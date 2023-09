Panamá es uno de los países más lluviosos del planeta, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La disminución de esas lluvias y la posterior sequía que viene acarreando el país desde hace años tiene muchas víctimas, entre ellas, el canal de Panamá.

Los 82 kilómetros de canal son una infraestructura que funciona en su totalidad gracias a las lluvias. Une el océano Pacífico y el Atlántico sin que ambos lleguen a tocarse gracias a un sistema de esclusas. Permite a los barcos ascender y descender mediante una escalera de agua que se alimenta principalmente de los recursos hídricos almacenados en el lago Gatún y en el lago Alajuela. Recursos hídricos existentes gracias a las hasta hace varios años intensas lluvias tropicales de Panamá.

"Desde el 2019 estamos percibiendo en Centroamérica y en particular en Panamá una sequía bastante importante", explica a RTVE.es el jefe del equipo de servicios climáticos del Barcelona Supercomputing Center, Ángel Muñoz. El experto recuerda que las precipitaciones ese año fueron un 30% menos que las normales, de ahí lo preocupante: "Lo que está ocurriendo es tan grave porque no es algo que acaba de empezar, sino que lleva años ocurriendo".

Y no se pronostica un futuro alentador. La llegada del fenómeno de El Niño a la región solo va a dejar más sequía en un año que ya se están observando "precipitaciones récord en términos de escasez, es el año más seco de los últimos 50 o 60 años", concreta Muñoz.

Una limitación inédita en el canal, que hasta este año solo se había visto obligada a aplicar restricciones en el calado de los barcos . Y la ACP se ha visto obligada a aplicar nuevamente esta restricción. De los 50 pies permitidos se ha pasado a los 44, o lo que es lo mismo, de 15 a 13 metros. Y es que, la limitación diaria no es suficiente, ya que cada barco necesita unos 200 millones de litros de agua dulce para cruzar en función de su tamaño. Algo que actualmente no es posible.

Un problema puntual que podría ser estructural

La situación no es fácil y no existen soluciones simples. Una opción para el miembro del comité ejecutivo de la Global Shippers' Alliance, asociación global de shippers, Jordi Espin, son las rutas alternativas. Son mucho más difíciles que el canal de Panamá, pero existentes. "Tanto el Cabo de Hornos como la ruta ártica permitirían traer los productos", explica a RTVE.es Espin.

En esa línea también se pronunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha propuesto crear el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un canal similar al de Panamá entre los puertos mexicanos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, como solución.

Pero no son ni fáciles, ni aplicables de la noche a la mañana y podría llegar a ser muy peligroso. "Es muy raro que en un país tropical no haya agua y nos tendría que empezar a preocupar cómo revertir esta situación, porque si no, esta situación, que ahora es puntual, se puede convertir en estructural", explica el doctor en Economía.

02.13 min Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - El bajo caudal de los ríos amenaza al comercio internacional - Escuchar ahora

El planeta se encuentra en un momento clave en el que "el colapso no tiene solución directa porque está provocado por causas naturales" y que pone en jaque el comercio mundial.

El canal de Panamá no solo permite el tráfico fluido entre el Pacífico y el Atlántico, también abastece a casi la mitad de los 4,2 millones de habitantes del país americano. Esto complica más las cosas en un problema que de pasar a ser estructural no solo afectaría al canal de Panamá: "Si no hay agua no hay nada y no hay nada que hacer si no revertimos el cambio climático", insiste Alonso.