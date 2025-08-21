Guerra Ucrania - Rusia en directo | Zelenski rechaza reconocer la ocupación de territorios y reclama una reacción "contundente" de EE.UU. si Rusia se niega a una reunión bilateral

19:24

Rusia se retira del arbitraje por un incidente marítimo de 2018 con barcos de Ucrania



Rusia ha anunciado su decisión de retirarse del proceso de arbitraje internacional sobre un incidente ocurrido en Kerch, Crimea, el 25 de noviembre de 2018, cuando fueron capturados tres buques de guerra ucranianos y 24 marineros.



Según ha informdao el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado publicado en su portal oficial, "el motivo de la salida fueron las graves violaciones de los procedimientos durante el arbitraje y la composición ilegítima del tribunal".



La diplomacia rusa ha recordado que el proceso fue impulsado por Ucrania en 2019, cuando Kiev acusó a Rusia de "violar supuestamente la inmunidad de los buques de guerra, el procesamiento penal ilegal de los marinos detenidos y de daños materiales".