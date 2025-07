Guerra Ucrania - Rusia resumen del 23 de julio de 2025 | Rusia descarta un encuentro de Putin y Zelenski sin antes cerrar un acuerdo de paz

Zelenski confirma la novena etapa del intercambio acordado en Estambul

El presidente ucraniano ha confirmado que se ha llevado a cabo la novena etapa del intercambio de prisioneros acordado en Estambul.

"Defensores gravemente enfermos y heridos están regresando a casa. Ahora podemos compartir los detalles: en todas las etapas de los recientes acuerdos de Estambul, hemos logrado el regreso de más de 1000 de nuestros compatriotas", ha revelado Zelenski en un mensaje en X.

"Para 1.000 familias, esto significa la alegría de reencontrarse con sus seres queridos. Agradezco a todos los que contribuyeron a este esfuerzo", ha celebrado el mandatario ucraniano.

“Today, already the 9th stage of the exchange agreed in Istanbul took place. Seriously ill and severely wounded defenders are returning home. We can now share the details — across all stages of the recent Istanbul agreements, we have managed to bring back more than 1,000 of our… pic.twitter.com/WDGDlNAyy4“