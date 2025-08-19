Guerra Ucrania - Rusia resumen del 19 de agosto de 2015 | Trump asegura que EE.UU. no enviará tropas a Ucrania en un hipotético alto el fuego
- Zelenski busca una reunión sin condiciones con Putin en las próximas dos semanas
La guerra en Ucrania ha cumplido este martes 1.272 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Han ascendido a 25 los muertos tras una explosión en una fábrica rusa de armas y munición.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que Ucrania no entrará en la OTAN mientras que Rusia rebaja las expectativas de un alto el fuego y exige una "preparación minuciosa" antes de reunirse con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso ha afirmado que los intercambios de tierras suelen ser cruciales para la resolución de conflictos.
Guerra Ucrania - Rusia resumen del día 1.272 del conflicto:
Buenas noches. Continúa la narración al minuto de la última hora de la guerra en Ucrania, que este martes cumple 1.272 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este lunes.
Trump pausó la reunión con Zelenski y los líderes europeos para llamar a Putin, según CNN
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha pausado este lunes la reunión mantenida con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos en la Casa Blanca para hablar por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin, y comunicarle lo que todos ellos han debatido en Washington, según ha adelantado la cadena de televisión CNN.
La Casa Blanca ha confirmado ya que la reunión entre los líderes europeos ha concluido, aunque se desconoce por el momento si las negociaciones van a continuar hoy o no. A su vez, otras fuentes citadas por CNN indicaron que autoridades militares estadounidenses y europeas estarían, cada una por su lado, discutiendo detalles sobre las llamadas garantías de seguridad para Ucrania.
Putin y Trump abordan la posibilidad de elevar representación en las negociaciones de paz
Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, abordaron este lunes por teléfono la posibilidad de elevar el nivel de representación en la próxima ronda de negociaciones de paz con Ucrania, según informó el Kremlin. El asesor presidencial para política internacional, Yuri Ushakov, no mencionó una futura reunión entre el líder ruso y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.
Trump dice que ha comenzado a "organizar" una reunión entre Putin y Zelenski
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este lunes que ha comenzado a "organizar" una reunión entre sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, tras celebrar un encuentro en Washington con este último y varios líderes europeos para tratar de lograr avances para la paz en Ucrania.
"Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé a organizar una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski", ha escrito Trump en un mensaje en su red social Truth Social en el que ha añadido que tras esa cumbre bilateral se celebraría una a tres bandas que también lo incluiría a él.
EE.UU. espera concretar una reunión entre Putin y Zelenski para finales de agosto, según cita Axios a una fuente.
Putin y Trump abordan elevar el nivel de representación en los diálogos de paz con Ucrania
Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, han abordado este lunes por teléfono la posibilidad de elevar el nivel de representación en la próxima ronda de negociaciones de paz con Ucrania, según ha informado el Kremlin.
"En particular, se discutió la idea de que se podría estudiar la posibilidad de elevar el nivel de representación de las partes ucraniana y rusa, es decir, de aquellos representantes que participan en las conversaciones directas", ha dicho Yuri Ushakov, asesor presidencial para política internacional, a medios locales.
Ushakov, quien ha precisado que la conversación se prolongó durante 40 minutos, no ha mencionado una futura cumbre entre el líder ruso y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.
Micrófono abierto capta a Trump afirmando que por él Putin quiere un acuerdo sobre Ucrania
Un micrófono abierto ha captado este lunes al presidente estadounidense, Donald Trump, diciendo que es por él por lo que el presidente ruso, Vladímir Putin, quiere alcanzar un acuerdo sobre Ucrania.
El comentario se lo hizo Trump al presidente francés, Emmanuel Macron, antes del inicio de una reunión en la que participaron ambos líderes junto al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros altos funcionarios europeos.
"Creo que quiere llegar a un acuerdo. Creo que quiere llegar a un acuerdo por mí, ¿entiendes? Por muy descabellado que suene", le susurró Trump a Macron en la Sala Este de la Casa Blanca antes de indicar al mandatario francés que tomara asiento para comenzar la reunión.
Merz anuncia que Putin y Zelenskiy se reunirán en las próximas dos semanas
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha atribuido al presidente estadounidense, Donald Trump, haber persuadido a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para aceptar un encuentro con el líder ucraniano. Según Merz, la reunión se llevará a cabo en un lugar aún por definir en las próximas dos semanas.
"No sabemos si el presidente ruso tendrá el valor de asistir, por lo que se necesita persuasión", ha dicho Merz, quien ha formado parte de una delegación europea que ha viajado a Washington para respaldar a Zelenski.
El canciller alemán ha destacado que Trump ha quedado impresionado por la posición unificada de Europa y ha adelantado que las conversaciones con la administración estadounidense abordarán garantías de seguridad para Ucrania.
Además, Merz ha aconfirmado que Trump ha extendido una invitación para una reunión trilateral posterior, con el fin de iniciar negociaciones sustanciales. "Está claro que toda Europa debe participar", ha afirmado, elogiando el compromiso de EE.UU. en el proceso.
Finlandia prevé concretar garantías de seguridad para Ucrania en una semana
El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha dicho este lunes que los detalles de las garantías de seguridad para Ucrania podrían quedar definidos "en la próxima semana".
Stubb, quien ha formado parte de la delegación europea que se ha reunido con Trump y Zelenski, ha señalado que las conversaciones se centraron en avanzar hacia una solución pacífica al conflicto entre Rusia y Ucrania.
El canciller alemán cree que un alto el fuego previo es necesario para una reunión trilateral
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha urgido este lunes "un alto al fuego" en Ucrania como un paso previo necesario antes de que se organice una reunión trilateral entre los mandatarios de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, como ha prometido Donald Trump.
"Honestamente, todos queremos ver un alto el fuego", ha dicho Merz, quien ha agregado que no puede imaginar una reunión trilateral entre el ruso Vladímir Putin, el ucraniano Volodímir Zelenski y el presidente estadounidense sin que los ataques hayan cesado primero.
El canciller alemán también ha dicho que Trump se ha dado dos semanas como plazo para que la reunión con Putin se dé.
Por su parte, Trump ha publicado en su cuenta de la red social Truth que luego de la reunión se comunicó con el presidente Putin para informarle sobre las garantías de seguridad abordadas y puso al secretario de Estado, Marco Rubio, junto al vicepresidente, JD Vance, a cargo de las negociaciones para acordar términos de la posible reunión.
El jefe de la OTAN califica de "muy exitosa" la reunión de Trump con Zelenski y sus aliados europeos
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha declarado este lunes en una entrevista con Fox News que el encuentro entre el presidente Donald Trump, su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski y otros aliados europeos fue "muy exitoso". Durante su participación en el programa The Ingraham Angle, Rutte ha destacado que se abordaron garantías de seguridad para Ucrania y ha aclarado que no se discutió el envío de tropas terrestres.
Zelenski afirma estar "listo" para reunirse con Putin y abordar el fin de la guerra
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado este lunes estar "listo" para un encuentro bilateral con su homólogo ruso, Vladímir Putin, con el fin de poner fin a la invasión rusa, que ya supera los tres años.
Tras reunirse en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, y otros líderes europeos, Zelenski ha señalado a la prensa: "Estamos preparados para una reunión bilateral con Putin, y luego esperamos un encuentro trilateral" con la participación de Trump.
Sobre las posibles concesiones territoriales exigidas por Rusia, ha añadido: "Ese es un tema que dejaremos entre Putin y yo".
El enviado especial ruso califica este lunes de "un día importante para la diplomacia"
Kiril Dmitriev, enviado especial del presidente ruso Vladímir Putin para inversiones y cooperación económica, ha calificado este lunes como un "importante día de diplomacia", en un mensaje publicado en la red social X en las primeras horas del martes.
"Hoy es un día importante para la diplomacia, con el foco en una paz duradera, no en un alto al fuego temporal", ha escrito Dmitriev, sin hacer referencia explícita a los encuentros mantenidos en Washington.
Macron pide "incrementar las sanciones contra Rusia" si fracasan las negociaciones
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido "incrementar las sanciones" contra Rusia si fracasan las negociaciones sobre Ucrania-
"Si se rechaza este proceso, también coincidimos en que habrá que aumentar las sanciones y, en cualquier caso, adoptar una postura que ejerza más presión sobre la parte rusa", ha dicho el presidente francés a la prensa en Washington.
Stubb dice que Putin es "poco fiable"
El presidente finlandés, Alexander Stubb, ha dicho en Washington que su homólogo ruso es "poco fiable". "Putin rara vez es fiable. Por lo tanto, está por verse si tiene el coraje de acudir a este tipo de reunión. ¿Tendrá el coraje de acudir a una reunión trilateral o está, una vez más, intentando ganar tiempo?", ha expresado Stubb a la prensa finlandesa.
Zelenski busca una reunión sin condiciones con Putin en las próximas dos semanas
El presidente ucraniano, Volodomír Zelenski, ha afirmado que espera una posible reunión sin condiciones con el líder ruso, Vladimir Putin, en las próximas dos semanas, aunque "no tenemos fecha".
En una rueda de prensa en la plaza de Lafayette, frente a la Casa Blanca, Zelenski ha dicho que está listo para un encuentro de alto nivel con Putin, que espera reunirse "sin condiciones" y que, dependiendo del resultado de ese primer encuentro, el presidente estadounidense podría unirse a las negociaciones.
"Es posible que para que esto se requiera de la presión de Estados Unidos", ha indicado el líder ucraniano esta tarde.
La OTAN afirma que EE.UU, se involucrará en la seguridad para Ucrania pero sin desplegar tropas
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dicho este lunes que Estados Unidos se involucrará en un esfuerzo de cerca de 30 países para garantizar seguridad para Ucrania ante la invasión rusa, pero ha remarcado que en la reunión en la Casa Blanca no se ha acordado desplegar tropas en el terreno ni se ha concretado el papel estadounidense.
Rutte ha declarado en entrevista con Fox News que el Gobierno estadounidense "quiere estar involucrado" en un esfuerzo internacional para dar seguridad a Ucrania que lideran Reino Unido y Francia e incluye a naciones como Japón y Australia.
Esto no contempla la membresía de Ucrania en la OTAN, pero sí "garantías de seguridad del tipo del Artículo 5", la regla que estipula que una agresión armada contra un miembro de la organización atlántica es un ataque contra todos sus integrantes, según ha aclarado Rutte.
Macron tiene "grandes dudas" sobre la "voluntad de paz" de Putin
Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha mostrado su escepticismo sobre la "voluntad de paz" de su homólogo ruso frente a la guerra en Ucrania, aunque ha celebrado la posibilidad de una reunión bilateral entre Moscú y Kiev.
"(Putin) No da ninguna señal de querer la paz (...) Tengo grandes dudas de la voluntad de paz del presidente ruso", ha afirmado Macron en declaraciones a la prensa después de la reunión entre los líderes europeos, el presidente ucraniano y el estadounidense.
Sin embargo, el mandatario francés ha celebrado la posibilidad de una reunión bilateral entre Zelenski y Putin que podría darse en las próximas semanas. "El presidente Trump cree a su alcance lograr un acuerdo y yo quiero creerlo", ha agregado.
Trump y Von der Leyen hablan sobre la desaparición de niños en la guerra de Ucrania
El presidente de Estados Unidos ha afirmado que ha discutido sobre la desaparición de niños con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la reunión sobre la guerra en Ucrania en la Casa Blanca, donde ella, previo al encuentro, defendió que "todos los niños ucranianos deben ser devueltos".
"Ursula von der Leyen, la distinguida y altamente respetada presidenta de la Comisión Europea, y yo hemos estado discutiendo el enorme problema mundial de los niños desaparecidos. Esto es, de igual modo, un gran tema para mi esposa, Melania", ha escrito Trump en su red social, Truth Social.
El presidente no ha dado más detalles sobre el tema, pero horas antes Von der Leyen había señalado que ésta "debería ser una de las principales prioridades" de las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia.
Drones ucranianos provocan un incendio en una refinería de petróleo y en el techo de un hospital
Los escombros de drones ucranianos destruidos han provocado incendios en una refinería de petróleo y en el techo de un hospital en la región rusa de Volgogrado, según ha informado este martes la administración de la región suroccidental rusa en una publicación en la aplicación de mensajería Telegram.
"Los bomberos están trabajando en el lugar para contener y extinguir los incendios", ha dicho el gobernador de la región, Andrei Bocharov. No hay heridos.
El Ministerio de Defensa de Ucrania ha publicado una nueva actualización con el número de pérdidas de personal y equipamiento militares rusos en el frente.
A pesar de las cifras, estas solo deben tomarse de forma orientativa dado que no existen fuentes independientes por ninguno de los dos bandos capaces de arrojar datos fiables con respecto al número de bajas producidas en el conflicto.
Modi y Putin abordan la cumbre con Trump en plena crisis de aranceles entre la India-EE.UU.
El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha mantenido este lunes una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, para discutir la reciente cumbre entre el líder ruso y el presidente estadounidense, Donald Trump, un gesto que se produce en plena guerra comercial con Washington por la relación de Nueva Delhi con Moscú.
"Agradezco a mi amigo, el presidente Putin, su llamada telefónica y sus comentarios sobre su reciente reunión con el presidente Trump en Alaska", ha señalado Modi en un mensaje publicado en X.
Rusia afirma estar negociando con Ucrania el intercambio de 31 civiles
La comisionada rusa de Derechos Humanos, Tatyana Moskalkova, ha declarado que Moscú está dispuesta a entregar 31 civiles a Ucrania a cambio del regreso de la misma cantidad de personas a Rusia, según ha informado la agencia estatal de noticias RIA. Moskalkova ha indicado que 31 civiles de la región rusa de Kursk, donde Ucrania realizó una importante incursión en agosto de 2024, siguen detenidos en Ucrania, y ha añadido que se reunirá próximamente con su homólogo ucraniano, Dmytro Lubinets.
Un ataque ruso deja sin suministro eléctrico a cientos de personas en Poltava
Un ataque ruso nocturno contra los distritos de Kremenchuk y Lubny, en la región de Poltava, ha dejado sin suministro eléctrico a cientos de clientes y ha dañado edificios administrativos de una empresa de infraestructura eléctrica local, según ha informado el gobernador regional este martes.
"Afortunadamente, no hubo víctimas", ha dicho el gobernador Volodymyr Kohut en la aplicación de mensajería Telegram, donde ha añadido que en el distrito de Lubny casi 1.500 clientes residenciales y 119 comerciales se han quedado sin suministro eléctrico.
Un ataque ruso con drones en la región ucraniana de Chernihiv daña varias infraestructuras
El ataque de un dron ruso contra la región ucraniana de Chernihiv ha dañado varias infraestructuras, con cortes de electricidad reportados en partes de la región norte, según ha informado el gobernador regional, Viacheslav Chaus. "Algunos asentamientos están experimentando problemas con el suministro eléctrico. Los trabajadores del sector energético y los rescatistas ya están trabajando en la restauración", ha escrito Chaus en la aplicación de mensajería Telegram.
Ampliación | Un ataque ruso deja sin suministro eléctrico a cientos de personas en Poltava
El ataque ruso nocturno que ha sacudido la ciudad de Kremenchuk, en el centro de Ucrania, y ha dejado sin electricidad a cientos de personas en la región de Poltava demuestra que el presidente ruso, Vladimir Putin, no desea la paz, según han trasladado funcionarios regionales ucranianos.
Durante la cumbre que mantuvieron el lunes en la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, el republicano le aseguró a Zelenski que Estados Unidos ayudaría a garantizar la seguridad de Ucrania en cualquier acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en ese país. Tras la reunión, Trump llamó al líder ruso, Vladimir Putin, y comenzó a organizar una reunión entre Putin y Zelenski.
"Justo cuando Putin le aseguraba a Trump por teléfono que buscaba la paz, y el presidente Volodimir Zelenski mantenía conversaciones en la Casa Blanca con líderes europeos sobre una paz justa, el Ejército de Putin lanzó otro ataque masivo contra Kremenchuk", ha declarado el alcalde de la ciudad, Vitalii Maletskyi, en la aplicación de mensajería Telegram.
Maletskii ha añadido que decenas de explosiones sacudieron la ciudad: "Una vez más, el mundo ha visto que Putin no quiere la paz; quiere destruir Ucrania".
Rusia lanza 270 drones y 10 misiles en un ataque nocturno, según la Fuerza Aérea de Ucrania
La Fuerza Aérea de Ucrania ha informado que Rusia ha lanzado 270 drones y 10 misiles durante la noche, en uno de sus mayores ataques de este mes. La Fuerza Aérea ha afirmado haber derribado 230 drones y seis misiles y registrado ataques en 16 puntos con cuatro misiles y 40 drones.
Ataques rusos matan a cinco civiles en la región de Donesk en las últimas 24 horas
Los ataques rusos han matado a al menos cinco civiles en la región ucraniana de Donesk en las últimas 24 horas, según ha informado la administración militar de la zona a través de Facebook. Tres personas han muerto en Kostianivika, una en Dobropillia y otra en Novodetske, Además, ocho personas han resultado heridas. Según la misma fuente, el número de víctimas mortales en la región asciende ya a 3.425, además de 7.852 heridos, sin incluir los datos de Mariupol y Vonovaja.
Por otra parte, ataques con drones en la región de Jarkov han causado daños en la infraestructura eléctrica que ha provocado apagones, según han informado las autoridades locales a través de Telegram. Los militares rusos también han lanzado en las últimas 24 horas más de 400 ataques con drones en la región de Zaporiya produciendo daños materiales.
Medvedev afirma que la Coalición de Voluntarios no ha logrado superar a Trump
El expresidente ruso Dmitri Medvedev ha declarado que los líderes europeos no han logrado superar al presidente estadounidense, Donald Trump, pero que no estaba claro cómo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presentaría las cuestiones del territorio y las garantías de seguridad.
"La Coalición de los dispuestos, belicista y antirrusa, no ha logrado superar a [Donald Trump] en su territorio", ha escrito Medvedev en inglés en X. "Europa le agradeció y le hizo la pelota". Medvedev planteó que la pregunta era "qué tono" adoptaría Zelenski "sobre garantías y territorios en su país, una vez que se ponga de nuevo su uniforme militar verde".
Japón medita su papel en las garantías de seguridad a Ucrania dentro de las limitaciones legales
El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, ha señalado que Japón considerará qué papel jugará en la provisión de garantías de seguridad para Ucrania dentro de sus limitaciones legales, mientras continúan las conversaciones lideradas por Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia.
El mandatario nipón ha realizado estos comentarios después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señalara en un programa de televisión estadounidense que Japón está entre las naciones que han estado colaborando para esbozar un eventual plan de garantías de seguridad para Kiev para disuadir cualquier agresión rusa sobre el territorio vecino en el futuro.
"Jugaremos nuestro papel de forma apropiada teniendo en cuenta lo que podemos y debemos hacer dentro de nuestro marco legal y de nuestras capacidades", ha señalado Ishiba en declaraciones a la prensa desde el Kantei, la sede del Gobierno central japonés. "En este momento, no podemos decir específicamente qué vamos a hacer" en el marco de dicho plan de garantías, ha añadido el mandatario.
Sube a 25 la cifra de muertos por la explosión en una fábrica de Riazán, según Rusia
La cifra de muertos por una explosión sin causa aparente ocurrida la semana pasada en una fábrica de la región rusa de Riazán ha ascendido a al menos 25, con un total de 158 heridos hasta el momento, según ha informado el Ministerio de Servicios de Emergencia de Rusia en redes sociales.
Albares, sobre la guerra en Ucrania: "Reforzar el Ejército ucraniano es la mejor garantía de seguridad para Ucrania"
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado durante una entrevista con la cadena de televisión de Estados Unidos Bloomberg que "reforzar el Ejército ucraniano es la mejor garantía de seguridad para Ucrania". "La seguridad de Europa está en juego, eso está muy claro. El futuro de Ucrania será el futuro de Europa", ha añadido.
El ministro de Exteriores ha asegurado asimismo que "España es un factor muy importante en el apoyo a la soberanía de Ucrania". "Cualquier conversación de paz es bienvenida. Necesitamos un alto el fuego para asegurarnos de que se detiene la matanza de personas. Rusia no ha dado ninguna muestra de buena fe para detener la guerra", ha declarado Albares, que ha añadido que España se "compromete a respaldar Ucrania mientras sea necesario".
LAS MAÑANAS DE RNE. Reunión Trump-Zelenski: "Es una partida de póker sobre quién pestañea primero"
Nicolás de Pedro, investigador Senior en el Institute for Statecraft de Londres da las claves en Las Mañanas de RNE sobre el encuentro entre Donald Trump y Volodímir Zelenski en la Casa Blanca. "Los resultados son mucho más positivos de lo esperado, ya que el preámbulo de Alaska y la euforia que transmitía el Kremlin auguraban una catástrofe para Ucrania y para Europa". Pero el investigador sigue dudando que la reunión bilateral entre el líder ucraniano y Putin sea factible. "Rusia dejó muy claro hace muchos años que no iba a reunirse nunca más con Zelenski, porque eso implica reconocerlo como interlocutor válido y de un país que existe, que es Ucrania", asegura el experto.
La posición de Estados Unidos sigue siendo ambigua al respecto. "Estados Unidos da la impresión de haber renunciado a todos los mecanismos de presión. Las garantías de seguridad para que resulten creíbles significa desplegar tropas sobre el terreno, y no parece algo que la Casa Blanca esté por la labor de hacer", señala de Pedro.
"Esto es una partida de póker en la que todo el mundo está a ver quién pestañea primero y la principal dificultad para Putin es que no quiere ser él quien moleste a Trump", apunta Nicolás de Pedro, que advierte también de las consecuencias si Rusia consigue sus objetivos en Ucrania. "La posibilidad de que ataque otro país europeo es mucho más alta que si Rusia es derrotada estratégicamente en Ucrania".
Extinguido el incendio en una refinería de petróleo en Volgogrado, Rusia
Un incendio provocado por los restos de un dron ucraniano en la refinería de petróleo de Lukoil, en la región sur de Volgogrado, Rusia, ha sido extinguido, según ha informado la agencia de noticias Interfax, citando a las autoridades locales.
El primer ministro polaco y el canciller alemán participarán en la reunión de la Coalición de Voluntarios a las 10:00 GMT
El primer ministro polaco, Donald Tusk, y el canciller alemán, Friedrich Merz, participarán en la reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania -copresidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer- a las 10:00 GMT y 10:15 GMT (respectivamente). Ambos líderes también participarán a las 11:00 GMT en una videoconferencia organizada por el presidente del Consejo Europeo (CE), António Costa, para informar a todos los miembros del CE sobre las conversaciones celebradas el lunes en Washington.
Rusia derriba 23 drones ucranianos sobre dos de sus regiones y la anexionada Crimea
Las defensas antiaéreas rusas han derribado 23 drones de ala fija ucranianos sobre dos regiones del país y la anexionada península de Crimea, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el parte castrense, 13 de los drones abatidos han sido destruido sobre la región de Volgogrado, a más de 100 kilómetros del punto más próximo de la frontera ucraniana. El aeropuerto de Volgogrado (antigua Stalingrado) ha suspendido temporalmente sus operaciones, reanudadas una vez que fue levantada la alerta de ataque aéreo.
Los otros aparatos no tripulados fueron derribados anche fueron destruidos sobre la región de Rostov (5), colindante con Ucrania, y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.
El ataque con drones prácticamente coincidió con la reunión para buscar vías de arreglo al conflicto que mantuvieron en Washington los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Ucrania, Volodímir Zelenski, a la que siguió una multilateral con líderes europeos.
En medio de las conversaciones en la capital estadounidense Trump llamó por teléfono al presidente ruso, Vladímir Putin, con quien abordó, según el Kremlin, la posibilidad de elevar el nivel de representación en la próxima ronda de negociaciones de paz con Ucrania.
"En particular, se discutió la idea de que se podría estudiar la posibilidad de elevar el nivel de representación de las partes ucraniana y rusa, es decir, de aquellos representantes que participan en las conversaciones directas", dijo Yuri Ushakov, asesor presidencial para política internacional, a medios locales.
Ushakov, quien precisó que la conversación se prolongó durante 40 minutos, no mencionó una futura cumbre entre el jefe del Kremlin y Zelenski.
Por su parte, Trump aseguró haber comenzado ya a organizar dicha reunión entre Putin y Zelenski, al que Rusia considera presidente ilegítimo desde mayo de 2024. EFE
China insiste en que no es parte de la guerra en Ucrania y defiende el diálogo
China ha reiterado este martes que no es parte directa en la guerra en Ucrania y ha subrayado que la única salida posible al conflicto pasa por “el diálogo y la negociación”, al tiempo que ha defendido que su postura ha sido desde el inicio “objetiva e imparcial” y orientada a promover la paz.
En una rueda de prensa, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, ha recordado que “China no es el creador de la crisis de Ucrania, ni una parte directamente implicada” y ha asegurado que, desde el primer día, el país ha mantenido “una posición coherente y clara en favor del diálogo y las conversaciones de paz”.
Ning ha añadido que el presidente Xi Jinping ha marcado los “cuatro deberes” -respeto a la soberanía e integridad territorial de todos los países, cumplimiento de los principios de la Carta de la ONU, consideración de las legítimas preocupaciones de seguridad de cada parte y apoyo a todo esfuerzo que favorezca la resolución pacífica-, principios que, ha señalado, tienen hoy “un significado aún más práctico”.
El ministro ucraniano de Exteriores declara que los ataques rusos nocturnos demuestran la importancia de las garantías de seguridad
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiga, ha declarado que los ataques rusos contra su país durante la noche demuestran la importancia de poner fin a las matanzas, lograr una paz duradera y garantizar las garantías de seguridad para Ucrania. "En este sentido, la futura reunión de líderes de Ucrania, Estados Unidos y Rusia puede suponer un avance en el camino hacia la paz", ha escrito Sybiga en X.
Macron: "Rusia es una amenaza para los europeos [y] una potencia de desestabilización"
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha considerado que la Rusia de Vladímir Putin "se ha convertido de forma duradera en una potencia de desestabilización" que constituye "una amenaza para los europeos" y que a la vista de lo que viene haciendo desde hace años "no volverá a un estado de paz de hoy para mañana".
En una entrevista al canal de televisión LCI grabado anoche en Washington al término de las reuniones de los líderes europeos con Donald Trump, y emitida esta mañana, Macron ha insistido en su desconfianza sobre la voluntad de Putin de llegar a un acuerdo de paz en Ucrania, un punto en el que claramente disiente con el presidente estadounidense.
De hecho, poco antes de grabar esa entrevista, el jefe del Estado francés ya había insistido, en alusión a las últimas ofensivas con drones sobre ciudades ucranianas, en que "los hechos hablan de las intenciones". "En la práctica, Rusia continúa ahora la guerra, la intensifica y no da ninguna señal sinceramente de querer la paz", subrayó antes de hacer hincapié en que en los últimos años Putin ha demostrado que "cuando puede ganar por la guerra no quiere negociar la paz".
Un ataque ruso impacta instalaciones energéticas en el centro de Ucrania
El Ministerio de Energía de Ucrania ha informado que un ataque ruso nocturno ha impactado instalaciones energéticas en la región de Poltava, en el centro de Ucrania, provocando grandes incendios. El Ministerio ha indicado que una instalación de transporte de gas ha sido atacada por varias docenas de drones, que han causado daños.
Zelenski valora la reunión de Washington como un "paso significativo" hacia la paz
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha calificado este martes la reunión de Washington de "paso significativo" hacia una paz con garantías de seguridad para su país. "Fue verdaderamente un paso significativo de cara a terminar la guerra y lograr garantías de seguridad para Ucrania y nuestro pueblo", ha señalado a través de su cuenta de X. "Ya estamos trabajando en el contenido concreto de esas garantías de seguridad. Hoy continuaremos la coordinación con los líderes", ha añadido.
Rusia afirma que cualquier reunión de líderes sobre Ucrania debe estar preparada a fondo
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha declarado que cualquier reunión sobre Ucrania en la que participen líderes nacionales debe estar preparada a fondo. Las declaraciones de Lavrov se han producido un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunieran y expresaran su esperanza de que sus conversaciones pudieran allanar el camino para conversaciones a tres bandas con el presidente ruso, Vladimir Putin.
En declaraciones al canal Rossiya-24 de la televisión estatal, Lavrov ha afirmado que Rusia mantiene su compromiso con los esfuerzos para resolver el conflicto en Ucrania, tanto bilaterales como trilaterales. "El presidente lo ha reiterado en numerosas ocasiones", ha asegurado Lavrov, que ha añadido que "la clave es que estos formatos no se buscan para obtener cobertura mediática ni para emitir en directo. Cualquier contacto que involucre a líderes nacionales debe prepararse con la máxima minuciosidad".
Stubb puntualiza que no propone una "solución finlandesa" para la guerra de Ucrania
El presidente finlandés, Alexander Stubb, ha puntualizado este martes que no propone una "solución finlandesa" para poner fin a la guerra en Ucrania, sino que es partidario de que Estados Unidos y Europa ayuden a Kiev a conservar su soberanía y su integridad territorial frente a Rusia.
Antes de la reunión celebrada el lunes en la Casa Blanca junto al mandatario norteamericano, Donald Trump, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y líderes europeos y de la OTAN, Stubb expresó su confianza en que será posible encontrar una solución para alcanzar la paz en Ucrania, al igual que hizo Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial tras ser invadida por la Unión Soviética.
Esta "solución finlandesa" guarda muchas similitudes con las demandas del presidente ruso, Vladímir Putin, para poner fin a su agresión sobre Ucrania, ya que exige que Kiev renuncie a entrar en la OTAN y entregue oficialmente a Rusia la península de Crimea y la región oriental del Donbás. "Después de la Segunda Guerra Mundial, Finlandia conservó su independencia, a diferencia, por ejemplo, de nuestros amigos bálticos, pero perdimos la soberanía para decidir y perdimos territorio", ha señalado Stubb en una entrevista al canal estadounidense CNN.
Quieren registrar en Rusia la marca comercial "Encuentro en Alaska"
Un empresario ruso ha solicitado registrar la marca comercial "Encuentro en Alaska" en alusión de la reciente cumbre en ese territorio estadounidense de los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, según ha informado la prensa rusa.
Los respectivos documentos fueron presentados en Rospatent, agencia de propiedad intelectual rusa, el 15 de agosto, el mismo días de la reunión entre Putin y Trump. En caso del visto bueno del regulador, el empresario podrá vender bebidas alcohólicas, alimentos, juguetes, revistas y otros productos bajo esa marca.
La 'Coalición de los Dispuestos' confirma su apoyo a Ucrania
Todos los participantes en una reunión de la 'Coalición de los Dispuestos' han confirmado la necesidad de un apoyo continuo a Ucrania, según ha declarado el primer ministro polaco, Donald Tusk. "Los líderes de Canadá, Japón, Turquía, Nueva Zelanda y los países europeos evaluaron los resultados de la reunión de Alaska con gran realismo", ha escrito en X. "Todos confirmamos la necesidad de un apoyo continuo a Ucrania en la guerra con Rusia".
-
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha declarado al canal de televisión estatal Rossiya-1, que los cambios territoriales suelen ser un componente esencial para la resolución de conflictos.
Rusia ocupa actualmente alrededor de una quinta parte de Ucrania. El presidente estadounidense, Donald Trump, que negocia con los líderes ruso y ucraniano para poner fin a la guerra, ha declarado que el intercambio de tierras y los ajustes territoriales serán clave para cualquier posible acuerdo.
Rusia afirma haber atacado una refinería de petróleo que abastecía a las fuerzas ucranianas en el este de Ucrania
El Ministerio de Defensa de Rusia ha asegurado que tropas rusas han llevado a cabo un ataque nocturno contra una refinería de petróleo que abastecía de combustible al Ejército ucraniano en el este de Ucrania. El Ministerio no ha revelado la ubicación de la instalación.
Letonia y Estonia, cautelosamente optimistas tras la cumbre de Washington
Los Gobiernos de los países bálticos de Letonia y Estonia han mostrado este martes un cauteloso optimismo con respecto a la posibilidad de que la guerra en Ucrania pueda terminar pronto, después de la cumbre en Washington en la que participaron el lunes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos y de la OTAN.
"Saludo el resultado constructivo del encuentro de los líderes de Estados Unidos, Ucrania y Europa en Washington. El camino a la paz requiere mucha diplomacia y esfuerzo. Espero que los próximos pasos nos acerquen más a una paz justa y duradera para Ucrania. La pelota está como siempre en el tejado de Rusia", ha escrito en X el presidente letón, Edgars Rinkevics.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ha publicado en X un mensaje en el que afirma que el lunes en Washington "se demostró la unidad y el apoyo inquebrantable a Ucrania, así como un entendimiento compartido sobre la necesidad de fuertes garantías de seguridad". "Al mismo tiempo, el coste de la agresión debe aumentar para Rusia. Es crucial que haya progresos rápidos con el 19º paquete de sanciones de la UE y con las negociaciones para la adhesión de Ucrania a la UE", ha añadido.
Trump afirma que es posible que Putin no quiera llegar a un acuerdo sobre Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su esperanza de que el presidente ruso, Vladimir Putin, avanzara hacia el fin de la guerra en Ucrania, pero ha admitido que era posible que el líder ruso no quisiera llegar a un acuerdo. "Para ser honesto, no creo que vaya a ser un problema. Creo que Putin está cansado. Creo que todos están cansados, pero nunca se sabe", ha declarado Trump en una entrevista con el programa "Fox & Friends" de Fox News.
"Sabremos qué le pasa al presidente Putin en las próximas semanas... Es posible que no quiera llegar a un acuerdo", ha señalado Trump, añadiendo que Putin se enfrentaría a una "situación difícil" si no fuera así.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirma que India se está lucrando con las compras de petróleo ruso
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha afirmado que India se estaba lucrando con las compras de petróleo ruso, comprándolo a precios más bajos y luego revendiéndolo a un precio más alto.
Bessent ha declarado a la CNBC en una entrevista que India había obtenido enormes ganancias con la venta de petróleo ruso durante la guerra en Ucrania. "Este arbitraje indio —comprar petróleo ruso barato y revenderlo como producto— surgió durante la guerra, lo cual es inaceptable", ha señalado.
Ucrania anuncia que ha recibido de Rusia los cuerpos de un millar de soldados caídos
Las autoridades ucranianas han anunciado que han recibido de Rusia un millar de cuerpos que según la parte rusa pertenecen a soldados ucranianos. El Centro de Coordinación para el Trato de los Prisioneros de Guerra, el órgano encargado de estas gestiones, ha informado en Telegram de la repatriación, que se ha producido en el marco de los canjes acordados en los contactos que se produjeron en junio en Estambul.
"Por desgracia, entre los repatriados hay cinco cuerpos de soldados ucranianos que murieron en cautiverio. Estaban en las listas de prisioneros 'gravemente heridos y gravemente enfermos' a los que se iba a intercambiar en base a lo acordado en Estambul", ha denunciado el Centro. "La parte rusa sigue aplazando (la liberación de los enfermos) y no cumple con sus obligaciones. Ucrania insiste en la liberación inmediata de todos los prisioneros gravemente enfermos y gravemente heridos", ha añadido la institución.
El comunicado precisa además que entre los caídos repatriados este martes se encuentran también soldados que murieron combatiendo en las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk y Zaporiyia y en la región rusa de Kursk.
Bruselas celebra que Putin esté dispuesto a reunirse con Zelenski y prepara el encuentro
La Comisión Europea ha valorado este martes que el presidente ruso, Vladimir Putin, se muestre ahora dispuesto a celebrar una reunión bilateral con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y ha señalado que los socios europeos trabajan con Kiev y Washington para preparar esa cita "lo mejor posible".
"En el pasado el presidente Putin había rechazado reunirse con Zelenski, así que por supuesto celebramos que haya cambiado de opinión y haya dicho al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que estaría dispuesto a participar en esa reunión", ha declarado en una rueda de prensa la portavoz de la institución, Arianna Podestá.
La portavoz ha explicado que Bruselas no tiene información específica sobre el formato de la reunión o el posible calendario para la misma y que la decisión sobre dónde se celebrará depende de las partes implicadas. "De nuestro lado seguiremos trabajando, como hemos hecho hasta ahora, con nuestros socios europeos, con el presidente Zelenski y el presidente Trump para prepararla de la mejor manera posible", ha indicado Podestá.
Dos ciudadanos rusos reciben penas de 13 y 18 años de prisión por alta traición
Dos residentes de las regiones rusas de Rostov y Tula han sido condenados a 13,5 y 18 años de prisión, respectivamente, por alta traición por colaborar con la inteligencia ucraniana, según han confirmado este martes las fuerzas de seguridad rusas. "Se estableció que, en abril de 2024, un ingeniero eléctrico de 54 años de una de las empresas industriales de Rostov proporcionó información a Ucrania sobre el despliegue de equipo militar ruso, algo que podría utilizarse contra las Fuerzas Armadas de Rusia", señala el informe del Servicio Federal de Seguridad (FSB) regional, citado por la agencia TASS.
Las autoridades judiciales de Tula también han comunicado la sentencia de un residente de la ciudad de Uzlovaya, un hombre de 45 años que proporcionó a la parte ucraniana las coordenadas de la ubicación de sistemas de misiles y defensas antiaéreas, así como de una instalación energética, información útil para los ataques ucranianos con drones.
"A través de Telegram, (el acusado) transmitió a un representante de la organización extranjera Atesh (movimiento militar de resistencia en los territorios ucranianos anexionados por Rusia) las coordenadas de una instalación del complejo energético y de combustible, así como la ubicación del sistema de defensa antiaérea ruso Pantsir", han señalado desde el Tribunal Regional de Tula.
Trump muestra una renovada sintonía con Zelenski y los líderes europeos en la última cumbre de Washington
Tras el encuentro multilateral del lunes en Washington, la Casa Blanca ha difundido las imágenes de una cumbre cordial entre líderes europeos, Zelenski y Trump y que contrasta con la tensión vivida en febrero.
Robles apoya la mediación de Trump pero subraya que "solo Ucrania puede decidir su destino”
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha valorado como “importante” el papel del presidente estadounidens en los intentos de mediación para alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania, pero ha recalcado que solo Kiev puede decidir sobre su futuro.
En una entrevista con EFE, Robles ha defendido que cualquier acuerdo debe ser "justo y duradero", y ha advertido que sería "inaceptable" una negociación sin el presidente ucraniano presente en la mesa.
Robles se ha mostrado optimista ante una posible tregua, al considerar que la reunión entre Trump y Zelenski acerca "sin duda" el acuerdo de paz, al tiempo que ha insistido en la necesidad de ofrecer garantías de seguridad a Ucrania.
Rusia rebaja las expectativas de un alto el fuego y exige una "preparación minuciosa" antes de reunirse con Zelenski
Tras la reunión del lunes mantenida entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y estadounidense, Donald Trump, Moscú ha advertido que una eventual cumbre entre el mandatario ruso, Vladímir Putin, y Zelenski deberá estar sujeta a una "preparación minuciosa".
El Kremlin ha dejado claro que no aceptará improvisaciones ni negociaciones apresuradas, pese a que el anterior encuentro entre Putin y Trump en Alaska estuvo fundamentado en la urgencia.
Trump dice que Putin está "cansado" de la guerra, pero advierte que quizá "no quiera un acuerdo"
El presidente estadounidense ha afirmado que su homólogo ruso podría estar dispuesto a avanzar hacia el fin de la guerra en Ucrania, aunque ha reconocido que también es posible que no quiera alcanzar un acuerdo.
"Creo que Putin está cansado. Creo que todos lo están… pero nunca se sabe", ha declarado en una entrevista con Fox News.
Costa asegura tras la cumbre en Washington que “nunca estuvimos tan cerca de un acuerdo de paz en Ucrania”
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha asegurado en Lisboa que el acuerdo de paz para Ucrania "nunca ha estado tan cerca" desde el inicio de la guerra.
Tras la reunión de líderes europeos con Donald Trump y Volodímir Zelenski en Washington, Costa ha defendido que Estados Unidos y la Unión Europea no están enfrentados ni compiten entre sí, además de señalar que algunas cuestiones deben negociarse exclusivamente entre Ucrania y Rusia.
Turquía y EE.UU. exploran los pasos a seguir para poner fin a la guerra en Ucrania
El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, han abordado en una conversación telefónica posibles medidas para lograr el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, según una fuente del Ministerio de Exteriores turco.
Ambos ministros han discutido los resultados de las recientes reuniones entre los presidentes de EE.UU. y Rusia en Alaska, así como del encuentro multilateral en Washington con líderes europeos y el presidente ucraniano. Fidan ha instado a un alto el fuego inmediato en Gaza y al acceso sin obstáculos para la ayuda humanitaria.
Suiza garantiza inmunidad a Putin si acepta reunirse con Zelenski en Ginebra
El Gobierno suizo ha anunciado que ofrecerá inmunidad al presidente ruso si decide participar en una posible cumbre con su homólogo ucraniano en Ginebra, ciudad propuesta por Francia como sede neutral para el encuentro.
El ministro de Exteriores suizo, Ignazio Cassis, ha afirmado que el país está "más que preparado" para acoger una reunión de esa magnitud, pese a que sobre Putin pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por la deportación forzada de menores ucranianos.
Feijóo destaca la unidad europea y el respaldo de EE.UU. tras conversaciones en Washington
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado este martes la información recibida por parte de Ursula von der Leyen sobre las conversaciones mantenidas en Washington.
Según ha indicado, existe unidad en torno a un alto el fuego previo a cualquier negociación, el respeto a que solo Ucrania decida sobre su territorio, y avances en garantías de seguridad con el apoyo de Estados Unidos.
La UE prepara un nuevo paquete de sanciones contra Rusia para el próximo mes
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha anunciado que la Unión Europea prevé tener listo un nuevo paquete de sanciones contra Rusia el mes que viene, centrado en debilitar su economía de guerra.
Tras la cumbre virtual del Consejo Europeo, Kallas ha destacado la "unidad palpable" entre los Estados miembros y ha subrayado la urgencia de garantizar una seguridad creíble para Ucrania.
Los jefes militares de la OTAN se reunirán el miércoles por videoconferencia para abordar la cuestión de Ucrania
Los jefes de Estado Mayor de los países miembros de la OTAN mantendrán este miércoles una reunión por videoconferencia centrada en la guerra en Ucrania, según ha anunciado la agencia AFP.
Trump y Europa exhiben diferencias sobre la paz en Ucrania tras la cumbre con Zelenski
La reciente cumbre entre Trump y Zelenski ha puesto en evidencia las discrepancias estratégicas entre Estados Unidos y Europa sobre cómo encarar el final de la guerra en Ucrania. Mientras Trump aboga por una solución que implique una negociación en la que se incluya una renuncia a los territorios ucranianos, los líderes europeos insisten en que el primer paso ineludible es un alto el fuego inmediato.
Trump asegura que EE.UU. no enviará tropas a Ucrania en un hipotético alto el fuego
Trump ha asegurado que Estados Unidos no enviará tropas a Ucrania ante un escenario de alto el fuego. En una entrevista con Fox News, el mandatario ha defendido su apuesta por evitar más muertes y ha reiterado su intención de facilitar una reunión bilateral entre Putin y Zelenski como paso previo a un eventual encuentro trilateral.
Trump también ha dejado claro que Ucrania no entrará en la OTAN, pero ha subrayado que varios países europeos ya están dispuestos a ofrecer garantías de seguridad similares. Aun así, ha reconocido que esta guerra está siendo “la más difícil” de resolver.
Austria, abierta a que Putin se reuniera con Zelenski en Viena pese a orden de captura
Además de Suiza, el Gobierno austríaco también se ha mostrado dispuesto a permitir que el presidente de Rusia participe en Viena en una cumbre con su homólogo ucraniano pese a la orden de arresto emitida contra el líder ruso por la Corte Penal Internacional.
"Si las negociaciones se celebraran en Viena, nos pondremos en contacto con la CPI, en virtud de nuestros acuerdos de sede de organizaciones internacionales en Viena (...), para permitir la participación del presidente Putin", ha señalado en una nota la oficina del canciller austríaco, Christian Stocker.
La portavoz de la presidencia de EE.UU. reitera el rechazo de su país a enviar tropas a Ucrania
La portavoz de la Administración Trump, Karoline Leavitt, ha asegurado que tanto Rusia como Ucrania ya han expresado su disposición a sentarse en la mesa de diálogo, mientras el equipo de seguridad nacional de EE.UU. trabaja para concretar el encuentro. Trump, además, contempla garantías de seguridad para Ucrania a través de aliados de la OTAN, pero ha reiterado que no desplegará tropas estadounidenses sobre el terreno.
En cuanto al apoyo militar, Leavitt ha recordado la solución que Trump propuso el fin de semana para no seguir cargando a los contribuyentes estadounidenses con el coste del conflicto: presionar a los países aliados para que aumenten su gasto en defensa y apoyen directamente al ejército ucraniano.
El Ministerio de Defensa de Ucrania ha publicado una nueva actualización con el número de pérdidas de personal y equipamiento militares rusos en el frente.
A pesar de las cifras, estas solo deben tomarse de forma orientativa dado que no existen fuentes independientes por ninguno de los dos bandos capaces de arrojar datos fiables con respecto al número de bajas producidas en el conflicto.
Canadá y la UE celebran el compromiso de EE.UU. con la seguridad de Ucrania y Europa
Los líderes de la Unión Europea y de Canadá han elogiado la disposición de Estados Unidos a ofrecer garantías de seguridad duraderas para Ucrania y el continente europeo.
En una reunión virtual posterior, el primer ministro canadiense, Mark Carney, ha reafirmado su apoyo al enfoque de "nada sobre Ucrania sin Ucrania, ni sobre Europa sin Europa".
A su vez, como copresidente de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, Canadá se ha comprometido a intensificar las acciones para la repatriación inmediata de los menores deportados ilegalmente por Moscú.
Trump descarta enviar tropas a Ucrania, pero abre la puerta a ofrecer apoyo aéreo en un futuro acuerdo de paz
El presidente Trump ha asegurado que Estados Unidos no desplegará tropas terrestres en Ucrania, aunque ha dejado abierta la posibilidad de ofrecer apoyo aéreo como parte de un eventual acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia.
"Podemos ayudar, especialmente desde el aire", ha declarado en Fox News, aunque sin dar detalles precisos. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también ha confirmado que esa opción está sobre la mesa.