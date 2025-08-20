Las cesiones territoriales, punto de discordia para las negociaciones entre Ucrania y Rusia
- La región más espinosa para Ucrania es, aparte de Crimea, Dónestk y, por extensión, el Donbás
Entre todos los obstáculos para alcanzar un alto el fuego entre Ucrania y Rusia, la cesión territorial se erige como el principal punto de discordia. La región más espinosa, aparte de Crimea, es Dónestk y, por extensión, el Donbás. Renunciar a ella sería un suicidio estratégico para Ucrania, pues allí ha contenido a los rusos durante más de 11 años, desde que en 2014 el Kremlin respaldase a fuerzas separatistas y prorrusas.
Sin embargo, anexionar esta zona es uno de los objetivos maximalistas del presidente ruso, Vladímir Putin, y su capital se encuentra actualmente de facto bajo control de Rusia.
En declaraciones a RTVE, el analista de la Universidad Ludwig Maximilian, Moritz Weiss, ha asegurado que "la exigencia de Putin de que Ucrania entregue sus fortificaciones en el este y el sur es imposible", señala.
Dichas cesiones exigirían por otro lado una reforma de la Constitución ucraniana, algo que no puede llevarse a cabo sin un alto el fuego, ya que está en vigor la ley marcial. A su vez, impulsar la firma de un acuerdo bajo estos término tendría un alto coste político, inaceptable para Zelenski.
La cumbre entre Putin y Zelenski, en el aire
En esta disyuntiva, el encuentro entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y ucraniano, Volodímir Zelelenski, continúa en el aire sin que se haya acordado fecha y formato. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró el lunes que una reunión de esa clase necesita mucha preparación, algo que aleja el objetivo de Washington de llevarla a cabo antes de que finalice agosto.
"Veamos si aceptan ese encuentro porque en el pasado Putin ha sido muy reacio a reunirse con Zelenski", afirma la analista ucraniana, Olga Tockariuk. Putin reniega de un encuentro bilateral con su homólogo ucraniano, a quien ha acusado de "dictador" debido a que las elecciones en Ucrania se encuentran actualmente suspendidas por la guerra.
El lugar es también otro obstáculo. Rusia propuso Moscú, mientras que Washington optó por Budapest, una opción que no gusta a Kiev por la cercanía del primer ministro húngaro, Víktor Orbán, a Putin.
Por otro lado, Suiza y Austria propusieron el martes Ginebra y Viena respectivamente, ciudades europeas con gobiernos más próximos a Kiev. Ambos Ejecutivos aseguraron que no detendrían a Putin si este acepta la propuesta y pisa sus países. Sobre el mandatario ruso pesa actualmente una orden de detención por crímenes de guerra emitida por la Corte Penal Internacional.
Estas opciones son también poco probables, pues Rusia ya no considera a Suiza un país neutral después de que aceptara aplicar las sanciones europeas contra Moscú en 2022 a raíz de la invasión.