Sánchez advierte de que muchas conquistas del feminismo "están bajo ataque": "No podemos dar un paso atrás"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido que "muchas de las conquistas del feminismo" están "bajo ataque" y ha dicho que "no podamos dar un paso atrás" en la lucha por la igualdad en un acto institucional con motivo de la celebración este sábado del 8M. Gobiernos de países que "un día abrieron camino", como por ejemplo, los Estados Unidos, con la celebración del Día Internacional de la Mujer, "abrazan hoy la involución al calor de esa guerra cultural como coartada", ha denunciado el jefe del Ejecutivo aunque sin mencionar al país ni a su presidente, Donald Trump.

"Valores y principios que creíamos sólidos como una roca son hoy cuestionados de manera brutal y de manera directa sin ningún tipo de escrúpulo", ha dicho Sánchez, en el acto celebrado en el Museo del Prado al que también han asistido otros miembros del Ejecutivo, entre ellos la ministra ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Sánchez ha alertado de que "no puede haber vacilación frente a los que quieren retrasar el reloj de la historia y desgraciadamente son muy poderosos, no vamos a ceder ni un milímetro en una lucha en la que estamos a mitad de camino".

En su intervención, el jefe del Ejecutivo también ha denunciado el "machismo tóxico" en las redes sociales y ha pedido que no se haga caso a "los propagandistas del odio". En este sentido, se ha dirigido especialmente a los jóvenes: "Hagamos de la causa feminista nuestra propia causa y avancemos con ellas".

"No debemos sentirnos amenazados cuando una mujer avanza, no dejemos que el veneno del machismo tóxico se cuele por la ventana del resentimiento, no hagamos caso a los propagandistas del odio", ha aseverado.

España dará la batalla, ha agregado Sánchez, para acabar con el anonimato en las redes sociales, sobre el que muchos se esconden para atacar a las mujeres, y por que los algoritmos sean transparentes y los tecno oligarcas rindan cuentas y se hagan responsables de la desinformación.

En la víspera del 8M ha llamado a "tomar de nuevo" las calles y que la voz de las mujeres "suene más alta, clara y fuerte", haciéndose eco del lema escogido por el Ministerio de Igualdad para la celebración de esta fecha.

España es un "referente global del feminismo" que ha tomado "partido contra el machismo para que la vergüenza cambie de bando", ha afirmado el jefe del Ejecutivo, que se ha congratulado de que España ya no aparte la mirada "con vergüenza" ante ese "ataque a la democracia llamado violencia de género".

Además, tan solo unos minutos después de su intervención, Sánchez ha recordado con un mensaje en la red social X la figura de Pedro Zerolo, activista del movimiento LGBT fallecido en 2015 que fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. En concreto ha recordado unas palabras suyas: "En su modelo no quepo yo. En el mío sí cabe usted".