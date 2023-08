Ucrania denuncia que los ocupantes rusos continúan matando sistemáticamente a civiles. El Ministerio de Defensa ha compartido una imagen del desastre tras el bombardeo sobre la aldea de Podoly, cerca de Kupiansk, en la región de Járkov, donde al menos dos personas han muerto y otra ha resultado herida. "El objetivo de los terroristas rusos era un café donde los residentes locales se habían reunido este fin de semana", señala el ministerio.



“The occupants continue their systematic killing of civilians. Following the shelling of the village of Podoly near Kupiansk in the Kharkiv region, at least two people were killed, and another person was wounded. The russian terrorists’ target was a cafe where local residents had… pic.twitter.com/9ZrHzgOn0I“