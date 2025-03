Sánchez cree que España debe defender a Europa para que dependa "menos de otros"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado por "mejorar las capacidades de seguridad" de España para defender Europa y depender "menos de otros".

"España debe defender a Europa para que Europa pueda defenderse a sí misma. Visto lo visto, mejor empezamos a depender un poco más de nosotros mismos y un poco menos de otros", ha defendido en Santiago de Compostela durante la clausura el XV Congreso del PSdeG-PSOE, en la que José Ramón Gómez Besteiro ha sido elegido como nuevo secretario general regional del partido.

En una referencia velada a la paralización del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de parte del apoyo a Ucrania los últimos días, Sánchez ha reconocido que España puede que no tenga una amenaza "tan física" como otros países cercanos a Rusia "como para la construcción de tanques". Pero sí, ha continuado, para reforzar la ciberseguridad ante la posibilidad "de ataques híbridos" o para mejorar la protección ante riesgos climáticos como la dana o contra el terrorismo.

"Queremos aportar a Europa defensa, pero sobre todo seguridad", ha dicho el mismo día que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado la creación de un "Colegio de Seguridad" para evaluar las futuras amenazas de la UE. El Gobierno anunciara el jueves que aumentará el gasto en defensa para alcanzar el 2% del PIB más rápido de lo previsto y que responderá a los llamamientos de la Unión Europea al rearme. Esta era precisamente también una de las peticiones la Administración Trump, que amaga con abandonar la OTAN si los europeos no aumentan su aportación a la alianza.

Apuesta por aislar a la ultraderecha para una Europa más segura

Sánchez ha asegurado que "la paz en Ucrania es la seguridad en Europa". "Son las dos caras de la misma moneda", ha apuntado, por lo que ha señalado que España debe estar "del lado del agredido, que es Ucrania" y apostar por "una paz larga y duradera" que no "abone futuras agresiones" por parte de Rusia.

Esta posición, ha detallado, la trasladará esta semana al resto de representantes de los grupos políticos con los que se reunirá, salvo Vox. "Ya habéis visto que (el líder del PP, Alberto Núñez) Feijóo dice que por qué no hablo con la ultraderecha. Ya no nos sorprende, pero desde luego nos avergüenza. Nos preocupa la seguridad de Europa, no la soledad de la ultraderecha", ha afirmado con contundencia. "Cuanto más sola esté la ultraderecha más segura estará Europa. (Feijóo) debería estar preocupado de romper con los que quieren romper Europa y no convertirse en sus abogados defensores", ha agregado.

Para el presidente, la ultraderecha "ruge su motosierra" (en referencia a este artilugio utilizado de manera simbólica por el presidente argentino Javier Milei para los recortes) para acabar con los servicios públicos. "Creen que las conquistas sociales son como arboles que pueden talar para dar 'pelotazos'", ha acusado ante lo que asegura que responderá publicando más políticas en el "Boletín Oficial del Estado" (BOE).