La vicepresidenta Sara Aagesen ve "irresponsable y simplista" señalar a las renovables como causa del apagón

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha calificado como "irresponsable y simplista" señalar a las energía renovables como causa del apagón que dejó sin luz durante horas el lunes a la Península.

"Señalar a las renovables me parece irresponsable y simplista. España será verde o no será”, ha indicado en una entrevista a El País, en la que reconoce que se tardará aún "muchos días" en conocer el origen del fallo eléctrico. Por el momento, añade, no se descarta ninguna causa, incluido un ciberataque.

Aagesen sostiene también que es “absurdo” relacionar el apagón con el calendario de cierre de las nucleares que las compañías eléctricas pactaron con el Gobierno. Una línea en la que se ha mantenido estos días el Gobierno: el pasado viernes, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, llegó a acusar al PP de convertirse en "un lobby de las nucleares".

"Hay que analizar miles y miles de datos" La titular de Transición Ecológica considera que Francia debe tomar conciencia de que "las interconexiones tienen que llegar sí o sí" para hacer más segura la red eléctrica en la Península. "Estamos investigando con muchísima prudencia y responsabilidad —explica la vicepresidenta— para tener certezas y poder transmitirlas con total transparencia. Y para buscar las medidas para que no vuelva a ocurrir", ha afirmado. Según Aagesen, lo que saben hasta ahora es que "se produjeron unas oscilaciones, una primera y una segunda, y que finalmente el sistema llegó a un cero con el corte de la interconexión con Europa. Hay que analizar miles y miles de datos, y en cuanto podamos tendremos la causa". La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica señala que el apagón fue "algo totalmente insólito" pues en España nunca había ocurrido algo igual. "Es complicado saber la causa porque dentro de los cinco segundos en los que ocurren esas oscilaciones, en cada milisegundo hay muchísimas variables que ahora hay que analizar. Además, hay que analizar a los distintos operadores", ha explicado. ¿Qué pasó en los cinco segundos que llevaron a que se fuese la luz en España y Portugal? Causas del apagón eléctrico SAMUEL A. PILAR Este sábado el Comité de análisis del apagón aseguró, en su segunda reunión tras su creación el miércoles, que "se están analizando los datos ya recibidos" sobre el incidente y que se está "a la espera de la totalidad de la información requerida". Además, se creó un grupo de trabajo de ciberseguridad y otro sobre la operación del sistema eléctrico para determinar las causas del incidente. Desde este viernes, España cuenta, además, con un grupo de seguimiento junto con Portugal, que también se vio afectado por el apagón, para evitar que vuelva a ocurrir. El próximo miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá al Congreso, a petición propia y también a instancias de PP, ERC y BNG, para informar sobre el apagón eléctrico y del plan para aumentar el gasto en defensa. Tras su comparecencia varios grupos plantearán cuestiones relacionadas con el apagón a los ministros de Economía, Hacienda y Transición Ecológica.