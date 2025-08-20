Guerra Ucrania - Rusia resumen del 20 de agosto de 2025 | Lavrov afirma que las conversaciones sobre seguridad para Ucrania sin contar con Moscú son un camino sin salida

La guerra en Ucrania cumple este miércoles 1.273 días desde el inicio de la invasión de Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha rechazado las garantías de seguridad colectivas para Ucrania que no tengan en cuenta los intereses de Rusia en ese terreno.

El jefe de gabinete del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho que se estaba trabajando en el establecimiento del componente militar de las garantías de seguridad para Ucrania como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia. Mientras tanto, Rusia reitera que cualquier debate sobre las garantías de seguridad a Ucrania sin ellos "no conducirá a ninguna parte".

Los jefes de Defensa de los 32 miembros de la OTAN han confirmado su apoyo a Ucrania y han reiterado su prioridad para lograr una "paz justa, creíble y duradera" en un encuentro que ha tenido lugar mientras se intensificaban los esfuerzos diplomáticos para una salida negociada de la guerra en Ucrania.