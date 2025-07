Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 22 de julio de 2025 | Turquía confirma que Ucrania y Rusia asistirán a la reunión del miércoles para hablar de la paz

Zelenski urge a la UE y la OTAN a acelerar la entrega de fondos clave para la defensa de Ucrania



En su mensaje nocturno en X, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha destacado la importancia de aprovechar la apertura de Estados Unidos y líderes europeos clave hacia el fortalecimiento de Ucrania, vinculándolo con el nuevo objetivo de defensa del 5% establecido tras la Cumbre de La Haya.

Zelenski afirmó: "Debemos aprovechar el hecho de que Estados Unidos y los principales líderes europeos no se oponen a la idea de que fortalecer a Ucrania pueda formar parte del nuevo objetivo de defensa del 5% tras la Cumbre de La Haya".

El mandatario también ha señalado que la UE ha habilitado el acceso a 150.000 millones de euros para apoyar a Ucrania y que varios países ya han manifestado su disposición a canalizar estos fondos. Sin embargo, ha alertado que "diez países ya han expresado su disposición a tomar este dinero, pero aún no hemos visto el resultado: que realmente lo hayan tomado y transferido a nosotros".

