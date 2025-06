Las mujeres también corren los encierros de San Fermín

San Fermín y su mundillo han sido cosa de hombres. Los encierros, las charangas, las peñas, los chupinazos y los carteles han estado copados mayoritariamente por el género masculino. Sin embargo, las mujeres también corren, dirigen peñas y animan las calles con su música, y cada vez más.

Del 7 al 14 de julio, cuando la fiesta nocturna llega a su fin, las calles del casco viejo de Pamplona amanecen teñidas de rojo y blanco. Se respira nerviosismo entre la marea de participantes que esperan el inicio del encierro y entre ellos cuesta distinguir a mujeres entre tantos hombres. Finalizada la dictadura en 1975, se permitió a las mujeres participar en los encierros. Sin embargo, según un informe elaborado por el consistorio, las mujeres solo suponen un 6% de los corredores y un 20% de los socios peñistas.

Recibimiento agridulce por parte de otros corredores

En 2018, con 18 años, fue la primera vez que Aguirre se colocaba frente a los astados en San Fermín. "La primera vez que corrí se lo dije a mis amigos, que ya tenían bastante experiencia, y me animaron a unirme. Recuerdo ese día perfectamente, recibí muchas miradas por el hecho de ser de las pocas mujeres que había en un mundo, todavía, mayoritariamente masculino".

A la hora de comenzar el encierro y situarse en los distintos tramos, Aguirre comenta que, por lo general, es bien recibida por los corredores. Sin embargo, en sus inicios vivió algún momento desagradable. "Las primeras veces recibía miradas de compasión y algún gesto malo; yo tenía la misma edad que mis compañeros chicos y a ellos no les decían nada. Sí es verdad que alguien te intenta hacer de menos o que te sientas más indefensa. Comentarios como: 'niña, no corras' o '¿estás segura de dónde te estas metiendo?', aunque seas fuerte, al principio esas cosas te duelen. Ahora ya no me pasa o si alguien me dice algo, me resbala, soy igual de capaz que cualquiera y lo he demostrado"