El sector turístico se resiente en las zonas afectadas por los incendios: "Va a seguir habiendo cancelaciones"

El sector turístico en las zonas afectadas por los incendios se ha visto perjudicado por su cercanía. Peregrinos del Camino de Santiago comentan a TVE que han "visto mucha ceniza, mucho humo por el camino" y otro ha decidido terminarlo antes de tiempo al alcanzar Astorga-Foncebadón: "He cumplido hasta aquí, a partir de aquí ya no se puede".

El miedo ha podido con muchos turistas que se encontraban en zonas de Galicia, Castilla y León o Extremadura durnate la oleada de incendios. Este motivo, unido a la incertidumbre sobre las labores de extinción, ha provocado una fuga de reservas. Este es el caso del camping El Redondo Picos Europa, donde muchos "han cancelado el mismo día de las alertas, han cancelado casi todos", afirman.

Javier Fernández, del Hotel Presa de Riaño, explica que "un 90% de las reservas se han cancelado, pero no es que se hayan cancelado estos tres últimos días, sino que se han cancelado de aquí a finales de agosto". Marisa Peiteado, del Albergue O Cruceiro (Melide, A Coruña), piensa "que va a seguir habiendo cancelaciones" Además, asegura apenada que contaban con "que iba a ser un buen mes de agosto, pues...".

Años para la recuperación Otros albergues al sur de Lugo también se han quedado sin peregrinos. Sus plazas ahora las ocupan brigadistas y vecinos desplazados. Elena Piñero, del Albergue de Quiroga en Lugo, asegura que su establecimiento ahora parece "una casa de acogida". Una economía rural basada en el turismo truncada por el humo y el fuego, que en zonas como Las Médulas tardará muchos años en recuperarse. Mercedes Moreno, del bar Un Bello Laberinto, situado en Carucedo, León, explica que esta situación "acaba con algo muy importante que es la naturaleza, Patrimonio de la Humanidad, y el pueblo que vive del turismo precisamente, Las Médulas". Los incendios no sólo se han llevado las reservas de hoteles y casas rurales, también han calcinado la naturaleza que atraía turistas y que hacía funcionar los negocios que sostienen muchos pueblos.