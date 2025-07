Trump anuncia un acuerdo arancelario "masivo" con Japón con gravámenes "recíprocos" del 15%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes un acuerdo comercial "masivo" con Japón que, según ha afirmado, resultará en una inversión japonesa de 550.000 millones de dólares en la economía estadounidense y en el pago de un arancel recíproco del 15%. En una publicación en Truth Social, Trump ha añadido que Japón abrirá su mercado a productos como automóviles, camiones, arroz y ciertos bienes agrícolas de Estados Unidos.

"Este ha sido un momento muy emocionante para Estados Unidos, y especialmente porque siempre continuaremos teniendo una gran relación con Japón", ha expresado el mandatario, sin dar más detalles, salvo afirmar que "el 90% de las ganancias serán para Estados Unidos".

Según fuentes gubernamentales citadas por la emisora pública japonesa NHK, ambos países han acordado reducir los aranceles adicionales sobre los automóviles japoneses al 12,5%, desde el 25% inicialmente planeado, lo que eleva el total al 15%, incluyendo la tasa original del 2,5%.

La emisora también ha afirmado que el país asiático mantendrá el marco general de "acceso mínimo" para las importaciones de arroz. Bajo este sistema, introducido en 1995 por la Organización Mundial del Comercio (OMC), Japón importa cada año alrededor de 770.000 toneladas métricas de arroz libres de aranceles. Asimismo, ha detallado que ambos países han acordado mantener el arancel actual del 50% sobre el acero y el aluminio.

El anuncio se ha producido tras la reunión que Trump ha mantenido en la Casa Blanca con Ryosei Akazawa, principal negociador arancelario de Japón, de acuerdo con el diario Asahi. Akazawa también ha sostenido encuentros con el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, y con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, como parte de las conversaciones para definir los términos del acuerdo bilateral.

Bessent declaró el 18 de julio que un acuerdo comercial con Japón seguía siendo "posible" tras una reunión en Tokio con altos funcionarios japoneses. La fecha prevista para la entrada en vigor de los nuevos aranceles es el 1 de agosto con todos los países, ya sea dentro de un acuerdo comercial si se logra para entonces, o mediante la aplicación unilateral por parte de Washington de aranceles a menudo muy elevados que inicialmente debían aplicarse a principios de abril.

Respecto a Japón, el multimillonario republicano había amenazado con imponer un 25% sobre todas las importaciones japonesas, además de los gravámenes ya severos sobre vehículos, acero y aluminio.

"Pronto me informarán de los detalles, así que los examinaré con detenimiento. Hemos estado negociando al límite con todas nuestras fuerzas, arriesgando nuestros intereses nacionales en lo que respecta a automóviles y otros productos", ha afirmado Ishiba antes de entrar a su oficina. Según ha asegurado, el acuerdo "ayuda a proteger los intereses nacionales de Japón y EE.UU." y ha añadido que se coordinará con Washington para "crear empleos, fabricar buenos productos y desempeñar diversas funciones en el mundo".

No obstante, tras conocer la noticia, el primer ministro japonés ha afirmado que aún debe revisar los detalles del acuerdo comercial antes de poder ofrecer sus comentarios, señalando que el mismo "protege los intereses nacionales".

Trump ya ha firmado acuerdos con Reino Unido, China (parcial), Vietnam e Indonesia . Durante la reunión, ambos han abordado principalmente la reducción de aranceles y la cooperación en defensa, objetivos clave para Filipinas, que también busca fondos para reforzar sus fuerzas armadas ante disputas en el mar de China Meridional. Trump amenazó previamente con imponer aranceles del 20% si no se alcanzaba un pacto antes del 1 de agosto .

Trump anuncia que la UE llegará el miércoles para comenzar las negociaciones

Trump también ha añadido que representantes de la Unión Europea llegarán este miércoles para iniciar conversaciones comerciales con su país. "Mañana [miércoles] viene Europa, y al día siguiente vienen otros más", ha comentado el mandatario tras anunciar un acuerdo comercial con Japón.

La Unión Europea intenta evitar una guerra comercial abierta con Estados Unidos, pero mantiene su postura de defender sus intereses si no se alcanza un acuerdo justo. Tras los últimos anuncios de Trump sobre aranceles "recíprocos", Bruselas ha reiterado que preferiría negociar antes que escalar el conflicto, pero no descarta responder con medidas similares para proteger su economía. La UE considera que los aranceles estadounidenses son "injustificados" y amenaza con represalias si Washington no retira o modera sus nuevas tarifas.