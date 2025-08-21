Italia detiene a un ciudadano ucraniano sospechoso del sabotaje contra el gasoducto marino ruso Nord Stream

Un ciudadano ucraniano ha sido detenido este jueves en Italia por su supuesta implicación en el sabotaje contra el gaseoducto ruso Nord Stream en 2022, según ha informado la Fiscalía del Estado de Alemania (GBA), responsable de la investigación del presunto atentado.

La detención, la primera en relación con el mediático caso, se ha producido en la provincia de Rimini, en el centro de Italia, por carabineros en base a una euroorden emitida por el Tribunal Federal de Justicia alemán el pasado 18 de agosto, según detalla la GBA en un comunicado. El arrestado comparecerá ante un juez en Alemania tras su traslado a dicho país.

Un velero alquilado, documentos falsos y explosivos en los gaseoductos Según detalla el comunicado de la Fiscalía, el sospechoso, identificado únicamente como Serhii K. (por las leyes de privacidad alemanas) formaba parte de un grupo que instaló dispositivos en los oleoductos cerca de la isla alemana de Bornholm. Se le acusa de haber provocado una explosión, de destruir infraestructuras y de sabotaje contrario a la constitución en base al artículo 88 del código penal alemán. Él y sus cómplices partieron de Rostock, en la costa noreste de Alemania, en un velero para llevar a cabo el ataque, según la Fiscalía, que ha añadido que el barco había sido alquilado a una empresa alemana con la ayuda de documentos de identidad falsos a través de intermediarios. El detenido era presuntamente uno de los coordinadores de la operación. De la culpabilidad rusa a las sospechas sobre Ucrania: ¿qué se sabe del sabotaje al Nord Stream? MARTA REY La GBA parte de que Serguí K. formaba parte de un grupo de personas que en septiembre de 2022 colocaron explosivos en los gaseoductos Nord Stream 1 y 2 en el lecho del mar Báltico, a unos 70 metros de profundidad, cerca de la isla sueca de Bornholm. Aunque hasta ahora se han ido filtrando detalles de la reconstrucción de los hechos que ha realizado la GBA, se trata de la primera vez que ésta proporciona informaciones públicamente sobre el caso. El Gobierno alemán tampoco ha querido comentar sobre el caso en ningún momento durante los últimos años. Rusia realizó operaciones encubiertas cerca de la zona del Nord Stream días antes de la explosión LAURA GÓMEZ DÍAZ