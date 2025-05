Casi diez horas sin cocina ni teléfono: el apagón pone en evidencia la dependencia de la electricidad

Viajar en metro, cocinar o pagar con tarjeta. El apagón del pasado lunes, que dejó sin energía a la Península durante horas , ha puesto en evidencia nuestra dependencia de la electricidad en el día a día. "Indudablemente la sensación de fragilidad y de vulnerabilidad apareció de una manera muy significativa", ha explicado el psicólogo clínico, José Antonio Luengo.

Lo que más se echó de menos fue la electricidad para preparar comida o mantener alimentos y medicamentos, ya que el apagón se extendió hasta casi 10 horas en zonas como Madrid, pero siendo de mayor o menor duración en función de la zona afectada. "Yo solo comí chips", cuenta un joven consultado por TVE sobre aquel día en el que las largas colas y estanterías vacías de algunos supermercados revivieron las imágenes de la pandemia. Los ciudadanos también destacan la falta de teléfonos: "el hecho de no tener contacto con nadie, de no saber qué está pasando" fue, según otro afectado, lo peor del largo apagón.

Es en estas situaciones cuando, según Luego, "el grupo, el vecindario, se convierte en algo especialmente importante". Y este aspecto, la sociedad española lo cumplió en su mayoría: nueve de cada diez personas piensa que el comportamiento de sus vecinos fue bueno o muy bueno durante el apagón.

Así lo revela el avance de los resultados de la Encuesta flash sobre el incidente publicada este sábado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que recoge las primeras impresiones de aquel lunes, en el que fue frecuente ver en las imágenes de vecinos compartiendo, por ejemplo, radios.

Vecinos volvieron a compartir la radio para informarse

El mismo sondeo apunta a que un 62% de los encuestados escucharon la radio en algún momento del apagón, siendo Radio Nacional la cadena preferida. Este aparato, de hecho, forma parte del kit de emergencia propuesto por la Unión Europea y, ese día muchos se acordaron de él. "Yo no tengo el kit ese de emergencias, pero si que tengo un transistor, tengo velas...", explica un vecino afectado por el apagón. "Realmente no tenía ni velas ni linterna", dice, en cambio otra mujer, que afirma que ahora ya sí las tiene por si la luz vuelve a irse, aunque no sea a nivel nacional.

Otros de los datos que arroja la encuesta es que el 59,6% de los españoles cree que la información que dio el Gobierno durante el apagón fue "insuficiente", mientras que el 28,4% dice que fue "suficiente". Entre quienes valoran negativamente la comunicación gubernamental, un 38,4% echó en falta más explicaciones sobre las causas del apagón, mientras que un 26,3% hubiera deseado conocer más detalles sobre cuándo se restablecería el suministro. Un 24,1% considera que las comparecencias oficiales no se efectuaron con la celeridad debida.

Los datos se conocen el mismo día que el Comité de análisis del apagón ha celebrado su segunda reunión, después de que España y Portugal pusieran el viernes en marcha un grupo de trabajo conjunto para identificar las causas del apagón y adoptar las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir.