasto extraordinario en ayudas por la dana asciende a 3.380 millones de euros, que equivale al 0,20% del PIB
El déficit público del Estado, las comunidades autónomas y la Seguridad Social, ha cerrado el primer semestre del año en el 1,81% del producto interior bruto (PIB), por debajo del 1,87% registrado en el mismo periodo del año 2024. En total, suma 30.352 millones de euros, que supone un 2,2% más debido al gasto de carácter extraordinario por la dana.
La tragedia de la dana, ocurrida entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, ha registrado en las cuentas del Estado un gasto extraordinario por un importe provisional de 3.380 millones, lo que equivale al 0,20% del PIB de España. En este importe también se incluyen las transferencias a las empresas locales por una suma de 1.812 millones de euros.
De este modo, si se descuenta el gasto de la dana, el déficit de las instituciones públicas, excluyendo las administraciones locales, a finales de junio de 2025 se situaría en 26.972 millones, que aumentaría la reducción respecto al mismo periodo del año 2024 hasta el 9,2%.
Reducción del déficit estatal
Por su parte, el déficit del Estado, en términos de contabilidad nacional, ha sido, hasta el mes del julio, de 39.420 millones de euros. Esto supone que ha bajado un 4,7% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se situaba en 41.363 millones.
En términos del PIB, el déficit equivale al 2,35%, un 0,25% inferior a la de 2024, cuando se situaba en el 2,60%. Esto se debe al desembolso de ayudas para las zonas afectadas por la dana, que ha sido de 2.452 millones, de los cuales 1.901 millones corresponden a transferencias a las administraciones locales, que equivale al 0,15% del PIB.
En el mes de julio se ha efectuado la liquidación definitiva de financiación de comunidades autónomas del régimen común y de entidades locales de 2023. En ese año tuvo un resultado neto conjunto negativo para el Estado, y por tanto hubo un mayor déficit, de 13.627 millones, aunque inferior al resultado conjunto de la liquidación definitiva de 2022, que fue de 25.322 millones.
Análisis por sectores
Por su parte, según subsectores, la liquidación definitiva de 2023 ha tenido un resultado positivo en las administraciones regionales, con 11.731 millones de euros, frente a la liquidación definitiva de 2022, cuando fue de 20.740 millones. También ha sido favorable a la administración local, que se ha saldado con 1.896 millones a favor, frente a los 4.582 millones de 2022.
Es importante destacar que las entregas a cuenta del sistema de financiación de ambos periodos se han efectuado en el marco de la prórroga presupuestaria. No obstante, en este 2025, en el mes de julio, se ha efectuado una regularización de las entregas a cuenta efectuadas a las comunidades autónomas en el mismo periodo de enero a junio. Durante ese tiempo el impacto en el déficit del Estado fue de 9.952 millones.
Según ha explicado Hacienda, la regularización de los meses de julio y agosto se ha efectuado en el mes de septiembre, en el que se completará la actualización de las entregas de 2025, como sucedió en 2024.
Por su parte, si se deduce del déficit de ambos periodos el resultado neto de las liquidaciones definitivas, así como el efecto de la regulación de las entregas a cuenta de comunidades, el déficit del Estado a finales de de 2025 sería de 15.841 millones de euros. En definitiva, este sería un 1,2% inferior al del mismo periodo de 2024, cuando de fue de 16.041 millones.