Informe del Ministerio de Defensa británico: El 23 de agosto de 2023, exactamente dos meses después del motín del Grupo Wagner, un avión comercial Embraer asociado a Wagner se estrelló cerca de Tver, entre Moscú y San Petersburgo. Las autoridades rusas afirman que 10 personas a bordo murieron, incluido el propietario de Wagner, Yevgeny Prigozhin. Aún no hay pruebas definitivas de que Prigozhin estuviera a bordo y se sabe que aplica medidas de seguridad excepcionales. Sin embargo, es muy probable que realmente esté muerto.

“Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 August 2023



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/6VR3ky8rWE



¿¿ #StandWithUkraine ¿¿ pic.twitter.com/UmCmmMRUu2“