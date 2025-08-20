Guerra Ucrania - Rusia resumen del 20 de agosto de 2025 | Lavrov afirma que las conversaciones sobre seguridad para Ucrania sin contar con Moscú son un camino sin salida
- Trump asegura que EE.UU. no enviará tropas a Ucrania en un hipotético alto el fuego
La guerra en Ucrania cumple este miércoles 1.273 días desde el inicio de la invasión de Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha rechazado las garantías de seguridad colectivas para Ucrania que no tengan en cuenta los intereses de Rusia en ese terreno.
El jefe de gabinete del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho que se estaba trabajando en el establecimiento del componente militar de las garantías de seguridad para Ucrania como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia. Mientras tanto, Rusia reitera que cualquier debate sobre las garantías de seguridad a Ucrania sin ellos "no conducirá a ninguna parte".
Los jefes de Defensa de los 32 miembros de la OTAN han confirmado su apoyo a Ucrania y han reiterado su prioridad para lograr una "paz justa, creíble y duradera" en un encuentro que ha tenido lugar mientras se intensificaban los esfuerzos diplomáticos para una salida negociada de la guerra en Ucrania.
Guerra Ucrania - Rusia resumen del día 1.273 del conflicto:
-
0:00
Buenas noches. Continúa la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este miércoles cumple 1.273 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este martes.
-
0;05
Trump descarta enviar tropas a Ucrania, pero abre la puerta a ofrecer apoyo aéreo en un futuro acuerdo de paz
El presidente Trump ha asegurado que Estados Unidos no desplegará tropas terrestres en Ucrania, aunque ha dejado abierta la posibilidad de ofrecer apoyo aéreo como parte de un eventual acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia.
"Podemos ayudar, especialmente desde el aire", ha declarado en Fox News, aunque sin dar detalles precisos. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también ha confirmado que esa opción está sobre la mesa.
-
0:26
El Ministerio de Defensa de Ucrania ha publicado una nueva actualización con el número de pérdidas de personal y equipamiento militares rusos en el frente.
A pesar de las cifras, estas solo deben tomarse de forma orientativa dado que no existen fuentes independientes por ninguno de los dos bandos capaces de arrojar datos fiables con respecto al número de bajas producidas en el conflicto.
“"The most I can do for my friend is simply be his friend."— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 19, 2025
Henry David Thoreau
The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to August 19, 2025. pic.twitter.com/y94WbQidRe“
-
0:30
EE.UU. se reúne con líderes militares europeos esta madrugada, según AFP
El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, se reunirá con líderes militares europeos este martes por la noche para abordar la guerra en Ucrania, según ha informado a la agencia AFP un funcionario del Pentágono.
En la reunión se discutirán las mejores opciones para un posible acuerdo de paz en Ucrania, ha dicho el funcionario a la AFP bajo condición de anonimato.
-
0:35
Trump afirma que Putin y Zelenski están organizando una reunión
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el martes que el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, están organizando una reunión para discutir el fin de la guerra en Ucrania.
"Están organizándola", ha dicho Trump en una entrevista en The Mark Levin Show, donde ha añadido que "las matanzas" en la guerra deben cesar.
-
1:23
Canadá y la UE celebran el compromiso de EE.UU. con la seguridad de Ucrania y Europa
Los líderes de la Unión Europea y de Canadá han elogiado la disposición de Estados Unidos a ofrecer garantías de seguridad duraderas para Ucrania y el continente europeo.
En una reunión virtual posterior, el primer ministro canadiense, Mark Carney, ha reafirmado su apoyo al enfoque de "nada sobre Ucrania sin Ucrania, ni sobre Europa sin Europa".
A su vez, como copresidente de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, Canadá se ha comprometido a intensificar las acciones para la repatriación inmediata de los menores deportados ilegalmente por Moscú.
-
1:47
La portavoz de la presidencia de EE.UU. reitera el rechazo de su país a enviar tropas a Ucrania
La portavoz de la Administración Trump, Karoline Leavitt, ha asegurado que tanto Rusia como Ucrania ya han expresado su disposición a sentarse en la mesa de diálogo, mientras el equipo de seguridad nacional de EE.UU. trabaja para concretar el encuentro. Trump, además, contempla garantías de seguridad para Ucrania a través de aliados de la OTAN, pero ha reiterado que no desplegará tropas estadounidenses sobre el terreno.
En cuanto al apoyo militar, Leavitt ha recordado la solución que Trump propuso el fin de semana para no seguir cargando a los contribuyentes estadounidenses con el coste del conflicto: presionar a los países aliados para que aumenten su gasto en defensa y apoyen directamente al ejército ucraniano.
-
2:04
Trump dice que quiere ver "qué sucede" en la reunión bilateral entre Zelenski y Putin
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este martes que quiere ver "qué sucede" en una reunión bilateral entre sus homólogos de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, antes de optar por la posibilidad de participar en una reunión a tres bandas para tratar de alcanzar un acuerdo de paz.
"Vamos a intentar detenerla (la guerra), y creo que tenemos buenas posibilidades. Tuve una reunión muy exitosa con el presidente Putin, tuve una reunión muy exitosa con el presidente Zelenski, y entonces pensé que sería mejor que se reunieran sin mí, solo para ver qué pasa. Quiero ver qué sucede", ha explicado Trump en el programa radiofónico del periodista conservador Mark Levin al referirse a las cumbres en las que participó el viernes y el lunes pasados.
"Tienen una relación difícil, muy mala, muy mala. Y ahora veremos cómo les va y, si es necesario, y probablemente lo será, pero si es necesario, entonces asistiré (a una reunión trilateral) y probablemente podré cerrarlo (el conflicto). Solo quiero ver qué sucede en la reunión. Están en proceso de organizarla y vamos a ver qué sucede", ha añadido el mandatario republicano.
Pese a que Trump pretendía inicialmente celebrar un encuentro trilateral, tras reunirse ayer con Zelenski y varios líderes europeos y telefonear a Putin, ha dicho que se va a celebrar primero un encuentro bilateral entre los líderes ruso y ucraniano para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania.
-
3:44
Trump y Europa exhiben diferencias sobre la paz en Ucrania tras la cumbre con Zelenski
La reciente cumbre entre Trump y Zelenski ha puesto en evidencia las discrepancias estratégicas entre Estados Unidos y Europa sobre cómo encarar el final de la guerra en Ucrania. Mientras Trump aboga por una solución que implique una negociación en la que se incluya una renuncia a los territorios ucranianos, los líderes europeos insisten en que el primer paso ineludible es un alto el fuego inmediato.
“¿La cumbre entre Trump y Zelenski ha servido para constatar las discrepancias entre ambas orillas del Atlántico sobre cómo abordar el fin de la guerra en Ucrania— Radio Nacional (@rne) August 19, 2025
¿¿Trump quiere una solución global
¿¿Los europeos insisten en que el alto el fuego es necesario
¿¿@FranSevillaRne pic.twitter.com/IjveOeuDzM“
-
4:03
Feijóo destaca la unidad europea y el respaldo de EE.UU. tras conversaciones en Washington
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado este martes la información recibida por parte de Ursula von der Leyen sobre las conversaciones mantenidas en Washington.
Según ha indicado, existe unidad en torno a un alto el fuego previo a cualquier negociación, el respeto a que solo Ucrania decida sobre su territorio, y avances en garantías de seguridad con el apoyo de Estados Unidos.
“.@vonderleyen nos ha informado de las conversaciones en Washington: unidad, alto el fuego previo a negociación, solo Ucrania decide sobre su territorio y avances en garantías de seguridad a Ucrania con apoyo EEUU.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 19, 2025
Queda un proceso negociador muy difícil y decisivo para Europa. pic.twitter.com/t5wBE8Vby1“
-
5:00
La Bolsa de Londres sube un 0,34% ante los avances sobre la paz en Ucrania
La Bolsa de Londres subió este martes un 0,34% ante los avances en la búsqueda de la paz en Ucrania tras la reunión que tuvo lugar este lunes entre los mandatarios estadounidense y ucraniano junto a líderes europeos en la Casa Blanca.
El índice principal londinense, el FTSE-100 o 'footsie', avanzó 31,48 puntos, hasta 9.189,22, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que incluye empresas más pequeñas, generalmente británicas- creció un 0,38%, o 83,69 puntos, hasta 21.833,26.
-
6:23
Eslovaquia afirma que vuelve a recibir petróleo a través del oleoducto Druzhba.
El petróleo está llegando de nuevo a Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba, según ha informado el Ministerio de Economía eslovaco a última hora del martes.
Ucrania atacó este lunes el oleoducto Druzhba en la región rusa de Tambov, afectando a los suministros de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia.
-
8:16
Las unidades de defensa aérea rusas destruyen 42 drones ucranianos durante la noche
Las unidades de defensa aérea rusas han destruido 42 drones ucranianos durante la noche, según ha informado el miércoles la agencia de noticias rusa RIA, citando datos del Ministerio de Defensa ruso.
-
8:48
Ataques con drones rusos provocan incendio en una planta energética en la región de Odesa, según Ucrania
Rusia ha lanzado un "ataque masivo con drones" en la región de Odesa, al sur de Ucrania, que ha provocado un herido y desatado un gran incendio en una planta de combustible y energía, según ha informado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. La administración del distrito de Izmail, en la región de Odesa, ha informado en redes sociales que la infraestructura portuaria de la ciudad ha resultado dañada.
-
9:01
Al menos 14 heridos en ataque ruso en la región ucraniana de Sumi
Al menos 14 personas, incluida una familia con tres hijos, han resultado heridas en un ataque ruso nocturno contra la región norteña de Sumi, según ha informado la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko. "Rusia continúa manifestando su temor mediante actos de puro terrorismo en toda Ucrania, atacando una vez más los hogares de familias y sus hijos que duermen", ha escrito Svyrydenko en su cuenta de X.
“Russia continues to manifest its fears through acts of pure terrorism across Ukraine, once again targeting the homes of families and their sleeping children.— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) August 20, 2025
Among the regions targeted overnight was Okhtyrka in Sumy region, where a residential neighborhood was hit. Thirteen… pic.twitter.com/QkbZjK3evL“
-
9:16
Ampliación. Rusia derriba 42 drones ucranianos sobre nueve de sus regiones
Las defensas antiaéreas rusas han derribado 42 drones de ala fija ucranianos sobre nueve regiones del país, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. "Durante la noche del 20 de agosto los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 42 drones de ala fija ucranianos", señala el parte castrense.
Según Defensa, 14 de los aparatos derribados la pasada noche han sido destruidos sobre la región de Vorónezh, fronteriza con Ucrania. Los otros 28 drones han sido abatidos sobre las regiones de Tambov (8), Kursk (7), Rostov (5), Briansk (2), Oriol (2), Smolensk (2), Krasnodar (1) y Lipesk (1).
Debido al ataque aéreo los aeropuertos de cinco ciudades, entre ellas Volgogrado (antigua Stalingrado), han suspendido temporalmente sus operaciones.
-
9:37
Trump anuncia preparativos para una cumbre entre Zelenski y Putin seguida de una trilateral con él
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este lunes que ha comenzado a "organizar" una reunión entre sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, tras celebrar un encuentro en Washington con este último y varios líderes europeos para tratar de lograr avances para la paz en Ucrania.
"Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé a organizar una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski", ha escrito Trump en un mensaje en su red social Truth Social en el que ha añadido que, tras esa cumbre bilateral, se celebraría una a tres bandas que también lo incluiría a él.
Puedes leer la noticia completa aquí.
-
10:01
RNE Audio. Diario de Ucrania: Mariúpol, tres años del fin del asedio que marcó la guerra (REP)
El 20 de mayo de 2022, la ciudad de Mariúpol cayó en manos de Rusia después de 86 días de asedio. Casi tres meses de horror para los habitantes que resistieron en la ciudad sin luz, sin gas y con escasez de agua y alimentos. ¿Cómo era la Mariúpol de antes de la invasión? ¿Por qué Rusia la tenía entre ceja y ceja? ¿Qué es el Regimiento Azov y por qué jugó un papel tan importante en la defensa de la ciudad? ¿Cómo consiguieron resistir tantos días? Lo analizamos con Argemino Barro, periodista especializado en Ucrania, corresponsal en Nueva York de El Confidencial, La Sexta y TVGA y autor del libro: 'Mariúpol, última batalla', editado por Siglo XXI.
Por SARA BLANCO y AITOR SÁNCHEZ
-
10:32
Zelenski afirma que Rusia ha atacado una estación de distribución de gas en la región de Odesa
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha declarado que Rusia ha atacado una estación de distribución de gas en la región sur de Odesa. "Todos estos son ataques demostrativos que solo confirman la necesidad de presionar a Moscú, la necesidad de imponer nuevas sanciones y aranceles hasta que la diplomacia sea plenamente efectiva", ha escrito Zelenski en su cuenta de X.
“Last night, a drone strike on Okhtyrka in the Sumy region injured 14 people. A family with wounded children – 5 months, 4 years, and 6 years old – sought assistance after the attack. In Kostiantynivka, Donetsk region, a glide bomb strike damaged five apartment buildings, and at… pic.twitter.com/TWRPo4Po6F“— Volodymyr Zelenskyy / ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@ZelenskyyUa) August 20, 2025
-
10:55
Ucrania informa de ataques nocturnos rusos con 93 drones y dos misiles
La Fuerza Aérea ucraniana ha informado en su parte matinal de ataques nocturnos rusos con 93 drones de diferentes tipos y con dos misiles balísticos de tipo Iskander-M. Las defensas ucranianas han logrado neutralizar uno de los misiles y 62 drones -entre ellos drones kamikaze y drones réplica- en el norte y este del país, según datos preliminares.
El otro misil y los 31 drones restantes han impactado en 20 emplazamientos distintos, que la Fuerza Aérea no ha especificado. Según las autoridades de la región nororiental de Sumi, uno de estos emplazamientos fue la localidad de Ojtirka, donde un total de 15 drones han alcanzado zonas residenciales.
Los ataques han herido a 14 civiles, entre ellos tres niños con edades comprendidas entre los cinco meses y los seis años, y al menos 13 viviendas particulares han resultado dañadas, de acuerdo con la fiscalía regional, que ha abierto una investigación por la posible comisión de crímenes de guerra.
-
11:12
El Papa León XIII convoca a un día de ayuno y oración por la paz en Ucrania
El Papa León XIII ha pedido a los católicos y otros fieles religiosos que observen un día de ayuno y oración por la paz en Ucrania y otros países devastados por la guerra este viernes 22 de agosto. "Mientras nuestra Tierra continúa siendo herida por las guerras en Tierra Santa, en Ucrania y en muchas otras regiones... invito a todos los fieles a vivir el 22 de agosto en ayuno y oración", ha señalado el pontífice durante su audiencia semanal en el Vaticano.
León XIII ha sugerido que los fieles podrían pedir a Dios que "nos conceda paz y justicia y que enjugue las lágrimas de quienes sufren a causa de los conflictos armados en curso".
-
11:25
Londres opina que Rusia no debería tener veto sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN
El secretario británico de Seguridad, Dan Jarvis, ha señalado que las conversaciones de los últimos días sobre el conflicto armado en Ucrania han "acercado mucho la perspectiva de paz", pero ha insistido en que Rusia no debería tener poder de veto sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN.
"Siempre hemos apoyado firmemente la integración de Ucrania, tanto en términos de su posible deseo de ser miembro de la Unión Europea como de la OTAN", ha asegurado Jarvis a Radio Times. "No creemos que se deba imponer ninguna limitación a las fuerzas armadas de Ucrania ni a su cooperación con terceros países, y Rusia, desde luego, no debería tener poder de veto sobre la vía de Ucrania hacia la Unión Europea o la OTAN", ha subrayado.
El secretario de Estado ha añadido que ha sido posible lograr "avances significativos" para poner fin a la guerra en Ucrania. La cumbre de Alaska entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente, y las conversaciones de este lunes en Washington "han acercado mucho más la perspectiva de paz", ha puntualizado Jarvis.
-
11:44
Rusia afirma que sus fuerzas han atacado una infraestructura portuaria en Ucrania y capturado más asentamientos
El Ministerio de Defensa ruso ha informado que sus fuerzas han atacado una infraestructura portuaria utilizada para el suministro de combustible a las fuerzas ucranianas, según ha informado la agencia de noticias Interfax. El comunicado no ha identificado el puerto. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había declarado previamente que Rusia había atacado una estación de distribución de gas en la región sureña de Odesa.
Además, el Ministerio de Defensa ruso ha informado de la toma por parte de sus fuerzas de los asentamientos de Novoheorhiivka, Pankivka y Sukhetse en el este de Ucrania.
-
12:12
Putin desata la polémica en EE.UU. al regalar una moto a un bombero de Alaska
La escena parece sacada de una película: Mark Warren, un bombero jubilado de Alaska, caminaba con periodistas de la televisión estatal rusa cuando un alto cargo de la embajada le entregó un insólito obsequio. “Es un regalo personal del presidente Putin para ti”, le dijo, señalando una flamante motocicleta Ural valorada en 22.000 dólares. El gesto —tan inesperado como simbólico— se ha convertido en una de las anécdotas más comentadas de la reciente cumbre entre Trump y Putin en Alaska.
-
12:44
Las fuerzas de seguridad rusas matan a tres saboteadores ucranianos en la región Briansk
Las fuerzas de seguridad rusas han matado a tres saboteadores ucranianos y detenido a otros tantos en una operación en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, según ha informado el Servicio Federal del Seguridad (FSB) de Rusia en su página web.
Según el comunicado del FSB, el grupo de saboteadores desarticulado, que planeaba perpetrar sabotajes y ataques terroristas contra infraestructuras de transporte, estaba integrado por miembros del servicio de operaciones especiales de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania.
Los saboteadores, que opusieron resistencia, fueron entrenados y eran dirigidos "con la participación directa de agentes de servicios secretos occidentales en Ucrania, así como en Lituania, Estonia y Noruega", señala la nota de prensa. "En el lugar del enfrentamiento se incautaron seis fusiles de asalto automáticos de fabricación estadounidense con silenciadores, 16 kilogramos de explosivos plásticos de fabricación checa y detonadores, una gran cantidad de granadas y munición de tipo OTAN...", ha añadido el FSB.
Según la nota oficial, los detenidos han confesado que participaron en septiembre del año pasado en voladuras de líneas ferroviarias en la región de Bélgorod, colindante con Ucrania.
-
13:05
Putin conversa sobre Ucrania con Erdogan
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, para hablar sobre Ucrania y el resultado de la cumbre que Putin mantuvo la semana pasada con el presidente estadounidense, Donald Trump, según ha informado el Kremlin.
-
13:11
Lavrov afirma que las conversaciones sobre seguridad para Ucrania sin contar con Moscú son un camino sin salida
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha rechazado las garantías de seguridad colectivas para Ucrania que no tengan en cuenta los intereses de Rusia en ese terreno. "No podemos aceptar con que ahora se proponga resolver los asuntos de la seguridad colectiva sin Rusia. No saldrá bien", ha declarado Lavrov en una rueda de prensa, en la que ha tachado dicha propuesta de "utopía".
-
13:54
Rusia afirma que sus fuerzas avanzan en la región ucraniana de Dnipropetrovsk
El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que sus fuerzas han avanzado en el este de la región ucraniana de Dnipropetrovsk, tomando la aldea de Novoheorhiivka, cerca de la región de Donetsk. Las fuerzas rusas afirmaron en julio haber tomado su primera aldea en Dnipropetrovsk, y las estimaciones estadounidenses sobre el campo de batalla indican que las fuerzas rusas controlan menos del 1% de la región.nDnipropetrovsk no es una de las cinco regiones de Ucrania que Rusia ha reclamado como territorio propio.
"Soldados de la 57.ª Brigada de Fusileros Motorizados de la Guardia expulsaron al enemigo de Novoheorhiivka, en la región de Dnipropetrovsk", ha declarado el Ministerio de Defensa ruso.
-
14:18
Erdogan afirma a Putin que Turquía apoya los esfuerzos de paz en Ucrania
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha trasladado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en una conversación telefónica que su país apoya los esfuerzos para establecer una paz permanente en Ucrania con la participación de todas las partes. Erdogan también le ha indicado a Putin que seguía de cerca los acontecimientos relacionados con el proceso y que Turquía había luchado por una paz justa desde el comienzo de la guerra, según ha informado la presicendia turca.
-
14:26
Putin comparte con Erdogan su valoración de la cumbre de Alaska
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha expresado en una conversación telefónica a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, su valoración de la reunión que se celebró el pasado día 15 en Alaska con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centrada en la guerra de Ucrania.
Putin y Erdogan "analizaron los últimos acontecimientos en torno a Ucrania", ha señalado la Presidencia rusa en un breve comunicado publicado en su página web. "La parte rusa destacó con satisfacción la asistencia prestada por Turquía para la celebración de negociaciones entre representantes de Rusia y Ucrania en Estambul", añade la nota.
Desde mayo pasado, la ciudad turca ha acogido tres rondas de negociaciones ruso-ucranianas, en las que solo se han abordado aspectos humanitarios del conflicto.
-
14:42
Los jefes militares de la OTAN se renirán para abordar la situación de Ucrania
Los jefes de Defensa de los 32 miembros de la OTAN se reunirán por videoconferencia esta tarde para abordar la situación en Ucrania en medio de los esfuerzos diplomáticos de los últimos días para negociar la paz y diseñar las garantías de seguridad que eviten un nuevo ataque a Ucrania.
El encuentro del Comité Militar tendrá lugar a las 14.30 hora de Bruselas y en el mismo participará por primera vez el nuevo comandante supremo aliado en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, según ha informado el presidente del Comité, Giuseppe Cavo Dragone, en la red social X.
"Con los esfuerzos diplomáticos para asegurar la paz en Ucrania en marcha, estamos deseando recibir sus novedades sobre el actual entorno de seguridad", ha escrito el almirante italiano.
-
14:56
El 68% de los rusos creen que Putin y Trump llegaron a un entendimiento en Alaska
El 68% de los rusos cree que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, llegaron a un entendimiento durante su reciente cumbre en Alaska, según una encuesta difundida este miércoles. "El 49% de los encuestados cree que los presidentes de Rusia y Estados Unidos llegaron más bien a un entendimiento mutuo durante las conversaciones en Alaska y el 19% cree que definitivamente se logró dicho entendimiento", señala el sondeo, citado por el portal Gazeta.ru.
Al mismo tiempo, el 28% de los encuestados opina que no hubo entendimiento entre ambos líderes. A su vez, más de la mitad de los rusos (el 54%) ha señalado que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos mejorarán tras la reunión de Putin y Trump.
-
15:14
El Reino Unido añade ocho designaciones a la lista de sanciones contra Rusia
El Reino Unido ha añadido ocho nuevas designaciones a su régimen de sanciones contra Rusia, según una actualización gubernamental publicada el miércoles.
-
16:18
Las cesiones territoriales, punto de discordia para las negociaciones entre Ucrania y Rusia
De entre todas lsa cesiones territoriales, la más espinosa, aparte de Crimea, es la región de Dónestk. Renunciar a ella sería un suicidio estratégico, pues Ucrania ha contenido a los rusos allí durante más de 11 años. "La exigencia de Putin de que Ucrania entregue sus fortificaciones en el este y el sur es imposible", señala el analista de la Universidad Ludwig Maximilian, Moritz Weiss.
-
16:48
Suecia asegura que contribuirá a la seguridad aérea y marítima de Ucrania
El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, se ha mostrado receptivo a que su país dé garantías de seguridad a Ucrania dentro de un hipotético acuerdo de paz bajo ciertas condiciones, aunque solo en los ámbitos aéreo y marítimo.
"Queremos contribuir, pero debe hacerse de forma conjunta y bajo ciertas condiciones, como que sea seguro", ha afirmado Kristersson a la emisora pública Radio de Suecia, sin mencionar la posibilidad de enviar tropas a Ucrania.
-
17:11
Polonia denuncia que Rusia sigue provocando a los países de la OTAN con sus acciones
Rusiaha vuelto a provocar a los países de la OTAN según declaraciones del ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, después de que un funcionario afirmara que el objeto que aterrizó durante la noche del miércoles en un maizal del este de Polonia podría haber sido una versión rusa de un dron Shahed.
"Una vez más, nos enfrentamos a una provocación de la Federación Rusa con un dron ruso. Nos encontramos en un momento crucial, en el que se están llevando a cabo conversaciones sobre la paz (en Ucrania)", ha declarado a la prensa.
-
17:46
El Reino Unido sanciona a redes de criptomonedas en Kirguistán por canalizar fondos rusos
El Reino Unido ha anunciado sanciones para un banco y otras plataformas y redes de criptomonedas de Kirguistán, a través de las cuales Rusia canaliza presuntamente operaciones financieras opacas para evadir sanciones interpuestas desde el estallido de la guerra en Ucrania.
Las sanciones se centran en el Banco Capital, con sede en Kirguistán, y su director, Kantemir Chalbayev, que Rusia utiliza "para el pago de material militar", según ha sostenido el Gobierno británico en un comunicado.
-
18:36
El Ministerio de Defensa de Ucrania ha publicado una nueva actualización con el número de pérdidas de personal y equipamiento militares rusos en el frente.
A pesar de las cifras, estas solo deben tomarse de forma orientativa dado que no existen fuentes independientes por ninguno de los dos bandos capaces de arrojar datos fiables con respecto al número de bajas producidas en el conflicto.
“"Hitch your wagon to a star."— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 20, 2025
Ralph Waldo Emerson
The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to August 20, 2025. pic.twitter.com/Umz4IAaxdJ“
-
19:09
Los jefes militares de OTAN dan prioridad a una paz "justa, creíble y duradera" para Ucrania
Los jefes de Defensa de los 32 miembros de la OTAN han confirmado su apoyo a Ucrania y han reiterado su prioridad para lograr una "paz justa, creíble y duradera".
El encuentro ha tenido lugar mientras se intensificaban los esfuerzos diplomáticos para una salida negociada de la guerra en Ucrania. El presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, ha dicho al término del encuentro a través de las redes sociales que la cita estuvo marcada por "un excelente y sincero debate".
-
19:57
Un pequeño grupo de líderes militares continúa las conversaciones en Washington para definir las garantías de seguridad en Ucrania
Un pequeño grupo de líderes militares continúa las conversaciones en Washington para definir las opciones de garantías de seguridad para Ucrania, según ha declarado un funcionario occidental a Reuters poco después de la conclusión de una reunión virtual más amplia.
La fuente ha indicado que el general estadounidense y jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, mantenía las conversaciones, en las que también participaban alrededor de media docena de otros jefes de defensa de la OTAN.
-
21:49
Rusia reitera que cualquier debate sobre las garantías de seguridad a Ucrania sin ellos "no conducirá a ninguna parte"
Rusia ha advertido que cualquier debate sobre las garantías de seguridad que Occidente esté considerando para Ucrania y que no tenga en cuenta la postura de Moscú no conduciría a ninguna parte.
Moscú también ha vuelto a moderar el entusiasmo por una posible cumbre inminente entre el presidente ruso y ucraniano, argumentando que dicha reunión debe prepararse con el máximo cuidado.
-
23:07
Ucrania aborda con sus aliados la parte militar de las garantías de seguridad para el fin de la guerra
El jefe de gabinete del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho que se estaba trabajando en el establecimiento del componente militar de las garantías de seguridad para Ucrania como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia.
"Nuestros equipos, sobre todo los militares, ya han comenzado a trabajar activamente en el componente militar de las garantías de seguridad", ha afirmado Andriy Yermak en X tras una reunión de asesores de seguridad nacional de países occidentales y la OTAN.
Asimismo, ha indicado que Ucrania también estaba trabajando con sus aliados en un plan sobre cómo proceder "en caso de que la parte rusa continúe prolongando la guerra e incumpliendo los acuerdos sobre los formatos bilaterales y trilaterales de las reuniones de los líderes".
“Immediately after returning from Washington, I held the first and very lengthy coordination call with national security advisors representing Germany, Italy, France, the United Kingdom, Finland, as well as the EU and NATO.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 20, 2025
Together we are moving clearly in line with the…“