Las cesiones territoriales, punto de discordia para las negociaciones entre Ucrania y Rusia

Entre todos los obstáculos para alcanzar un alto el fuego entre Ucrania y Rusia, la cesión territorial se erige como el principal punto de discordia. La región más espinosa, aparte de Crimea, es Dónestk y, por extensión, el Donbás. Renunciar a ella sería un suicidio estratégico para Ucrania, pues allí ha contenido a los rusos durante más de 11 años, desde que en 2014 el Kremlin respaldase a fuerzas separatistas y prorrusas.

Sin embargo, anexionar esta zona es uno de los objetivos maximalistas del presidente ruso, Vladímir Putin, y su capital se encuentra actualmente de facto bajo control de Rusia.

En declaraciones a RTVE, el analista de la Universidad Ludwig Maximilian, Moritz Weiss, ha asegurado que "la exigencia de Putin de que Ucrania entregue sus fortificaciones en el este y el sur es imposible", señala.

Dichas cesiones exigirían por otro lado una reforma de la Constitución ucraniana, algo que no puede llevarse a cabo sin un alto el fuego, ya que está en vigor la ley marcial. A su vez, impulsar la firma de un acuerdo bajo estos término tendría un alto coste político, inaceptable para Zelenski.